Как советские солдаты пили за Победу с личным водителем Гитлера

Адольф Гитлер и его водитель Двадцатилетний Эрих Кемпка вступил в СС 1 сентября 1930 года. Парень стал работать шофером в округе Эссен. Совсем скоро его заметили и, проверив благонадежность, в феврале 1932 года назначили в охрану Гитлера на должность второго шофера. Первым шофером фюрера был рейхсфюрер СС и личный телохранитель Гитлера Юлиус Шрек. Но в 1936 году Шрек неожиданно скончался от менингита и главным шофером был назначен Кемпка.Адольф Гитлер и его водитель

Помимо выполнения основных обязанностей Кемпка получил звание оберштурмбаннфюрера и место начальника гаража. В его распоряжении находилось сорок автомобилей и штат из шестидесяти водителей и механиков. Кемпка был предан своему работодателю и беспрекословно выполнял все его поручения. Одно из них было довольно личным. Гитлер приказал своему водителю развестись с женой. Дело было в том, что Гитлер и Борман недолюбливали жену Эриха за острый язык.

Они убедили Эриха, что его жена до свадьбы продавала свою любовь мужчинам. Так это или нет, точно неизвестно. Тем не менее развод был организован лично Борманом. Правда сам Эрих после развода продолжил общаться с бывшей супругой и даже снял ей квартиру недалеко от своего места работы. Видимо такая покорность чем-то даже подкупила вождя нацистской Германии. Эрих мог входить в служебные апартаменты Гитлера без доклада. Но и это еще не все. Позже Адольф Гитлер доверил своему шоферу самое ценное в своей жизни — свою смерть. Личный водитель Гитлера Эрих Кемпка

Когда дни фашистской Германии были сочтены и до падения Рейхстага оставались считанные дни офицер СС Гюнше попросил Эриха достать двести литров бензина. Кемпка сперва подумал, что это какая-то шутка. Но эсэсовец был настойчив и убедителен. В наличии было сто шестьдесят литров. Чтобы достать еще несколько десятков Эрих слил бензин с поврежденной техники.

— Бензину! Эрих, бензину!

— Для чего тебе 200 литров бензину?

— Я не могу объяснить тебе по телефону. Пойми, я должен иметь бензин! Послушай, Эрих, я должен иметь бензин немедленно у входа в бункер, даже если бы тебе пришлось для этого перевернуть весь мир!

(Эрих Кемпка. Мемуары)

Позже оказалось, что этот бензин необходим был, чтобы избавиться от тел Гитлера и Евы Браун. Эрих Кемпка описал подробно эти события в своей книге-мемуарах «Я сжег Адольфа Гитлера». После смерти Геббельса часть солдат и офицеров из бункера Гитлера попыталась прорваться через советское кольцо окружения. В бою у Цигельштрассе под прикрытием танков остатков группы «Норд» они решили прорвать советскую оборону. Однако танк возле которого шел Кемпка, был подбит. Эриха отбросило в сторону и он потерял сознание. Красноармейцы в боях за Берлин

Когда Кемпка пришел в себя, то понял, что глаза больше не видят. К его счастью через несколько часов зрение полностью восстановилось. С несколькими немецкими офицерами они попытались отыскать пути бегства из Берлина, но все было тщетно. Тогда у железной дороги они натолкнулись на склад, где прятались иностранные женщины-рабочие. Женщины уговорили немецких офицеров переодеться в штатское.

Я осторожно вошел в склад. В нем находилось несколько человек, в том числе иностранные женщины-рабочие. Они торопливо стали убеждать меня немедленно снять мундир. Одна из работниц дала мне промасленный комбинезон монтера и направила меня на чердак, где я мог переодеться и спрятать среди сложенных там заржавевших радиаторов центрального отопления мою форму. Моим товарищам также достали гражданскую одежду. (Я сжег Адольфа Гитлера. Эких Кемпка)

Партикулярный наряд спас Эриху жизнь. Когда он, переодевшись хотел спуститься, то услышал голоса. Оказывается на склад ворвались советские солдаты. Иностранные рабочие обнимались и целовались с русскими и приветствовали их. Югославская женщина позвала Эриха вниз представив его, как своего мужа. Рядом с ней стоял советский комиссар, который недоверчиво осматривал Эриха. Но вскоре все его сомнения улетучились. Он радостно обнял Эриха, а после солдаты предложили ему выпить за Победу.

Он посмотрел на меня испытывающим взглядом и обнял точно так, как только что обнимал иностранных рабочих. Югославка представила меня как своего мужа. Таким образом и я удостоился «чести» побывать в объятиях комиссара.

— Товарищ! Берлин капут! Гитлер капут! Сталин великий человек!

Русские принесли водку, мясные консервы, масло, хлеб. Я пошел наверх пригласить товарищей — комиссар, переполненный восторгом победителя, хотел приветствовать немецких рабочих. (Там же) Красноармейцы после падения Берлина

Когда русские солдаты ушли Эрих и его товарищи принялись жечь свои документы и личные вещи. Как он сам напишет позже «Всего несколько часов назад на нас была форма, которой мы всю свою жизнь гордились, теперь же походили на оборванных бродяг». Выйдя со склада Эрих вновь натолкнулся на советских солдат. Комиссар узнал его и предложил отпраздновать Победу:

Комиссар объявил, что сейчас состоится праздник победы. Принесли водку, другие алкогольные напитки. Праздник начался… Изрядно подвыпивший комиссар потребовал, чтобы я станцевал с моей «югославской» женой. Во время танца я обратил внимание, что из правого рукава у меня сочится кровь. Чтобы этого не заметили, я сунул руку в карман…

Югославская девушка помогла Эриху выбраться из города. Ему и его товарищам все таки удалось сбежать из Берлина. Эрих добрался к жене в Берхтесгадене, а после сдался американским оккупационным властям. Его направили в лагерь для военнопленных. В лагере, по его воспоминаниям, ходили разные слухи. Говорили, что Гитлер сбежал, что он спасся на подлодке, что он вот-вот даст знать о себе. Слушая все эти разговоры Кемпка лишь грустно усмехался. Он-то знал правду о том, чем закончилась жизнь вождя.

Вскоре и сами американцы стали допрашивать его, пытаясь выяснить правдоподобность версий о побеге Гитлера. К версии о подлодке добавилась версия о побеге Гитлера на самолете. Эрих рассказал американцам правду о смерти Гитлера. Но кажется они до конца так и не поверили ему. Из лагеря для военнопленных в Дармштадте в конце июня 1946 года Эрих на джипе был доставлен на большой Нюрнбергский процесс. После дачи свидетельских показаний из Нюрнберга его доставили в лагерь Лангвассер. В октябре 1947 года по решению американской военной администрации он был освобожден.

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