Что происходит с нами, когда мы перестаём писать от руки?

Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к полному отказу от чистописания в общеобразовательных школах. Реформаторы современной системы школьного образования во всём мире внушают родителям, что детская моторика якобы не приспособлена для письма, что лучше сразу посадить детей за планшеты и приучать нажимать пальцем на экран, а красивые прописные буквы ребёнок и так сможет увидеть на экране в готовом виде, когда набирает текст в специальном приложении. Постепенно сложившаяся ситуация с обучением письму приводит к тому, что, например, некоторые современные британские дети не понимают рукописный каллиграфический английский текст. Они узнают только печатные буквы, похожие на те, что они каждый день видят на экранах смартфонов. Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к полному отказу от чистописания в общеобразовательных школах. Реформаторы современной системы школьного образования во всём мире внушают родителям, что детская моторика якобы не приспособлена для письма, что лучше сразу посадить детей за планшеты и приучать нажимать пальцем на экран, а красивые прописные буквы ребёнок и так сможет увидеть на экране в готовом виде, когда набирает текст в специальном приложении. Постепенно сложившаяся ситуация с обучением письму приводит к тому, что, например, некоторые современные британские дети не понимают рукописный каллиграфический английский текст. Они узнают только печатные буквы, похожие на те, что они каждый день видят на экранах смартфонов.

Если окунуться в историю советской школы, то вплоть до 1950-х годов письменный стандарт обучения чистописанию в СССР предусматривал изящные декоративные элементы в начертании букв. Методисты сталинской школы серьёзно подходили к этому вопросу. Элементы для тренировки навыков письма разрабатывались с учётом рекомендаций нейрофизиологов и с учётом того, что работать необходимо перьевой ручкой и чернилами. Ведущие научно-исследовательские институты уделяли внимание каждой мелочи и брали во внимание, что при письме человек испытывает характерное мышечное напряжение, которое чередуется с расслаблением, потому все элементы и чёрточки букв были выверены так, чтобы письмо не было безотрывным.

Система письма предполагала, что ведя линию вниз, пишущий делает нажим и напрягает кисть, а затем, ведя линию вверх — расслабляет, давая руке отдых. Письмо происходило медленнее, чем сейчас, но руки от такого письма не уставали так быстро, не происходило мышечных спазмов и ломоты в суставах пальцев. После смерти Сталина реформаторами школы было введено упрощённое безотрывное письмо. С одной стороны, скорость письма возросла, с другой — у людей начались повальные проблемы с почерком, стала происходить потеря концентрации при письме, письмо стало вызывать быструю усталость и боль в кистях рук.

В современной школе ситуация с обучением письму только усугубилась. Если в советской школе дети занимались по прописям как минимум три класса начальной школы, то с 1990-х годов по настоящее время на обучение письму в школьной программе предусмотрено всего две четверти в первом классе. Это привело к тотальному отсутствию стабильного красивого почерка у детей, в связи с чем понизили требования к внешнему виду рукописного текста в тетрадях, его перестали оценивать с позиции аккуратности. Дети пишут разноразмерные кривые буквы, смешивая печатное и прописное начертание. Письмо от руки превращается в редкий уникальный навык, близкий к владению художественной техникой или видом искусства.

К каким же неприятным и неожиданным последствиям приводит отказ от ручного письма?

Дело в том, что при ручном письме задействуются участки мозга, отвечающие за формирование речи и интерпретацию сенсорных ощущений. Соответственно, при отсутствии работы над развитием навыков письма, данные участки мозга не активны. В лобной доле мозга расположена зона Брока, она отвечает за распознавание букв и складывание их в слова. Благодаря активности зоны Брока человек учится читать и писать. Ручное письмо активизирует именно этот отдел головного мозга. По этой причине люди, которые хорошо пишут, — лучше читают и понимают тексты. Существует и обратный эффект — плохо читающие люди, неспособные понимать сложные тексты, всегда плохо пишут.

По данным косвенным признакам всегда можно определить людей со слаборазвитыми лобными долями и неактивной зоной Брока.

Ещё одну закономерность выявили в Японии. В лучники всегда старались брать тех, кто владеет каллиграфическим письмом, так как развитые навыки письма всегда взаимосвязаны с развитым глазомером. И наоборот, люди у которых слабо развит глазомер, всегда плохо и неровно пишут.

В долгосрочной перспективе отказ от ручного письма приведёт к появлению целых поколений людей, неспособных к распознаванию рукописного текста. Как следствие, произойдёт отсекание от возможности глубокого понимания информации, оставленной в рукописных архивах. Проведённые аппаратные исследования показали, что при чтении рукописного текста у человека задействуется и активизируется больше зон головного мозга, чем при чтении печатного. Это связано с тем, что печатный текст имеет шаблонное стандартизированное начертание символов, которое не требует дополнительного осмысления и распознавания.

Побочным эффектом от введения текста пальцем на экране смартфона становится тотальная безграмотность при малейшем отказе от устройств. Человек привыкает к автоматической проверке текстов на грамотность и не фиксирует в долговременной памяти верное написание слов.

Письмо от руки требует развитого абстрактного мышления для формирования мыслей в предложения и изложения их на листе бумаги. Частая тренировка по записи конспектов лекций от руки развивает именно абстрактное мышление. Соответственно, утрата данного навыка приведёт к тому, что без письма мы будем хуже формулировать и излагать свои мысли.

Исследование, проведённое при помощи томографа показало, что люди, записывающие описание литературных героев от руки, делают это детальнее, чем люди, набирающие текст на компьютере. Стабильная частая тренировка навыков ручного письма приводит к более развитому воображению и способности описывать услышанную информацию.

Наблюдения учёных показали, что студенты, стенографирующие лекции методом быстрого набора на компьютере, делают это практически дословно, но часто не способны пересказать смысл текста, который только что набрали, так как делают это автоматично, фактически осуществляя набор услышанных звуков буквами, тогда как студенты, записывающие конспекты от руки, в большинстве случаев способны пересказать записанное в тетради, так как пропускают услышанное через мыслительный процесс, перефразируют предложения для сокращения текста с сохранением основного смыла, формулируют тезисы и определения лектора так, чтобы их было проще запомнить и воспроизвести на экзамене. Соответственно, ручное письмо развивает память и интеллектуальные способности.

Отказ от ручного письма приведёт к тому, что мы будем хуже запоминать информацию. Человеку постоянно нужно будет обращаться за информацией к гаджетам, которые фактически станут своего рода «костылём памяти», без которого человек не сможет воспроизвести никакую информацию, которую когда-то изучал.

Все эти факты — повод задуматься, стоит ли отказываться от столь полезного навыка как письмо от руки и к каким последствиям в долгосрочной перспективе этот отказ может привести наше общество.

Классическую методику чистописания сталинской школы и прописи для 1, 2 и 3 классов вы можете найти в каталоге проекта «Сталинский Букварь»:

https://stalins-bukvar.ru/catalog/?q=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

https://telegra.ph/CHto-proishodit-s-nami-kogda-my-perestayom-pisat-ot-ruki-07-07