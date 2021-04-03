Россия создала нейтронный «Прорыв»

Около полутора лет назад научно-исследовательский и конструкторский институт имени Н.А. Доллежаля госкорпорации «Росатом» заявил о фактической готовности атомного реактора-размножителя бассейного типа БРЕСТ-ОД-300 (Быстрый реактор естественной безопасности. - Авт.).

Как известно, основа любой экономики - добыча и распределение энергии. Борьба за источники и создание сбытовых сетей (новые источники, новые распредсети, изменение собственности на эти объекты) являются основной причиной войн на нашей планете. Россия уже более 50 лет является признанным лидером в области атомной энергетики и никогда не основывала собственную энергетическую безопасность исключительно на эксплуатации ископаемого топлива.

Справка Около 18% всей вырабатываемой электроэнергии в России производится силами АЭС. На Северо-Западе нашей страны этот показатель равен 42% от суммарного объёма.

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Около 18% всей вырабатываемой электроэнергии в России производится силами АЭС.

Так уж вышло, что в нашем мире только Россия (госкорпорация «Росатом») и Франция (госкорпорация AREVA) добились с большим отрывом от других стран результатов в области создания инновационных реакторов, а также переработки ядерных отходов. Речь идёт об опытных установках нового поколения - таких как водо-водяные, а также использующие реакцию термоядерного синтеза. Но в настоящее время прорыв был осуществлён в области создания так называемых быстрых реакторов. Кстати, комплексная установка так и была названа - «Прорыв». В неё составной частью или, если угодно, сердцем и вошёл реактор БРЕСТ.

Атомные реакторы нового поколения

В настоящее время человечество вплотную подошло к возможности решения проблемы безотходной или почти безотходной добычи энергии. Уточним, что речь не идёт о «зелёной» экономике, способной быть только комплементарным источником ввиду нерентабельности производства.

И вот, наконец, научно-исследовательский и конструкторский институт имени Доллежаля (НИКИЭТ) Госкорпорации «Росатом» заявил о фактической готовности БРЕСТ-ОД-300.

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Справка БРЕСТ-ОД-300 - «быстрый» реактор на свинцовом теплоносителе мощностью 300 МВт. Проект реализуется с 2011 г. силами Сибирского химического комбината. Генеральным проектировщиком опытно-демонстрационного энергетического комплекса выступает ВНИПИЭТ («Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий», Санкт-Петербург). Реактор создаётся в НИКИЭТ (Москва).

Только Россия (госкорпорация «Росатом») и Франция (госкорпорация AREVA) добились с большим отрывом от других стран результатов в области создания инновационных реакторов, а также переработки ядерных отходов.

Работы над невиданным доселе проектом начались аж 40 лет назад, чуть ли не во времена основателя института - академика Н.А. Доллежаля, автора знаменитого реактора РБМК. «Прорыв» относится к поколению так называемых реакторов на быстрых нейтронах, работающих по принципу замкнутого цикла, то есть без отходов. Духовный отец БРЕСТа - академик Николай Антонович Доллежаль - в своё время был подвергнут незаслуженной критике со стороны официозной науки, но выстоял и сумел создать в 1954 г. первую в мире АЭС - Обнинский реактор «Атом мирный -1».

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Научно-исследовательский и конструкторский институт имени Доллежаля заявил о фактической готовности БРЕСТ-ОД-300.

По поводу нового детища прославленного академического центра атомной физики генеральный директор НИКИЭТ Андрей Каплиенко рассказал следующее: «БРЕСТ работает по принципу рационального замыкания топливного цикла. Это позволяет многократно использовать делящиеся изотопы и минимизировать все меры безопасности ввиду очевидного отсутствия угрозы облучения.

Новый реактор - сердце проекта "Прорыв", проекта - подчеркну! - мирового уровня. Создание подобных установок и замыкание топливного цикла - это следующая ступень развития ядерной энергетики. БРЕСТ позволяет полностью утилизировать тяжёлые ядра, которые образуются в результате реакции, происходящей в силовой установке. К сожалению, такие ядра (выражаясь учёным языком, «минорные актиноиды») имеют период полураспада от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч лет. А новый аппарат замыкает цикл. После его работы остаются отходы, которые уже через 300 лет становятся абсолютно безвредными.

Именно поэтому такие агрегаты и называют "быстрыми реакторами", потому что после них не остаётся бесконечно опасных по времени нейтрализации продуктов распада».

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Не просто полностью безопасный, но ещё и сугубо мирный

Единый модуль фабрикации и рефабрикации топлива позволяет работать как с исходными материалами, так и с продуктами переработки ОЯТ реактора БРЕСТ-ОД-300.

Но есть у нашего реактора и ещё одна особенность: оказывается, при помощи «Прорыва» нельзя получить оружейный уран. Такую силовую установку можно поставлять куда угодно, потому что она принципиально не в состоянии произвести оружие.

Кстати, до того, как Россия представила неопровержимые доказательства, многие зарубежные учёные просто отказывались верить, что созданная на нашей земле новая силовая установка не только не оставляет после себя грязных радиоактивных отходов, но ещё и полностью безопасна: она может выдержать и ураган, и землетрясение, и наводнение, не навредив ни людям, ни окружающей среде.

Одна из тайн нашего чудо-реактора заключается в том, что, в качестве теплоносителя, он использует свинец. Этот металл, даже в случае попадания в «горячую зону» силовой установки, не вступает в реакцию. Соответственно, отравления окружающей среды не произойдёт. Да и заставить кипеть свинец крайне трудно. Даже если и случится внештатная ситуация, реактор остынет и надёжно законсервирует сам себя. В зарубежных «быстрых» реакторах в качестве теплоносителя используют натрий, что гораздо опаснее.

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Суммарная доза внешнего облучения на человека (м куб. в год), рассчитанная для новой силовой установки.

Согласно расчётам инженеров, российский «Прорыв» более чем в пять раз безопаснее других «быстрых» реакторов, не использующих в качестве теплоносителя свинец или пару свинец/висмут.

Справка В России сейчас около 18 тысяч тонн радиоактивных отходов, требующих захоронения или глубокой переработки. Для сравнения, в США таких отходов 110 тысяч тонн, а всего в мире - 345 тысяч тонн.

Экономика решает всё

Однако, помимо безопасности, повышенной энергоотдачи и безотходности, есть у нашего «Прорыва» и ещё один козырь: с точки зрения экономики, он крайне низкозатратен.

Теперь когда прототип реактора уже создаётся, ответственные ведомства уточнили свои планы. Похоже, что в промышленных масштабах новая установка заработает в 2026 году. «Прорыв» настолько эффективен, что позволит на 30% сократить затраты по пристанционной обработке топлива на АЭС. Его КПД в четыре раза выше, чем у медленных реакторов.

И главным является то, что уровень необходимых инвестиций в 300-мегаваттный «Прорыв» такой же, как и в 600-мегаваттный тепловой реактор классического образца. Ввод в строй нового реактора надёжно гарантирует России лидерство в области мирного атома, как минимум, на ближайшие полвека.

Александр Артамонов, военный обозреватель