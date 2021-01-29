Америка не в том положении, чтобы ставить свои условия по продлению СНВ-3

Пролонгация СНВ-3, в первую очередь, нужна США: Вашингтон серьёзно отстал от Москвы в модернизации своего ядерного потенциала

На днях из США пришла обнадёживающая информация о судьбе Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, в то же время текст документа допускает его пролонгацию ещё на пять лет на тех же условиях.

В ходе брифинга 21 января 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США намерены добиваться продления СНВ-3 на пять лет, как это предусмотрено условиями договора. Кроме того, она подчеркнула, что президент США Джозеф Байден давно дал понять, что считает этот договор, отвечающим интересам национальной безопасности США.

Ранее на тему продления позитивно высказались назначенный главой Министерства обороны США Ллойд Остин и кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

Справедливости ради надо отметить, что предыдущая администрация США во главе с Дональдом Трампом конкретно шла к прекращению действия СНВ-3. Останься Трамп у власти на второй срок, и договор был бы расторгнут.

Очень точно действия его действия охарактеризовал МИД РФ в своём сообщении для СМИ от 20 января 2020 года: «В сфере контроля над вооружениями предыдущая американская Администрация планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав»».

Надо полагать, что позицию Соединённых Штатов по СНВ-3 наиболее точно отражает мнение Ллойда Остина, которое он высказал в ходе прохождения процедуры согласования на должность в Сенате США: «Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США».

Он также отметил: «Считаю, что национальным интересам США и их союзников и партнеров отвечает стремление к официальным проверяемым соглашениям по контролю над вооружениями, сокращающим ядерные угрозы со стороны России и Китая».

США, продлевая договор, ничего не теряют. Да, и сроки поджимают, так как 5 февраля уже близко. Если Вашингтон в дальнейшем изменит свою позицию, то сможет использовать пункт 3 статьи ХIV документа, который описывает процедуру выхода из СНВ-3. Она простая и не длительная по времени. Достаточно направить другой стороне уведомление о выходе из договора, и договор прекращает свое действие по истечении трех месяцев с даты получения упомянутого уведомления другой стороной, если в уведомлении не указан более поздний срок.

Ряд российских экспертов выражают опасения, что американцы могут выставить России некоторые предварительные условия для пролонгации СНВ-3. В частности, есть предположения, что США будут настаивать на отказе России от развёртывания новейших типов стратегических вооружений.

Если говорить о ракетном комплексе 15П771 «Авангард», то конструктивно он состоит из двух частей: ракеты-носителя, функцию которой выполняет баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, и одного планирующего гиперзвукового боевого блока 15Ю71. Комплекс развёртывается только в шахтном варианте.

В рамках выполнения договора СНВ-3 ракетный комплекс «Авангард» был показан американским инспекторам в ноябре 2019 года, т.е. ещё до его постановки на боевое дежурство в конце декабря 2019 года. Соответственно, «Авангарды» уже учитываются по договору СНВ-3 в рамках потолков по носителям и боезарядам. Всего Россия планирует развернуть 12 пусковых установок до 2027 года, по некоторым данным, развёртывание может быть завершено и в 2024 году. На данный момент на боевом дежурстве стоит уже четыре ПУ.

Перспективная межконтинентальная крылатая ракета 9М730 «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Фактически, данная ракета имеет неограниченную дальность полёта, что даёт ей возможность уклоняться от средств перехвата и выйти на цель, расположенную на территории США с любой стороны, обойдя районы ПВО и ПРО. Срок её постановки на вооружение не известен, минобороны РФ пока даже не называло ориентировочной даты.

По причине секретности «Буревестника» информации о ней в открытом доступе очень мало, однако имеются данные о том, что запуск ракеты осуществляется с наземной пусковой установки. Скорее всего, она будет развёрнута на ПГРК – подвижном грунтовом ракетном комплексе. Не исключено, что на вооружение данная ракета поступит после 2025 года, а СНВ-3 в случае продления на 5 лет прекратит своё действие 5 февраля 2026 года. Пока в рамках существующего договора и обсуждать нечего.

Есть ещё один аргумент. Новая американская администрация уже заявила, что Соединённые Штаты не собираются отказываться от дальнейшего глобального развёртывания своей системы противоракетной обороны. А работы по «Буревестнику» как раз и были начаты в конце 2001 года, после сообщения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Так что можно говорить об ассиметричном ответе на действия США.

Теперь поговорим о российской океанской многоцелевой системе «Посейдон». Она включает четыре атомные подводные лодки, несущие по 6-8 ядерных подводных беспилотников «Посейдон» с ядерной силовой установкой. Планируется иметь две подлодки в боевом составе Северного флота и две – в боевом составе Тихоокеанского флота.

Полное развёртывание должно быть завершено до 2027 года. На данный момент АПЛ такого класса в ВМФ РФ пока нет. Передача флоту первой подлодки запланирована на 2021 год. Речь идёт о специальной АПЛ «Белгород» проекта 09852. Подобная система в СНВ-3 не прописана, т.к. на момент подписания данного договора на неё даже намёка не было.

Однако в текст договора со временем можно внести небольшие дополнения. Океанскую многоцелевую систему «Посейдон» реально учитывать по носителям (беспилотникам «Посейдон») и боезарядам аналогично учёту межконтинентальных баллистических ракет подводных лодок и их боезарядов (боеголовок). Фактически, беспилотник «Посейдон» — это межконтинентальная торпеда с одним термоядерным боезарядом (боеголовкой).

Таким образом, при конструктивной позиции американской стороны никаких проблем с продлением СНВ-3 на 5 лет нет. Ранее Москва неоднократно на практике демонстрировала неприятие шантажа и пресекала попытки США выторговать себе односторонние уступки по данному договору.

Как и ранее, так и теперь речь идёт только о «работе на принципах равноправия и взаимного учёта интересов». Именно так и сформулирована позиция России в упоминаемом выше сообщении внешнеполитического ведомства для СМИ «О дальнейшей судьбе Договора о СНВ» от 20 января 2021 года.

Следует отметить ещё один важный момент. Россия по уровню современности вооружений в ядерных силах по итогам 2020 года достигла показателя в 86%. В частности, по модернизации наземной компоненты стратегических ядерных сил Соединённые Штаты отстают от РФ на 8-10 лет. В 2024 году уровень современности вооружений российских Ракетных войск стратегического назначения будет равен 100%. А на РВСН приходится 60% от общего количества носителей и боезарядов.

Таким образом, пролонгация СНВ-3, в первую очередь, нужна США. И есть серьёзные основания полагать, что американская сторона не будет выдвигать дополнительные условия: не в том положении.

РУССТРАТ