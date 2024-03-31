Молитесь за русских. Потому что русские — это Жизнь.

Молитесь за великий русский народ. За то, чтобы он воскрес. За то, чтобы он был силен и крепок. Ибо сила и крепость русского народа — это сила и крепость Добра и Любви. Которая и вас всех защитит и обережет от любой угрозы и нужды.

Молитесь за русских. Не потому, что русские — господа, требующие себе особых почестей и уважения. А потому, что без русских — все погибнете. И 1/6 часть суши превратится в настоящее царство Мордора, уничтожаемое нищетой, разрухой и кровавыми междоусобицами.

Но вы же не так, вы же лезете в дом к русским с чёрного хода! А может, я теперь не хочу вас у себя видеть? Ни гостями, ни слугами. Ни в каком качестве, просто не хочу, и всё.

Где же ваша национальная гордость, где ваша независимость, ведь всего этого было выше крыши, когда вы нас, русских, выгоняли со «своих» земель? Куда всё делось? Может, теперь признаетесь: да, русский брат, мы не справились. Мы не доросли до того, чтобы сами в своём государстве жить. Пожалуйста, прими нас обратно в свою семью. Может, русские вас и примут.

Ну и ладно. Оно же всё теперь ваше, как вы хотели! Что же вы теперь сюда приперлись, за нами, за русскими? В наших туалетах за нами чистить наше дерьмо. Почему? Как так получилось?

Русские уехали. И что же вы? Не справились? Где ваши золотые унитазы, где спорт, культура, язык, где всё то, чему мешали русские оккупанты? Или русские оккупанты мешали только байству, рабству, бандитизму, разрухе и наркотрафику? Этого-то добра у вас теперь много. Вот она оказалась какая, ваша цивилизация.

Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские — оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли. Вы не хотели учить русский язык, язык захватчиков. Вы говорили русским: уезжайте, убирайтесь с нашей земли! Без вас мы будем жить богато и счастливо! Без русского сапога у нас тут будет высокая национальная цивилизация и демократия. И золотые унитазы.

После теракта в "Крокусе" русским сделали омерзительное предложение. Кланы держатся за своих "мёртвой хваткой".

Мать самого молодого из четвёрки террористов, безжалостно расправившихся с безоружными людьми в концертном зале "Крокус Сити Холл" просит... отпустить сына домой.

Отрывок интервью матери 19-летнего Мухаммадсобира Файзова**, данное Радио "Свобода"*, опубликовал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он отметил, что издание "продолжает свою древнюю традицию по обелению нелюдей и упырей" и "выдает на-гора слезоточивый сюжет про несчастного мальчика, который не понимал, что делал".

А 19-летний Мухаммадсобир Файзов** не только участвовал в теракте, но и хладнокровно запечатлел это участие на видео, - напомнил военкор.

В кадре мать террориста, прикрывая своё лицо, говорит, что её сын слишком молод и просит отпустить его в Таджикистан.

Я общалась с сыном за день до теракта, и он говорил мне, что у него всё в порядке и он ищет хорошую новую работу. Он сказал, что на старом месте, где он работал, его не устроила зарплата, поэтому он поедет в Санкт-Петербург продавать фрукты.Я призываю принять во внимание молодой возраст моего сына, и экстрадировать его на родину. Возможно он не осознавал что делает. Из-за этого страдает вся наша семья, все наши родственники, соседи, - пожаловалась она.

О том, как страдают родственники жертв её сына, женщина не сказала ни слова. А журналист Радио "Свобода"* о таких "мелочах" наверно и не спрашивал. - подчеркнул Коц.

Ранее адвокат ещё одного террориста - Далерджона Мирзоева** - попросил оставить его клиента на свободе в связи с тем, что подсудимый многодетный отец, готов к домашнему аресту и никуда не убежит.

Тут случился настоящий казус, поскольку Мирзоев** в ходе слушаний полностью признал свою вину. Возможно, защитник рассчитывал, что сделка со следствием облегчит участь его подзащитного, но странно было ожидать освобождения человека, сознавшегося в массовом убийстве.

Во время оглашения обвинения Мирзоев** стоял, облокотившись на стекло своей будки и старался ни на кого не смотреть. Арестован до 22 мая.

Напомним, что после ареста четверых террористов стали известны ещё четверо фигурантов:

62-летний Исроил Исломов, его двое сыновей - 33-летний Аминчон и 24-летний Диловар. Это семейство, как подозревалось, предоставило террористам машину и оплатило их тренировку в турецком "лагере для убийств". Также появился некий 30-летний Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру. В момент оглашения решения суда в зале присутствовала его мать. Покинув здание суда, она, стоя перед камерами, эмоционально заявила:

Мой сын не такой человек.

Тем не менее сам владелец чайханы в Путилкове заявил на суде, что не имел представления о планах своего арендатора. Однако, как известно, незнание не освобождает от ответственности, особенно когда дело касается убийств.

И вот сегодня источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о том, что Исломов и два его сына, продавшие автомобиль террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, знали о намерениях совершить теракт.

Фигурантам дела вменяется пособничество террористам.

На фоне этого, "слёзные просьбы" отпустить "дитяток" домой выглядят более, чем омерзительными.

* "Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.** Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и Далерджон Мирзоев внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://dzen.ru/a/ZgVnDVyq7jMs...

"Помогите им, правительство Таджикистана!" Мать "парикмахера" просит отправить его домой