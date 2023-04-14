Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 48

Утро на высоте"Кто-то ломает, а кто-то строит" — администрация российского Лисичанска восстановила памятник маршалу Ворошилову.Его разрушили власти Украины по закону "о декоммунизации".
https://t.me/sputniklive/57668
В Севастопольском государственном университете открыли памятную доску, которая посвящена выпускнику ВУЗа разведчику-снайперу (водолазу) Дмитрию Островскому. Дмитрий погиб 7 мая в ходе боя с противником из 10-го отряда ГУР на острове Змеиный.Дмитрий участник СВО с первых часов, в том числе участник штурма Змеиного. В своем последнем бою разведчик-снайпер Островский смог ликвидировать несколько украинских спецназовцев, но увы, погиб и сам. Посмертно он награжден орденом Мужества.
https://t.me/ok_spn/23534
По всей стране начали появляться граффити с новым символом ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Рисунки уже заметили в Евпатории, Донецке, Ростове, Мариуполе, Краснодаре и других городах России.
https://t.me/ssigny/56995
Наше дело правое, победа будет за нами!
Здание завода "Термаль" в Нижнем Новгороде
https://t.me/orchestra_w/5670
В Тверской области в парке «Россия – Моя история» открылась выставка, посвящённая героям спецоперации.На выставке представлена 21 графическая новелла о подвигах героев. Отдельный блок посвящён военным из Тверской области: Герою России Василию Клещенко, Никите Спиридонову и Алексею Шабанову, награждённым орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/5611
С Сергеем Кириенко почтили память первого Главы Республики Александра Захарченко и наших павших защитников, которые с воинскими почестями похоронены на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».Обсудили планы реконструкции Аллеи Героев, за которые берется Российское военно-историческое общество. Средства для этого выделены из резервного фонда Президента Российской Федерации. Мы знаем, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса. Олицетворение памяти наших Героев должно быть достойно их подвигу.
https://t.me/pushilindenis/3266
Картины и рисунки
Друзья! Картина "Взятие аэродрома Антонов" ещё не готова, но очень хочется показать вам то что я не бездельничаю, а ежедневно тружусь во славу нашей армии!
Так боюсь испортить то что уже удалось в этой картине, что продвигаюсь маленькими шажками.
Елена БегмаСлава нашему ГЕРОЮ АЛЕКСАНДРУ МАЛЬЦЕВУ (тот, который один полез во вражеский окоп, убил троих врагов и двоих взял в плен!)Держись сынок
Все эти строки для тебя,
Солдат моей родной державы,
Всем сердцем жду тебя, любя,
Вернись домой, уж пахнут травы!
Твой дед и прадед воевал,
Пришла пора твоя, сыночек,
На битву с нечистью позвал,
Господь за Родины кусочек.
Пускай хранит тебя крылом
Твой ангел от беды и горя,
Наступит мир, там за окном,
А вместо боя - шорох моря.
Вернись с победою домой,
Ведь мама без тебя устала,
России сын, страны святой,
Держись, сынок, и зарыдала...
Мария МаркусАвтор Людмила ПриймаковаВ э\той картине смысла больше, чем в словах. Автора не знаюВсему научить @Ohhhhh it's my...Автор АК.Автор Игорь РаевичАвтор Светлана ЩиблеваДедушка рассказывает детям о Великой Победе. Автора не знаюНейросеть попросили создать последнее перед концом света и вот что из этого вышло
Несколько шевронов по традицииНу и немного юмора, как всегдаИшь каки хитрыеОбидели дедку сломали самолётик...Хорошая получилась парочкаА вот это по нашенски!
И на сегодня все.
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