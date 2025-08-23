Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.54

Петербург на фотографиях художника Альфреда Эберлинга Будучи в командировке в Константинополе в 1898 году, известный тогда уже портретист Эберлинг купил фотокамеру и начал делать свои первые снимки. Вернувшись из Турции, он целое лето 1899 года посвятил съемке, которую теперь принято называть репортажной.

Петербург стал его музой, хотя Эберлинг никогда по-настоящему серьезно не относился к фотосъемке, продолжая рисовать. Кисти этого художника принадлежат портреты Николая II и членов императорской фамилии. Портрет Ленина его работы даже был напечатан на десятирублевой купюре 1937 года. Художник прожил в Ленинграде вплоть до 1951 года, его работы представлены в Русском музее.

Знаменская площадь (площадь Восстания). Открытие памятника Александру III, 5 июня 1909 года

Памятник был создан скульптором Паоло Трубецким по заказу императора Николая II и членов царской семьи. Этот монумент вызвал неоднозначную реакцию современников, но, тем не менее, стал важной частью истории города. Сегодня памятник находится во дворе Мраморного дворца, куда был перенесен в советское время.

Станция Горелово, 1913 год

Станция Горелово, открытая в 1898 году под названием Горелово-Карьер, приобрела свой узнаваемый облик в 1912 году, когда был построен вокзал, ставший уникальной архитектурной достопримечательностью.

Примечательно, что это здание — единственное сохранившееся в Горелове с дореволюционных времен. В 2016 году вокзал был признан выявленным объектом культурного наследия, что подчеркивает его историческую ценность.

Как Петербург 200-летие отмечал 16 мая (по новому стилю — 27 мая) 1903 года Санкт-Петербург отметил 200-летие масштабным праздником, который длился весь день и охватил весь город. Утром прошёл салют, на Неве выстроились суда, а в центре состоялось освящение Троицкого моста, который открылся при участии Николая II. Позже прошёл молебен и парад петровских полков в исторических костюмах, а хор из 1050 человек создал особое впечатление. В центре города установили трибуны и украшения, а магазины — тематические декорации. Вечером в Городской думе прошёл приём с делегациями из 23 стран. Горожане участвовали в бесплатных развлечениях, выставках и угощениях. День завершился солдатским обедом и выступлениями артистов. Праздник собрал около 300 тысяч человек, а город потратил на него около 450 тысяч рублей — примерно 1% бюджета.

Извозчики на Невском проспекте. Начало XX века

Экипажи извозчиков были пронумерованы. Первоначально эти номера лишь подтверждали факт уплаты пошлины. В первые годы после появления это были кожаные номера, которые вешались на спине легковых извозчиков. Странное место?! Отнюдь – номер был хорошо виден седоку, который в случае возникновения претензий мог пожаловаться на извозчика в полицию. И это была вторая функция номерных знаков – контрольного характера.

На Литейном проспекте, 1899 год.

Название Литейный – одно из старейших в городе, оно напрямую связано с литейно-пушечным двором, основанным здесь еще при Петре I. Этот проспект был прорублен как просека для связи с южной частью города и Невским проспектом.

Крыша гостиницы "Европейская", 1910 год

Ресторан на крыше гостиницы "Европейская" был открыт в 1910 году и сразу стал самым популярным и дорогим местом в Петербурге, где любили обедать именитые путешественники и артисты.

Большая Морская улица,1898 год

Большая Морская улица на рубеже XIX и XX веков была центром роскоши и технических новшеств. Улица получила неофициальное название «Бриллиантовая» благодаря ювелирным мастерским и магазинам предметов роскоши, которые здесь открывались.

Павловский вокзал. Вид вокзала, построенного в 1838 году по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера, 1860-е годы

Лигово, грот в парке, построенный из туфового камня, на берегу Лиговского озера, 1913 год

Этот "грот любви" был возведен в 1853 году Михаилом Алексеевичем Макаровым, учеником знаменитого архитектора А. И. Штакеншнейдера, по заказу графа Г. Г. Кушелёва. Грот располагался недалеко от современной Аллеи Славы, рядом с проспектом Ветеранов.

Дудергоф. Швейцарский домик на Ореховой горе, 1913 год

Швейцарский домик был построен в 1828 году по указанию императрицы. Эта деревянная постройка в швейцарском стиле с открытой террасой на втором этаже стала настоящей эстетической доминантой Ореховой горы. Лестница, вырубленная в плитняке, вела к дворцу по крутой дорожке, а для удобства был также спроектирован пологий подъезд для экипажей.

После революции это здание служило летним детским домом отдыха, и в советское время здесь проводили свои каникулы школьники. Увы, сегодня красивый домик не сохранился.

Освящение собора Воскресения Христова (Спаса на Крови), 19 августа 1907 года

Собор Воскресения Христова, известный как Спас на Крови, был построен на месте убийства императора Александра II в 1881 году. Освящение храма стало знаковым событием для Санкт-Петербурга, собравшим множество горожан и высокопоставленных лиц.

Невский проспект,1887 год. Автор: И.Г. Ностиц

Посёлок Дибуны, 1910 год

По одной из версий, название «Дибуны» происходит от высокого холма Дыбун, по другой — связано с финским словом Tipuna, означающим «трясина» или «болото».

На момент съемки местность была частью Осиноворощинской волости Санкт-Петербургского уезда. В 1938 году Дибуны утратили статус самостоятельного поселения, став частью посёлка Песочный. Трамвай на улицах Санкт-Петербурга, 1900-е.

Пантелеймоновский цепной мост через реку, 1860-е годы Пантелеймоновский мост был первым в России висячим мостом, предназначенным для проезда экипажей. Его конструкция, включающая пять парных цепей и чугунные порталы, стала выдающимся инженерным достижением своего времени.

Интересный факт: мост получил прозвища «эолова арфа» и «струнный орган» из-за своего изящного вида и характерной качки, которая возникала при движении людей и экипажей. Художница А. П. Остроумова-Лебедева в своих воспоминаниях описывала, как мост «мягко плясал» под ногами.

Мост был богато украшен: чугунные порталы декорированы египетскими мотивами, а цепи и перила дополнены позолоченными элементами, включая маски львов и розетки. Это делало его не только функциональным, но и художественным произведением.

Несмотря на свою красоту, мост имел серьёзный недостаток — сильную качку, которая со временем привела к необходимости его реконструкции. В 1906 году мост был разобран, а его элементы переданы в музеи.

Царское Село. Лицей, 1887 год Екатерининский канал (Грибоедова), 1913 г. Адмиралтейский проспект, 1907 год

Казанский собор. Памятник М. И. Кутузову, 1868 год

Памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову был установлен в 1837 году перед Казанским собором как дань уважения великому полководцу. Нева, вид на Исаакиевский собор, 1904 год Сейсмическая станция «Пулково», 1912 г. Дача семьи Калиновских под Петербургом. 1905-1906 гг.

Смольный собор, 1852 год. Автор: Роджер Фентон Роджер Фентон, один из пионеров фотографии, посетил Россию в 1852 году, оставив после себя уникальные снимки Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. Его работы стали одними из первых фотографических изображений России, доступных западной публике. Внутренний вид башни рефрактора в Пулковской обсерватории, 1885 г. Костел Святой Екатерины на Невском проспекте. Санкт-Петербург. 1910 г. Фото Карла Буллы

Толкучий Петербур После основания города и его разрастания на улицах появились рынки, называемые «толкучими» или «толкучками», потому что люди там толпились, торговали и приценивались.

Первым таким рынком был Татарский табор, а предшественником современных барахолок — Ново-Александровский рынок, построенный в 1867 году по проекту А. Бруни на площади между Садовой, Вознесенским проспектом, Фонтанкой и переулком Бойцова. Он предназначался для жителей окраин с небольшим достатком.

В 1932 году рынок ликвидировали, на его месте построили Дом лёгкой промышленности и студенческие общежития.

Троицкая площадь, 1908 год

Название площади восходит к первой половине XVIII века, когда на этом месте находился собор Святой Троицы. На старых картах, например, 1717 года, площадь обозначалась как Большая, но позже приобрела свое историческое имя.

В годы советской власти площадь несколько раз переименовывали: сначала в площадь Коммунаров, затем в площадь Революции. Только в 1991 году ей было возвращено оригинальное название — Троицкая площадь.

Набережная р. Фонтанки. Аничков мост. 1865–1870 гг. В день открытия трамвайного маршрута №4 "Главный штаб - 8 линия В.О, 1907 год

Санкт-Петербург переживает эпохальное событие – открытие одного из первых трамвайных маршрутов, который соединил Главный штаб и 8-ю линию Васильевского острова. Этот маршрут стал одной из главных артерий городского общественного транспорта, предоставив жителям удобный и доступный способ перемещения по городу.

До появления трамваев значительную роль в перевозке пассажиров играли конные экипажи и извозчики, однако с запуском электрического трамвайного сообщения транспортная инфраструктура города вышла на новый уровень. Это нововведение значительно сократило время поездок и стало популярным среди петербуржцев. Дворцовая набережная, 1902 год

Эта набережная служит фасадом к историческому центру города, соединяясь с основными достопримечательностями, такими как Зимний дворец и Эрмитаж.

В начале XX века здесь царила оживленная атмосфера, подчеркнутая парадными выходами аристократии и важными городскими мероприятиями. Мост через реку Мойку, Около 1890 года

В это время транспортную инфраструктуру города представляла конка — предшественница современного трамвая. Конка создавала необычные и динамичные виды городского пространства, добавляя особый колорит в повседневную жизнь жителей города.

Дом Вавельберга. Завершение каменной отделки фасадов на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, 1912 год Санкт-Петербургский Торговый банк, основанный в 1846 году предпринимателем Гиршем (Генрихом Михайловичем) Вавельбергом, получил своё новое здание в самом сердце Петербурга. Идею о строительстве нового здания воплотил архитектор М. М. Перетяткович.

Трамвайная переправа по льду Невы, около 1905 года Эти ледовые маршруты временно связывали берега города, предоставляя жителям возможность быстро и удобно передвигаться.

Александринская площадь (ныне площадь Островского), 1870 год История Александринской площади уникально отражает развитие городской культуры. На плане 1829 года она была отмечена как Аничковская, связывая её с Аничковым дворцом. Однако в 1832 году, после открытия Александринского театра, площадь переименовали в его честь.

Интересно, что наряду с этим названием в середине XIX века часто использовалось неформальное название Театральная площадь. Вся эта борьба топонимов завершилась в XX веке, когда в 1923 году площадь стала носить имя Александра Островского, писателя-драматурга, чьи произведения стали неотъемлемой частью репертуара театра. Бегемоты в Зоосаде (Ленинградском зоопарке), 1894год

На Дворцовой площади, 1898 г.

Морской торговый порт, Около 1890 г. В конце XIX века Санкт-Петербург активно развивался как значимый торговый центр, и строительство морского торгового порта являлось ключевой задачей для улучшения транспортной и экономической инфраструктуры города. В этот период было произведено строительство, чтобы обеспечить эффективное обслуживание торговых судов и укрепить позиции города как торгового узла. Гаванская улица/Малый проспект В.О. Около 1910 г. Одни из самых первых фотографий Петербурга Снимки были сделаны в 1860-1880-е годы. Конкурс грузовых автомобилей. Санкт-Петербург, 1912 г. Литейный проспект, 1913 год.

Литейный проспект, получивший своё название в 1738 году, связан с историей литейно-пушечного двора, основанного в 1711 году. Проспект стал одной из первых магистралей, соединивших южную часть города с Невским проспектом. Река Мойка. Реформатская церковь. Около 1890 г. Станция «Озерки», 1910 г. Набережная р. Мойки/Невский проспект, 1860 год Адмиралтейский канал. Благовещенская церковь1905 Александринский театр, 1860

Балтийская улица (Майков переулок), 1903 Биржевая площадь, 1880 Благовещенская церковь лейб-гвардии Конного полка,1860. Разрушена в 1929 Большая Морская улица, 1900 Вид Чёрной речки (Ваммельсу) с моста на Приморском шоссе (ныне это Курортный район г. Санкт-Петербурга), 1903 год Владимирский собор 1900 Воскресенский Новодевичий монастырь, 1910 Дворник,1902 Дворцовая площадь, 1872 Дворцовая площадь, 1880 Екатерининский канал (Грибоедова), 1913 Забалканский (Московский) пр-т, 1915. Видна церковь на Громовском кладбище. Сейчас на ее месте находится Театр Сказки Завод «Русский Рено». Большой Сампсониевский проспект, 67,1916 Заготовка льда на Неве, 1900 Здание Академии Художеств в Санкт-Петербурге, 1897 год. Исаакиевская площадь, 1913 Исаакиевская площадь, 1913. Карл Булла

