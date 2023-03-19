В продолжение темы Судно на воздушной подушке «Сормович».

Летящие над волнами: ностальгия по боевым советским судам на воздушной подушке

Прогресс не бывает без потерь: похоже, эпоха судов на воздушной подушке (СВП) в нашем военно-морском флоте безвозвратно ушла в прошлое. А жаль - классные были корабли. Вспомним?

1. 29 десантных СВП проекта 1205 "Скат" (1969 г.)

История началась с небольших (22 т) безаппарельных СВП проекта 1205 от ЦМКБ "Алмаз". Их построили с 1969 г. 29 на 3-х разных заводах. Они доставляли 40 человек десанта со скоростью 49 узлов на расстояние до 200 миль. 4 человека экипажа прикрывали десант с помощью 2-х 7,62 мм пулемётов ПКТ и 4-х 30 мм гранатомётов БП-30 "Пламя". Сейчас все списаны. История началась с небольших (22 т) безаппарельных СВП проекта 1205 от ЦМКБ "Алмаз". Их построили с 1969 г. 29 на 3-х разных заводах. Они доставляли 40 человек десанта со скоростью 49 узлов на расстояние до 200 миль. 4 человека экипажа прикрывали десант с помощью 2-х 7,62 мм пулемётов ПКТ и 4-х 30 мм гранатомётов БП-30 "Пламя". Сейчас все списаны.

2. 20 танкодесантных СВП проекта 1232.1 "Джейран" (1970 г.)

Параллельной веткой стали 20 крупных (310 т) СВП проекта 1232.1 от "Алмаза". Их построили 20. Они доставляли 2 средних танка или 3-4 плавающих танка ПТ-76, или 5 БТРов, или 200 человек десанта со скоростью 50 узлов на расстояние до 300 миль. 21 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2-х 2-хствольных 30 мм артустановок АК-230. Сейчас все списаны. Параллельной веткой стали 20 крупных (310 т) СВП проекта 1232.1 от "Алмаза". Их построили 20. Они доставляли 2 средних танка или 3-4 плавающих танка ПТ-76, или 5 БТРов, или 200 человек десанта со скоростью 50 узлов на расстояние до 300 миль. 21 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2-х 2-хствольных 30 мм артустановок АК-230. Сейчас все списаны.

3. 20 танкодесантных СВП проекта 1206 "Кальмар" (1972 г.)

Развитием проекта 1205 стал чуть более тяжёлый (108 т) проект 1206 "Кальмар". Их построили 20. Они доставляли 1 средний танк или 2 БМП, или 120 человек десанта со скоростью 55 узлов на расстояние до 100 миль. 6 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 1-й 2-ствольной 12,7-мм установки «Утёс-М». Сейчас все списаны. Развитием проекта 1205 стал чуть более тяжёлый (108 т) проект 1206 "Кальмар". Их построили 20. Они доставляли 1 средний танк или 2 БМП, или 120 человек десанта со скоростью 55 узлов на расстояние до 100 миль. 6 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 1-й 2-ствольной 12,7-мм установки «Утёс-М». Сейчас все списаны.

4. 2 десантных СВП проекта 1209 "Кальмар" (1979 г.)

Продолжением проекта 1205 стал чуть более тяжёлый (54 т) безаппарельный проект 1209 "Омар". Их построили всего 2. Они доставляли 60-75 человек десанта со скоростью 60 узлов на расстояние до 300 миль. 4 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 1-й 2-ствольной 12,7-мм установки «Утёс-М» и установки с гранатомётом БП-30 "Пламя". Сейчас все списаны. Продолжением проекта 1205 стал чуть более тяжёлый (54 т) безаппарельный проект 1209 "Омар". Их построили всего 2. Они доставляли 60-75 человек десанта со скоростью 60 узлов на расстояние до 300 миль. 4 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 1-й 2-ствольной 12,7-мм установки «Утёс-М» и установки с гранатомётом БП-30 "Пламя". Сейчас все списаны.

5. Артиллерийское СВП проекта 1238 "Касатка" (1982)

Альтернативной веткой развития должен был стать катер огневой поддержки десанта проекта 1238 "Касатка". Его построили только 1 - оказался неудовлетворительным по сопряжению вооружения. Он бьыл тяжелее предшественника проекта 1206 - весил 132 т. Доставлял со скоростью 50 узлов на расстояние до 200 миль 2 пусковые установки (ПУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) МС-227 «Огонь» (140-мм) и 2 30-мм автоматических гранатомёта БП-30 «Пламя», 1*6 корабельную АК-306 и 1*2 пулемётную установку «Утёс-М» (12,7-мм пулемёта НСВ). Сейчас списан. Альтернативной веткой развития должен был стать катер огневой поддержки десанта проекта 1238 "Касатка". Его построили только 1 - оказался неудовлетворительным по сопряжению вооружения. Он бьыл тяжелее предшественника проекта 1206 - весил 132 т. Доставлял со скоростью 50 узлов на расстояние до 200 миль 2 пусковые установки (ПУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) МС-227 «Огонь» (140-мм) и 2 30-мм автоматических гранатомёта БП-30 «Пламя», 1*6 корабельную АК-306 и 1*2 пулемётную установку «Утёс-М» (12,7-мм пулемёта НСВ). Сейчас списан.

6. 11 танкодесантных СВП проекта 1206.1 "Мурена" (1985 г.)

Продолжением проекта 1206 стал чуть более тяжёлый (104 т) проект 1206.1 "Мурена". Их построили 11 (3 - за рубеж). Они доставляли 1 танк или 2 БТР или 2 БМП или 2 грузовика с буксируемыми орудиями, или 140 человек десанта со скоростью 50 узлов на расстояние до 200 миль. 6 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2*6 АК-630 и 2-х автоматических гранатомётов "БП-30". В 2004 г. все были переданы БОхр РФ, но сейчас все списаны. Продолжением проекта 1206 стал чуть более тяжёлый (104 т) проект 1206.1 "Мурена". Их построили 11 (3 - за рубеж). Они доставляли 1 танк или 2 БТР или 2 БМП или 2 грузовика с буксируемыми орудиями, или 140 человек десанта со скоростью 50 узлов на расстояние до 200 миль. 6 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2*6 АК-630 и 2-х автоматических гранатомётов "БП-30". В 2004 г. все были переданы БОхр РФ, но сейчас все списаны.

7. 15 танкодесантных СВП проекта 1232.2 "Зубр" (1987 г.)

Самое большое и тяжёлое (555 т) СВП в мире. Их построили 15 (6 - за рубеж) на 2-х заводах. Они доставляли 3 средних танка или 10 БТР (или 8 БМП) и 140 человек десанта или 2 БМП или 2 грузовика с буксируемыми орудиями, или 500 человек десанта со скоростью 60 узлов на расстояние до 300 миль. 27 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2*6 АК-630, 2-х ПУ РСЗО МС-227 «Огонь» (140-мм) и 8-ми ПЗРК "Игла". Сейчас в нашем флоте осталось 2 таких корабля. Самое большое и тяжёлое (555 т) СВП в мире. Их построили 15 (6 - за рубеж) на 2-х заводах. Они доставляли 3 средних танка или 10 БТР (или 8 БМП) и 140 человек десанта или 2 БМП или 2 грузовика с буксируемыми орудиями, или 500 человек десанта со скоростью 60 узлов на расстояние до 300 миль. 27 человек экипажа прикрывали десант и себя от авиации с помощью 2*6 АК-630, 2-х ПУ РСЗО МС-227 «Огонь» (140-мм) и 8-ми ПЗРК "Игла". Сейчас в нашем флоте осталось 2 таких корабля.

Фото с выставки

Мне посчастливилось подняться на борт такого корабля на санкт-петербургской выставке. Получил огромное удовольствие.

Современное состояние

Не надо верить балаболам, что строительство СВП для флота сейчас полностью завалено - строят, но почему-то невооружённые. Один из самых активным проектов "Алмаза" - малый (9,5 т) проект 2091.0 "Чилим". Его вооружение - 1*1 пулемёт Калашникова серьёзно рассматривать нельзя - его можно поставить хоть на рыбацкую лодку. Не надо верить балаболам, что строительство СВП для флота сейчас полностью завалено - строят, но почему-то невооружённые. Один из самых активным проектов "Алмаза" - малый (9,5 т) проект 2091.0 "Чилим". Его вооружение - 1*1 пулемёт Калашникова серьёзно рассматривать нельзя - его можно поставить хоть на рыбацкую лодку.

У "Аэрохода" целая линейка также безоружных СВП - А-5 (Хивус-6) 1999 г. на 6 человек, У "Аэрохода" целая линейка также безоружных СВП - А-5 (Хивус-6) 1999 г. на 6 человек,

А-8 (Хивус-10) 2001 г. на 10 человек, А-8 (Хивус-10) 2001 г. на 10 человек,

А-32 (Хивус-32) 2007 г. на 12 человек, А-32 (Хивус-32) 2007 г. на 12 человек,

А-48 (Хивус-48) 2008 г. на 48 человек (это уже сопоставимо с возможностями СВП проекта 1205 "Скат"), А-48 (Хивус-48) 2008 г. на 48 человек (это уже сопоставимо с возможностями СВП проекта 1205 "Скат"),

А-25 (Парус) 2014 г. на 12-52 человека, А-25 (Парус) 2014 г. на 12-52 человека,

А-20 (Хивус-20) 2015 г. на 12-28 человек А-20 (Хивус-20) 2015 г. на 12-28 человек

и проект А-750 (Ямбург). Хотя, превратить их в боевые несложно - было бы желание. А А-750, по сути, полный возврат к танкодесантным СВП СССР. и проект А-750 (Ямбург). Хотя, превратить их в боевые несложно - было бы желание. А А-750, по сути, полный возврат к танкодесантным СВП СССР.

В 2021 г. концерн "Калашников" должен порадовать новым серийным 45-тонным СВП "Хаска-10" максимальной скоростью хода 40 узлов и дальностью плавания в 400 миль. В 2021 г. концерн "Калашников" должен порадовать новым серийным 45-тонным СВП "Хаска-10" максимальной скоростью хода 40 узлов и дальностью плавания в 400 миль.

Также долгожданными стали СВП для новых российских боевых ледоколов проекта 2335.0 «Иван Папанин» и «Николай Зубов» разработки ЦКБ «Нептун» (проект 2332.1 «Манул»). Также долгожданными стали СВП для новых российских боевых ледоколов проекта 2335.0 «Иван Папанин» и «Николай Зубов» разработки ЦКБ «Нептун» (проект 2332.1 «Манул»).

Перспективы?

В конце июля 2018 г. вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что госпрограммой вооружений до 2027 г. предусмотрено строительство ДКВП проектов 1232.2 "Зубр" и 1206.1 "Мурена". Строительство начнут на ССЗ "Море" не позднее 2021 г. На Хабаровском ССЗ будут строить "Мурены". Вернее, то будут модернизированные версии этих кораблей, уже разработанные. До уровня этих судов общеали и модернизировать 2 оставшихся "Зубра".

Подведём итоги: в СССР построили 89 СВП 7-ми проектов общей вместимостью 12330 человек - почти дивизию они могли перебросить со скоростью больше 100 км/ч на расстояние более 350 км! Такой мощью не располагал ни один флот мира, включая американский. Однако, технологии строительства СВП после распада СССР е пропали, у нас неплохие заделы по разным типам СВП, и мы возвращаемся к строительству их уже сериями. Вскоре вновь полетят над волнами боевые СВП российского ВМФ.

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Бонус для дочитавших: видео про один из балтийских "Зубров":

https://dzen.ru/a/YMMOXYAt_WyyXW5_