Москва. Было — стало - 27

Продолжаем путешествие...

Пречистенка (в 1921-м была переименована в улицу Кропоткинскую). Начало 1930-х годов.

Дом с куполом на углу Гоголевского бульвара известен тем, что в 1865 году здесь жил квартирантом великий русский живописец Иван Николаевич Крамской. Он расписывал купол строящегося храма Христа Спасителя и жильё выбрал неподалёку от места работы.

Соседний одноэтажный домик с мезонином — это лавка. Здесь торговали чаем. Постройка находилась во владении храма Сошествия Святого Духа. Бывшая лавка была снесена в середине 1990-х.

Храм Сошествия Святого Духа виден на чёрно-белой фотографии справа. В 1931 году он был закрыт и ждал сноса из-за строительства станции метро «Дворец Советов»: кресты сброшены, купола снесены. Дворец Советов так и не был построен. Станция со временем стала «Кропоткинской».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Раушская набережная. 1912 год. Дом Петра Петровича Боткина. Если увеличить старинную фотокарточку, то над кровлей можно увидеть вывеску: Т-во чайной торговли. Компания «Петра Боткина и Сыновья» была одной из крупнейших в Империи по торговле чаем, кофе и сахаром. Семейство Боткиных оставило след в русской истории, и не только в торговле. Брат Петра Петровича — Сергей Петрович был известным врачом. В медицине есть термин «болезнь Боткина».

В основе дома лежат очень старые постройки. Одно время домом владел князь Александр Григорьевич Щербатов. Здание часто перестраивалось. Нынешний облик ему придал архитектор Михаил Николаевич Чичагов. В 1930-е годы дом был надстроен четвёртым этажом.

Компания Боткина обанкротилась относительно незадолго до революции. В советские годы здесь было управление городского трамвая. Теперь — Мосгортранс.

Рядом колокольня храма Святителя Николая.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Земляной вал. Электротеатр «Вулкан». 1916 год.

Театральная жизнь на Таганке возникла довольно давно. Здание возведено в 1911 году по проекту архитектора Густава Августовича Гельриха. Здесь крутили немое кино, выступали, читали лекции. Вот одно из объявлений:

"Билеты на лекцию д-ра Грановского по алкоголизму, имеющую быть 15 декабря, в 10 ч. утра, в электротеатре Вулкан (Таганка), можно получать в бюро об-ва ежедневно вечером. Цена билета 10 коп."

После революции и национализации здесь Рогожско-Симоновский театр и студия Вахтангова. С 1922 года — филиал Малого театра. Затем здание передано было на баланс Театру на Таганке и остаётся частью этого знаменитого театра по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет. Водонапорная башня станции Угрешская Московской окружной железной дороги. Кто служил и призывался из Москвы, хорошо помнит её. Башня выходит на плац Московского городского сборного пункта.

Движение по окружной было открыто летом 1908 года. Это была одна из современных и благоустроенных железных дорог России. Станция Угрешская включала в себя казармы, столовую, туалеты, больничный пункт и водонапорную башню.

Все постройки МОЖД выполнены в одном стиле. Ими занимался прекрасный архитектор Александр Никанорович Померанцев с командой инженеров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 75 лет. ВДНХ. Колхозный дом культуры. 1954 год.

Этой осенью ДК внесён в реестр объектов культурного наследия. Он был построен в 1953 году.

Изначально это был один из рядовых павильонов ВДНХ, демонстрирующий, каким должен быть Дворец культуры для колхозников. Проектировали сразу трое зодчих: Лев Авдотьин, Юрий Корнеев и Леонтий Копырин. Получился образец того, что сейчас называют сталинским ампиром. Немного напоминает типовой кинотеатр Жолтовского.

В декабре 2017 года была закончена реставрация. ДК сегодня — это досуговый центр для сотрудников ВДНХ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 68 лет. Бывшее село Алексеевское (оно же Копытово); ныне это район метро ВДНХ.

Храм был построен в царствование Алексея Михайловича (селом тогда владели Трубецкие); освящен во имя Алексея Человека Божия. Это была царская церковь. Рядом стоял Путевой дворец государя. Храм был соединён с дворцом переходом. Царь останавливался в Алексеевском во время паломничества в Лавру или во время охоты.

В 1672-м к Алексеевскому храму была пристроена ещё одна церковь. Она была освящена уже после кончины Алексея Михайловича во имя Тихвинской иконы. Путевой дворец был сломан в XIX веке. Храм благополучно пережил все потрясения Русской истории. Он никогда не закрывался, за исключением французской оккупации Москвы. Старый Алексеевский храм был разобран по ветхости в 1820-х. Кирпичи пошли на строительство колокольни.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 134 года. Житная. 1-я Государственная кинофабрика. 1920-й.

Необычное здание, ныне исчезнувшее, стояло на Житной, напротив Казанского переулка. До революции здесь располагалась киностудия известного Александра Ханжонкова. Он — пионер русского кинематографа — снимал первые художественные и документальные фильмы. Например, «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба XVI столетия», «Ванька-ключник». Над лентами работал режиссёр Василий Гончаров. Актёров набрали из театральной труппы Введенского народного дома.

После революции и национализации здесь работала Первая госкинофабрика, а с 1929 года — Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ). Он занимался разработками технологий, мало-мальски пригодных для кинематографа. На Житной были лаборатории. Мало кто знает, что у НИКФИ есть золотая статуэтка «Оскар» за технические достижения. В конце 1960-х вся нечётная сторона улицы была снесена.

Обе фотографии с одной точки с разницей 102 года. 2-я Кабельная улица официально появилась на карте Москвы в марте 1928 года в результате массовой застройки рабочей Дангауэровской слободы. В 1928–1932 годах на месте старых деревянных домов был возведён социалистический город — образцово-показательный микрорайон в стиле конструктивизма для сотрудников завода «Москабель».

Соцгород был запроектирован группой советских и иностранных инженеров. Среди них, например, Матвей Генрихович (по паспорту Марэн Глэн) Виссинг, голландский архитектор, эмигрировавший в СССР строить светлое настоящее. Виссинг принял советское гражданство и даже успел посидеть в заключении. Впрочем, недолго.

Работы выполнял трест «Мосстрой». Спустя 90 лет все эти дома стоят на месте. Один из исторических районов Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Воскресения Словущего на Остоженке. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1930-х.

Приходской храм Зачатьевской слободы рядом с женским монастырём занимал угол Остоженки и 1-го Зачатьевского переулка. Церковь стояла здесь с седых веков. В Отечественную войну 1812 года храм пострадал от французов: был разграблен и сожжён. После войны церковь восстановили. Но в 1830-х старый храм разобрали и построили новый, с узнаваемым шпилем колокольни.

В царствование Александра II при церкви появилось церковно-приходское попечительство о бедных — едва ли не самое первое в Москве. В 1925 году, за несколько дней до кончины, в храме служил патриарх Тихон. В декабре 1933 года ЦИК СССР утвердил решение о сносе храма Воскресения Словущего и Успенской церкви на Остоженке из-за строительства первой очереди метро. В 1934 году храм был разобран. На этом месте теперь сквер.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Улица Чкалова. Ныне Земляной вал. Жилой дом РЖСКТ. 1940 год.

Жилой дом Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества с высокой аркой заложен ещё в 1934 году. Первая очередь сдана в 1936-м. Полностью дом был закончен только в 1953-м. Архитекторов три: Александр Фёдорович Хряков, его жена — Зоя Осиповна Брод. Помогал известным супругам Иван Георгиевич Безруков.

Война помешала воплотить проект полностью. Со стороны Яузы должен был быть второй корпус, не менее помпезный, чем первая очередь. Летом 1941 года все работы второй очереди были остановлены. В начале 1950-х дом был достроен, но от первоначальных планов было решено отказаться. В новом корпусе жил академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 82 года. Бахметьевская улица, ныне Образцова. Зима 1898 года. Перед вами корпус Императорского Московского инженерного училища.

Здесь готовили по ускоренной программе инженеров-строителей путей сообщения. Империя активно строила сеть железных дорог. Требовались специалисты. Учебный корпус возведён по проекту Иеронима Севастьяновича Китнера в 1896 году. В 1930-е годы корпус был надстроен четвёртым этажом.

25 декабря 1913-го училище преобразовано в Московский институт инженеров путей сообщения. В 1914 году ему присвоено имя императора Николая II. После революции и по сей день назначение не изменилось. Только институт за сотню лет сменил несколько имён. Ему присваивали имя Дзержинского и Октябрьской революции; носил институт имя Сталина. В наше время ненадолго вернулось имя Николая II.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 124 года. Горожане приветствуют членов императорской фамилии, проезжающихъ в экипаже. Такая подпись стоит под чёрно-белой фотографией 1900 года. Снимок сделан у дома Московского митрополита, больше известного как подворье Троице-Сергиевой лавры. Видно, что по дороге движется экипаж. По обочинам стоят приветствующие москвичи.

В апреле 1900 года Николай II, императрица Александра Фёдоровна и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария прибыли в Москву. Здесь они провели больше 20 дней, посещая в основном храмы и церкви: визит пришёлся на Пасху.

Спустя 122 года здесь всё капитально изменилось. Троицкой слободы больше нет. Но подворье сохранилось, а дорога, по которой некогда ехал царь с царицей, исчезла. Сделать снимок с той же точки уже невозможно: местность застроена. Современная фотография сделана почти с одной точки. Старая Басманная (бывшая Карла Маркса). Дом правления Московско-Курской и Нижегородско-Муромской железной дороги. Здание возведено в самом конце 1890-х по проекту двух архитекторов Московско-Курской железной дороги Николая Ивановича Орлова и Михаила Алексеевича Аладьина. Орлов и Аладьин также проектировали ныне фактически исчезнувшее здание Курского вокзала.

Дом правления и спустя век связан с железной дорогой. Ныне здесь располагаются железнодорожный департамент Минтранса и Росжелдор.

Верхний снимок сделан после 1908-го, как раз в тот год по Старой Басманной пошли трамваи. Обратите внимание, каким высоким было ограждение Старобасманного путепровода. В 1959 году пролёт был заменён на новый. Он функционирует по сей день.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Малая Якиманка. Дом Вишняковых. Занимал участок между Малой Якиманкой и Полянским переулком.

Вишняковы были купцами Тверской губернии, перебрались в Москву в 1762 году. Приходились родственниками известной купеческой семье Алексеевых, которая содержала золотоканительное производство на Большой Якиманке. После войны 1812 года Вишняковы выкупили у Алексеевых фабрику, восстановили производство и поднялись на этом. В 1893-м родственники объединились в товарищество В. Алексеев, П. Вишняков и А. Шамшин (будущий завод «Электропровод»).

Семья оставила заметный след в Москве. Например, Алексей Семёнович Вишняков — один из создателей Московского коммерческого института, ныне Плехановка.

В советские годы дом Вишняковых был национализирован, уплотнён. В 1930-е надстроен двумя этажами и стал четырёхэтажным. Дом был снесён в 2000-е годы. На его месте ныне поликлиника №68.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Комиссариатский переулок. Храм Космы и Дамиана в Нижних Садовниках. 1883 год.

Комиссариатский получил своё название по зданию Кригскомиссариата. Он был возведён в переулке рядом с храмом в 1779 году.

Космодамианский храм построен ещё в 1650-х годах почти одновременно с другим замоскворецким Космодамианским храмом, что стоял на Большой Полянке.

Красивейшая стройная шатровая колокольня была поставлена в 1690-м. В советские годы храм был закрыт. Постановлением Мособлисполкома от 12 июля 1931 года передан Моссельпрому для организации столовой. Но в 1932-м, ровно 90 лет назад, церковь была снесена. В память о ней осталось название близлежащей Космодамианской набережной.

На освободившемся месте в конце 1930-х был возведён шестиэтажный жилой дом с магазинами военно-строительного отдела Московского военного округа.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 139 лет. Садовая-Черногрязская. Хирургический корпус Глазной больницы имени Гельмгольца. 1932 год.

В декабре 1937 года, то есть 85 лет назад, в Москве скончался выдающийся архитектор своего времени Илларион Александрович Иванов-Шиц. Ему был 71 год.

В 1929-м рядом с главным зданием бывшей Алексеевской глазной больницы возведён хирургический корпус по проекту Иллариона Александровича. Шёл 13-й год советской власти. Пышным цветом цвёл конструктивизм, зарождался стиль, что назовут позже сталинским ампиром, а мастеру удалось построить в центре Москвы почти что дворянскую усадьбу образца XIX века.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Новинский бульвар. Чёрно-белая фотография сделана в 1914 году Эмилием Владимировичем Готье-Дюфайе. Нижний снимок спустя 108 лет с той же точки.

Одноэтажный домик на высоком цоколе украшал бульвар вплоть до 1950-х (в советские времена Новинский назывался улицей Чайковского). Он давно снесён, а его задний двор ныне стал местом памятника Бродскому.

Дом стоял неподалёку от известного дворца князей Гагариных и по справочнику Суворина от 1917 года значится как владение храма Рождества в Кудрине. Садовая-Спасская. 1910 год. Дом Фёдора Ивановича Афремова. Архитектор Осип Осипович Шишковский.

Сейчас можно лишь улыбнуться, но в 1904 году московская газета «Новости дня» передавала, что на Садовой у Красных ворот построен первый в Москве восьмиэтажный небоскрёб. Москвичи ещё не знали таких высот. Это было так высоко, «что лифт не может подавать в один приём до восьмого этажа, — сообщала газета, — и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт». Через несколько лет появились другие небоскрёбы.

Афремов зарабатывал не только сдачей квартир, но и предлагал рекламные площади, роль которых играл массивный голый торец. В советские годы, до войны здесь работал будущий главный конструктор Сергей Павлович Королёв.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 112 лет. Беговая улица. Главный корпус Московского ипподрома. Старинная фотография сделана в самом начале XX века. Современный снимок — около 110 лет спустя.

Помпезное здание Беговой беседки было возведено на рубеже 1880-х и 1890-х годов по проекту Ивана Тимофеевича Барютина и Семёна Фёдоровича Кулагина. Изящный портал украшали башни. На них — скульптуры: квадриги с конями.

Вплоть до начала 1930-х в Москве было фактически два ипподрома: рысистый (беговой) и скаковой. Скаковой павильон находился неподалёку. В 1930 году оба ипподрома были объединены. В конце 1940-х старое здание обветшало. Летом 1950 года вспыхнул пожар, после которого началась долгая реконструкция. Главный корпус был перестроен группой архитекторов под руководством Ивана Владиславовича Жолтовского (в этом году — 155 лет Жолтовскому).

Старое здание ипподрома в общем сохранилось: это хорошо видно по проёмам окон.

Обе фотографии сделаны с одного места. В последние дни декабря 1966 года была сдана крупнейшая (на тот момент) гостиница в мире — «Россия» (около 3000 номеров). Она занимала огромное пространство бывшего Зарядья. Это место ещё с 1940-х предназначалось для сталинской высотки. Но с высоткой не получилось. Сталин умер, а пришедшие ему на смену власти строительство остановили. К 1953 году успели поставить лишь стилобат и каркас. Спустя 10 лет на подготовленной площадке выросла «Россия».

Проект разрабатывала группа под руководством Дмитрия Николаевича Чечулина (архитекторы Тархов, Лебедев, Штеллер, Лукьянов, Мазурин, Чекмотаев, Чекалин).

Строительство началось в 1964-м. Закончили в 1966-м. Со стороны улицы Разина (ныне Варварка) были снесены многие строения, мешавшие подъезду транспорта. Старинные храмы просто терялись на фоне этого гиганта.

1 января 1967 года ключи от западного корпуса «России» были переданы тогдашнему хозяину Москвы Николаю Григорьевичу Егорычеву...

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 55 лет. Дом Симоно на Шаболовке. Заброшенный памятник модерна. Архитектор Роман Иванович Клейн построил его в 1898-м по заказу Гектора Францевича Симоно. Дом находится на территории бывшей шёлковой фабрики. Симоно владел ею. В XIX веке фабриканты зачастую жили со своими семьями прямо на территории своих предприятий. Это сейчас они на разных континентах находятся.

Клейну помогал в строительстве дома Павел Николаевич Поздеев. Они построили также несколько фабричных корпусов. В первые советские годы предприятие было национализировано. Шёлковая фабрика стала Государственной всесоюзной автономной шпульно-катушечной фабрикой имени Дзержинского. Ныне в фабричных корпусах Высшая школа экономики. Дом Симоно заброшен, почернел и медленно разрушается! В 2019 году памятник выставлен на продажу.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 124 года. Красная площадь. Воскресенские, или Иверские ворота. 1920-е.

Ворота были частью Китайгородской стены. Возведены на месте старых ворот в 1680-х по указу царя Алексея Михайловича. Постепенно пространство вокруг застраивалось. В итоге ворота встали между Историческим музеем и Московской думой. Когда Советская власть начала борьбу с религией, улица Воскресенские Ворота, что ведёт на Красную площадь, переименовали в Исторический проезд — по музею.

В ночь с 28-го на 29 июля 1929 года была снесена часовня Иверской иконы Божией Матери. Еще через два года, в 1931-м, ворота были разобраны. Они мешали проезду военной техники и проходу демонстрантов. Если вы посмотрите советскую хронику, то увидите, что танки и колонны во время парадов входили на площадь со стороны Воскресенских ворот, а не через Кремлёвский проезд, как сейчас. В 1994 году Иверские ворота были восстановлены.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Андрониковская набережная. 1890-е. Перед вами Андроников виадук, или Андроников путепровод через Яузу — железнодорожный мост ветки стоящего неподалеку Курско-Нижегородского вокзала. Сооружен путепровод в 1865 году. Служит по сей день. Мост был немного перестроен — в 1951 году появилась арка для автомобилей (она не попала в кадр). Сейчас виадук соединяет станции Москва-Курская Пассажирская и «Серп и Молот». В 2008 году к виадуку был вплотную пристроен железнодорожный мост Горьковского направления МЖД.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 130 лет. Большая Алексеевская (ныне Александра Солженицына). 1918 год. На фронтоне дома вывеска со звездой. Хорошо читаются два слова: ШТАБ, БАТАЛЬОНА. Это штаб 2-го Московского батальона Рогожско-Симоновского района.

Скорее всего, это был караульный батальон. В каждом районе Москвы в 1918 году был сформирован такой. Они занимались охраной. Но не только. «12 апреля 1918 г. военный комиссариат Москвы разослал секретный приказ, которым предписывалось ночью во всех районах в определённый час ликвидировать анархистские гнезда, — вспоминал участник событий Сергей Моисеев. — В нашем районе анархисты обосновались в богатом особняке, прежде принадлежавшем миллионеру Титову. Для ликвидации их притона решили использовать красногвардейский отряд с Б. Алексеевской, несколько из наиболее надёжных милиционеров и, наконец, два или три пулемётных расчёта».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 105 лет. В январе 1904 года, то есть 119 лет назад, на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект), напротив Нескучного сада, открылась больница для неизлечимых больных имени Ивана Логгиновича и Александры Ксенофонтовны Медведниковых. Сейчас бы назвали хоспис.

Александра Ксенофонтовна пережила мужа и завещала от его имени и от себя 5 млн рублей (фантастическая сумма) на благотворительность. Из этих денег 1,3 млн ушли на строительство и содержание огромной бесплатной больницы на 150 кроватей для неизлечимых и богадельни для 60 пожилых обоего пола. При больнице были построены храмы для вечного поминания Медведниковых.

Проектировал академик Сергей Устинович Соловьев в неорусском стиле — очень популярном в начале XX века. Строительство началось осенью 1902-го, а закончилось в самом конце 1903-го. Ровно 100 лет назад, в 1923-м, храмы были закрыты. Здесь разместилась 5-я градская больница. Ныне — Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Пятницкая улица. Собственный дом потомственной дворянки Нечаевой. Чёрно-белую фотографию сделал в 1913 году Эмиль Готье-Дюфайе.

Дом Нечаевой занимал угол Пятницкой и Малого Болвановского переулка (ныне 2-й Новокузнецкий). Это была типичная дворянская послепожарная усадьба: деревянная с классицистским портиком и большим садом. В дореволюционном справочнике «Вся Москва» она так и указана: «Дом Нечаевой на Пятницкой». В 1913 году дом сдавался внаём. На первом этаже: Булочная и колониальные товары (так в те времена назывались чай, сахар, кофе). На втором — жильё.

Скорее всего, дом был снесён ещё до революции. В 1937 году на этом месте архитектор Кирилл Николаевич Афанасьев поставил массивный жилой корпус для инженерно-технических работников завода «Геодезия». Это был самый большой дом Замоскворечья. Сам архитектор жил здесь с момента постройки и до самой кончины в 2002 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 110 лет спустя. 4-й Сельскохозяйственный проезд. Нынешняя улица Сергея Эйзенштейна. Конец 1940-х. Корпус Московской киностудии имени Горького. Изначально это здание было возведено в 1939 году для Всесоюзного государственного института кинематографии. Но почти сразу часть помещений заняла студия «Союздетфильм», которая в 1948 году, то есть 75 лет назад, стала киностудией имени Максима Горького.

Здесь было снято множество культовых фильмов: «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Семнадцать мгновений весны» Лиозновой, «Офицеры» Рогового, «А зори здесь тихие...». Всего не перечислить. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького располагается здесь по сей день. В 2021 году был завершён большой ремонт здания.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 70 лет. Коломенское. У Передних ворот Государева двора. Между фотографиями 110 лет. Ворота поставлены в 1670-х, в царствование Алексея Михайловича. Тогда Коломенское было любимой летней резиденцией царя.

Ворота были с механическими часами и боем. Перед фасадами с той и другой стороны — чучела львов. Ненастоящие, конечно, обтянутые бараньей шкурой деревянные фигуры. Только головы были настоящими. Часовой бой имитировал львиный рык. Смастерил это чудо пленённый поляк Пётр Высоцкий.

К сожалению, от этих львов и от часов уже давно ничего не осталось. Современные часы — с Сухаревой башни, спасённые реставратором Барановским. Пётр Дмитриевич был первым директором музея «Коломенское». Он многое привёз и спас в Коломенском. Например, знаменитые Львиные ворота тоже хранятся здесь. Мы уже рассказывали о старом Большом Каменном мосте, но почти ничего не говорили о новом. Если прежний мост соединял улицу Ленивка и Всехсвятский переулок (от него осталась ныне лишь дорожка у Дома на набережной), то новый советский мост лёг со стороны Кремля по улице Неглинной (ныне Манежная) и прошёл по бывшему Суконному двору (это теперь улица Серафимовича).

Суконный двор учредил Пётр I в 1705 году. Это была огромная фабрика, поставлявшая сукно для армии. На старой фографии Суконный двор уже снесён. Место огорожено забором. Готовится к сносу красивый дом архитектора Василия Ивановича Баженова. Его фасад сильно напоминал формой окон Большой Кремлёвский дворец.

В 1936 году в Москве одновременно началось строительство Крымского, Большого Каменного, Москворецкого, Устьинского и Большого Краснохолмского мостов. История мостостроения не знает примера, когда бы в городе одновременно строилось 10 мостов, каждый из которых представлял собой крупнейшее сооружение, писал Евгений Симонов в брошюре «Мосты и набережные столицы». Движение по новым мостам было открыто в марте 1938-го. Скоро — 85 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Храм Рождества в Кудрине. Чёрно-белая фотография сделана в 1881 году. Современный снимок — 141 год спустя.

Храм возведён в 1690-е. Закрыт и разрушен в 1931-м. На его месте возведён Центральный дом каторги и ссылки, больше известный как Первый кинотеатр, а затем Государственный театр киноактёра.

Колокольня хорошо смотрелась с Новинского бульвара, но стоял храм в глубине, в Трубниковском переулке и на Поварской улице. На старинных фотографиях и вовсе именовался как Рождество в Кудрине.

Эта мысль есть у философа Павла Флоренского: в каждом храме в алтаре стоит ангел, и не важно, закрыт храм или разрушен, ангел остаётся на этом месте до скончания времён. Люди неверующие могут улыбнуться, но мы говорим о нашей памяти и желании сохранить историю города.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 140 лет. Главная контора автомобильного завода АМО. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1926-м или 1927-м. Здание буквально только закончено и введено в эксплуатацию.

В 1925-м АМО был переименован в 1-й Государственный автомобильный завод (с 1931 года — завод имени Сталина, с 1956-го — имени Лихачёва).

Конторский дом был заложен в 1916 году вместе с заводскими корпусами у Тюфелевой рощи у Симоновой слободы. Из-за известных событий работы по строительству затянулись. К 1925 году контора стояла без кровли, окон. Архитектор Александр Васильевич Кузнецов. В помощниках у него трудился молодой Константин Степанович Мельников. Это единственное сохранившееся историческое здание завода. Какое-то время здесь был музей АМО ЗИЛ. Ныне музей хоккейной славы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет. 1935 год. Станция метро «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская», проектное название «Кропоткинские ворота») незадолго до открытия. У колонны позируют архитекторы станции Алексей Николаевич Душкин (высокий в шапке пирожком) и Яков Григорьевич Лихтенберг (в кепке). Они дружили со студенческих лет и увлекались архитектурой Древнего Египта. Во всяком случае, проект станции был выполнен в стилистике храма Амона в Карнаке.

Пол станции был асфальтовый, гранитные плиты появились много позже.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году строительство Дворца Советов на месте уничтоженного храма Христа Спасителя было остановлено. Но станция продолжала носить имя непостроенного дворца вплоть до 1957 года. С тех пор она называется «Кропоткинской».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 87 лет. Восточная улица. Впереди 1-й Восточный переулок. Вероятно, 1933 год. Смотришь на две фотографии и понимаешь, что ничего от прежней жизни здесь не осталось. Осталась только трассировка улиц.

В конце 1920-х в Ленинской слободе рядом с Симоновым монастырём строился рабочий посёлок для сотрудников Велозавода. В 1928 году открыт универмаг-гастроном №155. Часть его фасада видна на верхнем снимке. В 2006 году старое здание универмага было снесено, на его месте появилась отдалённо похожая копия, только на два этажа выше.

Кстати, название Восточная улица — это старинное ещё название. Здесь когда-то стояли склады Восточного акционерного общества, улица была названа по ним.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Храм Успения Богородицы в Кожевниках. 1903 год. В годы Советской власти храм был закрыт, а в конце 1930-х разобран. На этом месте возведён корпус жилого дома — сдан в эксплуатацию в 1941 году. Адрес: Дербеневская набережная, 1/2. Снимок сделан со стороны улицы Кожевнический Вражек.

Успенский храм был возведён в 1720-х годах у Новоспасского моста. Местные жители говорят, что во дворе жилого дома есть приподнятая над землёй площадка — это сохранившийся фундамент церкви.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 120 лет. Доброслободский переулок (ныне улица). Дом Союза строителей имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. 1933 год.

Авангардный клуб заложен в 10-летний юбилей революции и закончен строительством в 1929-м. Проектировал малоизвестный инженер Илья Фёдоров. Изначально дом использовался как театр. На его подмостках играла труппа «Постройка». Позже здание было передано на баланс соседнему инженерно-строительному институту и стало Домом культуры МИСИ имени Куйбышева. Говорят что здесь зародился КВН. Во всяком случае, первые игры Клуба весёлых и находчивых проходили тут. Объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Большой Переведеновский переулок (ныне просто Переведеновский). 1923 год. Огромное для тех лет здание с колоннами — Центральные склады Центросоюза. Считаются лучшим образцом стиля ар-деко в Москве. В этом году исполняется ровно 100 лет, как склады были достроены и сданы в эксплуатацию.

Центросоюз — это Всероссийский центральный союз потребительских обществ. Он был создан в первый год советской власти на базе Московского союза потребительских обществ, существовавшего с 1898 года. Архитектором складов называют Ивана Александровича Фомина. Но это не точно. Под подозрением Николай Джеймсович Колли, Иван Владиславович Жолтовский.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 99 лет. Симонов монастырь. 1917 год. Обе фотографии сделаны со стороны Москвы-реки. Монастырь был уничтожен в начале 1930-х вместе с древним некрополем. Уцелела башня Дуло — это самая большая московская крепостная башня. Справа от неё — Кузнечная башня. Она тоже выжила (на современной фотографии еле видна за деревьями).

Успенский собор (в центре чёрно-белого снимка) был взорван в 1930-м. Тогда же была снесена 100-метровая колокольня. Место храма заняло крыло Дворца культуры Завода имени Сталина.

На чёрно-белом снимке под монастырём видны постройки станции Симоново Московско-Казанской железной дороги. Здесь же были склады обществ Нобеля и «Ока» (там хранился топочный мазут и керосин). Отсюда был проложен мазутопровод к Городской центральной электростанции, что на Болотной набережной (она же ГЭС №2).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет. Недалеко от Андроникова виадука стоит один из красивейших мостов Москвы — Таможенный. Он соединяет Золоторожскую и Сыромятническую набережные. Имя получил по Таможенному проезду.

Мост поставлен в 1939-м. Архитекторы Константин Топуридзе и Юрий Гребенщиков. Вместе с ними работал известный инженер-мостостроитель Владимир Алексеевич Пащенко. Таможенный мост засветился в нескольких культовых советских фильмах. Прежде всего — в «Покровских воротах». По мосту Костик шёл с Ритой. Также в фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов стреляет у Таможенного моста в грузовик «Студебеккер», пытаясь задержать Фокса.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. ___________