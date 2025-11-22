Русские храмы. Какой восторг!

Успенский кафедральный собор, Смоленск На холме, в самом центре Смоленска, расположен этот величественный храм. Возвели Успенский кафедральный собор в честь победы над Речью Посполитой на месте, где стоял другой храм XII века, разрушенный в ходе военных действий. Строили его практически целый век. В процессе строительства проект неоднократно менялся, дополнялся и совершенствовался, а в результате сооружение вышло потрясающее. Собор Воскресения Христова на Крови, Храм Спаса-на-Крови, Санкт-Петербург Православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова, сооружён в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружен как памятник Царю-Мученику на средства, собранные по всей России, проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного.

Но в итоге из-за длительных работ собор превратился в уникальное творение русской церковной архитектуры. Он гармонично вобрал в себя черты не только привычного елизаветинского барокко (именно в этом стиле работал архитектор), но и черты классицизма.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы или Собор Василия Блаженного находится в самом центре Москвы — на Красной площади. Он считается не только самым красивым религиозным сооружением в России, но и в мире. Храм внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И наверняка все знают еголегенду: мастера, которые возводили собор, были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы у них не было возможности создать еще одно подобное чудо.

Так, только русская православная церковь имеет так называемый купол-луковицу (конечно, она встречается и в других конфессиях, но гораздо реже).Это такой купол, который имеет выпуклую форму, в центре расширяется и заостряется к вершине. И именно силуэт церкви с такими куполами ассоциируется с Россией во многих других странах.Кстати, количество куполов тоже имеет свое значение: так, например, 1 купол символизирует единого Господа, 3 купола — Святую Троицу, 13 куполов — Иисуса и 12 апостолов.Российские храмы поражают своей красотой, оставляют трепетное ощущение и светлый отклик в душе даже у неверующего человека. Вот некоторые из самых красивых и потрясающих храмах России мы и посмотрим.

Русские церкви и соборы уникальны. Они веками возводились в соответствии с местными традициями и религиозными канонами. Конечно, сама храмовая архитектура пришла из Византии, но в России она приобрела собственный стиль.

Успенский кафедральный собор, Омск Успенский собор — одна из главных достопримечательностей Омска. А еще это показатель силы духа и веры жителей Омска. Дело в том, что в его строительстве принимали участие местные жители: построили храм в конце XIX века на деньги горожан.

Однако в советское время его разобрали по приказу правительства, со временем организовав на его месте парк. Спустя 70 лет храм восстановили. На восстановление собирали деньги всем миром, и за 2 года жители пожертвовали на работы несколько десятков миллионов рублей.

Казанский собор, Санкт-Петербург При строительстве Казанского собора был взят за основу собор Святого Петра в Риме. Фасад выполнен в стиле ампир, и его дополняет впечатляющий полукруглый ряд из 96 колонн, высота которых составляет 13 метров. На площади перед собором очень часто проходили политические и общественные демонстрации, это одна из важных достопримечательностей Санкт-Петербурга, так что храм стал не только религиозной святыней, но и одним из символов города.

Церковь Воскресения Христова (Форосский храм), Крым Этот храм возвышается на 412 метров над уровнем моря. Воздвиг его на Красной скале местный купец Александр Кузнецов в честь спасения царской семьи. Дело в том, что в 1888 году потерпел крушение поезд, в котором ехал Александр II с детьми и супругой. Они чудом уцелели. Церковь отлично заметна с моря и уже на протяжении многих лет служит морякам в качестве маяка, указывая дорогу во время туманов и штормов.

Церковь Преображения Господня, остров Кижи Эта церковь известна на весь мир. Находится она на острове Кижи в Онежском озере. Это поражающее воображение сооружение создано полностью из дерева и… без единого гвоздя. Построил церковь местный плотник по имени Нестор в начале XVIII века. Он использовал только топор, а когда завершил строительство, то выбросил свое орудие в озеро, чтобы никто не смог повторить его чудесную работу.

Храм Христа Спасителя, Москва Храм Христа Спасителя изначально планировали построить на Воробьевых горах, более того, его даже начали тут возводить. Однако из-за плохого руководства стройку приостановили. В дальнейшем вдохнул новую жизнь в церковь Николай I, выбрав другое место и архитектурный стиль. В советское время Храм Христа Спасителя полностью разрушили, но в 1990-е годы его восстановили.

Свято-Троицкая Сергиева лавра, Сергиев Посад У этого храма богатая история: строили Свято-Троицкую Сергиеву лавру на протяжении нескольких веков. Здесь больше пятидесяти зданий, которые воздвигли в период с XIV по XIX век. Первым игуменом храма был Сергий Радонежский. Лавра выдержала татаро-монгольское нашествие, устояла во время осады польско-литовских интервентов, а в советский период ее вообще превратили в историко-архитектурный музей. После распада СССР Троице-Сергиева лавра вернула себе свой статус. Сейчас тут, как и в давние времена, находится крупнейший в России мужской монастырь.

Никольский морской собор, Санкт-Петербург Это еще один шедевр елизаветинского барокко. Построили собор по прошению князя Галицына в XVIII веке. Морское ведомство выделило на строительство деньги: храм был построен «в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского».

Кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы, Ростов-на-Дону. Храм построен по типовому проекту архитектора К. А. Тона и внешне очень схож с другими его храмами, построенными по его проектам: храмом Христа Спасителя в Москве и несохранившимися до наших дней Введенским храмом Семеновского полка в Санкт-Петербурге и Святодуховским кафедральным собором в Петрозаводске. Но говорить о том, что один является копией другого - неправильно.

Кроме того, в 1887 г. по проекту войскового архитектора-инженера А. А. Кампиони и художника-архитектора Д. В. Лебедева с его западной стороны, была воздвигнута четырехъярусная колокольня с церковью Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских и звонницей, высотой 75 метров. Благовест ее 10-тонного колокола был слышен на 42 версты по Задонью.

Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Москва) Был построен в 1837 году по проекту архитектора Е.Д.Тюрина. Здание выстроено в стиле классицизма и увенчано пятью куполами на световых барабанах, составляющими главное украшение храма. На большой центральной ротонде высокие полукруглые окна с изящными росписи поверху, которые разделены парными колоннами. Венчает храм огромный золотой купол с маленькой главкой наверху. Боковые входы в храм – очень большие, разделенные колоннами на три части; сверху расположены полукруглые окна. Всходы обрамлены широкими парными пилястрами. В 1930 году храм стал патриаршим собором. Богоявленский кафедральный собор является сердцем духовной жизни православной России последних 60-ти лет. Он никогда не закрывался.

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря (Истра) Уникальное храмовое сооружение, как по сложности, так и по красоте, построенное в 1658-1685 гг.. Собор был задуман как копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, но при постройке получилось не точное повторение первообраза, а скорее его художественное преображение. Собор состоит из нескольких частей: в центре – четырехстолпный храм Воскресения, с запада от него – перекрытая высоким шатром ротонда с часовней Гроба Господня, с востока – подземная церковь св. Константина и Елены, а также сохранившиеся фрагменты колокольни.

Успенский собор, Владимир Кафедральный православный храм Владимирской епархии на Соборной площади города Владимира. Успенский собор – прекраснейшее архитектурное сооружение Древней Руси, уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества домонгольского времени. Годы постройки 1158-1189 гг. По его образцу итальянский зодчий Аристотель Фиораванти строил Успенский собор Московского кремля. В Успенском соборе хранятся образцы искусства лучших художников разных времен от безымянных изографов середины 12 столетия и до гениального Андрея Рублева и мастеров 17-18 веков.

Церковь Покрова на Нерли Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства. Год постройки - 1165. Церковь украшена прекрасной белокаменной резьбой, присущей владимиро-суздальскому зодчеству.

В конце 1992 года широко известный памятник был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благовещенский собор Казанского кремля, Казань Входит в число древнейших и интереснейших памятников русского церковного зодчества. Закладку деревянной церкви на месте будущего собора возводят к деяниям царя Ивана Грозного. Собор относят к псковской школе русского зодчества. В этот период мастерам Постнику Яковлеву и Ивану Ширяю было поручено отправиться в Казань для построения нового каменного города (кремля). Главы собора имели первоначально полукруглую форму, но в 1736 году были переделаны. Четыре главы стали луковичными, средняя глава собора была устроена в стиле украинского барокко, покрыта медью и вызолочена. Благовещенский собор в Казанском Кремле Он остается самым древним сооружением в ансамбле Кремля.

Софийский собор, Великий Новгород Замечательный памятник архитектуры, который вобрал в себя не только черты русского, но и зарубежного зодчества. Так, западный вход Софийского собора украшают знаменитые Маглебурские врата XII века. Предание говорит, что это военный трофей, добытый новгородцами при взятии шведской столицы Сигтуны в 1187 году. Есть и Корсунские врата XI века византийской работы, ведущие в Рождественский предел. В годы Великой Отечественной войны собор был разрушен, но формы свои сохранил. В настоящее время он почти такой же, каким был в XI веке. Это пятинефный крестово-купольный храм с тремя апсидами.

Владимирский собор в Санкт-Петербурге Посвящён Владимирской иконе Божией Матери, одной из самых почитаемых на Руси икон. Этот пятиглавый храм представляет собой памятник архитектуры переходного стиля от барокко к классицизму, включает две церкви - верхнюю и нижнюю. В настоящее время богослужения проходят только в верхней церкви. Паруса центрального купола украшены скульптурными изображениями евангелистов.

Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря Величественный двухстолпный храм, высотою более 40 метров, который не имеет аналогов в средневековой Руси. Его венчают пять глав. Барабан под центральной главой смещен к востоку и воспринимается как шатер. Высокие своды храма опираются на два массивных столпа, свет падает сверху от шатра-барабана, который как бы парит над иконостасом. История главного храма Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря насчитывает без малого шесть столетий. Здесь хранятся святые мощи первооснователей Соловецких – преподобных Зосимы и Савватия.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, Астрахань. Расположен на территории Астраханского кремля.

Построен в 1699—1710 годы, считается одним из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века, и является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.

Благовещенский кафедральный собор, Воронеж Возведён по проекту архитектора В. П. Шевелёва в Русско-Византийском стиле. Собор находится на Проспекте Революции на территории Первомайского сада. Высота самого храма составляет 85 метров, а его высшей точки — 97 метров. Является третьим по величине в России православным храмом и одним из самых высоких православных храмов мира. Строительство осуществлялось с 1998 по 2009 годы.

Свято-Троицкий собор, Муром Возведен в 1643 году. Главным украшением Свято-Троицкого собора являются кованные золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев XVII века, — и поливные изразцы того же столетия с разнообразными орнаментами. Изразцы придают Троицкому собору особое изящество и неповторимое своеобразие, отличающее его от других муромских храмов.

Троице-Измайловский собор, Санкт-Петербург Полное наименование — Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Крестообразный в плане каменный собор увенчан мощным пятиглавием. Храм построен в стиле ампир. На время освящения собор являлся крупнейшим в России. Купола расписаны золотыми звездами по голубому фону по личному указанию Николая I, данному в 1826 году: купола должны быть выкрашены наподобие куполов Архангельского собора в Москве и Тверского в Твери. Фасады собора оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом. В нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Внутреннее убранство храма.

Успенский собор города Рязани.

Это самый большой храм в стиле «нарышкинского» барокко — 72 метра высотой. Собор построен в в 1693-1699гг. гениальным зодчим Я.Бухвостовым. Уникальная судьба собора, его чуть не разобрали в 1800 году из-за плачевного состояния.

Четырехъярусная Колокольня высотой 86 метров с позолоченным почти 25-метровым шпилем выстроена в классическом стиле. Несмотря на то, что она создавалась и улучшалась в течение более чем 50 лет (1789 - 1840 гг.) по проектам трех разных архитекторов: И. Ф. Русско, К. А. Тона и Н. И. Воронихина. Помнится с моего детства, что тут был планетарий, а потом какой-то музей.

Иконостас Успенского собора - уникальный, самый большой в России. Он был выполнен в 1699 году большой артелью резчиков во главе с мастером Сергеем Христофоровым. Он состоит из восьми ярусов, разделенных карнизами. Его высота составляет 27 метров. Колонны, консоли, капители богато украшены резьбой, характерной для стиля барокко. Иконы были написаны на рубеже XVII-XVIII веков. Фрески на стенах еще до сих пор восстанавливаются.

«Солотчинский Рождества Богородицы монастырь». В Солотчинский монастырь начал строить в 1390 году великий князь Рязанский Олег на берегу речки Солотчи, на то место, где она впадала в древности в реку Оку. Монастырь с двумя храмами. В советское время Солотчинский монастырь был закрыт. В храме Рождества Пресвятой Богородицы (на фото он пятиглавый) располагался склад, а в храме Святого Духа (на фото он с одной луковицей и колокольней) клуб с кинозалом.

В 1994 году Солотчинский монастырь был возрожден, как женский.

Рака с мощами благоверного князя Олега Рязанского (пред кончиной своей он принял схиму с именем Иоаким) и его супруги великой княгини Евфросинии, принявшей монашество с именем Евпраксии находятся в каменном гробе в Солотчинском монастыре в храме Пресвятой Богородицы.

И еще интересная инормация, что данный монастырь имел большой статус на Руси: Согласно составленной в 1636 году Патриархом Иоасафом «лестнице власти», солотчинская обитель занимала 34 место среди 700 российских монастырей.

Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь г. Старочеркасск В 1644 году после окончания «Азовского осадного сидения» казаки основали в Старочеркасске свою столицу. Черкасск в период своего расцвета славился богатым рынком и оживленной торговлей. Строились здесь и храмы. Среди славных казачьих родов в Старочеркасске славился своим благочестием и героизмом род атамана Ефремова. Именно атаман Даниил Ефремов основал в Черкасске храм во имя Донской иконы Божьей Матери (как свою домовую церковь).



Морской собор, Кронштадт Ставропигиальный Никольский Морской собор заложен в городе-крепости Кронштадт по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Но в советское время собор был закрыт, разграблен и использовался в разных целях, а его настоящее восстановление началось после 2000-х годов. Кронштадтский Морской собор, воздвигнутый на Якорной площади, - последний и самый крупный из морских соборов Российской империи. Это удивительное по красоте и мощи грандиозное сооружение является не просто храмом, а величественным памятником мужеству и вере. Его крест виден в море на расстоянии 30 миль, а купола, подобные парусам корабля, притягивают взоры и наполняют сердца трепетом.

Вознесенский войсковой кафедральный собор, Новочеркасск Православный храм в Новочеркасске, второй кафедральный собор Ростовской и Новочеркасской епархии и главный храм Донского казачества.

Здесь покоятся останки донских атаманов М. И. Платова, В. В. Орлова-Денисова, И. Е. Ефремова, Я. П. Бакланова. В 2001 году начались крупномасштабные реставрационные работы. В 2005 году, к 200-летию Новочеркасска и 100-летию открытия собора реставрация фасада здания была успешно завершена. Оборудована система подсветки и проекций библейских сюжетов на фасад.

В 2010—2011 годах купола были вновь покрыты золотыми листами, а в крест вставлен камень из горного хрусталя.



Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе Был заложен в 1861 году. На церемонии присутствовала царская семья. Первый камень в основание собора заложил император Александр II. Он же утвердил проект будущего храма на территории Херсонесского монастыря. Собор поражает величественностью, красотой и соразмерностью линий. В нижнем храме складывается ощущение присутствия в древней христианской церкви. Верхний храм, залитый светом, яркий, восхищает превосходной росписью, изящным иконостасом, выполненным в Италии. А под куполом парит серебристый голубь — символ Святого Духа.

Казанская Амвросиевская пустынь (неофициальное название Ша́мординский монастырь) — ставропигиальный женский монастырь Расположен монастырь рядом с деревней Шамордино Калужской области, в 12 км к северу от Оптиной пустыни в одном из красивейших уголков Святой Руси. Основана в 1884 году преподобным Амвросием Оптинским по завещанию его духовной дочери монахини Амвросии (Ключаревой, 1818–1881) и на ее средства.Величественный, 15-главый собор выполнен в «русском стиле». Проживающие здесь монахини, известны своим мастерством вышивать иконы бисером.

Несмотря на более чем столетнюю историю, монастырь продолжает свою главную миссию - помогает обездоленным женщинам. На его территории есть больница, где проживают престарелые монахини.

Дивеево - Серафимо - Дивеевский монастырь Эта обитель является четвертым уделом Святой Богородицы (первые три - Иверия, Афон и Киев), т.е. одним из четырех мест на Земле (и единственным в России!), находящихся под особым ее покровительством. Начало строительства 1823 год, но строительство храма началось с Канавки.

Канавка"представляет собой семиугольник длиной 777 метров по периметру. При жизни батюшки Серафима было выкопано шесть сторон, а на седьмой стороне, по пророчеству преподобного, должен быть расположен большой собор в честь иконы Божией Матери "Умиление".

Цветы, трава и земля с Канавки считались лечебными, но и сейчас, в 21 веке, на Канавке можно увидеть то же самое, что было сотню-две лет назад - дорожка на холме, в форме ломаного незамкнутого кольца - это и есть Канавка. По ней медленно бредут верующие, про себя или очень тихо читая молитву. Завораживающее зрелище для тех, кто не молится. Кажется, что люди погружены в легкий или не очень транс.

Введенская Оптина пустынь —ставропигиальный мужской монастырь Один из древнейших храмов России, расположенный на берегу реки Жиздры недалеко от города Козельска. Калужской области. В плане монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря - Введенский собор. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На севере —церковь Марии Египетской, переделанная в1858 году из старой трапезной, на юге —Казанская церковь, построенная в 1811году, на востоке — Владимирская. В настоящее время на территории пустыни располагается 12 храмов, из них действующие -8.

Храм Сергия Радонежского

Православный храм в Зареченском районе Тулы. Памятник истории и архитектуры, объект культурного наследия народов России регионального значения. Храм Сергия Радонежского — традиционный православный храм, стоящий в городе Тула и являющий собой роскошное и весьма высокое здание из темно-красного закаленного кирпича, выполненное в псевдовизантийском архитектурном стиле и увенчанное массивным золоченным куполом. Храм впервые открыл свои двери прихожанам в 1898 году, а выстроен был благодаря финансам, которые изыскали митрополит Московский, а также Коломенский Сергий. Сейчас на основе церкви работает вновь созданная воскресная школа, где с детьми ведутся беседы о Боге. В подвале церкви стоит Подземный храм, посвященный Серафиму Саровскому, а также на территории участка церкви стоит колокольня с рабочей звонницей.

Старинное и живописное село Нёнокса...

Церковь Преображения Господня в Турчасово. Архангельская область.

Вот и закончилось краткое путешествие по святым местам России, но их очень много. Это только часть большой выборки, что у меня есть

