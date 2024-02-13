Пять причин не отмечать День святого Валентина

Есть несколько версий, откуда взялся День святого Валентина: от прагматичных до весьма пикантных. Об этом нам рассказал священник и историк. А бизнесмены поведали, какой доход приносит им праздник влюблённых. Вы удивитесь. Впрочем, радоваться этому дню коммерсантам в России осталось недолго…

14 февраля пока ещё в России празднуют День святого Валентина. Вы среди тех, кто бежит в магазин за валентинкой и свечами? У нас есть пять весомых причин, которые убедят вас в том, что не стоит отмечать эту сомнительную дату.

Причина N1. "Это – фейк, а не праздник"

– Ко Дню Святого Валентина, который некоторые отмечают 14 февраля, я отношусь отрицательно, как к любой пустышке, – говорит протоиерей Борис Кривоногов. – У православных есть два святых Валентина. Обоих мы почитаем в июле: 6-го и 30-го по старому стилю. Они пострадали за веру, и мы к ним относимся, как полагается. Но они не имеют ничего общего с Днем влюблённых.

Это фейк, а не праздник! Такого нет ни у православных, ни у католиков. На самом деле 14 февраля – день памяти святого мученика Трифона.

Причина N2. "Это не про любовь, а про блуд"

– Чтобы понять, как этот праздник попал к нам, нужно отмотать 20-30 лет назад, – продолжает отец Борис. – Если в годы Петра I открыли окно в Европу, то с развалом СССР распахнули дверь настежь. И в неё вместе с добром рвануло зло.

Например, Хэллоуин – День всех святых. Но в этот день ведь не в святых наряжаются, а в нечисть! Вот такая получается извращённая форма религиозности.

Что касается Дня святого Валентина – это праздник не любви, а влюблённости. Влюблённость – это проявление страсти мужчины к женщине и наоборот. Болезненное состояние, под влиянием которого совершаются иногда чудовищные поступки.

Если называть вещи своими именами, то этот праздник – поощрение блуда. Он греховный. К тому же его отмечают накануне большого церковного праздника – Сретения Господня.

Куда мы движемся: к разврату или к семейным ценностям? Праздник настоящей любви – это День святых Петра и Февронии, который отмечают 8 июля.

Причина N3. "Уколоться и забыться"

Что же нам делать с этими праздниками?

Отец Борис категоричен:

– Искоренять однозначно. Почему христианские праздники тяжело сделать массовыми? Потому что они призывают к посту, молитве, посещению храма, в общем, работать над собой. А те праздники, что отделяют от Бога, легко принимаются. Это как в песне у Высоцкого: "уколоться и забыться".

Причина N4. "Тёмная история"

Есть множество версий, можно сказать, легенд появления этого праздника. Но ни одна из них не подтверждена.

Якобы во времена Римской империи жил христианский священник Валентин, который тайно венчал легионеров с их возлюбленными. А император Клавдий II строго запрещал им браки. Он считал, что женатые солдаты больше думают о семье, чем о подвигах. Когда дело священника раскрылось, его казнили.

Есть версия о том, что 14 февраля – праздник гомосексуалистов. Якобы Валентин венчал между собой самих легионеров.

Ещё одна легенда рассказывает о том, что Валентин исцелил слепую дочь богатого сановника. После такого чуда она и её отец приняли христианство, а император Клавдий приказал казнить Валентина. В V веке Римский папа объявил 14 февраля Днём святого Валентина. Но в 1969 году его убрали из литургического календаря.

– Все исследования о Дне святого Валентина, которые мы имеем, противоречивы, – рассказывает кандидат исторических наук Николай Антипин. – Достоверно неизвестно, когда зародился этот праздник и был ли вообще этот Валентин. А, может, их было несколько.

Факт, что папа Римский исключил святого Валентина из литургического календаря католической церкви, свидетельствует о том, что история данного праздника очень тёмная.

Николай Антипин считает, что праздник имеет светские корни и является порождением литературы, творчества и фантазии писателей. Его исходной точкой могла быть любовная поэма средневекового английского поэта Джеффри Чосера "Птичий парламент".

В этой поэме автор видит сон: он оказывается в небесном храме Венеры, где орлица выбирает себе пару. Здесь впервые в литературных произведениях представлена мысль о том, что День святого Валентина является особым днём для всех влюблённых (прим. Царьграда).

Причина N5: "Это – не праздник, а кока-кола"

– Пик популярности Дня святого Валентина в нашей стране пришёлся на конец 90-х. Люди начали ездить за границу. У них появилось стремление воспринимать и использовать элементы иностранной культуры, – говорит Николай Антипин.

Хэллоуин, День святого Патрика в Ирландии, а попросту День пива, День святого Валентина туда же. Всё это продукты массовой культуры, как кока-кола. И они не имеют отношения не только к православной, но и к католической Церкви.

День святого Валентина – это чисто коммерческий праздник. Бизнес активно использует его в своих целях. Количество предложений в преддверии 14 февраля вырастает в разы: купи цветы, купи торт, купи подарки, иди в ресторан.

Бизнесменам не важно, какой праздник, лишь бы продавать. А главная традиция Дня святого Валентина – это подарить (но сначала купить) подарок.

Печально, что этот праздник насаждается с самого детства. Лично я узнал о нём в школе. Потом в институте проводились мероприятия к этому дню. Но зачем нам День всех влюблённых? Нужно его уже заменить на День семьи, любви и верности. И о нём рассказывать в школах и в вузах.

КСТАТИ

Сколько можно заработать на Дне влюблённых

Два года назад 18-летний Ярослав из Челябинска приехал учиться в столичную бизнес-школу. Там модные коучи, мозговой штурм, выход из зоны комфорта и тому подобное. Дали ему задание быстро заработать денег. А так как дело было в феврале, парень решил купить букет в стиле "дорого-богато" и сдавать его в аренду для селфи.

– Чтобы окупить букет из 101 розы, мне нужно было 15 клиенток, – рассказал нам Ярослав. – Я его окупил, но особо не заработал. И это потому, что я поздно спохватился. Конкуренция. Но меня удивило, что эта схема работает. Что девушки готовы платить по тысяче рублей за фото с чужим букетом, то есть платить за обман.

Ещё ушлые люди сдают в аренду брендированные пакеты из ЦУМа – 500 рублей за набор или покупай – от 100 до 300 рублей за штуку. На фото выглядит как подарок от щедрого поклонника. Пик этого безумия был пару лет назад.

Мы попробовали найти объявление о сдаче в аренду букета или дорогого подарка. Последние предложения были активны 2 года назад. Но и в заброшенных пабликах то и дело появляются запросы от клиентов. Есть и свеженькие (см. фото). ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ VK.COM

Что же касается настоящих подарков, то самое популярное – это всё что угодно в виде сердца. Например, торт.

– Конечно, мы очень любим День святого Валентина, – рассказывает хозяйка домашней пекарни Светлана Антипина. – У меня в этот день бывает заказ на 30 тортов в виде сердец! 3 тыс. руб. за штуку. А в обычном режиме я делаю один, иногда два в день. Чтобы всё успеть к празднику, зову помощников, заранее делаю заготовки. Но сама я День святого Валентина не отмечаю. Нет у нас в семье такой традиции. Это какое-то молодёжное веяние.

Но не всем бизнесменам удаётся заработать в День святого Валентина. Рассказывает совладелец мастерской цветов и подарков Дмитрий Комолов:

– На 14 февраля ощутимого прироста клиентов сейчас уже нет. За последние 4 года суперпродаж не было. В то же время цветочные плантации и брокеры по старой памяти поднимают цены на доставку цветов к этому дню. Потому что в странах Европы этот праздник актуален. А в России уже он уходит…

https://tsargrad.tv/articles/pravda-o-strannom-prazdnike-pjat-prichin-ne-otmechat-den-svjatogo-valentina_323082

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