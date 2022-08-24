Странная война - Россия вынужденно меняет направление главного удара

Хроника СВО. Развожаев, губернатор Севастополя:

В крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет.

Заканчивался шестой месяц СВО. У меня только один вопрос к уважаемому собранию, на каком месяце (году) СВО мы прочтем такие сообщения: «В крышу Кремля прилетел украинский ударный БПЛА, сбить не успели, погибших нет». И некрологи двух часовых Президентского полка, несших службу на посту № 1 в Александровском саду у Вечного огня, примыкающего к западной кремлевской стене, умерших совершенно случайно в этот день от ковида и насморка.



Шутки шутками, но никто из нас не исключает и такой сценарий развития событий, особенно после убийства в Подмосковье Дарьи Дугиной офицером Нацгвардии Украины Натальей Вовк, военнослужащей в/ч 3057 (того самого запрещенного в РФ полка «Азов»), судя по фото, барышни с очень накаченными губами (утконос отдыхает!). Режим Кровавого Клоуна начинает все больше и больше борзеть, и даже кураторы на него повлиять уже не могут (или делают вид, что не могут). И, несмотря на это, сегодня кто-то всерьез уже рассматривает вопрос встречи Владимира Путина с украинским Наркокомандующим на саммите G-20 в Индонезии. Я здесь даже не обсуждаю вопрос, о чем они могут вести переговоры, если только не о безоговорочной капитуляции (одна лишь беда – Зеленский ждет капитуляции Путина, в его наркотических грезах возможен только такой вариант развития событий).



Меня во всей этой истории удивляет даже не факт возможной встречи, а дата проведения индонезийского саммита – 15-16 ноября 2022 года. Выходит, до середины ноября, даже после промежуточных выборов в Конгресс США, где вполне ожидаемо победят республиканцы, мы еще будем возиться с этим межеумочным фашистским режимом и еще что-то обсуждать с его главарем? Вы это серьезно?! Самое печальное, что так и будет. С такими темпами продвижения по удерживаемой хунтой территории нам еще воевать там лет 10. И самое ужасное, что мы с этим ничего поделать не можем, ключики от этого ларца хранятся в Вашингтоне, и там никто пока не собирается снимать удавку с нашей шеи хотя бы путем ограничения поставок своим украинским подручным летального оружия и денег на поддержание их штанов (к сожалению, пока не сильно обделанных).



Всерьез обделается Наркокомандующий только тогда, когда поймет, что лавочка закрывается, Вашингтон сматывает удочки с Незалежной по афганскому сценарию 2021 года, и дальше спасение утопающих становится делом рук уже самих утопающих. Бечь Наркокомандующему в этом случае некуда, военного преступника всюду ждет только тюрьма (и это еще в лучшем случае!), а цепляться за шасси американских «Геркулесов» он тоже не собирается. Вот этот сценарий развития событий я бы и хотел сегодня рассмотреть.



Не надо загонять крысу-Зеленского в угол

Во всей этой истории лично меня пугают участившиеся на Западе обсуждения применения русскими тактического ядерного оружия, заверения Шойгу, что мы этого делать не собираемся (пока не собираемся!), утверждения полковника Генштаба ВС РФ в отставке Михаила Ходоренка, что наши представления о невозможности применения ЯО весьма устарели и относятся к дремучим 70-м годам прошлого века, когда и США, и СССР совокупно накопили по 70 тыс. ядерных боеголовок, которые могли многократно уничтожить нашу планету, но после эпохи предателя Горбачева и его соглашений с Рейганом мы сократили эти боеприпасы до 3 тыс. единиц совокупно, и теперь нам ядерная зима не грозит и ледниковый период тоже. А значит, вполне возможно применение ТЯО и даже СЯО на локальном ТВД, пострадает в этом случае только близлежащая территория, решающее значение будет иметь лишь роза ветров, но до Штатов, сами понимаете, ничего не долетит. При этом воевать с нами они предполагают (и воюют уже!) на европейском ТВД. И здесь я боюсь не за Шойгу, который дрогнет и первым после 1945 года применит ядерное оружие, за него я уверен, я боюсь за Зеленского.



Слава богу, ядерного оружия у Зеленского нет, но, представьте себе, что он будет делать, когда положение на фронтах станет безвыходным, ВСУ будут нести одно поражение за другим, паровой каток ВС РФ медленно, но неумолимо будет катиться на запад, пожирая все новые и новые территории, некогда принадлежащие Незалежной, Штаты, глядя на все это, начнут сворачивать финансирование, европейцы побегут еще раньше, когда в двери к ним постучится зима, шагреневая украинская кожа начнет скукоживаться – что делать в этом случае Наркокомандующему, когда еще и Колумбия прекратит поставки ему своего главного оружия 99-й пробы? Не надо крысу загонять в угол, она в этом случае может и броситься, терять ей все равно нечего.



Вы спросите меня, что может предпринять в таком случае наш невменяшка, разве только повеситься? А я вам скажу что. Вас не смутила реакция Запада на обстрелы украинской артиллерией ЗАЭС? Такое впечатление, что им по фигу, что их это не касается. И это те самые европейцы, которые блокировали и закрывали собственные АЭС после подрыва Фукусимы-1, которые сопровождали автопоезда с отработанным ядерным топливом и ложились перед ними на рельсы? Как-то не вяжется происходящее, либо у них вообще атрофировался мозг под влиянием вражеской пропаганды, либо это не те самые европейцы. Я, конечно, понимаю, что ядерные реакторы ЗАЭС под бетонно-стальным саркофагом надежно защищены, отходы отработанного ядерного топлива тоже находятся в бетонных блоках, правда, уже на открытой площадке, в так называемом сухом хранилище облученного ядерного топлива (СХОЯТ), там их на данный момент хранится 128 блоков-цилиндров. А вот что делать с насосами, которые обеспечивают циркуляцию воды и охлаждение облученного ядерного топлива в пристанционных бассейнах выдержки, в так называемых мокрых хранилищах облученного ядерного топлива, где отработанное топливо согласно протоколу охлаждается в течение 5 лет? Система питания этих насосов запитана от самой ЗАЭС, в случае ее нештатной остановки в дело включаются дизель-генераторы, которые могут поддерживать циркуляцию воды в бассейнах с отработанным ядерным топливом еще 4 суток (трое суток дизеля и еще одни сутки заряженный ими на 120% аккумулятор), после чего, если источник энергии не будет найден, вода в этих бассейнах закипит и начнется саморазрушение охлаждаемых ТВЭЛов. Что будет, когда они разрушатся? Ничего страшного – «Чернобыля 2.0» не будет, будет «Фукусима 2.0». Почему это европейцев не пугает, я не знаю.



Кроме того, эти насосы еще и должны убирать остаточное тепло с 1-го контура – из активной зоны реактора после его нештатной остановки. А нештатная остановка возможна в случае разрушения высоковольтных ЛЭП, по которым лупят из минометов и арты вояки Зеленского, потому что выработанную ЗАЭС э/энергию станет просто некуда девать. Придется экстренно глушить реакторы, после чего у нас у всех будет ровно 4 дня, чтобы избежать радиоактивного заражения прилегающей местности. Что будет, если источник э/энергии, который должен обеспечивать бесперебойную работу насосов охлаждения 1-го контура и бассейнов выдержки отработанного топлива, не будет за 4 дня найден, я уже сказал выше – мы все получим вторую Фукусиму-1 только уже на Украине (в Японии именно это и случилось, когда цунами накрыло станцию).



Надеюсь, я доходчиво объяснил, что произойдет со всеми нами всего лишь в случае подрыва ЛЭП ЗАЭС? А теперь поставьте себя на место Наркокомандующего, загнанного в угол. Все его бросили, армия почти разбита, денег и вооружений кураторы не дают, Путин грозит трибуналом, да еще и не факт, что Наркокомандующий до него доживет – его хотят поднять на ножи сами преданные им укровояки, которыми он исправно удобрял украинскую почву все это время с начала СВО. Что делать, куда бежать, когда всюду засада? И тогда наш герой достает из перепачканных кокаином штанов запасной план «Б» – взрывает ЛЭП ЗАЭС, и гори оно все огнем. При этом далеко не факт, что этот радиоактивный огонь доберется до Киева. Зато он точно попадет в Каховское водохранилище. А именно из него вода поступает в Крым, и вообще, все, что ниже Энергодара, по Днепру попадет в зону отчуждения, поскольку будет подвергнуто радиоактивному заражению. Вот тогда Владимиру Путину станет уже точно не до наступления. Все его военные успехи разом обнулятся вместе с зараженной территорией, на которой даже после деактивации жить будет нельзя ближайшие 30 лет (это период полураспада радиоактивного стронция-137). Проблемы людей, оказавшихся волею судеб на зараженных территориях, Наркокомандующего не волнуют, тем более что в обстрелах ЗАЭС моментально будет обвинен Путин, который с 2014 года не смог доказать, что даже «Боинг-777» малайзийских авиалиний сбивал не он. После чего интерес к нашему кокаиновому герою опять проявит забывший про него Запад, ведь свою главную задачу он, таким образом, выполнит – орды Путина будут остановлены на дальних подступах к Европе, и России станет уже не до ее завоевания, со своими бы проблемами разобраться.



Вы сомневаетесь, что это возможно? Почитайте, что пишут об этом украинские издания:

Риск аварии на Запорожской атомной электростанции «растет с каждым днем», заявил в воскресенье мэр города Энергодара Дмитрий Орлов. В телефонном разговоре с журналистами AFP он назвал происходящее «настоящим ядерным терроризмом» со стороны России, который «может закончиться непредсказуемо в любое время». «Риски возрастают с каждым днем (...) Минометный обстрел АЭС ведется днем и ночью из оккупированных сел. Ситуация серьезная, и самое тревожное, что нет процесса деэскалации», – сказал он.

В субботу вечером украинская военная разведка сообщила, что «российские оккупанты обстреливают завод (...) из близлежащего села Водяное, расположенного на правом берегу Днепра», реки, разделяющей контролируемые Россией и Украиной территории. Один из ударов повредил насосную станцию, другой «привел к частичному уничтожению пожарной части, отвечающей за безопасность АЭС», отмечает украинская разведка. Российские оккупационные власти обвинили в обстрелах украинские силы.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал происходящее «российским шантажом», обвинив Москву в использовании завода в качестве базы для нападения, чтобы украинская армия не смогла нанести ответный удар. Он призвал к «новым санкциям против России», чтобы «обесточить российскую ядерную промышленность».

Я специально ничего не менял в данных пассажах, чтобы вы поняли, как легко черное назвать белым и обвинить Россию в том, что она не совершала. Кто там потом разбираться будет, что курил или нюхал Наркокомандующий украинской армии, если даже украинские средства массовой информации, цитирующие его, называют АЭС заводом, им все едино, что там захватил Путин, главное, что он виноват во всем, даже если обстреливает сам себя. Зачем ему обстреливать самого себя, таким вопросом на Украине никто не задается – потому что больной человек, что с него взять?



Именно в этом контексте меня и насторожило постоянное педалирование Вашингтоном применения Путиным ТЯО на украинском ТВД. Кто-то нас заранее готовит к мысли, что, когда это случится, пусть и не прямым, а косвенным образом (путем подрыва АЭС), это уже никого не должно удивить. В результате Путин становится воистину голливудским злодеем, разговор с которым возможен только в Гааге и только в качестве подсудимого. После чего Наркокомандующий из проигравшей стороны автоматически становится победителем, а Путин еще долго будет доказывать всему миру, что он не верблюд.



Чем плохой план? По-моему, идеальный! Дешево и сердито. В результате Россия – изгой, Путин – злодей, Зеленский – Че Гевара, Украина – в жопе и больше никого не интересует, кроме Путина, который занимается деактивацией захваченной им никому уже не нужной территории в ожидании Гаагского трибунала. После чего дедушка Джо сможет спокойно заняться Китаем и товарищем Си.

Странная война. Россия меняет направление главного удара

После такой апокалиптической картины, которую я вам нарисовал выше, самое время поговорить о делах наших скорбных на фронтах Незалежной. А там у нас не все так здорово, как хотелось бы видеть спустя почти полгода боев.



Я, может, скажу для кого-то крамольную вещь, но не кажется ли вам, что во всей этой истории США играются с нами, как кошка с мышкой? И хотя мы вроде первые начали эту игру (я имею в виду СВО) и вроде должны были бы владеть стратегической инициативой, но лично у меня складывается полное впечатление, что мы играем эту партию по чужим нотам. Кто-то там наверху, точнее на Западе, уже заранее знает, что мы будем делать, и хотя отвечает с некоторым запозданием, даже вроде как бы с ленцой, но таким образом, что одним точечным ударом напрочь нивелирует все наши добытые потом и кровью успехи. И самое печальное, что это еще не конец, в запасе у наших заклятых «друзей» есть еще такие козыри, которые вообще могут обнулить весь наш проект, поставив перед такими проблемами, перед которыми нынешние наши проблемы будут казаться сущей ерундой. Сдерживает их пока только наше оружие Судного дня, о котором Путин уже прозрачно намекал, когда говорил, «зачем нам мир, в котором нет места России?».



Судите сами, действуют наши оппоненты не торопясь, как бы заманивая, давая поглубже заглотнуть наживку, но никакой паники у них не наблюдается (я говорю не про Зеленского, а про его заокеанских кураторов), потому что все идет по плану. По их плану! Наш героический бросок на Киев не удался, такое впечатление, что там нас уже ждали, мы откатили (про потери промолчу, ими на 24 августа будет хвастаться уже Наркокомандующий, свезя со всей Украины на парад по случаю Незалежности сожженную нашу технику). Планируемый нами морской десант на Одессу, ради чего мы согнали в Черное море 13 БДК с трех флотов, тоже был купирован всего одним незатейливым движением – предоставлением хунте противокорабельных комплексов «Гарпун» берегового базирования. И всё ровно – никто никуда уже не едет, брать Одессу теперь будем с суши (если еще будем!).



Причем я бы обратил ваше внимание на следующий факт – «Гарпуны» у небратьев появились раньше, чем о них было заявлено. Кто сидел за пультом управления этих предоставленных Данией береговых комплексов, тоже все прекрасно понимают и молчат в тряпочку. А я вам так скажу, управление ПКР «Гарпун» – это вам не бульдозером управлять, посложнее будет (хотя и за рычаги бульдозера тоже еще не каждого усадишь!). Как небратья их освоили в считаные дни, никто этим вопросом не задается, как никто не задается вопросами, кто управляет «Байрактарами», радиолокационными станциями контрбатарейной борьбы, разведывательными беспилотниками RQ-20 Puma и Phoenix Ghost, а также натовскими комплексами борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Небратья – они же такие талантливые. Не сегодня-завтра F-15 и F-16 освоят.



Кстати, противорадиолокационные высокоскоростные ракеты AGM-88 HARM, способные с расстояния до 150 км поражать даже выключенные РЛС зенитно-ракетных комплексов ПВО и радары комплексов контрбатарейной борьбы, тоже засветились на Украине еще до того, как США включили их в список официально предоставляемой помощи. Так, информация, что они попали в пакет предоставляемых хунте вооружений, появилась на сайте Минобороны США 18 августа, а первые обломки данной ракеты попали в Telegram-каналы ВСУ, трубящих о своих победах, еще 7 августа. Штатам удалось адаптировать данную ракету к МиГ-29, 11 единиц которых из своих ангаров обещает передать Украине Словакия (если еще не передала).



Но бог с ними, с этими AGM-88 HARM, куда большие проблемы нам создали пресловутые «Хаймарсы», одним махом сломавшие все наши планы летнего наступления на юге по линии Николаев – Одесса с пробитием сухопутного коридора на Приднестровье и отрезанием всего северного Причерноморья от Незалежной, что окончательно похоронило бы Украину как морскую державу (со всеми вытекающими из этого последствиями). Прицельное разрушение ВСУ с помощью М142 HIMARS удерживаемого нами автомобильного Антоновского моста через Днепр, равно как и его железнодорожного собрата, находящегося в 90 км восточнее, а также повреждение автомобильного моста по гребню плотины Новокаховской ГЭС и выведение из строя Дарьевского моста через Ингулец, являющуюся притоком Днепра, привели к нарушению логистики снабжения группировки российских войск на правом берегу Днепра и срыву планов наступления на Николаев – Одессу. Даже если нам удастся отогнать ВСУ на расстояние, превышающее дальность действия М142, то ничто не мешает партнерам Незалежной поставить ей более дальнобойные боеприпасы. Если обычные реактивные управляемые GMLRS-боеприпасы М30 и М31 били на дальность 84 км, то тактические баллистические ATACMS-ракеты М39А1 и М48, адаптированные под платформу М142, бьют уже на дальность 300-310 км с КВО от 10 до 100 м (у М48 круговое вероятностное отклонение около 10 м, у М39А1 – менее 100 м). А то, что партнеры поставят небратьям эти тактические ракеты, лично у меня сомнений нет, я даже уверен, что они уже поставлены и ждут своего часа Х.



Поэтому направление главного удара ВС РФ, скорее всего, будет перенесено с Николаева – Одессы на Запорожье – Кривой Рог – Днепр. Тем более что угрозу атаки ЗАЭС никто не снимал. Чем это нам может грозить, я уже рассказал выше. Но нам всем еще предстоит пережить 24 августа, на которое Зеленский анонсировал какую-то подляну от Путина, который спит и видит, как бы омрачить Зеленскому его праздник. Поэтому ждем какого-то треша от Наркокомандующего, времени у него остается до зимы все меньше, а кураторы требуют перемоги. А у Зеленского лучшая перемога – это поразка, в которой тут же обвинят кровожадного Путина. Жду техногенной аварии или катастрофы с применением химического оружия. В Харькове уже объявлен комендантский час с 18:00, который продлится три дня (24 августа на целый день), в городе уже третий день нет хлеба, а воду скупают, как перед войной. А Зеленский еще и не воевал.



Хотелось бы ошибиться в своих прогнозах. Всем терпения и мира. Ваш Мистер Х.

https://topcor.ru/27614-strannaja-vojna-rossija-vynuzhdenno-...