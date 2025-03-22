История боя, легшего в основу фильма "Аты-баты..."

А ведь фильм был снят по следам реальных событий. В основу знаменитого фильма Леонида Быкова легла история боя взвода лейтенанта Широнина у села Тарановка. Леонид Быков в фильме «Аты-баты, шли солдаты...». © / Кадр из фильма

В 1977 году на советские экраны вышел фильм Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты. Новости СМИ2

..». Эта пронзительная картина о войне стала последней работой в жизни Быкова.

История бойцов, принявших свой последний бой у станции Подбедня, стала памятником для всех советских солдат и офицеров, сложивших головы в таких вот маленьких сражениях, из которых состоит большая война и большая Победа, запала зрителям в душу. В прокате 1977 года её посмотрели чуть менее 36 миллионов зрителей. И сегодня этот фильм остаётся популярным и любимым.

«Украинские панфиловцы» Сила фильмов Леонида Быкова в том, что его военные картины базировались на документальном материале. «В бой идут одни „старики“» родился на основе воспоминаний боевых лётчиков. В основу «Аты-баты, шли солдаты...» также легли реальные военные истории. История боя у станции Подбедня очень похожа на историю боя лейтенанта Петра Широнина, который произошёл в марте 1943 года под Харьковом.

Взвод лейтенанта Широнина впоследствии прозвали «украинскими панфиловцами». Как и панфиловцев настоящих, широнинцев также ждало в постсоветский период испытание скептиками и разоблачителями. Дескать, и бой шёл не так, и танков подбито меньше, и людей было больше.

План Манштейна

В начале 1943 года части Красной армии добивали фашистов под Сталинградом. Одновременно шло активное наступление в направлении Украины, 11 февраля освободили Белгород, а через пять дней Харьков. Хотели создать плацдармы на правом берегу Днепра в районе Киева и севернее его. Летом 1943 года планировалось полное освобождение СССР от фашистов. Только гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Гитлеровцы из Европы перебросили резервы. А обескровленные советские армии, вели наступление из последних сил: тылы отстали, не хватало топлива и снарядов, в ротах осталось по 30-40 человек.

Хитрый Манштейн решил воспользоваться ситуацией и ударить по флангам Воронежского и Юго-Западного фронтов, окружить и разгромить сразу три армии РККА, тем самым отомстить русским за Сталинград, повторить 1941 год. Свое контрнаступление фашисты начали 19 февраля. К началу марта они подошли к селу Тарановка, которое играло важную роль в обороне Харькова. Село обороняли 78-й Гв. СП и 179-я ТБр. Только в полку осталось всего 200 бойцов, меньше батальона, а в бригаде 10 танков.

Линия обороны — переезд



Пётр Широнин.

Отражать удары гитлеровцев предстояло 25 гвардейской стрелковой дивизии. 78 гвардейский полк дивизии должен был занять оборону у села Тарановка Змиевского района Харьковской области. Кадр из фильма

На левом фланге обороны полка располагался железнодорожный переезд, оборона которого была возложена на 1 взвод 8 стрелковой роты, которым командовал гвардии лейтенант Пётр Широнин.

Позиции бойцы занимали после восьмидесятикилометрового марша, но времени на отдых не было. Окопы и ходы сообщения рыли ночью, потому что знали: удар гитлеровцев может последовать в любой момент.

Приказ, который был отдан взводу Широнина, требовал сдерживать атаки немцев на переезд как можно дольше, пока в тылу разворачивались резервы.

Они сражались за Советскую Родину Кадр из фильма

Атаки немцев начались 2 марта, но главный удар по переезду был нанесён 5 марта 1943 года.

Участок, который защищал взвод Петра Широнина, был наиболее удобным для использования гитлеровцами танков. И рано утром 5 марта на позиции взвода двинулись 35 танков и бронемашин, а также несколько сотен солдат противника. У лейтенанта Широнина была одна пушка, 24 бойца, гранаты и противотанковые ружья.

Пушка сумела подбить один танк, прежде чем гитлеровцы уничтожили её ответным огнём. Но взвод отступать, не выполнив боевую задачу, не собирался.

Бой, который и вошел в историю, начался примерно в 11 часов утра 2 марта 1943 года. Именно это время зафиксировано в вечернем боевом донесении командира 25-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Шафаренко от 18:00 и позднее – в оперативной сводке штаба дивизии от 23:00. Это же время подтверждается боевым донесением 179-й танковой бригады в штаб 3-й танковой армии, донесение было составлен в 14:20.

Как именно развивались события этого дня достаточно хорошо описано в воспоминаниях генерала П. М. Шафаренко. В 11 часов утра передовой дозор немецкой 6-й танковой дивизии в составе двух бронемашин и одного танка, а также автомобиля с пехотой показался в поле зрения взвода гвардии лейтенанта Широнина. На установленных перед позициями взвода минах подорвалась одна из немецких бронемашин (был это разведывательный бронеавтомобиль или полугусеничный бронетранспортер сказать сложно, так как командиры Красной Армии записывали их все в своих донесениях, как бронемашины), после этого огонь по немцам открыла «сорокапятка» сержанта Комарова, она подбила вторую немецкую бронемашину. После этого танк и спешившаяся мотопехота открыли огонь по позициям советских бойцов, но достаточно быстро отошли назад.

Примерно через полчаса по позициям взвода Широнина и остальных подразделений советских войск, оборонявших Тарановку, нанесли удар более 30 немецких бомбардировщиков. Во время налета командир 45-мм орудия сержант Комаров был убит, а заряжающий рядовой Петренко тяжело ранен. Вместо них к орудию встали старшина Сергей Нечипуренко и рядовой Александр Тюрин. Кадр из фильма

Как и у лейтенанта Суслина, бойцы у Широнина были со всего Советского Союза. Сам лейтенант родился в Кировской области РСФСР, старшина Нечипуренко был из Казахстана, командир отделения Иван Вернигоренко — из Украины, рядовой Василий Танцуренко — из Приморья, рядовой Крайко — из Белоруссии...

Но для всех них последним и главным рубежом стал переезд у села Тарановка.

Павшие и живые Кадр из фильма

Немцы рвались вперёд с яростью, подбираясь всё ближе. Бойцы, чтобы остановить танки, шли на самопожертвование. Красноармеец Андрей Скворцов, подбираясь к вражеской «самоходке», был ранен. Когда «самоходка» наехала на него, он успел подорвать её гранатами, заставив остановиться навсегда.

Помощник командира взвода Александр Болтушкин бросился со связкой гранат под наползающий на окопы танк, выведя его из строя. Потери немцев росли, но и число защитников переезда уменьшалось.

Когда бой завершился, казалось, что не выжил ни один из бойцов Широнина. Но потом стало известно, что, получив тяжёлые ранения, бой пережили шестеро: сам лейтенант Широнин, старший сержант Вернигоренко, красноармеец Букаев, красноармеец Исаков, красноармеец Торопов и красноармеец Тюрин.

Василий Исаков погиб в том же 1943 году, только в августе.

Александр Торопов дожил до Победы, но погиб уже в мирное время: 27 мая 1946 года был убит в бою с бандеровцами.

Последним из широнинцев ушел из жизни Иван Вернигоренко, он скончался в январе 1984 года в Харькове в возрасте 65 лет, был похоронен в Тарановке вместе с остальными бойцами своего взвода.

В наградном листе Широнина Петра Николаевича говорится о том, что его взводу 2 марта 1943 года пришлось отбивать атаку 25 танков и бронемашин и пехоты противника. В кровопролитном бою бойцы взвода не отошли с занимаемых позиций на южных окраинах Тарановки, они подбили и подожгли гранатами и бутылками с зажигательной смесью 7 танков и 4 бронемашины, истребив при этом до полусотни гитлеровцев. При этом сам лейтенант получил три ранения. После излечения он будет комиссован и демобилизован из армии как инвалид 2-й группы. Он вернется в родной город, где продолжит работу по своей основной профессии – будет учить детей, в гражданской жизни он будет директором школы в родном Кирсе.

Лейтенант Широнин ушел из жизни в 1968 году в возрасте 59 лет, похоронен у себя на родине. Вечный огонь на братской могиле широнинцев в Тарановке

25 Героев Кадр из фильма

Согласно данным, опубликованным в советский период, взвод уничтожил шестнадцать танков противника и свыше ста гитлеровцев. Впоследствии эти данные стали считать завышенными. Стоит, правда, отметить, что сведения подавало вышестоящее командование: никто из широнинцев, израненных в бою, просто физически не мог не то что приписывать лишние заслуги, но и просто отчитаться о бое.

Задача взвода Широнина была гораздо проще, чем описывалось в дальнейшем. Что нисколько не умаляет подвига людей, которые героически сражались на своих позициях практически до последнего человека. Более того, свою задачу взвод Широнина выполнил в полном объеме. Своими действиями они создали благоприятные условия для того, чтобы в первые же часы боя за Тарановку имеющимися огневыми средствами уничтожить как можно больше войск противника. Немцам из состава 6-й танковой дивизии советские войска навязали свою инициативу, заставив их вести бой не по их, а по своему плану.

Поставленную перед ним задачу взвод гвардии лейтенанта Широнина практически выполнил уже в первой атаке, пользуясь передышкой, бойцы могли отойти к основному рубежу обороны своего полка. Удержать переезд своими силами им бы не удалось в любом случае, через три часа боя весь полк отойдет чуть назад, оставив южную окраину Тарановки. Более того, когда бой разгорелся уже непосредственно на позициях взвода, им уже ничем не могла помочь полковая и дивизионная артиллерия, которая боялась накрыть своих. Однако никто с занимаемых позиций не ушел. Это были закаленные в боях бывшие морские пехотинцы, сержанты и старшины, в которых кипела жажда мести за погибших товарищей и желание подороже продать свои жизни. Именно эта самоотверженность и героизм широнинцев вызвала эмоции, которые были описаны в воспоминаниях заместителя командира 78-го гвардейского стрелкового полка по политической части майора М. В. Пахомова, который непосредственно наблюдал за боем, и в рапорте командиру полка К. В. Билютину указал: «Этот взвод повторяет подвиг панфиловцев».

Подвиг этих людей вызывает восхищение! Помните о них!

Бой взвода гвардии лейтенанта Широнина был высоко оценён. Указом президиума Верховного совета СССР от 18 мая 1943 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, все 25 бойцов взвода, включая его командира, были удостоены звания Героев Советского Союза. Случаев, когда Героями становились сразу все бойцы подразделения, за весь период войны было крайне мало.

Аналогичных случаев в годы войны всего четыре. Об одном знают все, это подвиг 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково; второй - "десант Ольшанского" в Николаеве; третий - сражение 11 разведчиков на высоте 144 в Латвии. Их объединяет одно - самопожертвование: стремление биться до последнего, вопреки всему, когда шансов выжить практически нет.

В советские годы подвигу «украинских панфиловцев» уделялось особое внимание. В честь них ставили памятники и называли улицы, моря бороздил траулер «Герои широнинцы».

Сегодня память о подвиге бойцов лейтенанта Широнина померкла. У современных властей Украины новые герои, и историю Великой Отечественной войны они рассматривают под совершенно иным углом.

Но жители села Тарановка до последнего времени несли цветы к монументу в память о бойцах, погибших здесь весной 1943 года.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=82025&hl=%EF%EE%E4%...

https://topwar.ru/128814-podvig-vzvoda-leytenanta-shironina-...

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