Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48

Утро на высоте "Кто-то ломает, а кто-то строит" — администрация российского Лисичанска восстановила памятник маршалу Ворошилову. Его разрушили власти Украины по закону "о декоммунизации".

https://t.me/sputniklive/57668

В Севастопольском государственном университете открыли памятную доску, которая посвящена выпускнику ВУЗа разведчику-снайперу (водолазу) Дмитрию Островскому. Дмитрий погиб 7 мая в ходе боя с противником из 10-го отряда ГУР на острове Змеиный. Дмитрий участник СВО с первых часов, в том числе участник штурма Змеиного. В своем последнем бою разведчик-снайпер Островский смог ликвидировать несколько украинских спецназовцев, но увы, погиб и сам. Посмертно он награжден орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/23534

По всей стране начали появляться граффити с новым символом ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Рисунки уже заметили в Евпатории, Донецке, Ростове, Мариуполе, Краснодаре и других городах России.

https://t.me/ssigny/56995

Наше дело правое, победа будет за нами!

Здание завода "Термаль" в Нижнем Новгороде

https://t.me/orchestra_w/5670

В Тверской области в парке «Россия – Моя история» открылась выставка, посвящённая героям спецоперации. На выставке представлена 21 графическая новелла о подвигах героев. Отдельный блок посвящён военным из Тверской области: Герою России Василию Клещенко, Никите Спиридонову и Алексею Шабанову, награждённым орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/5611

С Сергеем Кириенко почтили память первого Главы Республики Александра Захарченко и наших павших защитников, которые с воинскими почестями похоронены на Аллее Героев кладбища «Донецкое море». Обсудили планы реконструкции Аллеи Героев, за которые берется Российское военно-историческое общество. Средства для этого выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации. Мы знаем, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса. Олицетворение памяти наших Героев должно быть достойно их подвигу.

https://t.me/pushilindenis/3266

Картины и рисунки

Друзья! Картина "Взятие аэродрома Антонов" ещё не готова, но очень хочется показать вам то что я не бездельничаю, а ежедневно тружусь во славу нашей армии!

Так боюсь испортить то что уже удалось в этой картине, что продвигаюсь маленькими шажками.

Елена Бегма Слава нашему ГЕРОЮ АЛЕКСАНДРУ МАЛЬЦЕВУ (тот, который один полез во вражеский окоп, убил троих врагов и двоих взял в плен!) Держись сынок

Все эти строки для тебя,

Солдат моей родной державы,

Всем сердцем жду тебя, любя,

Вернись домой, уж пахнут травы!

Твой дед и прадед воевал,

Пришла пора твоя, сыночек,

На битву с нечистью позвал,

Господь за Родины кусочек.

Пускай хранит тебя крылом

Твой ангел от беды и горя,

Наступит мир, там за окном,

А вместо боя - шорох моря.

Вернись с победою домой,

Ведь мама без тебя устала,

России сын, страны святой,

Держись, сынок, и зарыдала...

Мария Маркус Автор Людмила Приймакова В э\той картине смысла больше, чем в словах. Автора не знаю Всему научить @Ohhhhh it's my... Автор АК. Автор Игорь Раевич Автор Светлана Щиблева Дедушка рассказывает детям о Великой Победе. Автора не знаю Нейросеть попросили создать последнее перед концом света и вот что из этого вышло

Несколько шевронов по традиции Ну и немного юмора, как всегда Ишь каки хитрые Обидели дедку сломали самолётик... Хорошая получилась парочка А вот это по нашенски!

И на сегодня все.

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