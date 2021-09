Хроника расстрелов демонстраций // Жертвы капитала XIX-XXI века (США, Европа, Россия, Казахстан)

За несколько месяцев работы паблик Жертвы капитала накопил большой перечень расстрелов мирных рабочих (или крестьянских, или студенческих) демонстраций (или забастовок, или встреч), совершенных в капиталистических странах защитниками правящего эксплуататорского класса по поручениям самого этого класса. Отныне авторы сообщества регулярно будут публиковать работу, которую вы сейчас читаете, — «Хронику расстрелов демонстраций» — постоянно дополняя и редактируя её.

19 век

Июль 1877. США. В ходе начавшейся из-за очередного понижения оплаты труда всеобщей забастовки железнодорожников полицией и национальной гвардией за короткий промежуток времени было убито несколько сотен рабочих: 20 июля в Камберленде — 10, 21 июля в Питтсбурге — 20, на следующий день там же — еще 20; 21 июля в Сент-Луисе — 18, 23 июля в Рединге — 10, 25 июля в Чикаго — 30, в Буффало — 8, в Филадельфии — 30 и так далее.

Май 1886. США. В Милуоки, в ходе забастовки строителей, которые требовали 8-часового рабочего дня, по мирному маршу трудящихся вооруженными солдатами национальной гвардии был открыт огонь. Результат — 7 убитых, среди которых 13-летний мальчик.

Ноябрь 1887. США. В Луизиане забоставали 10.000 рабочих сахарной промышленности. Капиталист-губернатор отправил для подавления и расправы над рабочими отряды национальной гвардии. 5 ноября в деревне Паттерсонвилл, где жили рабочие, ими было убито 20 человек. 22 ноября в другом населенном пункте, Тибодо, прошли еще одни казни рабочих — убили от 35 до 100 человек.

Февраль 1891. США. В ходе крупной забастовки на коксохимических заводах в Пенсильвании по мирному маршу трудящихся вооруженными солдатами национальной гвардии был открыт огонь. Результат — 9 убитых.

Июль 1894. США. В ходе забастовки рабочих чикагской компании «Pullman Palace Car», выступавших против 25-процентного сокращения заработной платы и 16-часового рабочего дня, отряды национальной гвардии открыли огонь по маршу разъяренных трудящимся. Результат — 30 убитых. Многие арестованы и заключены в тюрьмы.

20 век

Май 1900. США. Во время забастовки трамвайщиков в Сент-Луисе полиция активно поддерживала антипрофсоюзны силы в столкновениях против сил профсоюзных. Насилие против трудящихся стало обыкновенным явлением. За несколько месяцев было убито 14 человек.

Июль 1901. США. В ходе забастовки сан-францисских портовых рабочих и моряков за улучшения условий труда вооруженные охранники убили 2 трудящихся и ранили около 250. Из-за остановки работы в конце августа в порту бездействовало более 200 кораблей, что приносило капиталистам ежедневные убытки в размере ~1.000.000$. Забастовка была полностью подавлена осенью.

Март 1902. Россия. В конце февраля 1902 года в Батуми в связи с увольнением 389 рабочих, заподозренных полицией в участии в революционном движении, вспыхнула стачка на заводах Ротшильда. Мирная демонстрация против политических арестов, на которую собрались сотни трудящихся, была жестко разогнана. Результат — 15 убитых. Почти полтысячи человек были арестованы.

Февраль 1903. США. Вооруженный отряд, собранный маршалом США, шерифом и представителем «детективного агентства» Болдуина-Фелтса, прибыл в деревню Станфорд, так как шахтёры, проживающие здесь, объявили забастовку. Отряд начал стрелять и по домам трудящихся, и по самим трудящимся. Результат — 6 убитых. Организаторы и члены отряда были полностью оправданы.

Март 1903. Россия. В марте 1903 года в Златоусте началась мирная рабочая забастовка, которая после серии арестов, направленных против рабочих, переросла в массовые беспорядки. Их разгоняли огнём на поражение. По официальным данным, погибли 45 человек и ещё 87 человек получили ранения. По данным газеты «Искра», погибли 69 человек, ранено около 250.

Январь 1905. Россия. Кровавое воскресение. В результате столкновений погибло до 200 рабочих, еще до 800 было ранено и 688 арестовано.

Май 1905. Россия. В ходе забастовки рабочих Иваново-Вознесенска был создан фактически первый в России общегородской рабочий Совет — трудящиеся выбрали 151 депутата. Царские власти применили войска для подавления народа: на месте собрания рабочих по последним был открыт огонь. Многие были арестованы. Лишь голод принудил рабочих удовлетвориться частичными уступками предпринимателей и возобновить работу.

Октябрь 1905. Россия. Курловский расстрел. В результате огня, открытого по рабочим, было убито около 100 и ранено около 300 трудящихся.

Апрель 1906. США. Во время двухнедельной забастовки 5.000 шахтеров компании «Berwind-White Coal» в Пенсильвании по трудящимся, собравшимся у тюрьмы, требуя освобождения своих товарищей, полицией и частными охранниками был открыт огонь. Результат — 4 убитых. Еще 17 человек были тяжело ранены. Также были арестованы десятки рабочих, многие из которых заключены в тюрьмы.

Июль 1907. Россия. В Грозном царские войска расстреляли демонстрацию рабочих, требовавших освобождения арестованных товарищей. В результате этого погибло 11 человек и еще более 20 были тяжело ранено.

Август 1909. США. В ходе забастовки трудящихся компании «Pressed Steel Car Company», объявленной еще в июле из-за адских экономических условий (например, рабочие были вынуждены платить (!) для сохранения своих рабочих мест), против забастовщиков зачастую применялось насилие. 22 августа произошло «Кровавое воскресение» — крупное столкновение между трудящимися с одной стороны, и штрейкбрехерами и полицией — с другой. Стачка закончилась полной победой трудящихся, но последние заплатили большую цену — всего погибло от 12 до 26 человек, несколько десятков было ранено.

Декабрь 1910. США. Зимой 1910-го года, когда в Чикаго проходила крупная забастовка швейных рабочих, капиталисты, подкупившие полицию и нанявшие «частных детективов», нередко применяли насилие для ликвидации этой стачки. Так, 3-го декабря «частными детективами» был застрелен рабочий Чарльз Лазинскас, а 15-го декабря другой рабочий, Фрэнк Нагрецкис, был убит полицией.

Май 1910. США. Во время угольной забастовки в Уэстморленде полиция устроила обыск пансиона шахтёров, стараясь найти что-либо, за что можно было бы придраться к забастовщикам. Так как поиски не дали никаких результатов, проживающие там трудящиеся начали смеяться над «защитниками закона», на что последние ответили стрельбой. Результат — 1 убит и 30 ранено. За все время данной забастовки в целом было убито 6 шахтёров и 9 жён шахтёров.

Май 1912. США. На территории между реками Пэинт-Крик и Кэбин-Крик шахтёрами была объявлена забастовка, так как владельцы шахт отвергли условия, поставленные местным профсоюзом. В мае на место забастовки приехало печально известное «детективное агентство» Болдуина-Фелтса — начались избиения трудящихся, насильственные выселения их из собственных домов или палаток, поджоги этих домов, убийства. Горняки решили не сдаваться, взяв в руки оружие. Уже в конце июля произошла «Битва у Маклоу», где погибло, по крайней мере, 12 рабочих. За время последующего противостояния было убито ещё более 50 рабочих. Множество рабочих и членов их семей погибло от голода и холода.

Апрель 1912. Россия. Ленский расстрел. В результате обстрела марша трудящихся жандармерией погибло от от 150 до 270 человек, ранено около 250.

Апрель 1913. США. Во время забастовки американских рабочих против местного литейного завода (стачка началась потому, что компания отклонила требования трудящихся о повышении заработной платы, сокращении рабочего времени и улучшении условий труда) пулей в спину был убит один забастовщик. Его двое детей остались сиротами.

Апрель 1914. США. Бойня в Ладлоу. От пуль отрядов национальной гвардии погибло 3 профсоюзных лидера, 2 забастовщика, еще 1 ребенок и 1 проходящий мимо человек. Кроме того, от пожара, также устроенного отрядами национальной гвардии, погибло 2 женщины и 11 детей.

Август 1915. США. В Массене (Нью-Йорк) на местном алюминиевом заводе рабочими было остановлено производство и захвачены основные секторы предприятия. Шериф округа поручил капиталистам немедленно подавить забастовку. Кроме того, губернатор Нью-Йорка послал на завод три роты Национальной гвардии, вооруженных оружием. Гвардейцы открыли огонь по рабочим, в результате чего один из трудящихся, Джозеф Солунски, был убит.

Август 1915. Россия. Третье Иваново-Вознесенское противостояние. Многотысячная толпа трудящихся, направляющаяся к тюрьме, была встречена царскими войсками и расстреляна. Около 100 рабочих было убито и ранено. Но стачка продолжалась — рабочие не приступали к работе до 14 августа, выдвинув лозунги «Долой царя!», «Долой войну!». Жестокая расправа с рабочими привела к забастовкам в Харькове, Москве, Петрограде и других городах.

Ноябрь 1916. США. Бойня в Эверетт. В ходе противостояния между полицейскими и профсоюзниками из организации «Промышленные рабочие мира» было убито от 5 до 12 трудящихся, а также ранено 27.

Сентябрь 1919. США. В ходе забастовки рабочих-сталелитейщиков, распространившейся по всей стране, против трудящихся зачастую применялось насилие. Забастовка была окончательно разбита в январе. За всё время стачки 18 трудящихся были убиты, сотни тяжело ранены, тысячи — уволены, заключены в тюрьмы.

Сентябрь 1919. США. Частная охрана компании «Lackawanna Steel Company» в Лакаванне открыла огонь по забастовочной группе из 3.000 мужчин, женщин и детей. Одной из пуль был убит польский ветеран Первой Мировой войны 26-летний Казимер Мазурек.

Апрель 1920. США. Во время забастовки шахтеров в городе Бьют частные охранники обстреляли трудящихся, пикетировавших возле шахты компании «Anaconda Copper Mining». В результате стрельбы шестнадцать шахтеров были ранены, а один, Том Мэннинг, погиб. Вскоре забастовка была полностью подавлена, и ни один стрелявший не был признан виновным в убийстве и наказан.

Август 1920. США. В ходе забастовки трамвайщиков в Денвере полиция и вооруженные отряды антипрофсоюзников, объединившись в союз, старались всеми методами разогнать трудящихся. Результат — 7 убитых рабочих. Вскоре в городе было введено военное положение, а забастовка прекратилась. Примечательно, но трамвайная компания, против которой бастовали, вскоре обанкротилась.

Август 1922. США. Джон Хросняк, кондуктор трамвая по профессии, был убит, когда городской полицейский произвел четыре выстрела по толпе из 20 забастовавших рабочих, вооружившихся камнями.

Февраль 1927. Польша. По крестьянской демонстрации в городке Коссово, в которой приняло участие более полторы тысячи человек, в знак протеста против разгрома правительством Польши Белорусской крестьянско-рабочей громады был открыт огонь. Результат — 6 убитых, 35 раненных. Похороны погибших 4 февраля вылились в манифестацию протеста.

«МОПР» публиковал сведения о расстрелах рабочих демонстраций и забастовок в Польше: за 1928-1932 гг. убито – 699 трудящихся, ранено – 10.559. Открытые в 1933-м году польские «чрезвычайные суды» за первые полтора года своей работы вынесли порядка 200 смертельных приговоров за «антигосударственную деятельность».

Май 1927. Австрия. Была расстреляна мирная демонстрации трудящихся в городе Шаттендорф – убит ветеран Первой Мировой войны и ребёнок восьми лет. В июле суд оправдал убийц, что в итоге привело к национальной забастовке и массовым протестным акциям, которые переросли в открытые столкновения между трудящимися и полицией. В результате огня на поражение со стороны «защитников закона» погибли около 80-ти «левых» протестующих и их сторонников.

Ноябрь 1927. США. В городе Серен группа из 500 шахтёров и членов их семей подошли к воротам одного из местных рудников, чтобы озвучить свои требования по улучшению условий труда руководству компании. Возле ворот их встретила вооружённая винтовками и дубинками охрана вместе с местными национальными гвардейцами. Последние били протестующих дубинками, использовали слезоточивый газ. Закончилось всё расстрелом — было убито 6 трудящихся.

Ноябрь 1928. Колумбия. На заводе американской компании «United Fruit Company» рабочие прекратили работу, начав забастовку и выдвинув условия, которые должна была выполнить компания: начать выплачивать компенсации за несчастные случаи, начать коллективное страхование, сократить рабочую неделю с 7 до 6 дней, повысить заработную плату и так далее. «United Fruit Company» отказалась вести переговоры с рабочими, и консервативное правительство Колумбии Мигеля Абадии Мендеса направило колумбийскую армию против забастовщиков, что привело к резне, в которой погибло от 100 до 2.000 человек.

Октябрь 1929. США. Сотни рабочих текстильной фабрики в Мэрионе вышли на забастовку с требованиями улучшить условия труда. Прибывшие на место полицейские, стараясь разогнать бастующих, сначала пустили слезоточивый газ, а потом и вовсе открыли огонь на поражение. Трое трудящихся были убиты сразу же, еще трое позже умерли от смертельных огнестрельных ранений, десятки людей получили тяжелые увечья.

Сентябрь 1931. Канада. По рабочему маршу от Бейнфайта до Эстевана, устроенному для привлечения населения к забастовке горняков, со стороны полиции был открыт огонь. Результат — 3 убитых. На следующее утро были арестованы 13 профсоюзных лидеров, а убийц-полицейских наказывать не стали.

Март 1932. США. Расстрел голодного марша рабочих Форда в ходе Великой Депрессии. Полиция продолжала стрельбу даже тогда, когда рабочие начали отступать. Раненные демонстранты были арестованы в больнице, начались репрессии против участников марша. Ни один полицейский не погиб, но СМИ на следующий день заявляли, что «коммунисты как минимум 6 раз стреляли в полицию, убив 4-х полицейских». Ни один полицейский также не был арестован и наказан, в отличие от раненных в больницах. Всего погибло 5 человек, более 60 были ранены.

Июль 1932. США. Бонусная армия. Ранено 55 человек, арестовано 135, 3 погибли (из них один — младенец, отравившийся газом армии США).

Ноябрь 1932. Германия. В Берлине начался страйк работников транспортной промышленности: трудящиеся не только вышли пикетировать, но и взяли несколько трамваев компании «Berliner Verkehrsbetriebe», на которой работали, чтобы распространить по городу свои лозунги и осветить забастовку в общественности. 4 ноября, на следующий день, забастовку объявили незаконной и на трамваи направили вооруженную полицию. В результате огня, открытого берлинской полицией, десятки трудящихся были ранены, 4 убиты. 500 человек были арестованы. 7 ноября забастовка была окончательно подавлена.

Апрель 1935. США. В Беллингеме началась крупнейшая в истории штата Вашингтон забастовка лесорубов. Причиной стало то, что рабочие были недовольны введением «Лесного кодекса», который значительно ухудшал условия труда. В Гумбольдте, Калифорния, пикеты переросли в бойню: владельцы лесопилки быстро наняли охранников, полицейских и национальных гвардейцев, которые застрелили трех забастовщиков.

Апрель 1935. США. В Торонто бастующий рабочий глиняной промышленности Энди Латиска был убит, когда частные охранники открыли огонь по забастовке. Ещё несколько человек были тяжело ранены.

Май 1937. США. Расстрел на День Поминовения. Полиция Чикаго открыла огонь по мирному рабочему маршу, а после инцидента заявила, что демонстранты были «вооруженными бандитами, которые во главе с коммунистами, курящими марихуану, собрались устроить нападение на различные предприятия». «Защитники закона» не давали медикам помогать раненным, а также избивали рабочих дубинками, даже когда те, сдавшись, ложились на землю. 10 человек погибло (4 сразу, 6 от полученных травм), 9 стали инвалидами, ещё 28 получили серьёзные травмы и больше 20 — менее значительные ранения.

Июнь 1937. США. В ходе забастовки на заводе «Phillips Packing» в Кэмбридже один трудящийся, Джон Сифас, был намеренно сбит на грузовике антипрофсоюзными деятелями. От полученных травм рабочий скончался.

Сентябрь 1938. США. В Хатборо в ходе забастовки на заводе по производству чулочно-носочных изделий начальником полиции был застрелен трудящийся Рэймонд Кук. Сведения о привлечении полицейского к какой-либо ответственности отсутствуют.

Апрель 1940. Великобритания. В Солсбери было убито 17 человек и 20 ранено после того, как полиция открыла огонь по забастовавшим шахтёрам медного рудника.

Декабрь 1947. Франция. Два французских забастовщиков убиты и несколько ранены после того, как французская полиция попыталась снять блокировку железной дороги у города Валанс. Более 100 человек ранено и 325 арестовано в ходе столкновений в Париже.

Май 1952. Германия. Правительство ФРГ планировало перевооружение и заключение военных контрактов с НАТО. Против данных действий выступали коммунистические и пацифистские организации. В основном все демонстрации по стране были разогнаны полицией, однако активисты у Гругахалле сопротивлялись действиям «защитников закона» и первоначально не были разогнаны. Полиция, стараясь наконец ликвидировать демонстрацию, открыла огонь по толпе. Один демонстрант был убит.

Март 1959. США. Во время ликвидации забастовки шахтеров в округах Летчер и Перри штата Кентукки частными охранниками и отрядами национальной гвардии было убито как минимум 3 трудящихся.

Май 1968. Франция. Красный май. Эта крупная послевоенная демонстрация во Франции закончилась почти 10-миллионой всеобщей забастовкой и сменой правительства. За всё время столкновений с полицией погибло 5 демонстрантов.

1970. Испания. Преступной полицией Франко была жестоко расстреляна забастовка строителей в Гранаде. Трое рабочих скончались от пуль, а несколько других были ранены. Сейчас в городке установлен памятник, посвященный тем событиям.

Май 1970. США. В городе Кент началась мирная безоружная демонстрация студентов против вторжения американских и южновьетнамских войск в Камбоджу. Властям был неугоден такой митинг, поэтому для его разгона была прислана Национальная гвардия Огайо. Спустя некоторое время прибывшие на место гвардейцы открыли огонь по толпе молодежи, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов.

Март 1972. Испания. В городе Ферроль Военизированной полицией Испании была расстреляна демократическая рабочая демонстрация. Расстрел стал одним из огромного множества эпизодов антипрофсоюзного насилия в этой стране. Было убито 2 рабочих (оба члены местного подпольного профсоюза), 16 других получили пулевые ранения, больше 100 рабочих были уволены с работы, еще больше 100 человек были арестованы, большая часть их которых была заключена в тюрьму.

Январь 1976. Испания. 6.000 испанских трудящихся начали забастовку против указа об ограничении увеличения оплаты труда и в защиту улучшения рабочих условий. Эта забастовка приобрела всеобщий характер к марту того же года. 3 марта в одном из городов Испании, Виории, полицейские ворвались в церковь Сан-Франциско, где собирались бастующие рабочие, приказав разойтись. Чуть позже полиция запустила в церковь слезоточивый газ, а когда запаниковавшие трудящиеся начали выбегать из здания, открыла по ним огонь. Было убито 5 человек и ранено около 150. На месте происшествия установлен мемориал.

21 век

Декабрь 2011. Казахстан. В 2021 году исполняется ровно 10 лет событиям в Мангистауской области данной страны, во время которых забастовка рабочих нефтегазовой компании «КазМунайГаз» и последующие волнения были жестоко подавлены полицией, в результате чего погибло 15 (официально) человек, еще сотни были ранены, многие арестованы и заключены в тюрьму на разные сроки. Кровь рабочих Жанаозена не забыта.

