Территория Героев...(174)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.«Я не профессиональный военный, я пошел добровольцем»
Арчимаев Игорь — врач акушер-гинеколог с 20-летним стажем принял судьбоносное решение оставить привычную жизнь ради помощи тем, кто в ней нуждается.
Вдохновляющая история Игоря показывает, как личные убеждения и стремление к справедливости могут привести к настоящему подвигу.См. видео по ссылке
https://vk.com/wall-214486361_118154Алексей Гладышев, кавалер ордена Мужества и медали «За заслуги перед Отечеством», делится важными советами для тех, кто вернулся с СВО. Как рассказал Алексей, сейчас для участников спецоперации есть множество возможностей: можно пойти учиться, освоить новую профессию.
Но самое главное, по его словам, – это прийти в согласие с самим собой. У многих уже есть хорошее образование и профессия, а значит, важно не бояться двигаться вперёд. См. видео по ссылке
https://vk.com/wall-214486361_118255«У нас одна задача стоит - это победа»
Максим Демидов, участник спецоперации, а теперь помощник председателя «Ассоциации ветеранов СВО», объяснил, зачем объединились бывшие бойцы.
Сибиряк уверен: только объединив усилия, можно добиться результата и достойно завершить начатое дело.
https://vk.com/wall-214486361_118347Константин Мельник — кавалер двух орденов Мужества, действующий военнослужащий. В зоне СВО был с самого начала, позже получил тяжелое ранение. Сейчас герой трудится в военкомате. Узнав о программе «Герои Симбирской земли», решил участвовать. Наш проект — возможность получить новые знания. Сейчас Константин готовится к тестированию и собеседованию. См. видео по ссылке
https://vk.com/wall-214486361_118199
Старший лейтенант Малыгин АртёмГруппа российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Артема Малыгина выполняла боевую задачу по закреплению на новых позициях.
В ходе движения в назначенную точку группа Малыгина попала под артиллерийский обстрел противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Артем определил места укрытий и отдал указания подчиненным на рассредоточение.
В результате одного из разрывов снарядов подчиненный Артема получил осколочное ранение. Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант добрался до раненого товарища и, использую навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь. Артем на себе перетащил раненого в безопасное место, где передал его эвакуационной группе.
После окончания обстрела Малыгин вывел группу в назначенную точку и организовал оборону занятых позиций.
Благодаря мужеству и грамотным действиям старшего лейтенанта Малыгина удалось закрепиться на новых позициях и сохранить жизнь и здоровье личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/9917
Рядовой Усманов АйдарРядовой Айдар Усманов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и технических средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Двигаясь на автомобиле, Усманов вез продукты питания и боеприпасы к позициям российской группировки войск, ведущей наступательные действия в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобиль Айдара подвергся атаке FPV-дрона противника. Рядовой Усманов, обнаружив воздушную опасность, совершил резкий маневр в сторону и остановил машину. Быстро покинув транспорт и заняв удаленную позицию, Айдар, используя штатное оружие, меткими выстрелами сбил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда автомобилю и грузу.
Убедившись в отсутствии воздушной угрозы, Айдар продолжил движение в заданный район и своевременно доставил продовольствие и боеприпасы наступающим российским подразделениям.
Благодаря смелости и профессионализму рядового Айдара Усманова груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.
https://t.me/rabotaembrat/9924
Ефрейтор Маковецкий ДмитрийЕфрейтор Дмитрий Маковецкий в составе инженерной группы выполнял задачи по оборудованию позиций и огневых точек вблизи с линией боевого соприкосновения.
При оборудовании позиции ефрейтор Маковей заметил приближение штурмовой группы украинских боевиков, немедленно доложил по средствам связи командиру о приближающихся диверсантах.
Быстро сориентировавшись в обстановке, Дмитрий, заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл огонь по противнику и сковывая действия украинских боевиков метким огнем удерживал его до прибытия подкрепления.
Прибывшее подкрепление быстро окружило и нейтрализовало врага, тем самым, не позволив ему пройти через линию обороны российских войск.
Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Маковей штурмовая группа украинских боевиков была разбита, сохранив при этом скрытное месторасположение позиций ВС РФ.
https://t.me/rabotaembrat/9887
Рядовой Мусин АльфирНеся службу на посту воздушного наблюдения, рядовой Альфир Мусин обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из наших опорных пунктов.
Мгновенно оценив ситуацию, Альфир по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне-камикадзе, после чего открыл прицельный огонь по беспилотнику.
Точным огнем Мусина дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.
Смелые и решительные действия рядового Альфира Мусина позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе противника.
https://t.me/rabotaembrat/9936
Ефрейтор Видишев ВасилийЕфрейтор Василий Видишев выполнял боевые задачи по охране позиций российских войск.
В утренние часы, в условиях плохой видимости наблюдательный пост, в составе которого нес службу Василий, был подвергнут атаке дронами-камикадзе.
Ведя наблюдение, Видишев определил с какого направления летели дроны и сообщил об этом своим сослуживцам, после чего военнослужащие открыли огонь по приближающимся целям.
Метким огнем из стрелкового оружия Василий лично уничтожил несколько дронов. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. Оценив угрозу и рискуя жизнью, ефрейтор лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА.
Смелые и решительные действия ефрейтора Василия Видишева позволили отразить атаку противника и сохранить жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/9883
Ефрейтор Николаев МаксимЕфрейтор Максим Николаев выполнял боевую задачу по организации бесперебойной связи вышестоящего командования с мотострелковым подразделением, ведущем наступательные действия на одно из важных рубежей тактического направления.
Противник, отступая, открыл по российским мотострелкам минометный огонь. В результате обстрела были выведены из строя несколько ретрансляторов.
Николаев, понимая, что потеря связи наступающего подразделения с командованием лишает оперативного и эффективного управления, незамедлительно выдвинулся для устранения повреждений.
Под продолжающимся минометным обстрелом Максим оперативно и в кратчайшие сроки восстановил выведенные из строя ретрансляторы и заново осуществил настройку радиосети, после чего, установив устойчивую и надежную связь с вышестоящим командованием, вернулся на занимаемые позиции.
Благодаря отважным и профессиональным действиям ефрейтора Максима Николаева вышестоящие командование было обеспечено устойчивой связью с наступающим мотострелковым подразделением, что позволило своевременно реагировать на любые изменения на линии боевого соприкосновения и способствовало овладению важным рубежом.
https://t.me/rabotaembrat/9897
Рядовой Пономарев ДенисДействуя в составе эвакуационной группы рядовой Денис Пономарев выполнял задачи по оказанию первой помощи раненным российским военнослужащим и их доставке к точке эвакуации.
В ходе наступательных действий российских военнослужащих противник, не сумев удержать занимаемые позиции открыл минометный огонь по утраченным опорным пунктам. В ходе минометного обстрела один из российских штурмовиков получил осколочное ранение.
Несмотря на продолжающиеся минометные обстрелы со стороны противника, Пономарев, добрался до пострадавшего, оказал ему первую медицинскую помощь и транспортировал его в наиболее безопасное укрытие.
Денис продолжал оставаться рядом с раненым, обеспечивать ему медицинскую поддержку и стабильное состояние до окончания обстрела, после чего эвакуировал раненного в полевой госпиталь.
Профессиональные действия и решительность рядового Дениса Пономарёва способствовали успешной эвакуации и сохранению жизни российского военнослужащего.
https://t.me/rabotaembrat/9888
Сержант Ченчук АлексейОтделению под командованием сержанта Алексея Ченчука была поставлена боевая задача по овладению позиции на одном из тактических направлений наступления наших войск.
Незаметно подойдя к противнику с фланга, Алексей выявил огневые позиции и наблюдательные посты противника и лично поставил задачи каждому подчиненному. Ченчук одним из первых ворвался на вражеский опорный пункт и, действуя смело и решительно руководил личным составом. В результате молниеносного штурма противник был уничтожен.
Завладев позицией, Алексей грамотно организовал оборону, определив секторы огня и наблюдательные пункты.
Организовав оборону позиций, Алексей продолжал умело руководить отделением отразив многочисленные атаки врага до прибытия основных сил.
Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Алексея Ченчука была занята важная позиция, с которой в дальнейшем производилась эффективная корректировка огня российской артиллерии.
https://t.me/rabotaembrat/9921
Сержант Черновалов ЭдуардСержант Эдуард Черновалов выполнял боевую задачу по организации устойчивой связи между командным пунктом и ведущими наступательные действия штурмовыми подразделениями.
Противник, стремясь сдержать продвижение российских штурмовиков, вел по ним огонь из минометов, в результате чего был поврежден ретранслятор, установленный для увеличения дальности работы радиостанций.
Понимая, что отсутствие связи лишит возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, сержант Черновалов, рискуя жизнью, направился на передовые позиции наших войск для восстановления мощности сигнала.
В ходе продвижения Эдуард неоднократно подвергался атакам FPV-дронов противника. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел и атаки дронов, сержант Эдуард Черновалов, обнаружив поврежденный ретранслятор оперативно восстановил его работоспособность, после чего заново настроил сеть, тем самым восстановил устойчивую связь с наступающими штурмовыми подразделениями.
https://t.me/rabotaembrat/9884
Гвардии рядовой Соловьёв ДаниилГвардии рядовой Даниил Соловьев, действуя в составе расчета самоходно-артиллерийской установки, выполнял боевые задачи по огневой поддержке действий российских штурмовых групп, ведущих наступление на одном из тактических направлений.
После боя рядовой Соловьев выполнял боевую задачу по подготовке новой скрытной огневой позиции для артиллерийского орудия.
Во время выполнения боевой задачи Даниил обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Незамедлительно доложив командиру подразделения об обнаружении разведывательного дрона противника по средствам связи, рядовой Соловьев получил приказ уничтожить вражеский беспилотник.
Даниил незамедлительно открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия и уничтожил вражеский дрон-разведчик.
Благодаря своевременным и решительным действиям гвардии рядового Даниила Соловьева удалось предотвратить разведку огневых позиций противником, сохранить технику и личный состав, что способствовало успешному продолжению наступления российских войск на данном участке фронта.
https://t.me/rabotaembrat/9902
Рядовой Прищепа КонстантинРядовой Константин Прищепа в составе штурмового подразделения выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.
В ходе штурма опорного пункта противника, один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и не мог самостоятельно передвигаться.
Рядовой Прищепа, под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес раненого из под обстрела и оказал необходимую помощь
После окончания боя Константин организовал эвакуацию раненого военнослужащего в полевой госпиталь.
Профессиональные и мужественные действия рядового Константина Прищепы позволили своевременно оказать профессиональную медицинскую помощь российскому военнослужащему, что существенно сократило срок его реабилитации и возвращения в строй.
https://t.me/rabotaembrat/9891
Гвардии рядовой Пугачёв АлексейГвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений.
В ходе интенсивной и эффективной стрельбы по вражеским целям Алексей заметил приближающийся к позиции расчета орудия дрон-камикадзе противника.
Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию.
В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника.
Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Алексея Пугачева в условиях постоянной опасности расчетом артиллерийского орудия были уничтожены огневые точки противника, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.
https://t.me/rabotaembrat/9892
Младший сержант Соколов АлексейМладший сержант Алексей Соколов выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности колонны российской военной техники, которая доставляла боеприпасы и продовольствие на позиции российских войск.
В процессе выполнения задачи противник вел систематический мониторинг воздушного пространства с использованием БПЛА разведывательного типа, предпринимая попытки обнаружения и последующего уничтожения колонны российской техники.
Младший сержант Соколов вел разведку воздушного пространства на протяжении всего маршрута движения колонны. Обнаружив, очередной дрон-разведчик противника, Алексей оперативно передал соответствующую информацию командованию.
Благодаря своевременному обнаружению вражеского разведывательного дрона колонна российской техники была своевременно укрыта в лесополосе, что позволило избежать обнаружения и последующего огневого воздействия со стороны украинских боевиков, а по дрону-разведчику применены средства РЭБ, который после этого потерял управление и разбился.
Профессиональные и оперативные действия младшего сержанта Алексея Соколова способствовали предотвращению потерь среди личного состава и техники колонны, а также обеспечили своевременную доставку грузов на позиции ВС РФ.
https://t.me/rabotaembrat/9898
Рядовой Торопигин АлексейРадиотелефонист роты рядовой Алексей Торопигин выполнял задачи по обеспечению бесперебойной связи наступающего подразделения с командованием.
Под плотным огнем противника рядовой обеспечивал устойчивую связь подразделения с командованием, что позволяло оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных, а также корректировать огонь артиллерии по подходящим резервам украинских боевиков.
После того как российские мотострелки заняли назначенные позиции, противник применил по ним FPV-дроны. В результате атаки один из военнослужащих ВС РФ получил ранение. Алексей оттащил раненого товарища в безопасное место, где оказывал ему первую медицинскую помощь.
Во время оказания медицинской помощи, Торопигин заметил приближавшийся второй FPV-дрон ВСУ и метким огнем из личного стрелкового оружия уничтожил его.
Несмотря на то, что Алексей получил ранение в ходе уничтожения FPV-дрона противника, он организовал эвакуацию раненого товарища, вернулся на позицию и продолжил выполнять свои задачи по обеспечению устойчивой связи.
Благодаря профессиональным, мужественным и самоотверженным действиям Алексея Торопигина удалось провести успешную атаку и занять выгодную позицию и сохранить жизнь раненному товарищу.
https://t.me/rabotaembrat/9932
Рядовой Демшин ВасилийРядовой Василий Демшин выполнял боевые задачи по штурму опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов украинских боевиков.
Противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал взводный опорный пункт. Задача по его взятию была поставлена штурмовой группе рядового Демшина.
Благодаря проведённой разведке местности и скрытным действиям группа под командованием Василия незаметно подобралась к позициям боевиков и атаковала их.
Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону противника, вынудив бежать с подготовленных огневых позиций.
Закрепившись на опорном пункте, Демшин с подчинёнными организовали оборону и отразили две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага.
В ходе боя Василий оказал первую медицинскую помощь боевым товарищам, получившим ранения, а после вытащил их на себе в безопасное место, передав эвакуационной группе.
Смелые и решительные действия рядового Василия Демшина позволили без потерь овладеть опорным пунктом врага и закрепиться на нем до подхода основных сил.
https://t.me/rabotaembrat/9903
Военнослужащий Ялмурдин НаисРоссийский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников.
Наис Ялмурдин, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В ходе штурма позиций украинских боевиков Наис средствами РЭБ подавил не менее 16 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят.
Оборудование Ялмурдин установил прямо перед началом атаки, при этом он использовал плохую видимость и сложные погодные условия. Свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район боец только тогда, когда подразделения закрепления сменили штурмовые группы и противник перестал атаковать.
https://t.me/rabotaembrat/9906
Ефрейтор Юрков ВадимВ районе одного из населенных пунктов ефрейтор Вадим Юрков заметил малоразмерный беспилотник противника, быстро сориентировался, сменил маршрут, направил топливозаправщик в близлежащую лесополосу и укрылся там от вражеского дрона.
После того, как беспилотник удалился на безопасное для техники расстояние, Юрков продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.
https://t.me/rabotaembrat/9907
Гвардии старший сержант Гоппе АлександрМеханик-водитель гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С выполнял задачи по поддержке наступающих российских подразделений на важном тактическом направлении.
Расчет САУ Мста-С, эффективно выполняя задачи по нанесению ударов по противнику, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника.
В результате обстрела был ранен один из военнослужащих расчета САУ. Не теряя времени, Александр, переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
Во время оказания медицинской помощи он заметил приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Гоппе уничтожил беспилотник противника.
Передав раненого товарища прибывшей группе эвакуации, Александр оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.
Благодаря оперативным и решительным действиям гвардии старшего сержанта Александра Гоппе боевая задача по поддержке наступающих подразделений ВС РФ была выполнена, в результате чего были заняты важные рубежи противника.
https://t.me/rabotaembrat/9911
Гвардии старший сержант Дадашов АзаматГвардии старшему сержанту Азамату Дадашову была поставлена задача по разведке местности в непосредственной близости к позициям противника.
Скрытно добравшись до заранее подготовленной точки, Азамат организовал наблюдательный пункт, замаскировав ее от противника.
Используя штатные приборы разведки, гвардии старший сержант Дадашов выявил приближение к вражеским позициям несколько автомашин с украинскими боевиками и боеприпасами.
Доложив командованию о выявленном противнике, Азамат получил задачу по корректировки огня гаубичной батареи по уничтожению украинских боевиков. Азамат Дадашов произвел быстрые и точные расчеты координат и передал их артиллеристам. После залпа российских артиллерийских расчетов техника и пехота противника, прибывшая на позиции, была уничтожена.
Профессиональные и смелые действия гвардии старшего сержанта Азамата Дадашова сорвали ротацию и подвоз боеприпасов противника на одном из тактических направлений.
https://t.me/rabotaembrat/9912
Гвардии младший сержант Корепанов АлександрГвардии младший сержант Александр Корепанов выполнял задачу по разведке местности в инженерном отношении для безопасного передвижения российских подразделений.
Проводя разведку местности Александр, заметил подозрительные предметы. Имея профессиональную инженерную подготовку, Корепанов идентифицировал их, как замаскированные самодельные взрывные устройства (СВУ).
Александр принял решение о уничтожении СВУ на месте, не привлекая дополнительные силы, для оперативного продолжения выполнения поставленной задачи.
Заняв безопасную позицию, Корепанов метким огнем из личного стрелкового оружия поразил СВУ, которые незамедлительно сдетонировали.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Александра Корепанова российские подразделения безопасно заняли назначенные позиции, что в последующем привело к успешному выполнению боевых задач.
https://t.me/rabotaembrat/9916
Младший лейтенант Юрьев НикитаКомандир взвода БПЛА младший лейтенант Никита Юрьев выполнял задачу по поддержке наступающих мотострелковых подразделений ВС РФ на важном тактическом направлении.
Прибыв в назначенный район, Никита Юрьев грамотно и точно поставил задачи своим подчиненным, организовал наблюдательные пункты с целью контроля над воздушным пространством и во избежание приближения диверсионно-разведывательных групп противника, что обеспечило безопасность своему личному составу.
Умелое управление, взводом БПЛА позволило Юрьеву оказать необходимую поддержку силам мотострелкового подразделения ВС РФ, предоставив целеуказания на множество вражеских огневых точек, что обеспечило быстрое уничтожение противника и продвижение российских войск на назначенные рубежи.
Кроме того, координируя работу операторов FPV – дронов своего взвода и наступающих российских подразделений, Никита неоднократно срывал ротацию пехоты противника, что не позволило ему вводить в бой свежие силы и затруднить продвижение
Благодаря профессиональным действиям младшего лейтенанта Никиты Юрьева была оказана поддержка наступающим подразделениям ВС РФ, которая обеспечила успешное выполнение боевой задачи по овладению важных рубежей в кротчайшие сроки.
https://t.me/rabotaembrat/9931
Гвардии рядовой Коковин ДенисГвардии рядовой Денис Коковин в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.
Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление.
Гвардии рядовой Коковин получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Денис оперативно навёл орудие на цель и выполнил огневую задачу.
В ходе артиллерийского удара Коковин вместе с расчетом уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.
Смелые и решительные действия гвардии рядового Дениса Коковина, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.
https://t.me/rabotaembrat/9925Экипажу танка под командованием гвардии старшего сержанта Дениса Федорина была поставлена задача по прикрытию наступающих российских подразделений.
При выполнении задачи экипаж танка Федорина попал под артиллерийский огонь противника.
Денис, руководя своим экипажем, вывел боевую машину без повреждений из-под удара артиллерии противника и пересекая сложный рельеф местности занял запасную позицию.
Экипаж танка под управлением гвардии сержанта Федорина продолжил выполнять поставленную задачу, поражая противника точным огнем с закрытой огневой позиции.
Благодаря умелому руководству экипажем и мужеству гвардии старшего сержанта Дениса Федорина были уничтожены огневые точки врага, что в свою очередь помогло российским подразделениям выполнить боевую задачу по овладению важными рубежами обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/9922
Военнослужащий Свиридович СтепанУказом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации МР «Кизлярский район» Степан Свиридович награжден медалью «За отвагу»!
Торжественную церемонию награждения участников СВО, военнослужащих и других отличившихся дагестанцев в преддверии Дня Победы провел Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«Всегда приятно вручать награды Российской Федерации и Республики Дагестан, особенно когда видишь перед собой настоящих воинов, способных защитить страну, республику, семью. Именно поэтому Год защитника Отечества объявлен в Вашу честь» – обратился к награжденным бойцам Сергей Меликов.
Напомним, Степан Федорович в ходе специальной военной операции более года участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе Дагестанского добровольческого батальона «Каспий». За время службы прошел путь от стрелка до заместителя командира батальона. Имеет государственные и ведомственные награды Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам национальностей и другие.
https://t.me/specnazAlpha/37182
Ветеран спецоперации Анисимов ВладимирВладимир Анисимов — участник «Времени героев», ветеран спецоперации. После прохождения обучения и стажировки Анисимов назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. Он будет курировать поддержку бойцов СВО, их семей и патриотическое воспитание молодёжи.
Владимир родом из Нижегородской области, вырос в Спасском районе. После школы окончил Военную академию воздушно-космической обороны. За боевые заслуги награждён орденом Мужества и медалью Жукова. В программе «Время героев» его наставником был мэр Нижнего Юрий Шалабаев.
«Уверен, что мой боевой опыт, полученный в ходе участия в СВО, а также те компетенции, которые я приобретаю в ходе участия в программе "Время героев", помогут мне выработать эффективную стратегию работы», — отметил Анисимов, комментируя своё назначение.
https://t.me/tsargradtv/106675«Огнеметчик — одна из главных целей для врага. Потому что он может нанести мощнейший урон противнику, и от него не спастись».
Гвардии лейтенант Алексей Аничкин за боевую работу в зоне СВО награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Мужества. В его задачи входила разведка маршрутов и обеспечение безопасного выхода на боевые позиции тяжелой огнеметной системы, которая термобарическими снарядами разносит укрепы с живой силой врага.
Первую свою медаль Алексей получил на первом же боевом задании в июне 2022 года, когда во время разведки обнаружил вражескую огневую позицию и уничтожил её ударом из РПО-А «Шмель». См видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Ефрейтор
Старший стрелок штурмовой группы
Краснодар
На боевом задании, вытаскивая своих товарищей из опасной зоны, получил множественные осколочные ранения разных областей тела, не совместимые с жизнью. Героически погиб при исполнении воинского долга в Запорожской обл., с. Сладкая балка.
https://t.me/geroisvorf/2494Николай родился в деревне Барчим Братского района Иркутской области.
Был старшим ребёнком в семье, у него есть две сестры, о которых он заботился с раннего возраста. В 1989 году семья переехала в Братск, где проживает до сих пор. Николай ходил в детский сад №5. Он был весёлым, любознательным, озорным и дружелюбным ребёнком.
Учился сначала в школе №20 имени Ивана Ивановича Наймушина, затем — в школе №4.
Главными увлечениями Николая были автомобили и рыбалка. Несмотря на любовь к друзьям и долгим посиделкам, он не забывал про семью, всегда старался помочь каждому. Брал пример с трудолюбивого и отзывчивого отца. После окончания школы прошёл обучение в ДОСААФ и получил специальность водителя.
В 2006 году был призван на военную службу, по распределению отправлен в Ростов-на-Дону в 71-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы СКВО, где был назначен водителем военного автомобиля «Урал». 17 декабря 2007 года ему было присвоено звание младшего сержанта. В 2008 году завершил срочную службу и вернулся в родной город с отличной служебной характеристикой.
Работал в организациях: «Управление строительных и механизированных работ», «Сибирская техническая компания», «БратскЭнергоСпецТранс», «Братская птицефабрика». 5 октября 2012 года женился. 25 февраля 2013 года родился сын.
В 2014 году поступил в Братский государственный университет на заочное обучение по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
11 сентября 2023 года он добровольно подписал контракт с Министерством обороны РФ. Проходил службу в 76-й дивизии ВДВ, в десантно-штурмовом полку, 10-й роте, 3-м взводе. Был стрелком, младшим сержантом. Позывной — «Туча».
3 января 2024 года при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, в районе села Работино Запорожской области, Иванкович Николай Сергеевич погиб.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/2522Артем родился 25 января 1986 года в городе Краснодар. Проживал в городе Краснодаре с 1986 по 1992 год, затем переехал в станицу Убинскую Северского района и жил там с 1992 по 2000 год, учился в школе №1 станицы Азовская.
После окончания школы уехал обратно в город Краснодар в 2000 году.
В 2004 году был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, имеет нагрудный знак участника боевых действий, проходил службу в «горячих точках» (на территории Чеченской народной республики), удостоверение «Ветеран боевых действий» (ВВ №059005, выдано 28.02.2006г., командир в/ч 3656). Служил в военной части 6814, стрелок; военная часть 3656 стрелок; последняя должность «Старший стрелок пулеметчик», присвоено звание «Ефрейтор» 09.02.2006г.
Вернувшись из армии, поступил на работу. Где бы ни работал Артем, он всегда был на хорошем счету, пользовался уважением у коллег, был «душой компании».
В 2017 году женился. Судьба подарила им дочь.
С 2017 года вместе с женой активно участвовал в реализации не менее семнадцати проектов Краснодарской краевой молодежной общественной социально-патриотической организации «Регион 93» по формированию инклюзивного пространства на Кубани (социализация молодежи с нарушением слуха).
Был идейным вдохновителем и соавтором проекта «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Предприниматель будущего», направленного на обучение молодежи с инвалидностью предпринимательским навыкам, проект стал финалистом национальной просветительской премии «Знание» 2021г.
Неоднократно был отмечен благодарственными письмами общественных организаций за активное участие в развитии молодежной политики в Краснодарском крае.
Работая матером в цехе по выпуску натяжных потолков, Артем окончил ЧПОУ Колледж права, экономики и управления г. Краснодара (г. Краснодар, ул. Ставропольская 216/1) в 2021 году, специалист по земельно-имущественным отношениям.
В 2024 году 6 сентября Артем заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации и был отправлен на подготовку для участия в Специальной Военной Операции.
6 октября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы, в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, Харьковская область, Купянский район в н.п. Табаевка в результате взрыва погиб.
https://t.me/geroisvorf/2495Дмитрий родился в с.Володарка Топчихинского района Алтайского края.
Дима учился в МБОУ «Володарская СОШ». Детство и юность провёл в деревне. В школе учился хорошо, участвовал как в соревнованиях по баскетболу, так и в военно-прикладных соревнованиях.
По окончании 11 классов поступил в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» г.Барнаула.
22.04.2011 года Диму призвали на срочную службу, не доучившись всего месяц, он отправился отдавать долг родине. Отслужив год срочной службы, вернулся в родные края. Некоторое время работал в районном центре на заводе деревообработки. Дима решил, что это не то, чем бы он хотел заниматься. Недолго думая, решил снова вернуться на службу.
В 2013 году подписал контракт и уехал служить в г.Душанбе Республики Таджикистан. Прослужив там 5 лет, в 2019 году подписал контракт с 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой специального назначения, продолжив службу уже на родной земле.
Через некоторое время после возвращения на родину Дима познакомился со своей будущей супругой. Спустя 4 года совместной жизни у них родилась дочь.
Дима с самого первого дня находился на СВО, поэтому из-за частых командировок и редких встреч с семьёй по приезде в отпуск большую часть времени уделял дочке.
Фадеев Дмитрий Александрович погиб 20 октября 2024 года.
Дмитрий Фадеев был награждён государственными наградами:
дважды орденом Мужества,
Георгиевским крестом III и IV степени,
медалью «За отвагу»,
медалью «За боевые отличия»,
медалью «Участнику специальной военной операции»,
медалью МОО «Союз силовых структур Родины»
«Ветеран боевых действий на Украине».
https://vk.com/wall-222921857_34362Гвардии младший сержант Парушкин Николай Алексеевич, проходил службу в должности командира боевой машины взвода огневой поддержки 3 роты огневой поддержки отряда специального назначения «Вега» 24 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.
С 21 октября 2024 года гвардии младший сержант Парушкин принимал непосредственное участие в проведении специальной военной операции на территории Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
В декабре 2024 года, гвардии младший сержант Парушкин Н.А. совместно с гвардии ефрейтором Кравченко И.А., выполнял боевую задачу в н.п. Горняк. При выполнении боевой задачи в составе расчета ПТРК, используя средства наблюдение «ТОД» обнаружил опорный пункт с личным составом до 12 боевиков противника, схрон с боеприпасами и орудие на уничтожение. По данным координатам и двумя точными выстрелами поразил противника, уничтожил опорный пункт с личным составом до 12 боевиков и орудие. Чем, обеспечил наступление наших войск к позициям противника и освобождение населенных пунктов в Донецкой народной республики.
В январе 2025 года, в районе н.п. Горняк, гвардии младший сержант Парушкин Н.А., совместно с гвардии ефрейтором Желтухиным Д.А. входили в боевой расчет ПТРК. При выполнении боевой задачи, гвардии младший сержант Парушкин Н.А. получил координаты о выдвижении в его сторону резерва противника, состоявших из автомобиля Урал с минометом и 2 пикапов с личным составом противника. В ходе боя, под непрерывным огнем противника, расчет ПТРК точным огнем, уничтожил 2 пикапа с личным составом укронацистов противника, а также автомобиль Урал с находящимся минометом внутри кузова. Своими действиями гвардий младший сержант Парушкин Н.А., в условиях сопряженных с риском для жизни, показал стойкость характера, не потеряв самообладание и сдержанность, не дал противнику продвинуться вдоль линии боевого соприкосновения.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младший сержант Парушкин Николай Алексеевич был награжден: медалями «За боевые отличия», «Участнику специальной военной операции».
23 февраля 2025 г. рекогносцировочная группа, в составе гвардии рядового Райимкулова С.А.У., гвардии ефрейтора Горлова А.А., гвардии младшего сержанта Илясова А.В., гвардии младшего сержанта Парушкина Н.А., во время выхода с позиции поста воздушной разведки «Альфа» в 18 часов 30 минут в н.п. Украинка (ДНР), группа подверглась атаке FPV-дрона противника, в результате прямого попадания боеприпаса противника гвардии младший сержант Парушкин Н.А. получил множественные ранения не совместимые с жизнью.
https://t.me/geroisvorf/2504Рустам родился четвёртым ребёнком в семье.
В 2007 году Рустам пошёл в общеобразовательную школу № 49 в городе Иркутске. Учился отлично, жалоб на него никогда не было. До середины 7-го класса учился в этой школе, затем продолжил обучение в кадетском корпусе РВСН г. Иркутска до 8-го класса. После этого обучался в МБОУ г. Иркутска ВСОШ № 1. Также занимался армейским рукопашным боем (АРБ).
После окончания 9 классов Рустам активно занимался саморазвитием.
5 октября 2017 года Рустаму пришла повестка в армию. С 2017 по 2018 год проходил службу в части № 24776, где и познакомился со своей будущей супругой.
После армии устроился на работу в компанию «Пульс», где проработал три года. Затем начал работать поваром в бургерной, которую спустя время выкупил и стал предпринимателем.
В 2021 году у Рустама родилась дочь.
Во время мобилизации Рустам не был призван, однако, осознанно принял решение закрыть свой бизнес и в ноябре 2022 года подписал контракт на участие в СВО. Проходил службу в составе части 21005, отдельной мотострелковой бригады. Был штурмовиком, за что был награждён медалью «За отвагу». Позже переведён в артиллерийское подразделение, где также был награждён медалью «За боевые отличия».
Во время боевых действий получил тяжёлое ранение руки и был отправлен домой на лечение. Однако, даже находясь дома, он стремился вернуться к своим. Не дождавшись операции, он уехал обратно на фронт.
В июле 2024 года Рустам приезжал в свой последний отпуск.
12 сентября 2024 года он погиб при выполнении боевой задачи.
Посмертно награждён орденом Мужества.
На доме, где жил Рустам, установлена мемориальная доска.
https://t.me/geroisvorf/2517Владимир родился в городе Луганске, где прошло его детство и юность. Посещал детский сад «Дружба». В 2006 году Вова пошёл в первый класс Луганской средней школы № 26. С 5-го класса продолжил обучение в Луганской средней школе № 17.
С ранних лет Вова проявлял интерес к спорту, и его увлечение тайским боксом привело к тому, что он стал неоднократным призёром и чемпионом.
В 2014 году, будучи восьмиклассником, Вова столкнулся с войной в своём родном городе. Он стал свидетелем всех ужасов происходящего и, несмотря на свой молодой возраст, уже тогда испытывал стремление защищать свою страну. К сожалению, обстоятельства заставили его и его семью покинуть родные края и переехать в Россию. Тем не менее в 2015 году, когда в Луганске стало спокойнее, Владимир вернулся домой. Он закончил 9 классов и поступил в колледж Луганского национального университета имени Владимира Даля, выбрав специализацию «Техник по компьютерным системам» (специалист среднего звена).
Разрушенный войной город медленно приходил в себя, но обстановка оставалась неспокойной и непредсказуемой. В 2018 году, будучи выпускником колледжа, Владимир решил не ждать лучших времён и поступил на службу в армию, выбрав опасную профессию сапёра.
В 2022 году, несмотря на переживания семьи и слёзы близких, Владимир твёрдо решил пойти на специальную военную операцию.
Во время службы в 2023 году Владимир женился на своей школьной любви. А уже в следующем году у них родился сын, ради которого Владимир шёл на любые подвиги.
Служба Владимира проходила в пекле войны — в таких местах, как Курдюмовка, Еленовка, Егоровка, Горское.
Он получил четыре ранения, за что был награждён медалями за разминирование и получил статус ветерана боевых действий.
5 августа 2024 года при выполнении боевой задачи под Угледаром, в селе Сладком, попав под артобстрел и угодив в ловушку, сдетонировала противотанковая мина — его жизнь оборвалась мгновенно.
На момент гибели Владимира сыну было всего 4 месяца.
Его позывной — «Молодой» — стал символом его духа.
После трагической гибели «Молодого» его жена создала волонтёрское сообщество с целью помощи военным.
За проявленный героизм и отвагу Герой посмертно награждён орденом Мужества.
https://t.me/geroisvorf/2516Олег родился в г.Усолье-Сибирское Иркутской области.
В 1991 году переехал с родителями на родину отца - в д.Чичиковск Нукутского района Иркутской области.
В 1996 году пошёл в первый класс школы д.Макарьевская. По окончании четвёртого класса продолжил обучаться в МБОУ «Нукутская СОШ им. К.М.Шаглаева». В этой школе познакомился со своей будущей женой. Окончил 11 классов в 2006 году.
5 ноября 2008 года призвался в Вооружённые Силы РФ в 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк в/ч 42091 г.Новороссийска.
В январе 2013 года подписал контракт и отправился проходить службу в в/ч 55433, 24-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада специального назначения п. Шилово Новосибирской области.
В 2014 году в составе 24-й бригады принимал участие в операции по возвращению Крыма, был награждён медалью «За возвращение Крыма».
В 2016 году в составе 24-й бригады принимал участие в военной операции в Сирии и был награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии».
В 2020 году поступил в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово- экономический колледж» по специальности «юрист».
В декабре 2021 года Олег сообщил, что состав 24-й бригады специального назначения отправится в январе на учения. На тот момент в семье ждали рождение третьего сына.
31 мая 2022 года Олег погиб от осколочных ранений при выполнении задачи специальной военной операции в с.Брусовка Луганской области.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ от 27 июня 2022 года гвардии сержант Фахрутдинов Олег Раисович награждён орденом Мужества, посмертно.13 февраля 2023 года активисты МБОУ «Нукутская СОШ им. К.М.Шаглаева» оформили Парту Героя памяти Олега Фахрутдинова. Парта Героя в доступной форме рассказывает школьникам о земляке, совершившем доблестный поступок и проявивший личное мужество.
12 июня 2023 года в МБОУ «Нукутская СОШ им. К.М.Шаглаева» открылся патриотический уголок, посвящённый Фахрутдинову Олегу Раисовичу. В августе 2024 года в родной деревне Олега установили баннер его памяти.
https://vk.com/wall-222921857_34476Асылбек родился в д.Сарыбалык Доволенского района Новосибирской области.
В 1997 году пошёл в 1 класс МКОУ «Красногривенская СОШ», после окончания школы поступил в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» г.Новосибирска.
В 2014 году призван в ряды ВС РФ. Служил в г.Калининграде - морская пехота. После окончания срочной службы подписал контракт и остался служить в ВС РФ.
В 2019 году перевёлся на военный полигон Шилово г.Новосибирска в 24-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения, где проходил службу по контракту до января 2022 года.
За время службы был награждён медалью «За службу в спецназе».
В январе 2022 года уехал в командировку в г.Белгород, в дальнейшем с 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции за пределами РФ. В период с 29 мая по 27 июня находился в отпуске.
28 июня 2022 года гвардии сержант к\с Елюбаев А.С. убыл в войсковую часть для выполнения специальных задач в зоне проведения специальной военной операции. 01 июля 2022 года убыл для выполнения задач в составе сводной роты по предназначению.
14 августа 2022 года гвардии сержант к\с Елюбаев А.С. совместно с другими военнослужащими, выполняя боевые задачи в районе н.п.Белогоровка ЛНР, погиб.
Награждён орденом Мужества, посмертно.В апреле 2024 года в МКОУ «Красногривенская СОШ» состоялось торжественное открытие памятной монографии на стенде «Герои Отечества» в честь выпускника школы Елюбаева Асылбека.
https://vk.com/wall-222921857_34020
Старший лейтенант Куприянов ЮрийКуприянов Юрий Сергеевич
Заместитель командира танковой роты
Село Александровское, Ставропольский край
12.01.1995 - 08.09.2022
Проходил службу в 104 отдельном танковом ботальоне 7 гвардейской десантно — штурмовой Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.
Погиб: пос. Правдино, Херсонской области
Сержант Чернятин ДенисЧернятин Денис Андреевич
Командир отделения
Село Чулково, Рязанская область
04.02.1996 - 27.04.2024
Погиб: Херсонская область
Орден Мужества (посмертно)
Гвардии матрос Савенко ДенисСавенко Денис Дмитриевич
Штурмовик
Владивосток
15.05.1977 - 16.09.2024
С сентября 2023 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.
9 января 2024 года геройски проявил себя в спасении раненого товарища в посёлке Новомихайловка, где сам получил ранение. После реабилитации Денис был отправлен в Белгородскую область, где стал командиром эвакуационной группы. В посёлке Глубокое, в ходе боя, он вывел каждого своего бойца, и 16 июля, выходя последним, получил осколочное ранение.
10 сентября 2024 года был назначен командиром взвода боевых машин штурмового подразделения морской пехоты. При штурме в населённом пункте Обуховка Курской области 16 сентября 2024 года получил серьёзное ранение. Боевые товарищи боролись за жизнь командира, но спустя несколько часов сердце остановилось.
Был награждён:
— медалью «За храбрость» II степени — за подвиг в Донецкой области, село Новомихайловка;
— орденом Мужества — за подвиг в Белгородской области, посёлок Глубокое;
— медалью участника СВО;
— орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Важенин МихаилНижневартовск
21 апреля 2025 года в ходе выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции на Украине трагически погиб Важенин Михаил Игоревич.
Родился 15 декабря 1988 года.
До начала службы проживал в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа.
С июня 2023 года Михаил Игоревич проходил службу по контракту, занимая должность в мотострелковом штурмовом батальоне, во взводе беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике. Имел позывной «Еврей».
До призыва на военную службу работал мастером по мелкому ремонту в Нижневартовске. Образование получил в Нижневартовском строительном колледже (бывшее ПУ №41, ПУ №4), где обучался с 2005 года по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Ранее учился в школах №5, №12, №30 и вечерней (сменной) школе №3 в Нижневартовске.
Военнослужащий Воевода ПавелВоевода Павел Александрович
Погиб 16 мая 2024 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Рядовой Хаврюченко ДенисХаврюченко Денис Юрьевич
Стрелок
Невельск, Сахалинская область
26.10.1986 - 13.11.2024
Погиб в ДНР, н.п. Богоявленка, при исполнении военных обязанностей, спасая своего сослуживца.
Получены награды За Укрепление боевого содружества, За Храбрость, за Мужество (посмертно).
Рядовой Хряпин ИгорьХряпин Игорь Станиславович
ПГТ Мурмаши, Мурманская область
26.11.1973 - 17.09.2024
Героически погиб и зоне проведения СВО, с.Рыбальче, Херсонская область, в ходе выполнение боевого задания.
Царство небесное воину.
Рядовой Солохин ВячеславСолохин Вячеслав Кириллович
Сосновый бор, Ленинградская область
16.10.2000 - 20.01.2025
Учился в школе номер 6 с 2008-2016.
Политехнический колледж 36 с 2016-2019.
Срочная служба ДВО в г. Хабаровск 2019-2020.
Помогал родителям с воспитанием ребёнка под опекой и ухаживал за лежачей бабушкой.
В 2024 подписал контракт с МО РФ. Мотострелковые войска в/ч 72162
Погиб: Курская область н.п. Черкасское Поречное
Старший лейтенант Антушев АлександрАнтушев Александр Владимирович (позывной Змей), 24.11.1975 г.р., г. Иркутск, военнослужащий в/ч 12128 (21-я мотострелковая бригада).
Погиб под Авдеевкой 27 октября 2023 года, майор полиции в отставке, старший лейтенант ВС РФ.
Гвардии ефрейтор Жижемский РоманЖижемский Роман Игоревич родился 17 июля 1994 года в д.Юшкозеро Республики Карелия.
В 2001 году пошёл в 1 класс МБОУ «Стеклозаводская СОШ» п.Памяти 13 Борцов Красноярского края. С начальных классов начал готовиться к поступлению в Кадетский корпус.
В 2006 году Роман осуществил свою мечту и поступил в КГБОУ «Кедровый кадетский корпус». Учился хорошо, был ответственным, дисциплинированным и прилежным. Занимался триатлоном, получал призовые места на соревнованиях и имел 3-й юношеский разряд. Свою будущую жену встретил в юности, в 17 лет, будучи ещё кадетом.
В 2017 году окончил Сибирский федеральный университет в г.Красноярске по специальности «инженер наземно-транспортных технологических средств». Во время учёбы в университете увлекался футболом, боксом. После окончания университета женился.
С 2018 года проходил военную службу по контракту в г.Новосибирске - в 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде специального назначения в должности старшего водителя 1-го автомобильного взвода роты материального обеспечения в звании ефрейтора.
С первых часов начала специальной военной операции Роман находился в эпицентре боевых действий на территории Украины. Его умение принимать верные решения в трудных ситуациях не раз спасало ему жизнь и его боевым товарищам.
Гвардии ефрейтор Жижемский Роман Игоревич героически погиб 11 августа 2022 года в ходе выполнения боевой задачи под селом Берестовое ДНР. При наступлении группа нарвалась на засаду. В ходе боя Роман был смертельно ранен, приняв удар на себя.
За проявленную доблесть и отвагу представлен посмертно к ордену Мужества.
https://vk.com/wall-222921857_34154
Рядовой Буторин ЕвгенийБуторин Евгений Сергеевич родился 11 сентября 1991 года в г.Новосибирске.
В 1998 году пошёл в 1 класс МАОУ «СОШ №32» и окончил её в 2008 году. Очень любил историю и интересовался ей, знал исторические факты с памятными важными датами, читал запоем, был интересным рассказчиком.
В 2008 году поступил на заочное отделение Новосибирского государственного аграрного университета по направлению «Юриспруденция». В ноябре 2008 года устроился на приборостроительный завод «Швабе» гальваником, работал там до 2014 года.
В 2009 года сдал экзамены и получил водительское удостоверение категории «В». Сбылась мечта - Евгений купил машину.
8 августа 2014 года Евгений женился.
В 2014 году получил право управления мотоциклом, малоходным судном (лодка). Получил профессии тракториста и крановщика. Работал крановщиком год.
С 2015 по 2020 годы трудился кладовщиком. С сентября 2020 года - крановщиком в фирме «Феникс» до мобилизации 2022 года.
В армии не служил, так как был компрессионный перелом позвоночника и ввиду этого имел категорию здоровья «В».
Охота была одним из увлечений Евгения, получил охотничий билет и лицензию на охотничье оружие, приобрел ружьё в 2017 году.
С начала специальной военной операции неоднократно прибывал в военный комиссариат для того, чтобы заключить контракт добровольца, но получал отказ. Когда началась мобилизация, Евгений Буторин добровольно прибыл в военкомат в октябре 2022 года. Рядового зачислили стрелком в 3-й мотострелковый взвод. Находился на учениях в Кольцово
18 декабря 2022 года был отправлен самолётом в зону проведения СВО.
Погиб Евгений 6 января 2023 года в п.Житловка ЛНР.
Награждён орденом Мужества, посмертно.
https://vk.com/wall-222921857_33971
Иерей Сергий ВайдаОн умер героически, закрыв телом раненого солдата.
Дома у отца Сергия остались жена и 11 детей.
https://t.me/the_yana_poplavskaya/9975
Ветеран СВО Гурциев ЗаурСамодельная бомба, из-за детонации которой погиб ветеран СВО и замглавы Ставрополя Заур Гурциев, находилась на смертнике.
Трагедия произошла в Ставрополье во дворе жилого дома.
Заур Гурциев родился во Владикавказе, учился в Военной академии связи имени С.М. Будённого в Санкт-Петербурге. В 2019 году он возглавил Центр боевого управления авиацией, который отвечает за взаимодействие воздушных и сухопутных войск. После начала СВО он отправился на фронт авианаводчиком.
Награждён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова, медалью Жукова.
Мы о нём рассказывали в 144 выпуске.
Прошлой осенью Гурциева назначили первым замглавы Ставрополя после участия в программе «Время героев», которая направлена на подготовку руководящих кадров среди участников СВО.
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Уходили разными, а вернулись русскими.
Священник о.Андрей Гуров, настоятель Свято-Успенской церкви в селе Берново Тверской области
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