Территория Героев...(221)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Старший лейтенант Овчеров Владимир Овчеров — один из немногих в российской армии, кто является кавалером сразу трёх медалей «За отвагу». Все награды получил на СВО. За его плечами почти 4 года спецоперации, 2 ранения и множество боёв, в которых он сражается на танке Т-80.

«Срочку» Овчеров служил наводчиком орудия Т-72. Тогда и представить не мог, что спустя 4 года это занятие станет его профессией. О том, что уходит на фронт, знала только сестра, родителям сказал, что уезжает работать в Красноярск.

В 2023-м Владимир женился, так что теперь переживает и жена.

Натовскую технику Владимиру Овчерову бить доводилось, но всё больше американские «Брэдли» или турецкие БТР. С «Абрамсами» и «Леопардами» был бы не прочь схлестнуться, уверен, что вышел бы победителем. Считает, что наши танки на порядок надёжнее западных. «Может быть, там сиденья мягкие, места много, — высказался офицер. — Мы на жёстких посидим: выехал, отстрелялся и вернулся живой. Это лучше, чем гореть в „американце“. Будь у нас батальон „Абрамсов“, я бы ни за что не согласился на них воевать».

Чуть больше чем за год Владимир Овчеров от младшего лейтенанта дорос до старшего.

Подробнее читайте по ссылке:

https://aif.ru/society/people/po-vysokoy-nagradnoy-planke-tankist-ovcherov-poluchil-tri-medali-za-otvagu

Младший лейтенант Носков Евгений Евгений Носков после подвига научился жить заново и нашёл свою любовь

«Они меня уже мысленно похоронили. После всего случившегося никто не ожидал, что я выйду к своим.

Не совсем целый, но живой», — говорит Евгений Носков из Владивостока.

Такие истории принято называть фронтовым чудом. Но за красивыми фразами всегда кроются очень простая реальность и обычный человек, который не сломался.

«Моряк» (это позывной Носкова) прекрасно знал, что предыдущая группа, которую отправили на штурм вражеского укрепления на окраине посёлка, отступила с потерями. Однако есть приказ, и его надо выполнить.

Он принял вызов и справился.

Сейчас трудно поверить, что ещё в прошлом году он с пробитой головой, фактически без правого глаза, перебитыми ногами ползком пробился к своим, после того как уничтожил более десятка вэсэушников.

Подробно о подвиге Евгения прочитайте обязательно по ссылке!

Штурмовик с позывным «Моряк», т.к. до этого шесть лет ходил в море. Там, на траулерах и катерах, в штормах неспокойного Японского моря закалялся его характер.

С момента его подвига на Кураховском направлении в ДНР прошло полтора года. Всё это время младший лейтенант Носков провёл в госпиталях, буквально учился заново ходить. Ему сделали протезы, он прошёл переобучение на курсах и помимо ордена Мужества получил офицерское звание и новую должность. Теперь я офицер военного комиссариата в родном Владивостоке.

https://aif.ru/society/people/shturmovye-vetra-boec-v-odinochku-odolel-otryad-vsu-i-ranenyy-vernulsya-k-svoim

Сарший лейтенант Жуматаев Талгат Командир батареи старший лейтенант Талгат Жуматаев служит в артиллерии не первый год. Расчёты под его командованием наносят сокрушительные удары по противнику ежедневно. «Уральским военным вестям» он рассказал о работе наших парней:

«Врагу нечего нам противопоставить, если у него нет на это средств воздействия. Под непрекращающимся натиском наших войск они вынуждены оставлять свои позиции и отходить всё дальше в тыл», – говорит старший лейтенант.

Подробнее читать по ССЫЛКЕ

https://max.ru/morf/AaFhvLwLcrc

Доброволец Душинский Александр У Александра Душинского в зоне СВО есть и четвероногий боевой товарищ.

Полковник МВД возглавил разведку на передовой. В Донбассе он с 2023 года. Сегодня группы под командованием Александра собирают ценные данные о противнике по всей линии фронта, а также во вражеском тылу. Это не первая его война. В самом начале нулевых он прошёл вторую чеченскую кампанию, где получил орден Мужества. И всё равно служба в разведывательно-штурмовой бригаде для Александра стала в каком-то смысле новым испытанием. Впрочем, как и подобает настоящему профессионалу, он не стал пасовать перед трудностями. Летом 2023 года в окопах под Соледаром «Юпитер» принял участие в битве за крупнейший вражеский укреплённый район. Как говорится, бывших офицеров не бывает. Именно эту фразу вспомнил полковник МВД Александр, когда увидел по телевизору обращение Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Хотя к этому времени всё в его жизни было устроено: дом, семья, 30 лет безупречной службы в московской полиции. У него уже четвёртый контракт. Сейчас всё больше информации о ВСУ добывают беспилотники. Однако есть места, куда пробраться сможет только отличный фронтовой разведчик. Именно такие ребята и служат у Душинского. Для любого бойца и командира настоящее счастье — это отпуск. Вернуться к семье, в родной дом и зарядиться энергией для новых побед. Для «Юпитера» такое место силы — Москва. Дома ждёт жена. А сын уже сам отец и муж. Подробнее читайте по ссылке: https://aif.ru/society/people/byvshih-oficerov-ne-byvaet-polkovnik-mvd-vozglavil-razvedku-na-peredovoy Доброволец Мальцев Игорь Игорь Мальцев с позывным «Вратарь» — замкомандира отряда БАРС-3

У него за спиной опыт второй чеченской войны, и участие в штурмовых сражениях на СВО.

Спросил у Игоря, был ли у него случай, о котором вспоминает как о чуде.

«При штурме, если выжил, считай, всё свыше. Вот она мне постоянно о чуде напоминает, — он постучал по правой руке. — Железная рука, на болтах держится, смотри». «Вратарь» выбрал фотографию в телефоне и протянул мне. На фото рентгеновский снимок плеча с железной пластиной, скрученной винтами, и застрявшими в руке осколками.

«Мне сустав раздробило. Но могло быть и хуже. Мина рядом взорвалась». Игорь рассказал, что после ранения долго приходил в себя: «Врачи не верили, что буду рукой работать, а я привёл её в норму».

Но в штурмах «Вратарь» больше не участвовал. В Бахмуте вывозил из-под обстрела гражданских. В Соледаре решал антидиверсионные задачи. Потом БАРС-3: инструктор, командир роты, замкомандира отряда.

Прощаясь с Игорем Мальцевым, интересуюсь, не устал ли он воевать, ведь, не считая Кавказа, у него за плечами почти пять лет войны.

«Это так не работает. По жене скучаю, по детям. У меня их четверо, младшей дочке 2 годика. Конечно, им хочется, чтобы я дома был. Но война-то ещё не закончилась. Недавно был в отпуске. Вернулся в отряд. Пишу жене: «Доехал. Всё, я дома...»

Участники боёв за Попасную рассказывают, что среди штурмовиков их часто называют «динозаврами».

Подробнее читайте по ссылке:

https://aif.ru/politics/russia/-dinozavry-popasnoy-tayny-i-hronika-samyh-krovavyh-srazheniy-specoperacii

Военнослужащий Терентьев Сергей Военнослужащие ремонтного подразделения группировки «Центр» с помощью НРТК «Богомол» вытащили подбитую технику с переднего края.

Заместитель командира ремонтного взвода Сергей Терентьев рассказал, как проходила эвакуация. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AaFvAJurV-o

Доброволец Зазерный Игорь Ещё служа в Грузии, в последние годы советской власти Игорь Зазерный (с позывным «Мустанг») своими глазами увидел, как умелая пропаганда превращает вчерашних хороших соседей и друзей в заклятых врагов. Именно это, по его мнению, произошло и на Украине.

Зазерный после новосибирского политического училища получил распределение в Тбилиси. Когда-то служить в тех краях было престижно: вино, горы. Но на рубеже 1990-х уже всё стало по-другому. К вину, горам и винограду добавился махровый национализм, причём в агрессивной форме.

После увольнения из армии Зазерный пошёл работать в милицию. Командовал дальневосточным сводным отрядом ОМОНа в Чечне. На их плечах лежала борьба с бандами в Гудермесском районе. После «второй Чечни» служил замначальника Шалинского ОВД. Затем гражданская жизнь, домик у Чёрного моря, достойный заработок в дополнение к «военной» пенсии, но СВО внесла свои коррективы. На войне «Мустанг» с октября 2023-го. Первые полгода провёл в окопах на передовой. Рядовым бойцом, хотя в милиции дослужился до подполковника.

Сейчас он — начальник штаба целого добровольческого отряда. За двое суток, что мы провели на позиции, постоянно был в движении. Броник на плечи, каску на голову — и вперёд. С кем-то общался, кому-то ставил задачи, проверял выполнение и даже умудрялся работать с документами. А обратно, «с передка», снова лично вёл машину через туман. Уверенно и чётко, как делал на войне всё.

Подробнее по ссылке:

https://aif.ru/society/people/antifashistskoe-predpole-boec-mustang-borolsya-s-nacizmom-zadolgo-do-svo

Старший лейтенант Лысенко Владислав Работа связистов не менее опасная, чем у штурмовых групп. Как рассказал «Уральским военным вестям» командир роты связи старший лейтенант Владислав Лысенко, пока бойцы пробираются к участку обрыва кабеля и восстанавливают связь между подразделениями, в небе над их головами постоянно пролетают вражеские беспилотники.

«Работать, когда над головой пролетают «птицы», приходится постоянно. Но тут не стоит геройствовать и продолжать спайку. Надо найти укрытие и переждать этот промежуток времени», – признается старший лейтенант.

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https://max.ru/morf/AaFxH1HxbTc

Доброволец Вшивцев Павел Павел Вшивцев «Хомыч» из тех добровольцев, что первыми встретили «контрнаступ» ВСУ летом 2023-го. В то время он был пулемётчиком на самом «горячем» направлении — у Малых Щербаков. Это как раз через них пытались прорваться части иностранных наёмников, наступавшие в сторону Токмака и Мелитополя. За тот бой «Хомыч» получил медаль «За храбрость» II степени.

С того времени Павел успел ещё два раза побывать в боевых командировках. Когда приехал из четвёртой, пообещал жене, что останется дома. Съездил в санаторий, устроился на работу, мирная жизнь, нормальная зарплата, но постоянно был на связи с парнями из родного третьего «БАРСа». А те пишут: «Хомыч», тут опять скоро будет горячо, как в 2023-м.

«Я-то и сам слежу за новостями. Ситуация только накаляется. Супругу подготовил. Собрался. И вот я снова на войне», — улыбается Павел.

Подробнее читайте по ссылке

https://aif.ru/society/people/artelnaya-rabota-boec-homych-vernulsya-na-svo-pomogat-tovarishcham

Сержант Христофоров Дмитрий Старший оператор FPV-дрона сержант Дмитрий Христофоров за две недели уничтожил до отделения живой силы и сбил 16 тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга».

Дмитрий рассказал «Красной звезде» о недавней «свободной охоте», когда его беспилотник выследил и сжег американский броневик MaxxPro.

Боевые успехи Дмитрия Христофорова оценены по заслугам. На груди у него медали «За отвагу», Суворова, Жукова, «За боевые отличия». А недавно ему вручили орден Мужества.

https://max.ru/morf/AaGAlSbYSrc

Доброволец Чанхоев Анзор Анзора Чанхоева бойцы считают человеком отчаянной храбрости – а сам он мечтает о мирных днях.

Он вырвался из пекла и вдобавок из-под самого носа украинских „птиц“ вытащил с парнями тяжелораненого из горящей машины. Подробнее обязательно прочитайте по ссылке

«Ваха» — это позывной. Он чеченец из села Вежарий-Юрт в Ингушетии. Троих детей —двух сыновей и дочку — воспитывает сам. Пока он на войне, помогает мама, которая живёт в его доме. На фронте оказался по двум причинам: защищает Родину и мстит за старшего брата, погибшего в самом начале СВО.

«Не пошёл сразу, потому что дети были совсем маленькие, а как только подросли и появилась возможность оставить их с мамой, решил, что пора», — объяснил Анзор.

Анзор Чанхоев признается, что ему снятся горы, дом и дети.

Зашёл в июне 2025 года, будучи уверен, что отвоюет полгода, вернётся домой, купит трактор и осядет на земле. В итоге через полгода подписал ещё один контракт, затем ещё. Всё время на передовой, в самых горячих местах. Выводил штурмовиков, охотился с ружьём на дроны, рыл позиции, превращая посёлок, в котором их рота держит оборону, в настоящий подземный город.

Об отчаянной смелости Анзора Чанхоева говорят его награды. Он награждён особым знаком отличия — «Штурмовым крестом», и его имя занесено в почётную книгу героев 58-й армии ВС РФ. От имени командующего ему вручено наградное холодное орудие — штурмовой нож. «Ваха» также представлен к государственной награде — медали «За храбрость» II степени.

https://aif.ru/society/people/po-zakonam-gor-boec-svo-stal-angelom-hranitelem-dlya-svoih-tovarishchey

Оториноларинголог Комаров Михаил Доктор медицинских наук, оториноларинголог Михаил Комаров оставил гражданскую практику, чтобы спасать раненых на фронте.

Он служит в медицинском отряде специального назначения 442-го военного клинического госпиталя группировки «Север». Михаил Владимирович убеждён: его место — там, где бойцам нужна помощь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaF9DckJLg8 Младший сержант Роман Пешехонов - командир отделения разведки - управляя БПЛА, обнаружил замаскированный миномётный расчёт ВСУ и передал координаты нашим артиллеристам.

Продолжая наблюдение с воздуха, он сопровождал выявленную цель и корректировал огонь. В результате позиции и живая сила противника были уничтожены.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaGDdZ2iZO4 Гвардии матрос Евгений Кондратьев помог разведывательной группе избежать атаки FPV-дронов.

Обнаружив беспилотники с помощью оптических и акустических средств контроля, он доложил об угрозе командованию и соседнему подразделению. В результате БПЛА были уничтожены, а наши военные избежали потерь.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaGDo3NXWqE Александр Турушев — штурмовик, уроженец Кузбасса. Он занимался туристическим бизнесом на Алтае. Но отправился на фронт, по его словам, потому что не мог оставаться в стороне от происходящего.

Подписав контракт, Александр прошел подготовку и начал участвовать в боевых действиях на Авдеевском направлении. В составе штурмовой группы 433-го мотострелкового полка он заводил бойцов на позиции, прикрывал товарищей от FPV‑дронов, а получив на боевой задаче травму, отказался от госпитализации и остался в строю.

Дома его ждут любимая женщина и пятилетний внук. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaF2y6hQEwI Младший сержант Александр Сыч родом из Славянска-на-Кубани. Он награжден медалью Жукова за подвиг, совершенный в 2023 году на Запорожском направлении.

Тогда врагу удалось поразить средства связи, и Александру вместе с боевым товарищем пришлось под обстрелом ВСУ восстанавливать поврежденное оборудование. Враг атаковал их с помощью артиллерии и FPV-дронов. Младший сержант Сыч лично уничтожил два FPV-дрона, оборудование было успешно заменено, и батальон продолжил выполнять боевые задачи. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaFOPUfcGAE О самых запоминающихся боевых задачах рассказывает сержант Максим Фурман. До военной службы он работал плотником у себя в Челябинской области, по распределению попал служить в гаубичный дивизион. Награждён медалью «За храбрость» II степени.

Однажды его подразделение отбивало хорошо укреплённую лесополосу. С фланга выезжала украинская БМП «Брэдли» и вела огонь по пехоте, не давая пройти вперёд. Расчёт отработал чётко и быстро, машина была подбита. Правда, после бойцам прилетела ответка из РСЗО «Град». К счастью, личный состав не пострадал.

Ещё запомнилось, как удалось поразить «Абрамс». Он работал по бойцам в течение четырех дней, но засечь его на огневой позиции долго не удавалось. И снова артиллеристы проявили скорость и меткость: получив от разведки координаты, успешно ликвидировали вражеский танк. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaE-JXaubbc Без отрыва от боевой работы о себе рассказал Игорь Чупило, заряжающий гаубицы «Мста-Б». На гражданке он служил в полиции, стаж — 24 года. Сегодня он — артиллерист, служит в зоне СВО в составе 14-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады.

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaE5AJ7hLzI Командир отделения 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» Евгений Жуков удостоен уже третьей награды за доблестную службу на фронте. Медаль «За храбрость» I степени ему вручили за то, что он самоотверженно отбивался от дронов, осуществляя подвоз своим бойцам, и выполнил боевую задачу, хоть и был ранен осколками.

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaFdC93vajY Водитель 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» Вадим Никулин спас вверенную ему технику, бойцов и самого себя из-под минометного обстрела. «Ребята потом говорили: "Мы думали, что, если встанешь тут — всё, нас накроют"», — рассказал Вадим про боевую задачу, за которую награждён медалью «За отвагу».

См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaFdC93vajY Из Иркутской области служить в зону СВО приехал рядовой Егор Половец, начальник расчета противодействия БПЛА в отдельном батальона войск БпС. После армии он трудился в семейном бизнесе: помогал родителям-фермерам. Именно там он впервые взял в руки пульт от дрона.

О своем решении Егор не жалеет: уверен, что беспилотные системы — это будущее и нашей армии, и всей страны.

https://max.ru/heroesofZ/AaGLZOH-fIA Артур Касакян — хирург, он приехал в зону СВО из Оренбургской области и сейчас служит в передовой медицинской группе 341 отдельного медицинского батальона.

Сюда привозят раненых с боевых заданий. Задача врачей — стабилизировать их состояние и направить на дальнейшее лечение в госпиталь.

Коллектив здесь исключительно мужской, и для оказания помощи у медиков есть всё необходимое, включая кровь и плазму для переливания. Это вселяет в бойцов железную уверенность: их жизнь и здоровье — в надёжных руках. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaFiMh-TdTY Вадиму Дмитриеву 19 лет. Он родился и вырос в Башкортостане, а учился в Республике Удмуртия, на третьем курсе Сарапульского политехнического колледжа, по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В марте, решив, что ему будет полезно отслужить в армии, он взял академический отпуск, пошел в ижевский военкомат и подписал срочный контракт (сроком на год, но если служба понравится, можно продлиться). Теперь служит в войсках беспилотных систем.

Недавно Вадим выходил на связь с родным колледжем: рассказывал студентам об условиях спецконтракта и о своем житье-бытье. В целом, все хорошо, но в зоне СВО Вадим скучает по семье. Дома у него родители, три брата и сестренка. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AaF78b9fQLY

https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ Савельев Сергей Александрович

19.08.1972 — 03.11.2024

Гвардии ефрейтор, водитель

Краснодарский край, Гулькевичский район

Родился в республике Азербайджан.

Отправился на войну со словами: Поеду помогу молодым ребятам, может, я там кому-то нужен.

Погиб: Белогоровка

Награды:

Медаль Жукова,

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/savelev-sergey-aleksandrovich Новосибирская область, Купино

Был спортсменом

Погиб: г. Артёмовск

https://герои-сво.рф/geroi/zhelibo-aleksandr-sergeevich

Военнослужащий Заика Дмитрий Заика Дмитрий Андреевич

25.05.1993 — 02.09.2026

Дима родился и жил в городе Обоянь, Курская область

Всегда был отзывчивый человеком, готовым придти на помощь.

Неоднократно пытался уйти защищать Родину.

На передовой был таким же, как и в жизни, готовым всегда прийти на помощь

Погиб: село Богатое, Пологский район, Запорожской области

https://герои-сво.рф/geroi/zaika-dmitriy-andreevich

Младший сержант Никонов Алексей Никонов Алексей Николаевич

01.03.1980 — 11.03.2026

Родился 1 марта 1980 посёлок Кодинск (Красноярский край)

Учился плохо, но все таки поступил в техникум, выучился на сварщика.

Женился, родился сын.

В феврале 2026 решил пойти на СВО защищать русских людей

Попал в ВЧ 21005, стал штурмовиком

Боевой путь был коротким, погиб под Красноармейском в селе Шевченко.

Посмертно награждён Орденом мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/nikonov-aleksey-nikolaevich

Рядовой Карпухин Александр Карпухин Александр Борисович

27.05.1985 — 15.02.2026

Водитель

Родился в многодетной семье в д. Вадюга, Верхнетоемского района, Архангельской области.

Жил и работал в Новодвинске.

Всю жизнь посвятил дороге, работал водителем. Срочную службу проходил в разведке ГРУ.

Был мобилизован в 2022 году и воевал на территории Украины в Харьковской области.

Награждён Георгиевским крестом

https://герои-сво.рф/geroi/karpuhin-aleksandr-borisovich

Военнослужащий Шолохов Алексей Шолохов Алексей Владимирович

Алексей Шолохов родился 24 декабря 1989 года в поселке Белоомут, Луховицкого района, Московской области.

Родители гордились Алексеем и видели в нем будущего надежного и заботливого человека.Среди ярких воспоминаний из раннего детства можно вспомнить, как он всегда стоял на защите своих близких, оберегая их от любых невзгод.

В 1997 году Алексей пошел в 1 класс в Белоомутскую среднюю общеобразовательную школу, где быстро завоевал уважение учителей и сверстников благодаря своим необычным идеям и смекалке. С детства Алексей активно участвовал в спортивных мероприятиях, особенно любил играть в футбол. Он играл за местный футбольный клуб, а после с юности стал ярым фанатом спортивного клуба «Спартак» — Москва, посещал все матчи и поддерживал команду.

Также в детстве он ходил с отцом на охоту, что пригодилось ему во время СВО — помогало добывать еду.

После окончания профессионального лицея Алексей мечтая стать частью элитных войск ВДВ в декабре 2007 года отправился служить.

Не дожидаясь весеннего призыва, как только Алексею исполнилось 18 лет, он поехал в военный комиссариат города Луховицы и изъявил желание служить в армии немедленно.

Его выбрали для службы в гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой дивизии.

После армии он работал, создал семью и воспитывал детей.

В сентябре 2022 года Алексей был мобилизован и заключил контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции.

Он служил старшим стрелком в парашютно-десантной роте и проявил себя как смелый и ответственный боец. Прошел боевое слаживание и 23.12.2022 был отправлен на СВО.

В ходе службы он получил ранения, но после реабилитации вернулся к своим обязанностям.

Алексей служил на разных участках фронта: Кременная ( Луганская область), Запорожская область, Херсон. Ему было сложно оставлять семью, но, как сказал Лёша: «Сидеть в стороне стыдно перед дедами, которые воевали в 1945-м.»

Алексей проявил невероятную стойкость и мужество во время военных действий. Он не раз рисковал своей жизнью ради спасения товарищей. Один из таких случаев запомнился его сослуживцам, когда он настоял на возвращении за упавшим бойцом, несмотря на риск.

После тяжёлой травмы, полученной в боях под городом Кременная, Луганской области, в составе штурмовой роты одного из подразделений полка ВДВ, Алексей все месяцы восстановления не сидел сложа руки, а занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи для своего воюющего полка.

Жизнь Алексея оборвалась 4 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.

Алексей посмертно был награжден Орденом Мужества.

В посёлке Белоомут 27 февраля 2025 года прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Шолохову Алексею Владимировичу.

https://герои-сво.рф/geroi/sholohov-aleksey-vladimirovich

Гвардии старший сержант Савицкий Олег Савицкий Олег Александрович

30.01.1988 — 25.11.2022

Разведчик

Олег Александрович родился и проживал в городе Суходольск ЛНР. 23.02.2013 года женился и переехал жить в пгт Изварино, Краснодонский район, ЛНР, где продолжил жить с женой и пасынком Данилом. 27.03.2014 года родилась дочка Владислава.

Жене обещал, что дочка встанет на ноги, и он пойдëт воевать за Родину.

9 апреля 2015 года он подписал контракт в Алчевске, ЛНР.

В 2019 году хотел перевестись, но не получилось, ему пришлось прервать контракт, но через месяц он подписал новый контракт в городе Первомайск, ЛНР, и начал свою службу в разведроте.

Дослужился он до старшего сержанта.

В марте 2022 году получил ранение в правое бедро.

Сразу после выписки отправился снова на войну.

В ноябре 2022 года ушёл на задание в городе Соледар ДНР, где погиб.

Награды:

За боевые заслуги,

За отвагу,

За службу в разведке

https://герои-сво.рф/geroi/savitskiy-oleg-aleksandrovich

Рядовой Жакишев Сергей Жакишев Сергей Николаевич

04.02.1999 — 14.08.2026

Родился в респ. Башкортостан, г. Бирск

В ноябре 2025 года подписал контракт с Министерством обороны, служил в ВДВ в должности Снайпер

Погиб: Запорожская область

https://герои-сво.рф/geroi/zhakishev-sergey-nikolaevich

Рядовой Колобаев Дмитрий Колобаев Дмитрий Валерьевич

11.05.1986 — 27.05.2023

Водитель ПМП

Родился в Москве.

Погиб - село Невское, героически спас своих ребят, произошло так, что их окружили, увернул машину в сторону.

Был очень добрый, всегда защищал своих сестер и маму, вырос в многодетной семье

Пошел воевать со словами: нужно защищать родину

https://герои-сво.рф/geroi/kolobaev-dmitriy-valerevich

Рядовой Торопов Константин

Торопов Константин Сергеевич

29.11.1992 — 25.02.2025

Снайпер-Санитар

Погиб: н.п Торское, Краматорский район, ДНР

Родился в Москве, закончил колледж МЧС, 18.01.2026 подписал контракт.

Установлено что Торопов К.С при выполнении боевой задачи наступательного характера в районе лесополосы н.п Торское Кроматорского района ДНР, подвергся огневой воздействию, противник предпринял обстрел минометом. Торопов К.С получил ранения несовместимые с жизнью.

https://герои-сво.рф/geroi/toropov-konstantin-sergeevich

Гвардии лейтенант Абдулхалимов Иса Абдулхалимов Иса Магомедович – командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии. Родился 11 мая 1994 года в селе Хашархота Цунтинского района Республики Дагестан в селе школьных педагогов. С детских лет занимался вольной борьбой, был неоднократным призёром республиканских турниров среди юниоров, пока не оставил спорт в 11-м классе из-за травмы. В 2011 году с отличием окончил Хашархотинскую среднюю общеобразовательную школу. Спустя время поступил во Всероссийский государственный университет юстиции (Санкт-Петербург), который окончил в 2018 году, получив квалификацию юриста. В 2019 году был призван на срочную военную службу в одну из инженерных частей Южного военного округа (Ростовская область). В 2020 году уволен в запас, но уже в 2021 году подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и стал служить рядовым десантно-штурмовой роты 2- го батальона морской пехоты 177-го отдельного (с 2023 года – гвардейского) полка морской пехоты Каспийской флотилии (пункт дислокации – город Каспийск, Республика Дагестан). С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции (СВО) по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В ходе боевых действий против Вооружённых сил Украины , освобождая населённые пункты ДНР (Мариуполь), Запорожской области (Бердянск, Мелитополь, Работино) и Херсонской области (Крынки), неоднократно проявлял мужество, самоотверженность, высокий профессионализм, за что был награждён орденом Мужества и несколькими медалями. Был назначен командиром взвода с присвоением офицерского звания «лейтенант». При освобождении села Крынки 27 октября 2023 года гвардии лейтенант И. М. Абдулхалимов получил тяжёлое ранение левой нижней конечности, повлёкшее её частичную ампутацию. После многомесячного лечения в госпиталях, реабилитации вернулся к службе, которую проходил некоторое время в штабе флотилии. Впоследствии вернулся в строй, продолжив выполнять боевые задачи в зоне СВО, в том числе на территории Курской области. 13 июня 2025 года у села Алексеевка Сумского района Сумской области гвардии лейтенант И. М. Абдулхалимов (позывной «Гром») осуществлял командование штурмовыми группами десантно-штурмовой роты. Противник стал наносить огневое воздействие по командно-наблюдательному пункту из ствольной артиллерии. Несмотря на это, офицер не оставил командный пункт. Когда начался массированный артобстрел, он получил смертельное осколочное ранение в область сердца. Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 9 июня 2026 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Абдулхалимову Исе Магомедовичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Награждён орденом Мужества, 2 медалями «За отвагу», другими медалями. https://свои2026.рф/istorii/svo/posledniy-rubezh/ Военнослужащий Дагигов Али 12 октября 2023 года. Штурм. Подразделение попало под сильнейший обстрел. Бойцы отбивались до последнего. Устояли. Взяли в плен нацистов. Но вернуться из этого боя удалось не всем. Ефрейтор Али Дагигов с позывным «Борз» получил смертельные ранения. Истекающего кровью, его не смогли вытащить — вокруг продолжался обстрел. Али Умарпашаевич Дагигов родился 25 февраля 1993 года в селе Солдатско-Степное Волгоградской области. Этнический чеченец. Когда ему было 13 лет, семья переехала в Санкт-Петербург, в Сестрорецк. Там он окончил 11 классов. Серьёзно занимался вольной борьбой — этот спорт стал частью его жизни. После школы ушёл на срочную службу в Военно-Морской флот. Отслужил. Вернулся. До мобилизации работал кровельщиком в посёлке Репино, в организации «Пригородное». Был семейным человеком. Остался сын — сейчас ему уже 10 лет. Когда началась мобилизация, повестка пришла ему на работу. Он не обдумывал. Собрался и ушёл. Ушёл, чтобы защищать Родину. Потому что по-другому не мог. Год он отважно сражался с бандеровцами. При жизни был награждён медалью «За отвагу». За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевого задания, ефрейтор Дагигов Али Умарпашаевич награждён посмертно орденом Мужества и медалью участника СВО. Каждый год в Сестрорецке его тренер проводит турнир по вольной борьбе в его честь. https://max.ru/spetsnaz_gru/AaF6YCPMcy0 Гвардии ефрейтор Титов Артём Титов Артём Александрович, позывной Тихий 13.07.2001 — 07.05.2025 ‎Родился в Новосибирской области, Барабинского района, в многодетной семье, он был старшим ребёнком, рос хорошим и честным мальчиком, помогал в воспитании своих троих сестёр. С рождения проживал в деревне Казанцево, Новосибирская область, выпускник Казанцевской общеобразовательной школы. С самого детства всегда хотел быть военным как прадедушка. На протяжении обучения в школе участвовал во многих спортивных мероприятиях, таких как волейбол, баскетбол и легкая атлетика.

По окончанию 9 класса (с 01.09.2017), Артём поступил в ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» по специальности «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», с 2017 по 2021 годы обучения в колледже продолжил увлечение спортом. Был награжден серебряными знаками отличия за выполнение норм ГТО V и VI ступеней. ‎После окончания колледжа в 2021 году, 5 июля этого же года был призван в армию. ‎Для прохождения военной службы был отправлен в Южно-Сахалинск. Артем всегда хотел связать свою жизнь с армией, поэтому 20 февраля 2022 года, за несколько дней до объявления о начале СВО заключил контракт с МО РФ. По окончании срока срочной службы и обучения, 25.01.2023 года был отправлен в зону СВО. Был назначен командиром колонны по подвозу боеприпасов и топлива на передовую, в октябре 2024 года был направлен в 2 батальон, 6 штурмовой роты (мотострелкового батальона 39 госмбр).

Участвовал в боях за освобождение: Констанопольское, Сухие Ялы, Зелёные Гай, Улаклы, освобождение Елизаветинские леса, Малиновки, Покровской области. После отпуска в январе 2025 года был переведен в группу эвакуации. 7.05.2025 года, при выполнение своего воинского долга под Малиновкой, ДНР, на ферме, (эвакуация раненых товарищей), попал под обстрел из миномета, прямое попадание 120 мины, вследствии чего погиб. ‎За время прохождения службы в зоне СВО, был награжден: медалью «За боевые отличия»,

медалью «За Храбрость II степени»,

Медалью Жукова,

Участнику специальной военной операции,

Орденом мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/titov-artem-aleksandrovich Гвардии младший сержант Мережко Владислав Мережко Владислав Юрьевич

17.05.1993 — 08.07.2026 Воронежская область, рабочий посёлок Ольховатка Штурмовик Влад был хорошим и отзывчивым человеком, всегда помогал и не проходил мимо и не просил ничего взамен.

Он настоящий патриот России, с самого детства он мечтал о службе в армии, был контракт до СВО, он закончился, потом через несколько месяцев началась Специальная Военная Операция, он не остался в стороне. В июне 2022 года он не раздумывая подписал контракт и отправился в зону СВО. Был преданный своему делу, его сложная профессия никогда не давала задуматься о гражданской жизни и всегда отвечал "у меня всё нормально".

Он так же как и многие любил футбол, рыбалку и просто жизнь! Всегда переживал за своих друзей и товарищей! Погиб в Запорожской области Награды: За отвагу,

За спасение погибавших,

Участнику специальной военной операции https://герои-сво.рф/geroi/merezhko-vladislav-yurevich Доброволец Русаков Иван Русаков Иван Николаевич

01.01.1994 — 17.08.2025

Штурмовик

Родился в д. Пестровка, Любинского района Омской области. С 9 лет жил в Пермском крае, г. Соликамск.

На СВО отправлялся два раза, оба раза добровольцем.

Погиб: Донецкая Народная Республика, село Красный Лиман

https://герои-сво.рф/geroi/rusakov-ivan-nikolaevich

Ефрейтор Чалый Михаил Чалый Михаил Игоревич

16.09.1982 — 25.06.2026

Луганская Народная Республика, Ирмино

Снайпер

Погиб: Каленики

Родился в городе Ирмино, учитель английского языка.

https://герои-сво.рф/geroi/chalyy-mihail-igorevich

Военнослужащий Комаров Алексей Командир

Родился в городе Игарка, Красноярский край

https://герои-сво.рф/geroi/komarov-aleksey

Гвардии младший сержант Ткаченко Иван Ткаченко Иван Иванович

02.08.1979 — 17.03.2025

Республика Башкортостан, г. Уфа

Мотострелок

Закончил Московский строительный университет.

Жил и работал генеральным директором ООО" ПРОМ-СТРОЙ" в городе Уфа.

Иван является ветераном боевых действий в Чечне.

Семья жена и двое детей.

На фронт ушел добровольцем.

Погиб при освобождении населённого пункта Елизаветовка в ДНР.

Награды:

За отвагу,

Медаль Жукова,

Орден мужества

https://герои-сво.рф/geroi/tkachenko-ivan-ivanovich

Старший сержант Косый Егор Косый Егор Юрьевич

05.02.1989 — 16.08.2025

Стрелок-сапёр

Родился в г. Нефтеюганск, учился и жил в г. Абинске, Краснодарский край

Погиб: с. Веселое Артёмовский район

Награждён Медалью Суворова

https://герои-сво.рф/geroi/kosyy-egor-yurevich

Рядовой Суслов Евгений Суслов Евгений Алексеевич

08.09.1993 — 14.11.2024

Харьковская область

Разведчик

Родился в Московской области, город Талдом.

Пошел на СВО по контракту.

Погиб: Синьковка

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/suslov-evgeniy-alekseevich

Военнослужащий Шемис Дмитрий Шемис Дмитрий Александрович

26.04.1982 — 16.06.2026

Иркутская область, Бодайбо

Ветеран боевых действий в Чечне.

Был веселым человеком.

https://герои-сво.рф/geroi/shemis-dmitriy-aleksandrovich

Воннослужащий Чернов Евгений Чернов Евгений Сергеевич

28.11.2007 — 28.08.2026

Сахалинская область, село Быков

Был очень хороший человек, а главное, лучший брат.

https://герои-сво.рф/geroi/chernov-evgeniy-sergeevich

Младший сержант Высоцкий Руслан Высоцкий Руслан Вадимович

07.11.1989 — 16.08.2025

Руслан родился в Тамбовской области.

Жил и работал в Московской области.

Женат, трое детей

Пигиб: Запорожская область, село Каменское Награждён Орденом мужества https://герои-сво.рф/geroi/vysotskiy-ruslan-vadimovich

Доброволец Прикацин Олег Прикацин Олег Игоревич

27.05.1985 — 28.11.2024

Штурмовик

Олег Игоревич родился в Киргизской ССР. В 2010-х годах он вернулся на историческую родину, обосновавшись в Барнауле Алтайского края. С детства его отличал настоящий бойцовский характер: он никогда никого не боялся и всегда шел только вперед. Спорт закалил его дух - Олег серьезно занимался боксом и футболом, воспитав в себе железную волю и стремление к победе в любой ситуации.

В мирной жизни он был любящим и заботливым отцом, воспитывая дочь.

С началом специальной военной операции Олег не находил себе места, всей душой переживая за ребят, которые находились «за ленточкой». Он постоянно следил за военными сводками и всегда с непоколебимой уверенностью повторял: «Мы победим».

В октябре 2024 года он принял твердое мужское решение. Олег подписал контракт с Министерством обороны, сделав это тайно, чтобы лишний раз не тревожить близких. Семью он поставил уже перед фактом. В учебном центре, благодаря природным лидерским качествам и решительности, его назначили командиром гранатометного расчета.

Боец получил звучный позывной «Приказ», полностью отражавший его дисциплину и ответственность.

По свидетельству боевых товарищей в ночь на 25 ноября 2024 года близ села Петровка подразделение попало под шквальный минометный обстрел. Осколок снаряда попал Олегу в голову. Парни перевязали командира, пытаясь спасти, но ранение оказалось роковым - он скончался от потери крови, не приходя в сознание.

https://герои-сво.рф/geroi/prikatsin-oleg-igorevich

Гвардии лейтенант Доглядный Владислав Доглядный Владислав Юрьевич

22.01.2003 — 19.06.2026 Командир мотострелкового взвода Родился в г.Оренбург, в семье военнослужащих. После 9 класса поступил в Кадетский корпус им. Неплюева, г. Оренбурга. Далее обучался в г. Благовещенск в ДВОКУ (Дальневосточное гвардейское высшее общевойсковое командное училище). Получил звание «Лейтенант», квалификация — командир взвода. За время обучения в военном училище успел совершить 15 прыжков с парашютом, закрыть два уровня горной подготовки, получить КМС. В ходе проведения специальной военной операции Влад проявил себя как грамотный и надёжный командир. Он никогда не оставлял своих подчинённых, оказывал помощь раненым бойцам, обеспечивая их эвакуацию в безопасное место. Поставленные вышестоящим командованием задачи выполнял ответственно и на высоком уровне. Погиб: РФ, Белгородская область, Шебекинский район, н.п. Ленинский Он был любящим мужем, заботливым сыном и братом, настоящим боевым товарищем, смелым, веселым, добрым воином. Награждён Орденом мужества https://герои-сво.рф/geroi/doglyadnyy-vladislav-yurevich СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Не прощайтесь, друзья! АНДРЕЙ КУРЯЕВ

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