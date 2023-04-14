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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Утро на высотеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48"Кто-то ломает, а кто-то строит" — администрация российского Лисичанска восстановила памятник маршалу Ворошилову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Его разрушили власти Украины по закону "о декоммунизации".
https://t.me/sputniklive/57668Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48
В Севастопольском государственном университете открыли памятную доску, которая посвящена выпускнику ВУЗа разведчику-снайперу (водолазу) Дмитрию Островскому. Дмитрий погиб 7 мая в ходе боя с противником из 10-го отряда ГУР на острове Змеиный.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Дмитрий участник СВО с первых часов, в том числе участник штурма Змеиного. В своем последнем бою разведчик-снайпер Островский смог ликвидировать несколько украинских спецназовцев, но увы, погиб и сам. Посмертно он награжден орденом Мужества.
https://t.me/ok_spn/23534

По всей стране начали появляться граффити с новым символом ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Рисунки уже заметили в Евпатории, Донецке, Ростове, Мариуполе, Краснодаре и других городах России.
https://t.me/ssigny/56995
Наше дело правое, победа будет за нами!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48
Здание завода "Термаль" в Нижнем Новгороде 
https://t.me/orchestra_w/5670

В Тверской области в парке «Россия – Моя история» открылась выставка, посвящённая героям спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48На выставке представлена 21 графическая новелла о подвигах героев. Отдельный блок посвящён военным из Тверской области: Герою России Василию Клещенко, Никите Спиридонову и Алексею Шабанову, награждённым орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/5611

С Сергеем Кириенко почтили память первого Главы Республики Александра Захарченко и наших павших защитников, которые с воинскими почестями похоронены на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Обсудили планы реконструкции Аллеи Героев, за которые берется Российское военно-историческое общество. Средства для этого выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Мы знаем, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса. Олицетворение памяти наших Героев должно быть достойно их подвигу.
https://t.me/pushilindenis/3266
Картины и рисунки
Друзья! Картина "Взятие аэродрома Антонов" ещё не готова, но очень хочется показать вам то что я не бездельничаю, а ежедневно тружусь во славу нашей армии! Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48
Так боюсь испортить то что уже удалось в этой картине, что продвигаюсь маленькими шажками.
Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Слава нашему ГЕРОЮ АЛЕКСАНДРУ МАЛЬЦЕВУ (тот, который один полез во вражеский окоп, убил троих врагов и двоих взял в плен!)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Держись сынок 

Все эти строки для тебя,
Солдат моей родной державы,
Всем сердцем жду тебя, любя,
Вернись домой, уж пахнут травы!

Твой дед и прадед воевал,
Пришла пора твоя, сыночек,
На битву с нечистью позвал,
Господь за Родины кусочек.

Пускай хранит тебя крылом
Твой ангел от беды и горя,
Наступит мир, там за окном,
А вместо боя - шорох моря.

Вернись с победою домой,
Ведь мама без тебя устала,
России сын, страны святой,
Держись, сынок, и зарыдала...

Мария МаркусНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Автор Людмила ПриймаковаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48В э\той картине смысла больше, чем в словах. Автора не знаюНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Всему научить @Ohhhhh it's my...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Автор АК.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Автор Игорь РаевичНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Автор Светлана ЩиблеваНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Дедушка рассказывает детям о Великой Победе. Автора не знаюНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Нейросеть попросили создать последнее перед концом света и вот что из этого вышло
Несколько шевронов по традицииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Ну и немного юмора, как всегдаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Ишь каки хитрыеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Обидели дедку сломали самолётик...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48Хорошая получилась парочкаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48А вот это по нашенски!
И на сегодня все.

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