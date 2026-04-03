Снесенное и утерянное, ч.16

Помимо архитектурных потерь были колоссальные потери произведений искусства.

Как большевики культурное наследие распродавали 26 октября 1920 г. Совет народных комиссаров издал постановление «О сборе и продаже за границей антикварных вещей». Оно стало отправной точкой для варварской распродажи множества произведений искусства на Запад.

За границу коммунисты продали всё, что «неровно лежало»: картины, антикварные книги, древние иконы, алмазный фонд Романовых и даже целую статую. Некоторое перечисление распроданных предметов искусства за бесценок в этих карточках. Вот только не надо приводить довод, что выбора не было. Был. Большевики сами таким "вбросом" обрушили рынок антиквариата и драгоценных изделий.

Собор Александра Невского в Варшаве.

Построен в 1894—1912 годах. Снесен в 1926 г. Чем он мешал пшекам? Напоминание о том, что это была часть Российской Империи.

СНЕСТИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ Такое оправдание очень часто встречалось в исполнительных актах и постановлениях 1930-х годов, посвященных вопросу сноса храмов и других культовых сооружений. Это было одним из наиболее распространенных оправданий для сноса, наряду с "расширением транспортного движения". И в этой формулировке присутствовал просто вопиющий цинизм.

Ведь даже если подумать логически: как так вышло, что десятки тысяч храмов по всей стране, которые стояли десятилетиями и даже веками, ОДНОВРЕМЕННО пришли в негодность всего лишь за 10-15 лет советской власти? И даже если так, то почему на снос якобы ветхих и аварийных зданий потребовались тысячи тонн динамита, а некоторые соборы, как храм Христа Спасителя, потребовалось взрывать не один раз – настолько крепкими были стены?

Допустим даже, что некоторые храмы и вправду были в аварийном состоянии. И что теперь? Это повод их сносить? А слово "реставрация" было большевикам, видимо, неведомо? Ну конечно, ведь об этом ничего не говорилось в коммунистической библии - "Капитале". Взрывать церкви из-за аварийного состояния это всё равно что лечить головную боль гильотиной.

Ну и в конечном итоге, само собой, если вы на протяжении десятилетий ведёте антирелигиозную политику, занимаетесь расстрелами священников и закрытием храмов, то немудрено, что через несколько лет состояние храмов начнет ухудшаться.

Поэтому данная формулировка конечно же не имеет ничего общего с реальностью. Ни о какой массовой аварийности храмов в 1930-х годах конечно же, никакой речи не идёт. Это было лишь юридическим оправданием ради легализации сноса церквей и соборов, который проводился исключительно по идеологическим причинам из-за природной ненависти большевиков ко всему русскому, а особенно к православию. Поэтому держите это всегда в голове, когда вам будут говорить про якобы аварийное состояние церквей.

Их было 150, а осталось всего 6 На высокой гряде между мерцающими водными гладями Почозера и Святозера красуется Почезерский храмовый комплекс – памятник архитектуры федерального значения, построенный в XVIII-XIX веках. Он представляет из себя так называемый ансамбль-«тройник», состоящий из летнего и зимнего храмов, а также колокольни. До революции на Русском Севере существовало более 150 подобных ансамблей-«тройников»: большинство из них располагалось в Поонежье – на территории бассейна реки Онеги, частью которого являлось Кенозерье. Если приход был особенно многочисленным, то на погосте могли построить три или даже четыре храма. Возводились ансамбли-«тройники» на возвышенностях, чтобы все элементы были хорошо видны в ландшафте с разных сторон. Доминантой обычно выступала шатровая церковь. В некоторых комплексах все здания были соединены между собой системой переходов и галерей: Почезерский погост именной такой. Кстати, бревенчатая ограда, окружающая храмы и колокольню, а также ограда кладбища, расположенного в 300 метрах от ансамбля, тоже уникальны. Они являются редчайшими в России образцами подобных ограждений. Кенозерский национальный парк, деревня Филипповская, Почезерский погост

Храм Христа Спасителя , с. Борки, Российская империя. Место крушения императорского поезда стало массово посещаться народом. В 1891 году заложили каменный храм по проекту архитектора Роберта Марфельда. Спустя три года величественный собор во имя Христа Спасителя был освящён в присутствии императора Николая II, который тоже был в поезде в момент аварии. Храм возвели в неорусском стиле, с крытой галереей и большим золотым куполом. Звонницу украшала мозаика с изображением Христа. Недалеко от храма, прямо на железнодорожной насыпи, куда выбралась императорская семья после катастрофы, была выстроена часовня. Место крушения царского поезда стало центром паломничества. Не раз в устроенной обители бывали и члены императорской фамилии. В 1906 году Спасов Скит по решению Синода получил статус монастыря. При обители устроили музей, библиотеку и больницу, а в 1903 году открыли дом для инвалидов имени императора Александра III, в котором жили престарелые железнодорожники. Существование обители было прервано революцией 1917 года. Советская власть закрыла монастырь, а многие монахи были убиты. В 1943 году во время Великой Отечественной войны храм Христа Спасителя и большинство монастырских построек были утрачены из-за боевых действий. Сильно пострадала, но сохранилась часовня у железнодорожной насыпи. Однако память о чудесном спасении царской семьи пережила советский период. Часовню восстановили в девяностые годы, а в 2013 году рядом открыли памятник императору Александру III. Величественный храм Христа Спасителя так и не был восстановлен, но память о нём хранят старинные газеты и фотокарточки.

22 ноября 1929 года с колоколен Сергиева Посада начали снимать колокола Писатель Михаил Пришвин отметил это событие в своём дневнике:

22 ноября. В Лавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдёт в переплавку. Чистое злодейство, и заступиться нельзя никому и как-то неприлично: слишком много жизней губят ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Шадринске, Пермской губернии.

Построена в 1867-1897 на средства прихожан.

Уничтожена советской властью.

Заброшенный коттеджный посёлок «Барселона». Огромных размеров, заброшенный коттеджный посёлок «Барселона». Расположен в 15 км от МКАД по Новорижскому шоссе. С шоссе он прикрыт отражающими звук (и взгляд) экранами и его не видно. Посёлок назван «Барселона» за схожесть планировки с испанским городом. В Барсе, если смотреть сверху на застройку город поделён на квадраты. Посёлок начали строить в 2006 году. С момента начала продаж было продано около 80-ти таунхаусов. Людей в 2011 году кинули. История мутная и длинная. Покупатели оплатили собственность, на 2010 год. Каждый заплатил более 10 миллионов рублей. Таким образом они становились со-инвесторами строительства поселка.Но, заключения договоров так и не случилось. Денежные средства по договорам займов (векселям) покупателям не вернули. Основную компанию продали оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Право собственности перешло к третьей стороне — нерезиденту РФ. В результате более двадцати миллионов долларов растворились между Арабскими Эмиратами, Виргинскими островами и Рублевкой. Местные жители и охрана потихоньку растаскивают остатки домов на стройматериалы.

А возле некоторых домов образовалась свалка с строительным мусором. Кто его сюда привёз — непонятно. По всей площади кучи мусора и всеобщая разруха. И скорее всего, «Барселону» уже не восстановят, а снесут. Заканчивается история внезапно. В один момент, люди перестали возмущаться и на этом всё. Из новостей история с посёлкам «Барселона» пропала. Остались только сайты в сети рекламирующие этот посёлок.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Село Перетерье, Сонковский район, Тверская область Село Перетерье, впервые упомянутое в исторических хрониках XV века, тесно связано с историей Троице-Сергиева монастыря, которому оно тогда принадлежало. В 1821-1830 годах возведена каменная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с теплыми приделами Николая Чудотворца и Вознесения Господня. Объемно-пространственная композиция включает в себя четверик, несущий массивный восьмерик, завершенный изящным пятиглавием. К четверику Покровского храма примыкают алтарная апсида, трапезная, ярусная колокольня с высоким шпилем и небольшой притвор.

Закрыли и разграбили храм в 1930-е годы. В настоящий момент церковь находится в аварийном состоянии, частично сохранилась роспись.

Пущино-на-Наре

Бывшая загородная усадьба князей Вяземских на берегу реки Нара. Усадебный дом был выстроен в 1790-х годах сенатором Сергеем Ивановичем Вяземским. В состав усадьбы входят руинированный господский дом, парадный двор с фонтаном, парк с липовыми аллеями. В советское время главное здание усадьбы использовалось как общежитие для работников пущинского отделения совхоза "Большевик". Московская область

Парк Берендеево Царство

В парке Берендеево Царство можно было увидеть целый мир сказочных героев из русских народных сказок. Время безжалостно. Со временем парк сказочных персонажей был заброшен, а некоторые скульптуры приобрели одичалый вид. Никто не следит, все давно заброшенно и не отреставрированно. Было прекрасное место, жаль что скоро это останется только в памяти.

Московская область, городской округ Серпухов

