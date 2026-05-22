Трудная жизнь Павла Кадочникова

Необыкновенный красавец, он мог бы навсегда застрять в образе романтического героя. Но судьба подарила актеру разноплановые роли. Он играл и умудренных опытом отцов, и комических стариков. Злодеи в его исполнении были благородными и немного наивными, как и сам актер. И за это его обожали зрители.

Утро 22 июня 1941 года Павел Кадочников собирался провести с женой на прогулке в Летнем саду.

Яркое солнце предвещало чудесный выходной день. Известие о начале войны ошеломило актера. Одна из первых мыслей была: "Что с Целиковской?"

Накануне они закончили съемки музыкального фильма “Антон Иванович сердится”. Целиковская приехала из Москвы. Друзей в Ленинграде у нее не было. Кадочников нашел Люсю в павильоне студии. Уткнувшись в ладони, актриса плакала. Подставить плечо, успокоить, воодушевить - это было естественно для Павла. Он был настоящим мужчиной в своих поступках. Но доверчивым ребенком в отношениях с людьми. Из-за своего великодушия, готовности прийти на помощь Павел Петрович на склоне дней угодил в ловушку. Его предал тот, кого он считал близким человеком. И этого актер не смог пережить.

В конце апреля 1988 года Павел Кадочников попал в кардиологическое отделение Военно-медицинской Академии имени Кирова в Ленинграде. Он несколько дней почти не вставал с постели. Трудно было ходить.

Обратиться сюда настояла жена. Больше всего ей хотелось, чтобы муж поменьше разговаривал по телефону и не слушал новости по телевизору. В тот момент каналы и газеты то и дело возвращались к неприятной истории, которая произошла с Кадочниковым год назад.

Последний фильм Павла Кадочникова “Серебряные струны” повествует о создателе первого в России оркестра народных инструментов Владимире Андрееве.

"Серебряные струны" (1987)

На следующий день после премьеры картина была арестована. А Кадочникову вручена повестка в суд. В тот момент это показалось недоразумением, но, узнав, кто его обвиняет, Кадочников испытал настоящий шок.

Как-то к знаменитому актеру подошел рабочий, который переставлял на “Ленфильме” декорации и свет. Представился начинающим сценаристом, мол, хочу научиться, помогите. Звали его Геннадий Смирнов. Кадочников решил привлечь молодого человека к работе над сценарием своего фильма.

-Он стал ночевать у нас. Практически стал членом семьи. Целый год он практически был внутри нашей семьи. Они действительно писали сценарий. Наталия Кадочникова. Внучка.

Ближе к завершению картины Смирнов перестал бывать и у Кадочникова, и на съемочной площадке. Явился лишь за своей частью гонорара. А затем пришла повестка в суд. Смирнов обвинил знаменитого актера и режиссера в краже своего сценария.

- Картину заморозили. Ни в какой прокат она не пошла. А Смирнов судился с дедушкой практически год. Иными словами, он просто съел год его жизни. Смирнов не пришел ни на одно судебное заседание. Ни разу.- Наталия Кадочникова. Внучка.

Актер лично ходил в суд. Хотел объясниться и посмотреть своему ученику в глаза. Но тот ни разу не явился. Его заменяли адвокаты. Они-то и представили неопровержимые улики.

И тогда Павлу Петровичу стало ясно: нет никакого недоразумения. Это ловушка, которая была задумана и тщательно спланирована. И теперь все, чем он дорожил: честное имя, репутация, работы будут облиты грязью. Кадочников слег.

Павел Петрович родился в Петрограде в состоятельной семье. После Октябрьской революции, когда Павлу было всего 2 года, отец решил на время уехать из города. Он занимал высокий пост на Николаевской железной дороге, а сестры его жены служили при императорском дворе.

Из роскошной квартиры в доме у Александринского театра Кадочниковы переехали в избушку в селе Бикбарда ныне Куединского района Пермской губернии к деду. Здесь Павел освоил балалайку и гусли. К тому же ему повезло с учителем, который развивал в своих учениках наблюдательность.

Летом в Бикбарде устраивались ярмарки. Павлуша наблюдал за выступлениями музыкантов и циркачей. А дома точно повторял увиденное. Однажды кто-то из соседей похвалил: Ну прямо артист!

В 1926 году семья вернулась в Ленинград. Теперь они ютились в коммуналке. Отец тогда серьезно болел. В жизни Павла только театральная студия была настоящей отдушиной. Режиссер Борис Зон набирал свой курс, когда заметил в театральной студии завода “Красный Путиловец” талантливого юношу, который обладал невероятным даром подражания.

Был у Кадочникова в юности один недостаток. Он все время опаздывал. Для перевоспитания к нему прикрепили Розу Котович. Серьезная отличница оказалась совершенно равнодушна к чарам неотразимого Павла, в которого были влюблены все девушки вокруг. Он великолепно пел и носил бабочку. Павел Кадочников с женой Розалией в спектакле “Снегурочка”

Такая холодность уязвила пылкого Павла. Во время репетиции, где они с Розой исполняли роли Леля и Купавы в учебном спектакле “Снегурочка”, юноша буквально прожигал партнершу взглядом. И влюбил ее. Вместо букетов он приносил Розалии еловые лапы.

Вскоре вокруг стали шептаться: "Зачем Кадочников Котович елки приносит?"

- Жениться хочу, - заявил при всех Павел.

Им суждено было прожить вместе более полувека. Думая и дыша в унисон.

В год окончания училища Павел сыграл свою первую роль в кино. Михася в картине “Несовершеннолетние”. Увидев себя на экране, он решил: с кино надо заканчивать. Себе он совершенно не понравился. "Совершеннолетие" (1934)

Но его заметил режиссер Сергей Юдкевич и пригласил в картину “Человек с ружьем”. На премьеру Павел пошел вместе с родителями и едва не пожалел. На весь кинотеатр мама закричала: “Павлика убили!”

В предвоенном 1940 году Павел снялся уже в трех фильмах. Причем на съемках картины “Яков Свердлов” случился казус. Комиссия удивилась решению Юдкевича дать Кадочникову сразу две роли. И одну из них, возрастную: самого Максима Горького. Режиссер предложил посмотреть другого кандидата, который вскоре явился уже в гриме.

- “Вот это другое дело! Да как похож”, - обрадовались члены комиссии. Но тут актер снял парик. Это был все тот же Павел Кадочников, которого никто в гриме не узнал. Кадочников в роли Максима Горького

Во время войны Павел снимался в двухсерийном фильме военного значения “Оборона Царицына” в Алма-Ате, куда была эвакуирована киностудия “Ленфильм”. Вместе с ним в эвакуацию отправилась и Розалия.

Павел переживал за близких: отца, мать, сестру Зою, которые остались в блокадном Ленинграде. Сначала письма приходили регулярно, но вскоре сообщение прервалось.

А 30 марта 1942 года в комнату Кадочниковых вбежала соседка:

- “Вам телеграмма из Ленинграда”.

Павел прочел:

- "Папа умер".

В тот день он написал в своем дневнике:

- "Милый, хороший мой, умный папа. Я не думал, что бывает вот так тяжело. Я тебя никогда не забуду. И постараюсь оставить долгую память о фамилии, которую получил от тебя милый папа". Павел Кадочников с сыном Петей, конец 1940-х

Два года спустя в семье Кадочниковых родился сын. Его назвали в честь деда - Петром. Справиться с болью потери помогла работа. Сергей Эйзенштейн пригласил Павла сниматься в грандиозной постановке “Иван Грозный”. И не в одной, а сразу в трех ролях.

Павел как-то спросил у Эйзенштейна:

-Почему я?

-Ты малый и глупый. Ты еще непосредственный, - ответил режиссер. Павел Кадочников с женой, сыном Петей и племянником Геной

В послевоенные годы Кадочников очень много снимался. После исполнения главной роли в фильме “Робинзон Крузо” директор Сухумского питомника подарил Павлу большого попугая Педро. К концу съемок Педро заговорил целыми фразами. Когда к Павлу приходили друзья, Педро встречал их сообщением:

- "В нашем доме все с приветом!”

Фильм “Подвиг разведчика” вышел на экраны в 1947 году. Его сразу разобрали на цитаты. Кадочников стал Лауреатом Сталинской премии. А в семье случилось пополнение.

В один из дней в дверь квартиры Кадочникова позвонили. Розалия Ивановна открыла дверь и увидела подростка, который сказал:

- “Здравствуйте. Я хочу видеть Павла Кадочникова. Он мой отец”.

Отцом этого мальчика, Константина, Павел стал в 17 лет. После скоротечного романа будущая мать ребенка, которая была намного старше, сказала:

- "Буду воспитывать ребенка сама. От тебя мне ничего не нужно".

Павел в ее глазах был еще ребенком с туманными перспективами. Женщина дала сыну свою фамилию. Никаких способов установить отцовство тогда еще не было. О том, кто его отец, Костя узнал лишь тогда, когда его мать решила обвинить Кадочникова в уклонении от уплаты алиментов.

-Когда дедушка начал вставать на ноги и играть видные роли, она подала на алименты за все предыдущие годы. Но ей отказали. Он платил с того момента, когда она подала.- Наталия Кадочникова. Внучка.

- А когда мой папа, который в то время был еще совсем маленьким, спросил: „Почему Костя называет моего отца папой?“, — честно все ему рассказала. Павел Петрович очень переживал, что такие сведения негативно повлияют на детскую психику. Петруша проплакал весь день, но когда Костя снова пришел, бросился к нему с криком: „Я знаю, ты — мой брат!“

Константина очень тепло приняли в семье Кадочниковых. Вскоре он стал носить фамилию отца и очень подружился со сводным младшим братом. Это был один из самых счастливых периодов в жизни Павла Петровича. Он работал с необычайным воодушевлением.

Именно в эту пору он снимался в главной роли в фильме “Повесть о настоящем человеке”. Чтобы войти в образ пилота, потерявшего обе ноги, четыре месяца Кадочников передвигался на протезах.

Чтобы понять и передать страдания героя, Павел решил играть без дублеров и терпел адские боли во время исполнения некоторых сцен. Кадр из фильма “Повесть о настоящем человеке”

Эпизод в лесу, где Мересьев передвигается с перебитыми ногами, снимали в 40-градусный мороз. Сцена не получалась. Летчик Алексей Маресьев присутствовал на съемках и однажды не выдержал:

- "Я полз 18 суток, а Кадочников ползает уже второй месяц".

Однако актер и не думал соглашаться со своим заступником. Он искал способ как можно достовернее передать его ощущения и переживания. В сцене, где герой встает на поврежденные ноги, Кадочников насыпал себе в унты шишки, и когда попытался встать, его лицо исказилось от настоящей боли.

-После этого фильма ему сделали серьезную операцию на ноги. Он повредил себе вены. Нагрузка была тяжелая и серьезная. - Наталия Кадочникова. Внучка.

За эту картину Кадочников получил вторую Сталинскую премию.

А через два года после фильма “Далеко от Москвы” стал Сталинским лауреатом в третий раз. Актеру дали просторную квартиру. Он смог купить шикарный автомобиль “ЗИМ”.

Кадочников и предположить не мог, сколько зависти это вызывает. Ему пришлось пережить трехлетний простой в работе. Киночиновники попросту не утверждали его на роли. Режиссеры фильма "Укротительница тигров" Александр Ивановский и Надежда Кошеверова хитростью пробили его кандидатуру для съемок.

По сценарию герою нужно было выполнить прыжок на мотоцикле под куполом цирка. Они уговорили каскадеров отказаться от подобного трюка. Единственным, кто мог это сделать без дублера, был актер Кадочников. О его любви к мотоциклу в то время знал весь Ленинград. С номерами на мотоцикле Павел справился легко. Укротительница тигров (1954)

Кадочников с нетерпением ждал встречи с тигром по кличке Пурш. По сюжету мотогонщик Ермолаев встречается со страшным хищником в кабинете директора. Ради нескольких секунд потребовалось два месяца репетиций.

Когда тигр пытался через дверь достать его лапой, дрессировщик в испуге кричал:

- "Уберите лицо подальше!"

А операторы требовали лицо поближе.

О чем думал в тот момент Кадочников, он никому не рассказывал. Павел Кадочников с женой Розалией

Кадочниковы почти не расставались 53 года. На пике популярности, когда поклонницы отрывали пуговицы от пиджака, а поклонники предлагали выпить, Розалия была его защитой. Он был для нее любовью, другом, жизнью.

Но случались обстоятельства, когда Розалия Ивановна не в силах была уберечь мужа от беды.

В декабре 1958 года вышел закон о реформе образования. Обучение стало 11-летним. Кадочникову, он был в то время депутатом, позвонили из газеты с просьбой прокомментировать реформу. Сын Петр как раз учился в 10 классе. И теперь был вынужден остаться в школе еще на один год.

Актер раздосадованно спросил:

- Да кто это придумал?

- Вообще-то это придумал Никита Сергеевич Хрущев.

-Ну так передайте вашему Хрущеву, что он идиот, - Кадочников повесил трубку.

- Ну, сам дед тоже хорош. Назвать Хрущева идиотом - это надо было постараться. Человек, который услышал это, стал возмущаться. -Наталия Кадочникова. Внучка.

Домашний телефон резко замолчал. Планы “Ленфильма” неожиданно изменились. Кадочникова перестали снимать. Теперь он мог зарабатывать, только выступая на творческих вечерах и в сборных концертах. Вскоре на “Ленфильм” стали поступать анонимки о нетрудовых доходах артиста Кадочникова.

В 1961 году в газете “Труд” опубликовали статью “Автограф на судебной повестке”, где говорилось о том, что актер дает левые концерты. На нервной почве у Кадочникова случился парез гортани. Он не мог говорить и с трудом дышал.

Спасли его режиссеры Усков и Краснопольский, пригласив в Свердловскую киностудию. Это была их дебютная картина “Самый медленный поезд”. Смена обстановки помогла восстановить здоровье.

Сменилась и власть в стране. Кадочников вернулся на “Ленфильм” и даже получил возможность сам снимать кино как режиссер. О чем давно мечтал. Одну из своих лучших картин - “Снегурочка” - он посвятил жене. Кадр из фильма “Неоконченная пьеса для механического пианино”

Вновь наступил счастливый период, когда все удавалось, а впереди лишь радость и удача. Еще будут “Неоконченная пьеса для механического пианино”, “Сибириада”.

Но в июле 1981 года произошла трагедия.

Младший сын Петр погиб на отдыхе в литовском городе Игналина.

Ему было 36 лет. Дурачась, залез на высокое дерево и сорвался. Петр Кадочников в фильме “Благочестивая Марта”

Павел Петрович старался заглушить боль утраты работой.

Минуло три года, и на гастролях в Одессе от инфаркта скончался Константин Кадочников. Близкие боялись, что потери еще и старшего сына Павел Петрович не перенесет: за ночь он словно прибавил в возрасте 10 лет, превратившись из моложавого артиста в сломленного горем старика. В тот сложный период внучка Наташа переехала к осиротевшим бабушке и дедушке.

- «Мама вроде бы и не возражала, но когда я собрала чемодан, вдруг расплакалась. Думаю, в тот момент в наших отношениях возникла тонкая, почти незаметная трещина, которую нам так и не удалось склеить. Через несколько лет мама с моей младшей сестрой Юлей и отчимом эмигрировали в США, а я осталась в Питере. Справедливости ради надо сказать, что они меня с собой и не звали», — подчеркивала Наталья.

Именно тогда он сказал племяннику:

- “Ты знаешь, я так устал от жизни”. Константин Кадочников в фильме “Летят журавли”

Собравшись с последними силами, в 1986 году Кадочников приступил к съемкам своего фильма-мечты “Серебряные струны”. Весь замысел картины был у режиссера в голове. Он до мельчайших деталей продумал каждый кадр. «Серебряные струны» были посвящены биографии создателя первого в России оркестра народных инструментов Василия Васильевича Андреева

У Павла Петровича были проблемы со зрением. Болезнь глаукома. Поэтому сценарий фильма он много дней подряд диктовал добровольному помощнику Геннадию Смирнову. Тому самому начинающему сценаристу. Смирнов ни разу не воспользовался пишущей машинкой. Он предпочитал записывать все от руки.

После завершения работы он обещал все аккуратно перепечатать и принести Павлу Петровичу. Обещание он сдержал. Кадочников получил экземпляр. А вот рукопись сразу после премьеры была передана в суд. К ней прилагалось заявление о том, что Народный артист СССР украл у талантливого молодого автора сценарий фильма, показанного публично. Вряд ли он не мог понимать, что подобное обвинение будет роковым для пожилого человека, пережившего тяжелые потери.

- «Для дедушки это было таким ударом, будто убили его третьего ребенка. В то время в лице деда появилась какая-то растерянность, словно он хотел спросить: за что его предали?! Потом вроде бы взял себя в руки, даже над новым сценарием работать начал, но не выдержало сердце — забрали в больницу с инфарктом», — вспоминала Наталья.

-Эта история его просто добила. У него опустились руки, и он перестал бороться за свою жизнь. Наталия Кадочникова. Внучка.

В том, что эта история была заранее спланирована, никто не сомневался. Розалии Ивановне пришлось еще год после смерти мужа вести тяжбу. А потом она неожиданно получила уведомление из суда: Исковое заявление отозвано. О начинающем сценаристе Смирнове больше никто никогда не слышал.

- «Я много думала над этой историей и поняла — она произошла не сама по себе, ее кто-то тщательно и продуманно организовал, — заключила Наталья.

— Кадочников был человеком прямым, называл вещи своими именами и в лицо говорил людям, что о них думает. Видимо, в отместку кто-то решил сжить его со света и, как видите, весьма преуспел».

Годы спустя родные Павла Петровича случайно узнали его лицо в массовке фильма 1983 года режиссера Кадочникова с пророческим названием “Я тебя никогда не забуду”. Павел Кадочников на обложке журнала

2 мая 1988 года Павел Петрович попросил жену остаться с ним в палате на ночь. Выйдя в коридор, чтобы позвонить домашним, она вздрогнула от грохота.

-Перед тем как умереть, он встал. Закричал от адской боли. Он даже свою смерть сделал легендой, не захотев умереть лежа. Когда она к нему подошла, он улыбался. Улыбался, как ребенок. - Наталия Кадочникова. Внучка.

Он ушел. Но роли его навсегда останутся в памяти.

Почти всех его героев объединяет то, что они благородны и немного наивны. Как и сам Павел Кадочников.