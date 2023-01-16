Открытое письмо кинорежиссера Никиты Михалкова

В качестве обоснования включения в Решении указано следующее:

"Никита Михалков - российский кинорежиссер, актер и общественный деятель, который активно поддерживал агрессивную войну России против Украины в своих публичных заявлениях. Он активно распространял кремлевские пропагандистские высказывания об Украине с 2014 года. Он выразил поддержку аннексии Крыма и признание независимости так называемых Донецкой и Луганской республик. Он оправдал агрессивную войну России, направленную на защиту Донбасса от предполагаемых преступлений Украины, направленных против гражданского населения. Он обвинил украинцев в так называемой русофобии, утверждая, что "конфликт" между двумя странами был неизбежен. Он назвал украинский язык "катастрофой" для России, потому что он якобы формулирует ненависть к стране и распространяет русофобию. Михалков призвал к полному исключению преподавания на украинском языке в школах Донбасса. Он поддержал ложное заявление Кремля о биологическом оружии в Украине и героизированных российских военнопленных, воюющих на Украине. В 2022 г. он был награжден званием Героя Труда в торжественной обстановке в Кремле и выступил с речью в поддержку агрессивной войны против Украины".

Я, Михалков Никита Сергеевич, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель "Оскара", двух Золотых львов Венецианского кинофестиваля, Гран-при фестиваля в Каннах и многих других наград, пишу об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что я не политик, не чиновник и не государственный служащий. Я русский художник, представитель древнего русского рода и потому считаю необходимым сказать следующее относительно включения меня в санкционный список ЕС:

Во-первых, прошу вас не расценивать мое письмо как попытку выйти из-под объявленных мне санкций, ибо санкции эти объявлены мне людьми, ни словам, ни поступкам которых доверять нельзя. Достаточно вспомнить признание экс-канцлера ФРГ госпожи Меркель, экс-президента Украины Порошенко и экс-президента Франции Олланда в том, что все многолетние переговоры, связанные с Минскими соглашениями, были циничной ложью для того, чтобы выиграть время и насадить на прекрасной земле Украины нечеловеческую русофобию и жесточайший нацизм. Или вспомните, как цивилизованный мир поддержал запрет киевского режима русским гражданам Украины говорить и думать на своем родном русском языке. А кроме того, презрев устные обещания, данные руководству Советского Союза о нераспространении НАТО на Восток, окружить нашу страну, выполнившую все договоренности о сокращении вооружений, включая вывод наших войск из Восточной Европы, разрушение Берлинской стены, почти полное разрушение национального ВПК и так далее, приблизиться НАТО вплотную к границам моей страны.

Но я не хочу обсуждать это. Это слишком очевидно не только мне, но и вам, а следовательно, все, что вы делаете, - это последовательное продолжение вселенской лжи и Североатлантической экспансии. Я о другом.

Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение.

11 лет на канале "Россия-24" я веду передачу "Бесогон", и все 11 лет я ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил. Только в прошлом году 16 передач посмотрели 229 миллионов зрителей.

Неужели вы не понимаете, что уже только одна эта цифра подтверждает, что то, о чем мы говорим в своих передачах, волнует подавляющее большинство людей, живущих в России.

Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет. Мало того, для "чистоты эксперимента" моя передача не перебивается рекламой, которая, поверьте, при таком количестве просмотров могла бы стать для меня источником серьезных доходов. Моя передача никем не цензурируется. С понедельника она встает в программу на утро пятницы, а канал получает наш "Бесогон" только в четверг поздно вечером, не зная про передачу ничего, кроме названия, следовательно, влиять на ее содержание не может никто.

Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду.

Не скрою - это меня радует.

Но если это так, вы не могли не слышать и не видеть, сколько раз в "Бесогоне" я взывал к пробуждению в вас чувства правды и предлагал посмотреть широко открытыми глазами на убитых киевским режимом на Донбассе детей, на сожженных в Доме профсоюзов в Одессе, на расстреливаемых военнопленных, на пытки и издевательства над мирным населением - на все то, что стало результатом вашей лживой политики и предательства вами же подписанных Минских соглашений.

Вы объявляете мне санкции в том числе за то, что я поддержал якобы ложное заявление Кремля о биологическом оружии. Но почему вам тогда не объявить санкции госпоже Нуланд, которая публично призналась в существовании биологических лабораторий на Украине, что было доказано документальными кадрами и документами, которые мы показали в своей передаче.

Вы называете воссоединение Крыма с Россией аннексией и не хотите признать того, что после фашистского переворота с попыткой покушения на президента Януковича в Крыму готовилась и произошла бы кровавая баня, не хотите поверить и признать, что более 90% жителей Крыма без единого выстрела и насилия проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.

Вы отрицаете наше утверждение о проснувшемся нацизме на Украине и смиренно принимаете снос памятников советским солдатам, разгромившим германский рейх, и переименование улиц, названных в честь великих писателей, давая им имена Бандеры, Шухевича и других пособников Гитлера, которых только за одну Волынскую резню с убийством стариков, женщин и детей нужно проклясть навсегда.

Я не хочу подробно останавливаться на всех этих фактах, потому что вы все видели в моих передачах, иначе вы бы не объявили мне санкции. Но в вашу задачу входит именно ничего этого не видеть. А самое главное - не дать это увидеть другим - тем, кто еще не ослеплен вашей пропагандой и не выполняет поставленных перед вами Вашингтоном задач.

Эта правда вам страшна уже только потому, что в период с 1 по 8 января этого года повторы нашей передачи посмотрели 53 миллиона человек. А это население нескольких стран ЕС, объявивших мне санкции, вместе взятых.

Подводя итог этого письма, хочу выразить вам благодарность за признание моей деятельности, потому что иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто. Но вы забываете, что, кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка.

Усыпленная комфортной жизнью под американским ядерным зонтиком цивилизованная Европа, не услышавшая однажды Каддафи и убившая его, проснется сотнями миллионов глаз простых людей, которые очнутся от морока и скажут вам "нет" - громко и отчетливо, как говорит вам это сегодня наш президент - единственный из мировых лидеров вставший на пути разрушительного цунами вашего лицемерия. Но вместе с ним это "нет" говорит вам и подавляющее большинство народов нашей огромной России.

Я прекрасно понимаю, что об этом моем письме мало кто узнает из тех, кому оно адресовано, но более важным для меня было его написать.

Услышьте наше "нет", пока у вас еще есть на это время.