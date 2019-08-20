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Мы из Советского Союза

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Немецкий архив

Архивное. Трофейные переведенные документы о товарище Власове. Особенно занятно то, как его видели и оценивали немцы. 

https://t.me/ruredmantis/2646

https://telegra.ph/Nemeckij-arhiv-08-19

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