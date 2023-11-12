Жаль такую красоту

Кирха в Эйдткунене (ныне п. Чернышевское) Калининградской области. Церковь построили в 1889 году. Когда Восточная Пруссия была вод властью национал-социалистов, со здания пытались сбить шестиконечные звезды, но община отстояла первоначальный облик. В советское время внутри находился склад, сейчас кирха пустует.

Усадьба Пехра-Яковлевское Усадьбой, начиная с 16 века, владела династия Голицыных. Каждый из князей старался внести свою лепту в благоустройство поместья и его территории. Окончательное оформление Пехра-Яковлевское получила при Михаиле Голицыне. Усадьба состояла из главного дома-особняка с двумя флигелями, церкви, собственного театра, оранжереи и большого парка. Рядом с усадьбой располагался сад с фонтаном. Парк и сад были соединены лестницей, которую украшали львиные статуи. В усадьбе любили гостить высшие государственные чины и особы. По сведениям историков, сюда приезжали императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна. Сегодня усадьба находится в ведении аграрного университета, но, к сожалению, по-прежнему находится в запустении.

Усадьба Виноградово Усадьба Виноградово стала памяткой истории начала XVII века. С 1623 года и по 1729 год усадьба принадлежала дворянской семье Пушкиным. Первым владельцем усадьбы был Гавриил Пушкин. Примерно в 1650 году на территории усадьбы была построена деревянная Владимирская церковь, а в 1696 году возвели каменную церковь. В 1729 году усадьба стала принадлежать генерал-фельдмаршалу князю Василию Долгорукову. Через год усадьба была продана княжне Марии Вяземской. С 1760 года по 1770 год усадьба принадлежала генерал-прокурору Сената при Петре III Александру Глебову. В 1905 году во время революции усадьба сгорела, и с 1911 года на ее территории были проведены работы по реконструкции благодаря купчихе Эмме Банза. Сохранена первоначальная планировка здания, усадьба приобрела элементы неоклассицизма и эклектики. Сегодня заброшенная усадьба Виноградово сильно нуждается в реставрации. Вход свободный. Дмитровское ш., 165, стр. 2,

Усадьба Знаменское-Садки Здесь снимали сцены советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и российского сериала «Доктор Живаго». В середине XVIII столетия на этом месте располагалась деревня Садки, которую выкупили князья Трубецкие. Позже появился Знаменский храм, оранжереи и парки. При Трубецких усадьбу посещали известные люди — Пушкин, Херасков, Веневитинов. Князья восстановили комплекс после Отечественной войны 1812 года. Усадьба постепенно разрасталась: появился дом с мезонином, построенный в классическом стиле, прачечная, овчарня и даже собственное суконное производство. Сейчас комплекс построек находится в аварийном состоянии и закрыт для посещения. Штукатурка во многих местах обваливается и оголяет опоры и кирпичную кладку. Но внутри главного дома все еще стоит оригинальная дубовая лестница, а в некоторых залах можно найти нетронутые временем колонны и лепнину. Жаль терять такую красоту. МКАД, 36-й километр, с1, Москва

Заброшенная усадьба Петрово-Дальнее, усадьба в одноимённом селе городского округа Красногорск Московской области России. Усадьба была построена в 18 в. С тех пор и до самой революции усадьба оставалось в роду Голицыных. Вот что пишет в своих мемуарах графиня В.Н. Головина, урождённая Голицына:

«Моё детство протекало почти всё в деревне (в Петровском). Мой отец, князь Голицын, любил жить в Готическом замке, пожалованном царицами его предкам. Я бы желала обладать талантом, чтобы описать это жилище, которое является одним из красивейших в окрестностях Москвы. Этот готический замок имел четыре башенки; во всю длину фасада тянулась галерея, боковые двери которой соединяли её с флигелями...». Сейчас, как мы видим, здания усадьбы уже многие годы не используются и приходят в упадок. Усадьба Петрово-Дальнее

Дом Засецких — старейший сохранившийся (пока) деревянный особняк в Вологде. Он построен примерно в 1780 годах в строгих формах классицизма.

Парадный фасад раньше был украшен четырехколонным тосканским портиком, завершавшимся треугольным фронтоном с модульонами. В 1896 году дом был значительно перестроен. Тогда и появился привычный всем вологжанам балкон. Внутренняя планировка оставалась неизменной и соответствовала принципам классицизма. Зал, гостиная и кабинет образовывали парадную анфиладу комнат. Также в особняке сохранились изразцовые печи и антресольный этаж, который не увидишь с улицы. Скорее всего, он был сделан для того, чтобы хозяева платили меньший налог. Ведь его сумма раньше напрямую зависела от количества этажей в здании. В настоящее время дом Засецких пустует. За десятилетия забвения постройка существенно обветшала и теперь нуждается в проведении капитальной реставрации. Впрочем, несмотря на пошарпанный фасад и покосившиеся элементы декора, усадьба все еще приковывает внимание туристов своим провинциальным очарованием.

Пионерский лагерь для трудных подростков «Прометей». Архитекторы: О. Романов, М. Хидекель, И. Деменов, Е. Мелещенко, В. Антипин, Б. Рудой. пос. Богатыри, Ленинградская область Годы строительства: 1975 — 1985. Какая жалость, что не нашлось дельного хозяина.

Наверняка вы слышали про кирпичные казармы начала 20 века в Твери — Морозовский городок или «двор Пролетарки». На протяжении последних месяцев казармы сильно пострадали от мародёров. Там почти не осталось уникальных печей и дореволюционных батарей. С большой скоростью пропадают чугунные лестницы, очень скоро от них ничего не останется… Местные активисты устроили перфоманс «ОХРАНЯЙ», чтобы достучаться до администрации города. Нужно срочно ограничить доступ маргинальных элементов и воришек в здания, иначе архитектурный ансамбль будет потерян.

В Новосибирске по причине аварийности хотят снести «дом с железными подъездами». Деревянное здание построено в 1913 году для руководства спиртзавода. Как говорят жители, однажды в дом врезался автомобиль и снес деревянные входные группы и лестницы, и после этого новые подъезды возвели из металла.

Усадьба барона Л. К. Боде Мещерское Владельцем имения был князь Ф. И. Мещерский, и усадьба получила одноименное название. После князя Мещерского усадьба порядка семидесяти лет принадлежала роду баронов Боде, в последствии получивших к фамилии приставку Колычевых. В девятнадцатом веке род Колычевых прекратился. Последней представительницей этого древнего знатного боярского рода была мать Михаила Львовича Боде, жившего в 1824—1888 годах, Н. Ф. Колычева. Михаил Колычев спросил у его Императора Величества разрешения взять фамилию и герб предков своей матери, а после Величайшего соизволения стал именоваться Боде-Колычевым. Благодаря Боде в 1853 году в имении была подвергнута перестройке Покровская церковь, построенная в 1709 году. Неподалеку от церкви была возведена каменная часовня со склепом, давшим последнее пристанище родителям Боде. В 1867 году останки родителей были переправлены в другую усадьбу баронов Лукино. Входа нет

Московская обл., Чеховский р-н, пос. Мещерское, 21

Банальность зла Случаи, которые происходят каждый день и лишают Россию 80 процентов наследия.

В Кинешме сносят кирпичный дом 1908 года. Внутри семь квартир, естественно, за снос город получит плюшки в графе «борьба с ветхим и аварийным жильем». Подрядчику перечислят 723 тысячи рублей. Все разойдутся, довольные собой, и только некогда богатый купеческий город лишится части своего обаяния.

В России почти нет инструментов спасения пустующих исторических зданий без богатого бэкграунда («ночевал Пушкин», «гостил Есенин», «собирался Урюпинский комитет РСДРП»). Единственный вариант — снос.

А потом мы возвращаемся и понимаем, что домов нашего детства — нет, вокруг сайдинг и профнастил, и некуда даже присесть поплакать.

Должна быть хоть какая-то схема выкупа таких домов гражданами за 50 копеек с последующей приватизацией.

Куда исчез уникальный рынок советской Москвы В 1930 в связи с бурным экономическим ростом в Москве начали строить крытые торговые площадки. Одна из них - Арбатский рынок.

Власти стремились создать новую цивильную советскую торговлю. В этой связи крыша рынка была выполнена в форме стеклянного полукруга. Для декора фасадов использованы светлые тона и стеклянные галереии. На входе располагались скульптуры. На рынке продавали овощи, молочные продукты, мясо, рыбу, товары широкого потребления. Также имелась отдельная чайная зона со столами, где посетители могли перекусить и отдохнуть от покупок.

Однако во время бомбёжек Москвы в 1941 г. снаряды сильно повредили конструкции здания.

На месте бывшего торгового павильона в 1944-м сделали сквер по проекту архитектор М.И. Прохорова. Затем там появился фонтан. Сквер на месте рынка. Вид в сторону Арбатской площади, 1944-1945. С сайта www.pastvu.com

А спустя 9 лет - наземный вестибюль станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Но и он с годами скрылся за более масштабным зданием. Сейчас о том, что когда-то здесь находился один из самых передовых рынков своего времени, не напоминает ничего. В настоящее время в Москве не осталось напоминаний о когда-то одном из самых амбициозных рынков столицы.