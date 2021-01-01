«Снежная дура». История снеговика

А вы знаете, что снеговик на самом деле не толстый добряк с морковкой, а языческий персонаж и что снежная баба и снеговик — не одно и то же? Рассказываем, откуда взялись «снежные человечки»

Люди даже в глубокой древности питали слабость к изобразительному искусству и использовали для самовыражения любой доступный материал.

Новогодняя открытка 1959 года Вполне логично представить, что для северян зимой таковым являлся снег. Потому, хоть точно и неизвестно, когда человечество стало лепить снеговиков, можно предположить, откуда это поветрие началось. А почему оно распространилось, мы знаем почти наверняка.

Ясно, что в Африке, откуда родом наши предки, снеговиков не было и быть не могло. Они могли появиться лишь в Европе. Ее наши предки заселили, по разным оценкам, от 35 000 до 44 000 лет назад. Кстати, примеры первых скульптур как раз датируются этим временем. Это глиняные фигуры медведя и бизонов, обнаруженные во французской пещере Монтеспан, и им примерно 30 000 — 35 000 лет. Так что снеговики могли появиться очень давно. И лепили их вовсе не для забавы.

Ученые полагают, что когда-то снежные фигуры олицетворяли языческих божеств. На Руси, к примеру, их почитали как духов зимы. Причем большая часть духов была... дамами. Славяне верили, что за различные атмосферные явления: метель, снег, вьюгу или туман — отвечает именно женское божество. Чтобы задобрить «госпожу метелицу», и лепили снежную бабу.

Есть и другая версия. Знаменитый собиратель фольклора Александр Афанасьев, который в свое время провел глубокий анализ славянских верований и легенд и сравнил их с преданиями других народов, предположил, что снеговик олицетворяет сотворенную человеком небесную нимфу. Последняя каждый год замертво падает на землю в результате борьбы между божествами грома и туч. Весной нимфа тает и вновь возвращается на небеса в виде пара. Этот пар потом проливается дождем, который необходим для хорошего урожая. Чтобы он уродился как можно лучше, люди и лепили снеговиков.

Впрочем, имелся и мужской персонаж — снеговик. Поначалу на Руси снеговиков делали в виде столбов с головой и двумя комочками-руками по бокам. Вероятно, эта традиция восходит к славянским языческим идолам, которых тоже изображали в виде высоких столбов с прямоугольной головой. Такими идолами, только зимними, вероятно, были и снеговики. Первый снимок снеговика, 1845 год. Mary Dillwyn/National Museum of Wales

Интересно, что различие снеговиков по полу существовало только у славян. В западных странах известен лишь snowman — «снежный человек». И там снеговики зачастую изображали монстров — при лепке можно было воплотить в недолговечной скульптуре все свои страхи. При этом снег связывался с божественным, ведь он падал с неба, а сами фигуры связывались с нечистой силой. Снеговикам-страшилам полагалось отпугивать злых духов.

Впрочем, уже в Средние века снеговиков все чаще стали лепить в реалистичной манере, что должно было, наоборот, привлечь бесов. Люди верили, что нечистая сила может перепутать снеговика с человеком и вселиться в него, а с наступлением весны просто растаять.

А вообще, снеговики могли иметь очень разный смысл даже для одного народа, не говоря уже о соседних. Так, первое достоверное изображение нашего героя относится к 1380 году. Оно было обнаружено в Гаагской библиотеке в так называемой «Книге часов» — молитвеннике для рядовых прихожан, который использовали в Средневековье. На полях книги был нарисован снеговик, которого поджаривали на огне. С чем связано это действие — непонятно. Шляпа на голове снеговика похожа на еврейский головной убор, поэтому существует мнение, что странный рисунок относится к проявлениям антисемитизма. Изображение снеговика в книге 1380 года

Но в целом снеговики символизировали языческих персонажей и каждый их атрибут также носил определенный смысл. Морковь вместо носа втыкали, чтобы был хороший урожай в следующем году, ведро на голову надевали для достатка в доме, а угли-глаза знаменовали собой избавление от прошлого. Метла же была призвана отгонять злых духов (как и ожерелье из чеснока, которое надевали на снеговиков в Румынии). Хотя мнение относительно последней разные: метла, к примеру, могла помочь снеговику подняться в небо и передать людские послания богам, или же она могла отгонять сильные морозы и «приметать» больше снега, чтобы земля лучше рожала в новом сезоне. Каждый год в мире, в том числе и в нашей стране, проходят сотни всевозможных фестивалей, посвященных снеговикам и снежным скульптурам. Самый необычный, пожалуй, в Цюрихе. Сделанного из ваты большого снеговика... начиняют взрывчаткой и помещают в костер. Швейцарцы верят, что чем быстрее вспыхнет несчастный, тем жарче будет лето.

С искоренением язычества на Руси снеговиков лепить практически перестали. Вернул традицию Петр I , который и сам очень любил лепить снежных баб, называя их снежными дурами и устраивая состязание на лучшего снеговика среди своих придворных. «Лучший» в понимании царя — самый смешной или вычурный. По части вычурности снеговиков соревнуются и поныне. В 2008 году, к примеру, в американском городе Бетел (штат Мэн) слепили снежную бабу в честь сенатора штата Олимпии Сноу. Высота «сенатора» составила 37 м, а вес — около 6000 т. Вместо рук вставили елки и даже не лишили красавицу Олимпию (так называли снеговика) «женских штучек»: вместо ресниц воткнули лыжи, а пять автомобильных шин, которые стали губами, выкрасили в красный цвет. Снеговик попал в Книгу рекордов Гиннесса. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым большим в мире снеговиком стала снежная баба по имени Олимпия. Ее вылепили в 2008 году в честь Олимпии Сноу — сенатора штата Мэн

Наши сограждане, впрочем, тоже не промах. В 2013 году в Лианозовском парке в Москве был слеплен самый большой снеговик в России — его высота составила 9,40 м. Он тоже был занесен в книгу рекордов — правда, не мировую, а российскую. Снеговик в Лианозовском парке Снеговик в Финляндии Снеговики в Японии Снеговик в Финляндии Снеговик во Франции Царь-снеговик. СССР, 1966 год

Тем не менее и в России, и на Западе окончательно перестали связывать снеговиков с языческими божествами лишь в XIX веке. Снеговики превратились только в милый атрибут Рождества и зимы вообще. Именно тогда их стали лепить не в виде столбов, монстров, реальных людей и бог знает кого еще, а в виде трех шаров, поставленных друг на друга. В Великобритании и Японии снеговики традиционно лепят на основе двух сфер. Существует даже Всемирный день снеговика — 18 января.

В декабре 2017 года американское агентство НАСА явило миру изображение поверхности астероида Веста, испещренного кратерами от ударов космических тел. Рисунок, который образовали три рядом лежащих кратера, оказался удивительно похож на снежную бабу, отчего фотографию тут же окрестили «космическим снеговиком».