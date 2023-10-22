Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

Запад в лёгкой панике: через всю Россию на фронт следует тысяча вагонов с оружием. И это ещё один сигнал о том, что русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому.

Русская армия перешла к активной обороне. Именно так охарактеризовал происходящее на фронте президент России Владимир Путин. На практике это огромные потери украинской армии, постоянные русские атаки, не прекращающаяся канонада РСЗО и артиллерии, полуторатонные бомбы и медленное, но продвижение русских сразу на нескольких участках.

Но наступление ещё не начиналось...

В тылу зоны спецоперации сосредоточены огромные резервы живой силы. Запад знает об этом и слегка паникует. Ну а Киев паникует уже даже не слегка.

Ко всему прочему, американская разведка доложила: из Северной Кореи после визита Ким Чен Ына в Россию на железнодорожные составы погрузили 1000 контейнеров. Эти длиннейшие поезда сейчас следуют через русские земли. Куда? Запад не знает. ФОТО:ОЛЕГ РУКАВИЦЫН.

Настоящее направление русского наступления держится в тайне. Северокорейские боеприпасы в изрядном количестве нам точно пригодятся - они подходят для всего советского и большей части современного вооружения.

Кто-то говорит, что русская армия будет до конца освобождать Авдеевку. Кто-то - что отрезать украинскую армию от русских регионов в Харьковской области. А кто-то уже замахнулся и на Одессу: лишить Украину выхода к морю - и всё, можно считать, что в СВО произошёл настоящий перелом.

Но куда идут 1000 вагонов от Ким Чен Ына, Запад узнает не сейчас. Потом, когда будет поздно.

Три "котла", о которых не пишут в сводках СВО

Русская армия закрывает противника в трёх "котлах". Об этом рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Он считает, что Украина вынуждена отправлять в "котлы" резервы, чтобы удержать свои позиции.

Русские перешли в новую фазу ведения боевых действий, они контролируют поле боя. В скором времени будут освобождены новые территории.

Но есть и другое мнение. О заморозке конфликта

Боевые действия в зоне СВО практически прекратятся в ноябре, то есть уже через две недели. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге. Он назвал глупостями заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинская армия будет проводить наступательные операции или идти вперёд осенью.

Умеров — случайная фигура на этом посту, так как не обладает соответствующим опытом для управления ведомством,— считает Соскин. ФОТО: ОЛЕГ РУКАВИЦЫН.

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что замораживание украинского конфликта — вещь вынужденная просто по климатическим причинам. В распутицу наступать сложно, всё вязнет в чернозёме. Но обстрелы из-за этого не прекратятся.

Заморозка конфликта — это неприятно в том смысле, что враг получает возможность дополнительно сосредоточиться, но тут есть вероятность, что отдельные украинские элиты начнут искать сепаратного мира на фоне снижения финансирования со стороны Запада,— считает Юрий Якорь.

Впрочем, за оставшиеся недели украинскому руководству придётся показать, что они что-то ещё могут или что они сильно пострадавшие. Ждём провокаций и "атак мертвецов". И продолжаем приближать нашу Победу.

Тем временем, Запад увидел "начинку" русских "Калибров" и ахнул

Военкор медиагруппы "Россия Сегодня" Фёдор Громов рассказал о зраде на Западе. Там увидели "начинку" одной из русских ракет, возможно "Калибра", и ахнули. Оказалось, "мозги" у неё русские на все 100%.

В своём Дзен-канале Фёдор Громов рассказывает, что на днях украинские военные каким-то чудом завладели блоком управления одной из русских ракет. Возможно, это был "Калибр" или "Искандер".

Видимо, они сами не поняли, кто из них, когда на них, при очередной калибровке, свалилось одно из этих чудо-изделий, - отмечает автор. ФОТО: MIL.RU.

В общем, блок попал в руки западным специалистам. И те, посмотрев на него, ахнули. Оказалось, что вся "начинка" внутри - полностью русская. Они-то думали, что такие умные русские ракеты должны летать под управлением американских, европейских или на худой конец китайских микросхем. Но нет, внутри всё отечественное.

Конечно, в стане противника сразу же стали говорить, что всё внутри блока управления морально устаревшее и громоздких размеров.

Однако Фёдор Громов отмечает, что величина микросхем связана вовсе не с русской отсталостью. Ракета - это не смартфон. Тут техника должна быть надёжной, выдерживать серьёзные нагрузки. Кроме того, важно помнить, что ракета может длительное время храниться на складах. И тут проверенные временем решения будут как нельзя кстати.

В общем, в сегодняшних санкционных условиях можно пожать руку разработчикам и "заказчику", что они смогли произвести полностью российский продукт, - отмечает Фёдор Громов.

https://tsargrad.tv/news/zazhdalis-russkaja-armija-tolko-nac...