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Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

В продолжение материала, где можно поучаствовать в опросе, также факты из биографиицитаты и память.
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

На фотографии два Человека, которые непосредственно руководили нашим Государством в самый тяжёлый переломный период её Истории и сумели сделать её по-настоящему Великой. Именно поэтому есть те, кто их ненавидит "так, что кушать не может". Так давайте же поговорим, кто это и откуда у них такая ксенофобия. Итак.

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

23 августа 1991 год

2015 год. Митинг противников памятника Ф.Э.Дзержинскому.
(Кстати, фото найти не удалось, видимо, настолько было "многочисленным" мероприятие, что даже фотографировать было стыдно... - Ж.Ч.)

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

Фото аналогичного мероприятия, проведенного чуть раньше в том же 2015 году

Кто же его участники? Они о себе скромно умалчивают, уклончиво заявляя, что в акции "приняли участие представители различный организаций, гражданские активисты и художники."

На растяжке мы видим хэштег "ЕдинствоРавных". Это неоязыческая секта, которая объединяет "живорожденных МужЧин и ЖенЧин" (именно такое написание они используют). Родовые общины, свое летоисчисление, религия и прочие атрибуты сектантов.

Но главные организаторы - "Русский Объединённый Национальный Альянс (РОНА), который, по их собственному заявлению, является преемником "Русского Освободительного Движения 1941−1945 годов, преемником Русской Национал-Социалистической партии и Русской Освободительной Народной Армии, Вооружённых Сил Комитета Освобождения Народов России".

Да, вы правильно поняли - преемники коллаборационистов, прислуживавших немцам в годы Великой Отечественной войны.

Это все, что нужно знать о современных противниках Дзержинского.

"Мемориал" заявляет, что приложит все силы, чтобы не допустить восстановления памятника Феликсу Дзержинского на Лубянке. Мы призываем все ответственные политические и общественные силы страны поддержать нас в противодействии этой идее".

(из заявления иностранного агента (финансируется США) общества "Мемориал" в 2002 году)

Данное заявление "Мемориала" появилось в 2002 году на фоне очередного обсуждения о возвращении исторической справедливости – вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Если точнее, с такой инициативой выступил мэр Москвы Юрий Лужков. Именно ему и столичным властям было адресовано данное послание.

И ладно бы это было просто позиция "правозащитников" из "Мемориала", но именно эта организация непосредственно причастна к сносу памятника. А именно, один из инициаторов создания организации Лев Пономарёв (да, да, тот самый оппозиционер, призывающий отдать Крым Украине, а Курилы Японии) был и ещё одним из лидеров движения "Демократическая Россия" (ДР).

Представители ДР собрались тогда на Лубянке сносить памятник Дзержинскому. Был там, конечно, и сам Пономарёв. Более того, в интервью "Радио Свободе" в 2015 году он не без хвастовства отмечал, что всем тогда на площади руководил именно он. И якобы он же не позволил толпе повалить памятник, иначе это бы убило демонстрантов и повредело коммуникации, а связавшись с властями, выпросил кран для демонтажа.

Нельзя не упомянуть и про его верного соратника Пономарёва в те годы, некогда руководителя "Мемориала" Сергея Ковалёва. Он же - один из авторов идеи установки "Соловецого камня" на Лубянке. За давностью лет многие, возможно, подзабыли, но я не устану напоминать о его роли во время Первой чеченской войны. Больше всего его "правозащитная" деятельность известна тем, что он призывал российских военных сдаваться в плен к боевикам. При том, давал личную гарантию их безопасности.

По показаниям заместителя командира батальона 131 мотострелковой бригады Александра Петренко, участника "новогоднего" штурма: "Вот он в эфире говорил: "Я правозащитник. Ребята, я, Сергей Ковалёв, беру на себя ответственность. Выходите, сдавайтесь, и вас сейчас на машинах вывезут в ваши части". А на самом деле они вышли, их взяли в плен, потом этих пацанов кастрировали, изнасиловали"

Позднее Ковалёв получил за свою "правозащитную" деятельность в Чечне от Джохара Дудаева орден. Также Ковалёв называл террориста Басаева Робин Гудом, Нюрнбергский суд над фашистами – нарушением норм международного права, а патриотизм – общественно вредной идеей.

И вот эти люди и такие же как они, которые к тому же живут за счёт иностранного финансирования, нам говорят, что нет-нет, ни в коем случае нельзя возвращать памятник Дзержинскому не его законное место?!

Однажды к нам
пришли чекисты
и расстреляли
мать с отцом,
но я родился
много позже,
а потому и уцелел.

Фонд сохранения культурного наследия "Русский Витязь, реализующий проекты по увековечению памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие и сохранение России, сейчас работает над установкой памятника генералиссимусу И.В.Сталину. Вне политики. Как человеку, руководившему страной и обороной СССР. Как человеку, несшему на своих плечах тяжелейший груз ответственности за судьбу страны в самый страшный период нашей истории.

"В начале 90-х я довольно много занимался статистикой советского террора. Изучил огромное количество отчетных «простыней» о терроре за все годы, из разных регионов Советского Союза. Статистика у нас всерьез начинается с 1921 г., до 1921 г. сохранились только разрозненные обрывки. А, начиная с 1921 года – огромные папки. Году в 1994-м я все изучил, все расписал и сложил. Дальше – нужно было публиковать. Я посмотрел на свои цифры...

Вокруг меня во внешнем мире существуют люди, мнение которых важно для меня: существует традиционное интеллигентское общественное мнение, и, что самое главное, мнение бывших заключенных, которых в 1994 г. в живых еще оставалось очень много. И они мерили наши жертвы за всю историю террора какими-то совершенно немыслимыми цифрами, десятками миллионов.

А по моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом, среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много. Да, их арестовали органы безопасности, но органы безопасности арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество. И по многим другим «общеуголовным» статьям.

Под все эти цифры есть папки с документами. В ежегодных отчетах органов безопасности значится: привлеченных – столько-то, в том числе с арестом, в том числе без ареста. Дальше начинается таблица движения арестованных. Прошло по законченным следственным делам – столько-то, в том числе, передано на особое совещание – столько-то, передано в суды и трибуналы – столько-то. В несудебные органы – столько-то. Бежало, умерло – вся статистика. Побегов, кстати,  было очень мало.

И вот  цифра итоговая – 7 миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 миллионов арестованных только за 1937-1939-й. И я принадлежу этому обществу, живу среди этих людей, я их часть. Не советской власти часть, не российской демократии, а этих людей. Просто точно знал, что, во-первых, не поверят. А, во-вторых, для круга, к которому я считаю себя принадлежащим, это значило бы, что все, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда".

(Автор - либеральный историк-правозащитник Арсений Рогинский.  Статья написана им в 2012 году. В ней он признает, что его соратниками цифры репрессированных в СССР завышались в десятки раз. А также объясняет, почему он, зная правду, все это время молчал).

Из истории человека, который "слишком много знал" и поэтому подвергся "репрессиям ВЧК". По факту - обычный коррупционер:

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

Ну и "полюбуемся", как это было... Так начиналась «демократия» в России, 23 августа 1991 г.

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)
Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

https://taplink.cc/felix_dz77

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