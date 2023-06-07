Наши достижения

В Иркутской области в рамках национального проекта «Экология» стартовал сезон восстановления лесов. В 2023 году восстановительные работы будут проведены на площади 176 тысяч гектаров. Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу к 2024 году выйти на стопроцентный показатель соотношения восстановленных лесов к выбывшим.

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/sezon-vosstanovl...

В Кировском районе Новосибирска открывается новый спорткомплекс площадью 750 квадратных метров. Спортивным залом смогут пользоваться жители ЖК «Матрешки», кроме того, там разместится спортивная школа карате.

https://infopro54.ru/news/novyj-sportkompleks-otkryvaetsya-v...

На Сахалине ввели в эксплуатацию самый современный на Дальнем Востоке тепличный комплекс. Первый урожай в нем созреет уже на этой неделе. Сначала в новой теплице островного совхоза «Тепличный» будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. «Желаю руководству и сотрудникам предприятия больших трудовых успехов», — отметил глава региона Валерий Лимаренко.

https://fomag.ru/news-streem/samyy-sovremennyy-v-dfo-teplich...

На выставке Made in Russia + ИННОПРОМ более 100 российских компаний презентовали свои технологии. Они представили цифровое производство, промышленные IT-разработки, транспортное машиностроение, авиастроение, нефтегазовое оборудование и медицинскую технику.

Благодаря объединенным усилиям Минпромторга РФ, Российского Экспортного Центра и главной промышленной платформы страны ИННОПРОМ в здании ТПП Эр-Рияда собрались руководители более 100 российских компаний, руководители органов власти обеих стран, а также более 250 саудовских бизнесменов, в том числе, из крупнейших компаний Королевства: AlBawani, Rochn, NEOM, а также представители малого и среднего предпринимательства.

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Ученые из Иркутского государственного университета разработали технологию получения пребиотика из древесины байкальской лиственницы. Исследования велись на протяжении десяти лет. Получаемое вещество называется арабиногалактан и может использоваться как в медицине, так и в пищевой промышленности.

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tehnologiyu-polu...

В Новосибирске создается центр испытаний беспилотной авиации. Научное учреждение будет организовано совместными усилиями Новосибирского государственного технического университета и Сибирского НИИ авиации им. С.А.Чаплыгина.

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/nauchno-proizvod...

Российские 3D-принтеры завоевывают международные рынки Московский производитель Picaso 3D наладил поставки в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. На его оборудовании можно печатать всё: от мельчайших деталей для медицинского оборудования до составляющих крупных арт-объектов. Эти высокотехнологичные детали могут быть огнеупорными, проводить электричество, увеличиваться в объеме, проявлять антибактериальные свойства. Ранее мы писали, что на 3D-принтере российского производства напечатали дом и всю мебель в нём.

https://t.me/blackponed/616

Представлен самый большой в России 3D-принтер, работающий по технологии прямого лазерного выращивания На инновационном принтере «Росатома» можно печатать изделия, вес которых исчисляется тоннами, а не килограммами, с максимальным диаметром 2,2 м и высотой 1 м. Технология полностью отечественная. 3D-принтер может использоваться для нужд атомной, авиационной, судостроительной, космической промышленности.

https://t.me/blackponed/621

Российские агрохозяйства приобрели более 100 беспилотных тракторов Полностью отечественная разработка. Автопилот работает с технологиями компьютерного зрения и спутниковой навигации. Это в свою очередь позволяет повысить производительность на 25% и снизить потребление топлива в целом на 7%. Потенциальный объем российского рынка систем автопилотирования для тракторов оценивается в 245 млрд рублей.

https://t.me/blackponed/624

В Томске начали собирать самолеты для региональной авиации Самолет ТВС-2МС представляет из себя глубоко модернизированную версию Ан-2, более известного как «Кукурузник». Работы по созданию обновленной версии Ан-2 начались в начале 2010-х годов, с 2015 по 2022 год в Новосибирске было выпущено 24 самолета, которые летают в Сибири и на Дальнем Востоке.

Самолет рассчитан на 12 пассажиров, на одной заправке может преодолеть около 1000 км. Особенно полезен для северных регионов, где большие расстояния и неразвитая дорожная сеть.

Напомним, сейчас проводятся испытания не доработанного, а полностью нового самолета того же класса — «Байкал». Он должен прийти на смену советским и чехословацким бортам, которые до сих пор летают на просторах России.

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В России впервые начали производить сверхгабаритное архитектурное стекло Речь идет про стекло с магнетронным напылением. Толщина напыления в 1000 раз меньше, чем у листа бумаги, но оно придаёт материалу беспрецедентный уровень светопропускания, одновременно теплоизоляцию и защиту от солнечного жара.

Ранее стекло такого формата завозили из Европы и Китая. На этой неделе завод в Ростове-на-Дону отгрузил российским заказчикам первые 46 тонн продукции.

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В Петербурге появится крупное производство потребительской электроники Уже в июне «Ростелеком» начнет собирать здесь роутеры и видеокамеры. Далее наладят выпуск маршрутизаторов, видеодомофонов и другой техники связи.

Для производства будут максимально широко использоваться отечественные компоненты.

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Сразу 12 автозаводов построят в Калининградской области Там будут выпускать компоненты для электромобилей, гибридов и газовых автомобилей. В частности, на территории России впервые появится производство автомобильных электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс.

Проект реализуется на базе концерна «Автотор», который ранее собирал в Калининграде BMW, KIA, Hyundai, а теперь работает с китайскими брендами. Инвестиции компании в новые производства превысят 32 млрд рублей. Свой первый электромобиль холдинг намерен выпустить в начале следующего года.

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Первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet New состоится уже 21 июня Разработку отечественных деталей и комплектующих для нового, по сути, лайнера ведут 24 производителя, среди которых: структуры «Ростеха» и частные компании.

В ближайшие 7 лет российские авиакомпании получат 89 таких самолетов. Большинство из них пополнят парк «Аэрофлота».

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Апрель 2023 стал лучшим месяцем для российской промышленности за всю историю Промышленное производство выросло на 5,1% к кризисному апрелю 2022 и на 2,1% к досанкционному апрелю 2021. Таким образом, выпуск промтоваров оказался максимальным за всё время наблюдений.

Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающей промышленности: на 7,8% к прошлому году и +13,3% в сумме за последние 4 года.

Непрерывный рост промышленности продолжается уже 9 месяцев подряд после того как был преодолен первый шок от введенных санкций.

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