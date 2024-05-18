К празднованию Дня пионерии будь готов! Всегда готов!

19 мая 1922 года, в нашей стране была создана Всесоюзная пионерская организация. В этот день в Советском Союзе отмечался День пионерии – старшее поколение помнит об этом и сегодня. Поздравляем всех, кто носил когда-то алый пионерский галстук!
Знаменитый фильм режиссёра Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964) отлично подойдёт для просмотра в пятничный вечер.
Мало кто знает, что этот комедийный фильм мог и не появиться на экранах: цензоры Госкино усмотрели в нём сатиру на хрущёвскую эпоху и страну в целом. Но благодаря Никите Хрущёву, картина всё-таки вышла в прокат. Надо сказать, что в фильме действительно есть сатира на эпоху 60-х годов: например, в сюжете упоминается знаменитая «кукурузная кампания», проводившаяся в эти годы в сельском хозяйстве страны.
Лёгкий фильм с искромётным и небанальным юмором однозначно рекомендован к просмотру. Взрослые смогут вспомнить своё пионерское детство, а дети узнать много нового и любопытного!
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 1964 год
Законы пионеров (открытки и плакаты):Приём в пионеры октябрят в Центральном музее В.И. Ленина в Москве. 1971 год.Моя мама - в центре. Две нашивки означали, что она - председатель совета отряда. Фото 1962 года. Автор «Селена»Песня о первом пионерском отряде
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