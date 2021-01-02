Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (ненавистники)

В продолжение материала, где можно поучаствовать в опросе, также факты из биографии, цитаты и память.



На фотографии два Человека, которые непосредственно руководили нашим Государством в самый тяжёлый переломный период её Истории и сумели сделать её по-настоящему Великой. Именно поэтому есть те, кто их ненавидит "так, что кушать не может". Так давайте же поговорим, кто это и откуда у них такая ксенофобия. Итак.

23 августа 1991 год

2015 год. Митинг противников памятника Ф.Э.Дзержинскому.

(Кстати, фото найти не удалось, видимо, настолько было "многочисленным" мероприятие, что даже фотографировать было стыдно... - Ж.Ч.)

Фото аналогичного мероприятия, проведенного чуть раньше в том же 2015 году

Кто же его участники? Они о себе скромно умалчивают, уклончиво заявляя, что в акции "приняли участие представители различный организаций, гражданские активисты и художники."

На растяжке мы видим хэштег "ЕдинствоРавных". Это неоязыческая секта, которая объединяет "живорожденных МужЧин и ЖенЧин" (именно такое написание они используют). Родовые общины, свое летоисчисление, религия и прочие атрибуты сектантов.

Но главные организаторы - "Русский Объединённый Национальный Альянс (РОНА), который, по их собственному заявлению, является преемником "Русского Освободительного Движения 1941−1945 годов, преемником Русской Национал-Социалистической партии и Русской Освободительной Народной Армии, Вооружённых Сил Комитета Освобождения Народов России".

Да, вы правильно поняли - преемники коллаборационистов, прислуживавших немцам в годы Великой Отечественной войны.

Это все, что нужно знать о современных противниках Дзержинского.

"Мемориал" заявляет, что приложит все силы, чтобы не допустить восстановления памятника Феликсу Дзержинского на Лубянке. Мы призываем все ответственные политические и общественные силы страны поддержать нас в противодействии этой идее".

(из заявления иностранного агента (финансируется США) общества "Мемориал" в 2002 году)

Данное заявление "Мемориала" появилось в 2002 году на фоне очередного обсуждения о возвращении исторической справедливости – вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Если точнее, с такой инициативой выступил мэр Москвы Юрий Лужков. Именно ему и столичным властям было адресовано данное послание.

И ладно бы это было просто позиция "правозащитников" из "Мемориала", но именно эта организация непосредственно причастна к сносу памятника. А именно, один из инициаторов создания организации Лев Пономарёв (да, да, тот самый оппозиционер, призывающий отдать Крым Украине, а Курилы Японии) был и ещё одним из лидеров движения "Демократическая Россия" (ДР).

Представители ДР собрались тогда на Лубянке сносить памятник Дзержинскому. Был там, конечно, и сам Пономарёв. Более того, в интервью "Радио Свободе" в 2015 году он не без хвастовства отмечал, что всем тогда на площади руководил именно он. И якобы он же не позволил толпе повалить памятник, иначе это бы убило демонстрантов и повредело коммуникации, а связавшись с властями, выпросил кран для демонтажа.

Нельзя не упомянуть и про его верного соратника Пономарёва в те годы, некогда руководителя "Мемориала" Сергея Ковалёва. Он же - один из авторов идеи установки "Соловецого камня" на Лубянке. За давностью лет многие, возможно, подзабыли, но я не устану напоминать о его роли во время Первой чеченской войны. Больше всего его "правозащитная" деятельность известна тем, что он призывал российских военных сдаваться в плен к боевикам. При том, давал личную гарантию их безопасности.

По показаниям заместителя командира батальона 131 мотострелковой бригады Александра Петренко, участника "новогоднего" штурма: "Вот он в эфире говорил: "Я правозащитник. Ребята, я, Сергей Ковалёв, беру на себя ответственность. Выходите, сдавайтесь, и вас сейчас на машинах вывезут в ваши части". А на самом деле они вышли, их взяли в плен, потом этих пацанов кастрировали, изнасиловали"

Позднее Ковалёв получил за свою "правозащитную" деятельность в Чечне от Джохара Дудаева орден. Также Ковалёв называл террориста Басаева Робин Гудом, Нюрнбергский суд над фашистами – нарушением норм международного права, а патриотизм – общественно вредной идеей.

И вот эти люди и такие же как они, которые к тому же живут за счёт иностранного финансирования, нам говорят, что нет-нет, ни в коем случае нельзя возвращать памятник Дзержинскому не его законное место?!

Однажды к нам

пришли чекисты

и расстреляли

мать с отцом,

но я родился

много позже,

а потому и уцелел.

Фонд сохранения культурного наследия "Русский Витязь, реализующий проекты по увековечению памяти о людях, внесших значительный вклад в развитие и сохранение России, сейчас работает над установкой памятника генералиссимусу И.В.Сталину. Вне политики. Как человеку, руководившему страной и обороной СССР. Как человеку, несшему на своих плечах тяжелейший груз ответственности за судьбу страны в самый страшный период нашей истории.

"В начале 90-х я довольно много занимался статистикой советского террора. Изучил огромное количество отчетных «простыней» о терроре за все годы, из разных регионов Советского Союза. Статистика у нас всерьез начинается с 1921 г., до 1921 г. сохранились только разрозненные обрывки. А, начиная с 1921 года – огромные папки. Году в 1994-м я все изучил, все расписал и сложил. Дальше – нужно было публиковать. Я посмотрел на свои цифры...

Вокруг меня во внешнем мире существуют люди, мнение которых важно для меня: существует традиционное интеллигентское общественное мнение, и, что самое главное, мнение бывших заключенных, которых в 1994 г. в живых еще оставалось очень много. И они мерили наши жертвы за всю историю террора какими-то совершенно немыслимыми цифрами, десятками миллионов.

А по моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованных органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом, среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много. Да, их арестовали органы безопасности, но органы безопасности арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество. И по многим другим «общеуголовным» статьям.

Под все эти цифры есть папки с документами. В ежегодных отчетах органов безопасности значится: привлеченных – столько-то, в том числе с арестом, в том числе без ареста. Дальше начинается таблица движения арестованных. Прошло по законченным следственным делам – столько-то, в том числе, передано на особое совещание – столько-то, передано в суды и трибуналы – столько-то. В несудебные органы – столько-то. Бежало, умерло – вся статистика. Побегов, кстати, было очень мало.

И вот цифра итоговая – 7 миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 миллионов арестованных только за 1937-1939-й. И я принадлежу этому обществу, живу среди этих людей, я их часть. Не советской власти часть, не российской демократии, а этих людей. Просто точно знал, что, во-первых, не поверят. А, во-вторых, для круга, к которому я считаю себя принадлежащим, это значило бы, что все, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда".

(Автор - либеральный историк-правозащитник Арсений Рогинский. Статья написана им в 2012 году. В ней он признает, что его соратниками цифры репрессированных в СССР завышались в десятки раз. А также объясняет, почему он, зная правду, все это время молчал).

Из истории человека, который "слишком много знал" и поэтому подвергся "репрессиям ВЧК". По факту - обычный коррупционер:







Ну и "полюбуемся", как это было... Так начиналась «демократия» в России, 23 августа 1991 г.



















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