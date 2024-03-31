Русские уехали. И что же вы? Не справились? Где ваши золотые унитазы, где спорт, культура, язык, где всё то, чему мешали русские оккупанты? Или русские оккупанты мешали только байству, рабству, бандитизму, разрухе и наркотрафику? Этого-то добра у вас теперь много. Вот она оказалась какая, ваша цивилизация.
Ну и ладно. Оно же всё теперь ваше, как вы хотели! Что же вы теперь сюда приперлись, за нами, за русскими? В наших туалетах за нами чистить наше дерьмо. Почему? Как так получилось?
Где же ваша национальная гордость, где ваша независимость, ведь всего этого было выше крыши, когда вы нас, русских, выгоняли со «своих» земель? Куда всё делось? Может, теперь признаетесь: да, русский брат, мы не справились. Мы не доросли до того, чтобы сами в своём государстве жить. Пожалуйста, прими нас обратно в свою семью. Может, русские вас и примут.
Но вы же не так, вы же лезете в дом к русским с чёрного хода! А может, я теперь не хочу вас у себя видеть? Ни гостями, ни слугами. Ни в каком качестве, просто не хочу, и всё.
Молитесь за русских. Не потому, что русские — господа, требующие себе особых почестей и уважения. А потому, что без русских — все погибнете. И 1/6 часть суши превратится в настоящее царство Мордора, уничтожаемое нищетой, разрухой и кровавыми междоусобицами.
Молитесь за великий русский народ. За то, чтобы он воскрес. За то, чтобы он был силен и крепок. Ибо сила и крепость русского народа — это сила и крепость Добра и Любви. Которая и вас всех защитит и обережет от любой угрозы и нужды.
Молитесь за русских. Потому что русские — это Жизнь.
Родные вцепились в террористов "мёртвой хваткой". Русским сделали омерзительное предложение
После теракта в "Крокусе" русским сделали омерзительное предложение. Кланы держатся за своих "мёртвой хваткой".
Мать самого молодого из четвёрки террористов, безжалостно расправившихся с безоружными людьми в концертном зале "Крокус Сити Холл" просит... отпустить сына домой.
Отрывок интервью матери 19-летнего Мухаммадсобира Файзова**, данное Радио "Свобода"*, опубликовал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он отметил, что издание "продолжает свою древнюю традицию по обелению нелюдей и упырей" и "выдает на-гора слезоточивый сюжет про несчастного мальчика, который не понимал, что делал".
А 19-летний Мухаммадсобир Файзов** не только участвовал в теракте, но и хладнокровно запечатлел это участие на видео, - напомнил военкор.
В кадре мать террориста, прикрывая своё лицо, говорит, что её сын слишком молод и просит отпустить его в Таджикистан.
Я общалась с сыном за день до теракта, и он говорил мне, что у него всё в порядке и он ищет хорошую новую работу. Он сказал, что на старом месте, где он работал, его не устроила зарплата, поэтому он поедет в Санкт-Петербург продавать фрукты.Я призываю принять во внимание молодой возраст моего сына, и экстрадировать его на родину. Возможно он не осознавал что делает. Из-за этого страдает вся наша семья, все наши родственники, соседи, - пожаловалась она.
О том, как страдают родственники жертв её сына, женщина не сказала ни слова. А журналист Радио "Свобода"* о таких "мелочах" наверно и не спрашивал. - подчеркнул Коц.
Ранее адвокат ещё одного террориста - Далерджона Мирзоева** - попросил оставить его клиента на свободе в связи с тем, что подсудимый многодетный отец, готов к домашнему аресту и никуда не убежит.
Тут случился настоящий казус, поскольку Мирзоев** в ходе слушаний полностью признал свою вину. Возможно, защитник рассчитывал, что сделка со следствием облегчит участь его подзащитного, но странно было ожидать освобождения человека, сознавшегося в массовом убийстве.
Во время оглашения обвинения Мирзоев** стоял, облокотившись на стекло своей будки и старался ни на кого не смотреть. Арестован до 22 мая.
Напомним, что после ареста четверых террористов стали известны ещё четверо фигурантов:
62-летний Исроил Исломов, его двое сыновей - 33-летний Аминчон и 24-летний Диловар. Это семейство, как подозревалось, предоставило террористам машину и оплатило их тренировку в турецком "лагере для убийств". Также появился некий 30-летний Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру. В момент оглашения решения суда в зале присутствовала его мать. Покинув здание суда, она, стоя перед камерами, эмоционально заявила:
Мой сын не такой человек.
Тем не менее сам владелец чайханы в Путилкове заявил на суде, что не имел представления о планах своего арендатора. Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности, особенно когда дело касается убийств.
И вот сегодня источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о том, что Исломов и два его сына, продавшие автомобиль террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, знали о намерениях совершить теракт.
Фигурантам дела вменяется пособничество террористам.
На фоне этого, "слёзные просьбы" отпустить "дитяток" домой выглядят более, чем омерзительными.
* "Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.** Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и Далерджон Мирзоев внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
https://dzen.ru/a/ZgVnDVyq7jMs...
Все те, кто принимал участие в атаке на "Крокус Сити Холл" 22 марта, ни у одного нормального человека, ничего кроме омерзения и чувства лютой ненависти вызывать не могут. На сегодняшний день число жертв достигло 140. В крайне тяжелом состоянии остаются 4 раненых, 19 пациентов, в числе которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии, 34 — в состоянии средней степени тяжести.
В подмосковном Минздраве несколько дней назад сообщали о 182 пострадавших. Помимо этого в СК РФ поступило 143 заявления о пропавших без вести. То есть очевидно, что число погибших, после проведения всех экспертиз, будет значительно выше.
Ни один человек в здравом уме не станет требовать снисхождения к этим нелюдям.
Но, похоже, по иному думают соотечественники и родственники этих негодяев. На защиту тех, кому светит пожизненно, встали не только их близкие, но и просто сочувствующие. Таджикские чаты сегодня буквально разрывает от "праведного" негодования. Вот скриншоты лишь нескольких комментариев:
Это так сказать общая картина, а вот конкретно по персонажам:
Это про Далерджона Мирзоева, многодетного отца, который после совершенного массового убийства ни в чем не повинных людей, сел за руль того самого Рено и специально направил автомобиль в сторону женщины с ребёнком, которые убегали прочь из охваченного пламенем комплекса. Результат всем известен - мальчишка которому всего 8 лет, в тяжелом состоянии находится в больнице.
Права Ramashka, которая предлагает взглянуть ему в глаза. Только глядя в них можно сделать не вывод о его невиновности, а прочесть самый настоящий животный страх. Мирзоев явно не был готов оказаться в клетке - он готовил себя к лучшей жизни, искренне веря, что обещанные 500 тыс. рублей, позволят ему начать новую жизнь.
Но жизнь распорядилась иначе. Вместо того что бы помочь своей жене и четверым малолетним детям, которые у него остались в Таджикистане, эта особь проведет остаток своих дней в полусогнутом состоянии с поднятыми за спиной вверх руками.
Только послушайте это: "В чем он виноват?"
Это уже слова сочувствия "трудолюбивому парикмахеру", которого привезли на заседание суда на каталке, Мухаммадсобиру Файзову, самому молодому террористу. Тому самому, который снимал страшное видео из "Крокуса" от первого лица.
А ведь еще пару месяцев назад молодой человек делал вид, что ведет обычный быт. Те, кто так или иначе имел дело с ним, описывают его как приветливого вежливого юношу. Он всегда здоровался с окружающими на ломаном русском, поскольку язык, так до конца не освоил.
Но сегодня в глазах миллионов людей по всему миру Файзов — безжалостный террорист, который лишил жизни ни в чем не повинных людей. Казалось бы даже близкие родственники должны это осознавать. Но проблема заключается в том, что для подавляющего числа представителей этой национальности, жизни "неверных" не представляют особой ценности, поэтому они не скрывая становятся на его защиту.
В числе наиболее рьяных защитников, ожидаемо выступает его мать. Она требует "не судить её сына строго", "так как он ещё молодой и не осознавал, что делает". По её мнению Мухаммадсобира необходимо экстрадировать в Таджикистан, и это будет справедливо.
"Один из племянников Мухаммадсобира, учиться в Китае, поэтому он тоже хотел поехать туда учиться. Его отец советовал подкопить денег, обещал поддержать его. Еще он хотел выучить иностранный язык. Он не был предоставлен сам себе. Все заработанные деньги он отправлял отцу, даже телефон не мог купить себе без разрешения отца. Не знаю что произошло за последние 2-3 недели. Я общалась с сыном за день до теракта, и он говорил мне что у него все в порядке и он ищет хорошую новую работу. Он сказал что на старом месте где он работал его не устроила зарплата, поэтому он поедет в Санкт-Петербург продавать фрукты. Я призываю принять во внимание молодой возраст моего сына, и экстрадировать его на родину. Возможно он не осознавал что делает. Из-за этого страдает вся наша семья, все наши родственники, соседи" - заявила мать Мухаммадсобира, пряча лицо от камеры.
Это конечно хорошо что они страдают, но обратите внимание - ни единого слова соболезнования семьям погибших от рук её отпрыска, вообще никаких слов раскаяния. А ведь это она его воспитала. Для неё все погибшие, это просто длинный список чужих фамилий. Да, можно сказать что она мать, и её можно понять. Вот только что-то подсказывает, что русская женщина, как минимум принесла бы свои извинения семьям погибших.
Среди подобных комментариев засветилась и певица Манижа, которая, пуская слезу на камеру, записала видеообращение.
"В детстве каникулы я проводила в Душанбе у бабушки, это были лучшие каникулы. Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И я рада, что она не проживает то, что происходит с нами. А еще я рада, что те последствия которые обрушатся на Таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснуться её. А ещё я рада, что она не видела ту зверскую ночь, и не видит на то вопиющее зверство, законом является публичная пытка. Несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду..." - заявила Манижа.
Обратите внимание, и в этом случае ни слова о жертвах и их семьях. По словам певицы, прежде всего стоит пожалеть "таджиков и всех жителей Средней Азии", а самой большой проблемой является "публичная пытка".
Интересно, а почившая бабушка, которой по словам Манижи лучше не видеть что происходит сегодня, не рассказывала часом своей внучке что происходило в Душанбе в 90-х? О том что в местных моргах не хватало мест, потому что все они были полностью забиты телами жителей русских кварталов? О расстреле из гранатомета школьного автобуса с детьми российских офицеров, об убийстве прямо средь бела дня корреспондента ОРТ Никулина, о зверской расправе над православным священником, поджоге храма, бесчинства на кладбищах? Не успела бабушка от этом поведать, своей сердобольной внучке?
А ведь буквально несколько лет назад, она представляла Россию на вокальном конкурсе «Евровидение» с песней весьма сомнительно содержания "Russian Woman".
Еще тогда к главе СК Александру Бастрыкину общественники обращались с просьбой проверить слова песни Манижи. Стоит ли говорить о том, что после начала специальной операции певица осудила действия российских властей.
Слушая все эти возгласы из Таджикистана, лишний раз убеждаешься, что у этих людей "на природном уровне" не заложено ни сочувствия, ни хоть какого-то элементарного ума, ни чувства справедливости. И нас принуждают жить вместе с такими. С теми, от которых в любой момент можно получить все это...
В общем, нужно со всем этим поскорее заканчивать, и отправить террористов на вечное поселения в места, где из всех развлечений лишь прогулки по коридорам тюрьмы в неестественной позе, а свет в камере не выключается никогда...
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