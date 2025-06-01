Территория Героев...(174)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. «Я не профессиональный военный, я пошел добровольцем»

Арчимаев Игорь — врач акушер-гинеколог с 20-летним стажем принял судьбоносное решение оставить привычную жизнь ради помощи тем, кто в ней нуждается.

Вдохновляющая история Игоря показывает, как личные убеждения и стремление к справедливости могут привести к настоящему подвигу.

См. видео по ссылке

https://vk.com/wall-214486361_118154 Алексей Гладышев, кавалер ордена Мужества и медали «За заслуги перед Отечеством», делится важными советами для тех, кто вернулся с СВО. Как рассказал Алексей, сейчас для участников спецоперации есть множество возможностей: можно пойти учиться, освоить новую профессию.



Но самое главное, по его словам, – это прийти в согласие с самим собой. У многих уже есть хорошее образование и профессия, а значит, важно не бояться двигаться вперёд. См. видео по ссылке

https://vk.com/wall-214486361_118255 «У нас одна задача стоит - это победа»

Максим Демидов, участник спецоперации, а теперь помощник председателя «Ассоциации ветеранов СВО», объяснил, зачем объединились бывшие бойцы.

Сибиряк уверен: только объединив усилия, можно добиться результата и достойно завершить начатое дело.

https://vk.com/wall-214486361_118347 Константин Мельник — кавалер двух орденов Мужества, действующий военнослужащий. В зоне СВО был с самого начала, позже получил тяжелое ранение. Сейчас герой трудится в военкомате. Узнав о программе «Герои Симбирской земли», решил участвовать. Наш проект — возможность получить новые знания. Сейчас Константин готовится к тестированию и собеседованию.

https://vk.com/wall-214486361_118199

Старший лейтенант Малыгин Артём Группа российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Артема Малыгина выполняла боевую задачу по закреплению на новых позициях.

В ходе движения в назначенную точку группа Малыгина попала под артиллерийский обстрел противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Артем определил места укрытий и отдал указания подчиненным на рассредоточение.

В результате одного из разрывов снарядов подчиненный Артема получил осколочное ранение. Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом врага, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант добрался до раненого товарища и, использую навыки тактической медицины, оказал ему необходимую помощь. Артем на себе перетащил раненого в безопасное место, где передал его эвакуационной группе.

После окончания обстрела Малыгин вывел группу в назначенную точку и организовал оборону занятых позиций.

Благодаря мужеству и грамотным действиям старшего лейтенанта Малыгина удалось закрепиться на новых позициях и сохранить жизнь и здоровье личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9917

Рядовой Усманов Айдар Рядовой Айдар Усманов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов и технических средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь на автомобиле, Усманов вез продукты питания и боеприпасы к позициям российской группировки войск, ведущей наступательные действия в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобиль Айдара подвергся атаке FPV-дрона противника. Рядовой Усманов, обнаружив воздушную опасность, совершил резкий маневр в сторону и остановил машину. Быстро покинув транспорт и заняв удаленную позицию, Айдар, используя штатное оружие, меткими выстрелами сбил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не причинив вреда автомобилю и грузу.

Убедившись в отсутствии воздушной угрозы, Айдар продолжил движение в заданный район и своевременно доставил продовольствие и боеприпасы наступающим российским подразделениям.

Благодаря смелости и профессионализму рядового Айдара Усманова груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

https://t.me/rabotaembrat/9924

Ефрейтор Маковецкий Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Маковецкий в составе инженерной группы выполнял задачи по оборудованию позиций и огневых точек вблизи с линией боевого соприкосновения.

При оборудовании позиции ефрейтор Маковей заметил приближение штурмовой группы украинских боевиков, немедленно доложил по средствам связи командиру о приближающихся диверсантах.

Быстро сориентировавшись в обстановке, Дмитрий, заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл огонь по противнику и сковывая действия украинских боевиков метким огнем удерживал его до прибытия подкрепления.

Прибывшее подкрепление быстро окружило и нейтрализовало врага, тем самым, не позволив ему пройти через линию обороны российских войск.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Маковей штурмовая группа украинских боевиков была разбита, сохранив при этом скрытное месторасположение позиций ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9887

Рядовой Мусин Альфир Неся службу на посту воздушного наблюдения, рядовой Альфир Мусин обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из наших опорных пунктов.

Мгновенно оценив ситуацию, Альфир по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне-камикадзе, после чего открыл прицельный огонь по беспилотнику.

Точным огнем Мусина дрон противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

Смелые и решительные действия рядового Альфира Мусина позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе противника.

https://t.me/rabotaembrat/9936

Ефрейтор Видишев Василий Ефрейтор Василий Видишев выполнял боевые задачи по охране позиций российских войск.

В утренние часы, в условиях плохой видимости наблюдательный пост, в составе которого нес службу Василий, был подвергнут атаке дронами-камикадзе.

Ведя наблюдение, Видишев определил с какого направления летели дроны и сообщил об этом своим сослуживцам, после чего военнослужащие открыли огонь по приближающимся целям.

Метким огнем из стрелкового оружия Василий лично уничтожил несколько дронов. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. Оценив угрозу и рискуя жизнью, ефрейтор лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА.

Смелые и решительные действия ефрейтора Василия Видишева позволили отразить атаку противника и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9883

Ефрейтор Николаев Максим Ефрейтор Максим Николаев выполнял боевую задачу по организации бесперебойной связи вышестоящего командования с мотострелковым подразделением, ведущем наступательные действия на одно из важных рубежей тактического направления.

Противник, отступая, открыл по российским мотострелкам минометный огонь. В результате обстрела были выведены из строя несколько ретрансляторов.

Николаев, понимая, что потеря связи наступающего подразделения с командованием лишает оперативного и эффективного управления, незамедлительно выдвинулся для устранения повреждений.

Под продолжающимся минометным обстрелом Максим оперативно и в кратчайшие сроки восстановил выведенные из строя ретрансляторы и заново осуществил настройку радиосети, после чего, установив устойчивую и надежную связь с вышестоящим командованием, вернулся на занимаемые позиции.

Благодаря отважным и профессиональным действиям ефрейтора Максима Николаева вышестоящие командование было обеспечено устойчивой связью с наступающим мотострелковым подразделением, что позволило своевременно реагировать на любые изменения на линии боевого соприкосновения и способствовало овладению важным рубежом.

https://t.me/rabotaembrat/9897

Рядовой Пономарев Денис Действуя в составе эвакуационной группы рядовой Денис Пономарев выполнял задачи по оказанию первой помощи раненным российским военнослужащим и их доставке к точке эвакуации.

В ходе наступательных действий российских военнослужащих противник, не сумев удержать занимаемые позиции открыл минометный огонь по утраченным опорным пунктам. В ходе минометного обстрела один из российских штурмовиков получил осколочное ранение.

Несмотря на продолжающиеся минометные обстрелы со стороны противника, Пономарев, добрался до пострадавшего, оказал ему первую медицинскую помощь и транспортировал его в наиболее безопасное укрытие.

Денис продолжал оставаться рядом с раненым, обеспечивать ему медицинскую поддержку и стабильное состояние до окончания обстрела, после чего эвакуировал раненного в полевой госпиталь.

Профессиональные действия и решительность рядового Дениса Пономарёва способствовали успешной эвакуации и сохранению жизни российского военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/9888

Сержант Ченчук Алексей Отделению под командованием сержанта Алексея Ченчука была поставлена боевая задача по овладению позиции на одном из тактических направлений наступления наших войск.

Незаметно подойдя к противнику с фланга, Алексей выявил огневые позиции и наблюдательные посты противника и лично поставил задачи каждому подчиненному. Ченчук одним из первых ворвался на вражеский опорный пункт и, действуя смело и решительно руководил личным составом. В результате молниеносного штурма противник был уничтожен.

Завладев позицией, Алексей грамотно организовал оборону, определив секторы огня и наблюдательные пункты.

Организовав оборону позиций, Алексей продолжал умело руководить отделением отразив многочисленные атаки врага до прибытия основных сил.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Алексея Ченчука была занята важная позиция, с которой в дальнейшем производилась эффективная корректировка огня российской артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/9921

Сержант Черновалов Эдуард Сержант Эдуард Черновалов выполнял боевую задачу по организации устойчивой связи между командным пунктом и ведущими наступательные действия штурмовыми подразделениями.

Противник, стремясь сдержать продвижение российских штурмовиков, вел по ним огонь из минометов, в результате чего был поврежден ретранслятор, установленный для увеличения дальности работы радиостанций.

Понимая, что отсутствие связи лишит возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, сержант Черновалов, рискуя жизнью, направился на передовые позиции наших войск для восстановления мощности сигнала.

В ходе продвижения Эдуард неоднократно подвергался атакам FPV-дронов противника. Несмотря на постоянный артиллерийский обстрел и атаки дронов, сержант Эдуард Черновалов, обнаружив поврежденный ретранслятор оперативно восстановил его работоспособность, после чего заново настроил сеть, тем самым восстановил устойчивую связь с наступающими штурмовыми подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/9884

Гвардии рядовой Соловьёв Даниил Гвардии рядовой Даниил Соловьев, действуя в составе расчета самоходно-артиллерийской установки, выполнял боевые задачи по огневой поддержке действий российских штурмовых групп, ведущих наступление на одном из тактических направлений.

После боя рядовой Соловьев выполнял боевую задачу по подготовке новой скрытной огневой позиции для артиллерийского орудия.

Во время выполнения боевой задачи Даниил обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Незамедлительно доложив командиру подразделения об обнаружении разведывательного дрона противника по средствам связи, рядовой Соловьев получил приказ уничтожить вражеский беспилотник.

Даниил незамедлительно открыл прицельный огонь из штатного стрелкового оружия и уничтожил вражеский дрон-разведчик.

Благодаря своевременным и решительным действиям гвардии рядового Даниила Соловьева удалось предотвратить разведку огневых позиций противником, сохранить технику и личный состав, что способствовало успешному продолжению наступления российских войск на данном участке фронта.

https://t.me/rabotaembrat/9902

Рядовой Прищепа Константин Рядовой Константин Прищепа в составе штурмового подразделения выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.

В ходе штурма опорного пункта противника, один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и не мог самостоятельно передвигаться.

Рядовой Прищепа, под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес раненого из под обстрела и оказал необходимую помощь

После окончания боя Константин организовал эвакуацию раненого военнослужащего в полевой госпиталь.

Профессиональные и мужественные действия рядового Константина Прищепы позволили своевременно оказать профессиональную медицинскую помощь российскому военнослужащему, что существенно сократило срок его реабилитации и возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9891

Гвардии рядовой Пугачёв Алексей Гвардии рядовой Алексей Пугачев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачу по поддержке наступающих российских подразделений.

В ходе интенсивной и эффективной стрельбы по вражеским целям Алексей заметил приближающийся к позиции расчета орудия дрон-камикадзе противника.

Быстро сориентировавшись в обстановке, гвардии рядовой Пугачев из личного стрелкового оружия точным огнем уничтожил беспилотник врага, не позволив ему нанести повреждения орудию.

В результате детонации дрона Алексей получил осколочное ранение руки. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил эффективно выполнять задачи по уничтожению живой силы противника.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Алексея Пугачева в условиях постоянной опасности расчетом артиллерийского орудия были уничтожены огневые точки противника, что способствовало продвижению российских войск и занятию новых позиций.

https://t.me/rabotaembrat/9892

Младший сержант Соколов Алексей Младший сержант Алексей Соколов выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности колонны российской военной техники, которая доставляла боеприпасы и продовольствие на позиции российских войск.

В процессе выполнения задачи противник вел систематический мониторинг воздушного пространства с использованием БПЛА разведывательного типа, предпринимая попытки обнаружения и последующего уничтожения колонны российской техники.

Младший сержант Соколов вел разведку воздушного пространства на протяжении всего маршрута движения колонны. Обнаружив, очередной дрон-разведчик противника, Алексей оперативно передал соответствующую информацию командованию.

Благодаря своевременному обнаружению вражеского разведывательного дрона колонна российской техники была своевременно укрыта в лесополосе, что позволило избежать обнаружения и последующего огневого воздействия со стороны украинских боевиков, а по дрону-разведчику применены средства РЭБ, который после этого потерял управление и разбился.

Профессиональные и оперативные действия младшего сержанта Алексея Соколова способствовали предотвращению потерь среди личного состава и техники колонны, а также обеспечили своевременную доставку грузов на позиции ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/9898

Рядовой Торопигин Алексей Радиотелефонист роты рядовой Алексей Торопигин выполнял задачи по обеспечению бесперебойной связи наступающего подразделения с командованием.

Под плотным огнем противника рядовой обеспечивал устойчивую связь подразделения с командованием, что позволяло оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных, а также корректировать огонь артиллерии по подходящим резервам украинских боевиков.

После того как российские мотострелки заняли назначенные позиции, противник применил по ним FPV-дроны. В результате атаки один из военнослужащих ВС РФ получил ранение. Алексей оттащил раненого товарища в безопасное место, где оказывал ему первую медицинскую помощь.

Во время оказания медицинской помощи, Торопигин заметил приближавшийся второй FPV-дрон ВСУ и метким огнем из личного стрелкового оружия уничтожил его.

Несмотря на то, что Алексей получил ранение в ходе уничтожения FPV-дрона противника, он организовал эвакуацию раненого товарища, вернулся на позицию и продолжил выполнять свои задачи по обеспечению устойчивой связи.

Благодаря профессиональным, мужественным и самоотверженным действиям Алексея Торопигина удалось провести успешную атаку и занять выгодную позицию и сохранить жизнь раненному товарищу.

https://t.me/rabotaembrat/9932

Рядовой Демшин Василий Рядовой Василий Демшин выполнял боевые задачи по штурму опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов украинских боевиков.

Противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал взводный опорный пункт. Задача по его взятию была поставлена штурмовой группе рядового Демшина.

Благодаря проведённой разведке местности и скрытным действиям группа под командованием Василия незаметно подобралась к позициям боевиков и атаковала их.

Внезапность действий штурмового отряда дезорганизовала оборону противника, вынудив бежать с подготовленных огневых позиций.

Закрепившись на опорном пункте, Демшин с подчинёнными организовали оборону и отразили две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага.

В ходе боя Василий оказал первую медицинскую помощь боевым товарищам, получившим ранения, а после вытащил их на себе в безопасное место, передав эвакуационной группе.

Смелые и решительные действия рядового Василия Демшина позволили без потерь овладеть опорным пунктом врага и закрепиться на нем до подхода основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/9903

Военнослужащий Ялмурдин Наис Российский военнослужащий Наис Ялмурдин в ходе одного боя во время спецоперации подавил с помощью средств радиоэлектронной борьбы 16 украинских беспилотников.

Наис Ялмурдин, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В ходе штурма позиций украинских боевиков Наис средствами РЭБ подавил не менее 16 ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят.

Оборудование Ялмурдин установил прямо перед началом атаки, при этом он использовал плохую видимость и сложные погодные условия. Свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район боец только тогда, когда подразделения закрепления сменили штурмовые группы и противник перестал атаковать.

https://t.me/rabotaembrat/9906

Ефрейтор Юрков Вадим В районе одного из населенных пунктов ефрейтор Вадим Юрков заметил малоразмерный беспилотник противника, быстро сориентировался, сменил маршрут, направил топливозаправщик в близлежащую лесополосу и укрылся там от вражеского дрона.

После того, как беспилотник удалился на безопасное для техники расстояние, Юрков продолжил движение и своевременно доставил топливо, не выдав позиции ЗРК.

https://t.me/rabotaembrat/9907

Гвардии старший сержант Гоппе Александр Механик-водитель гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С выполнял задачи по поддержке наступающих российских подразделений на важном тактическом направлении.

Расчет САУ Мста-С, эффективно выполняя задачи по нанесению ударов по противнику, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

В результате обстрела был ранен один из военнослужащих расчета САУ. Не теряя времени, Александр, переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь.

Во время оказания медицинской помощи он заметил приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Гоппе уничтожил беспилотник противника.

Передав раненого товарища прибывшей группе эвакуации, Александр оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

Благодаря оперативным и решительным действиям гвардии старшего сержанта Александра Гоппе боевая задача по поддержке наступающих подразделений ВС РФ была выполнена, в результате чего были заняты важные рубежи противника.

https://t.me/rabotaembrat/9911

Гвардии старший сержант Дадашов Азамат Гвардии старшему сержанту Азамату Дадашову была поставлена задача по разведке местности в непосредственной близости к позициям противника.

Скрытно добравшись до заранее подготовленной точки, Азамат организовал наблюдательный пункт, замаскировав ее от противника.

Используя штатные приборы разведки, гвардии старший сержант Дадашов выявил приближение к вражеским позициям несколько автомашин с украинскими боевиками и боеприпасами.

Доложив командованию о выявленном противнике, Азамат получил задачу по корректировки огня гаубичной батареи по уничтожению украинских боевиков. Азамат Дадашов произвел быстрые и точные расчеты координат и передал их артиллеристам. После залпа российских артиллерийских расчетов техника и пехота противника, прибывшая на позиции, была уничтожена.

Профессиональные и смелые действия гвардии старшего сержанта Азамата Дадашова сорвали ротацию и подвоз боеприпасов противника на одном из тактических направлений.

https://t.me/rabotaembrat/9912

Гвардии младший сержант Корепанов Александр Гвардии младший сержант Александр Корепанов выполнял задачу по разведке местности в инженерном отношении для безопасного передвижения российских подразделений.

Проводя разведку местности Александр, заметил подозрительные предметы. Имея профессиональную инженерную подготовку, Корепанов идентифицировал их, как замаскированные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Александр принял решение о уничтожении СВУ на месте, не привлекая дополнительные силы, для оперативного продолжения выполнения поставленной задачи.

Заняв безопасную позицию, Корепанов метким огнем из личного стрелкового оружия поразил СВУ, которые незамедлительно сдетонировали.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям гвардии младшего сержанта Александра Корепанова российские подразделения безопасно заняли назначенные позиции, что в последующем привело к успешному выполнению боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/9916

Младший лейтенант Юрьев Никита Командир взвода БПЛА младший лейтенант Никита Юрьев выполнял задачу по поддержке наступающих мотострелковых подразделений ВС РФ на важном тактическом направлении.

Прибыв в назначенный район, Никита Юрьев грамотно и точно поставил задачи своим подчиненным, организовал наблюдательные пункты с целью контроля над воздушным пространством и во избежание приближения диверсионно-разведывательных групп противника, что обеспечило безопасность своему личному составу.

Умелое управление, взводом БПЛА позволило Юрьеву оказать необходимую поддержку силам мотострелкового подразделения ВС РФ, предоставив целеуказания на множество вражеских огневых точек, что обеспечило быстрое уничтожение противника и продвижение российских войск на назначенные рубежи.

Кроме того, координируя работу операторов FPV – дронов своего взвода и наступающих российских подразделений, Никита неоднократно срывал ротацию пехоты противника, что не позволило ему вводить в бой свежие силы и затруднить продвижение

Благодаря профессиональным действиям младшего лейтенанта Никиты Юрьева была оказана поддержка наступающим подразделениям ВС РФ, которая обеспечила успешное выполнение боевой задачи по овладению важных рубежей в кротчайшие сроки.

https://t.me/rabotaembrat/9931

Гвардии рядовой Коковин Денис Гвардии рядовой Денис Коковин в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление.

Гвардии рядовой Коковин получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим бедствие боевикам. Денис оперативно навёл орудие на цель и выполнил огневую задачу.

В ходе артиллерийского удара Коковин вместе с расчетом уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Дениса Коковина, а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9925 Экипажу танка под командованием гвардии старшего сержанта Дениса Федорина была поставлена задача по прикрытию наступающих российских подразделений.

При выполнении задачи экипаж танка Федорина попал под артиллерийский огонь противника.

Денис, руководя своим экипажем, вывел боевую машину без повреждений из-под удара артиллерии противника и пересекая сложный рельеф местности занял запасную позицию.

Экипаж танка под управлением гвардии сержанта Федорина продолжил выполнять поставленную задачу, поражая противника точным огнем с закрытой огневой позиции.

Благодаря умелому руководству экипажем и мужеству гвардии старшего сержанта Дениса Федорина были уничтожены огневые точки врага, что в свою очередь помогло российским подразделениям выполнить боевую задачу по овладению важными рубежами обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/9922

Военнослужащий Свиридович Степан Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации МР «Кизлярский район» Степан Свиридович награжден медалью «За отвагу»!

Торжественную церемонию награждения участников СВО, военнослужащих и других отличившихся дагестанцев в преддверии Дня Победы провел Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Всегда приятно вручать награды Российской Федерации и Республики Дагестан, особенно когда видишь перед собой настоящих воинов, способных защитить страну, республику, семью. Именно поэтому Год защитника Отечества объявлен в Вашу честь» – обратился к награжденным бойцам Сергей Меликов.

Напомним, Степан Федорович в ходе специальной военной операции более года участвовал в боевых действиях на территории Украины в составе Дагестанского добровольческого батальона «Каспий». За время службы прошел путь от стрелка до заместителя командира батальона. Имеет государственные и ведомственные награды Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам национальностей и другие.

https://t.me/specnazAlpha/37182

Ветеран спецоперации Анисимов Владимир Владимир Анисимов — участник «Времени героев», ветеран спецоперации. После прохождения обучения и стажировки Анисимов назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода. Он будет курировать поддержку бойцов СВО, их семей и патриотическое воспитание молодёжи.

Владимир родом из Нижегородской области, вырос в Спасском районе. После школы окончил Военную академию воздушно-космической обороны. За боевые заслуги награждён орденом Мужества и медалью Жукова. В программе «Время героев» его наставником был мэр Нижнего Юрий Шалабаев.

«Уверен, что мой боевой опыт, полученный в ходе участия в СВО, а также те компетенции, которые я приобретаю в ходе участия в программе "Время героев", помогут мне выработать эффективную стратегию работы», — отметил Анисимов, комментируя своё назначение.

https://t.me/tsargradtv/106675 «Огнеметчик — одна из главных целей для врага. Потому что он может нанести мощнейший урон противнику, и от него не спастись».

Гвардии лейтенант Алексей Аничкин за боевую работу в зоне СВО награжден двумя медалями «За отвагу» и орденом Мужества. В его задачи входила разведка маршрутов и обеспечение безопасного выхода на боевые позиции тяжелой огнеметной системы, которая термобарическими снарядами разносит укрепы с живой силой врага.

Первую свою медаль Алексей получил на первом же боевом задании в июне 2022 года, когда во время разведки обнаружил вражескую огневую позицию и уничтожил её ударом из РПО-А «Шмель». См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1551

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!