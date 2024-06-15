Территория Героев...(138)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Вячеслав Владимирович Пытков родился 10 сентября 1972-го года в посёлке станции Тысья Спасского района в Рязанской области.

Отслужив в армии, связал свою жизнь с органами внутренних дел и пошёл служить в милицию, став помощником дежурного отряда особого назначения.

Позже получил повышение, став помощником комвзвода отряда специального назначения в управлении исполнения наказаний в Главном управлении внутренних дел (Московская область). Как участник боевых действий на Северном Кавказе имеет награду - орден Мужества.

В 90-х годах отучился на офицера милиции и продолжил служить в МВД РФ. С 2010-го года командовал специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР) ГУ ВНГ [Главное управление войск национальной гвардии] РФ города Москва. В 2016-ом году перешёл в новый орган исполнительной государственной власти, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности - Росгвардию (Федеральная служба войск национальной гвардии РФ). В 2021-ом году получил должность заместителя командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Успешно принимает участие в военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНРот Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022-го года.

В 2023-ем году во время обороны от украинских националистов под ударами САУ и минометов генералмайор Пытков взял командование оперативным резервом под свой контроль. Грамотные и смелые действия генерала позволили решить поставленную боевую задачу, уберечь жизни личного состава, спасти раненых и мирное население. Под чутким руководством Вячеслава Владимировича оперативные группы бойцов Росгвардии сумели раскрыть и задержать членов террористических группировок, работающих на украинские спецслужбы. Ими был изъят целый арсенал стрелкового и крупнокалиберного оружия, а также тысячи боеприпасов иностранного производства. Подчиненные Пыткова смогли выведать ценные оперативные данные о планах противника и передать их вышестоящему руководству. Это позволило нарушить планы украинских спецслужб, не допустив провокаций и на территории Российской Федерации.

За время военной спецоперации Вячеслав Владимирович ни раз находился на самых опасных участках фронта. Обеспечивал прямое командование войсками Росгвардии, что позволило оперативно выполнять все боевые задачи и поднимать боевой дух личного состава. В одном из эпизодов Пытков спас тяжело раненного военнослужащего. Успешно организовал эвакуацию личного состава и жителей населённого пункта.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, генерал-майору полиции Вячеславу Владимировичу Пыткову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Награждение состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в городе Москва 27 марта 2023-го года - в День войск нацгвардии России. По словам Вячеслава Владимировича, главным стало уберечь личный состав, а также спасение мирного населения. И в рамках полученного приказа выполнены все поставленные боевые задачи.

https://kontingent.press/post/geroi-z-vyacheslav-pytkov Никита Андреевич Палазник родился в городе Саратове в 1995-ом году. Вырос в многодетной семье, в которой воспитывались пятеро братьев и одна сестра. Никита Андреевич был самым старшим из всех. Сестра Елизавета и брат Илья - студенты. Братья Пётр и Арсений - ученики Гимназии. Самым младшим является брат Серафим, который обучается в спортивной школе Олимпийского резерва. Отец военный.

Аттестат по итогам окончания среднего общеобразовательного учреждения Палазник получил в 2012-ом году. Никита Андреевич на высоком профессиональном уровне занимался академической греблей с 2008- го года. Стремительные успехи и победы на региональных и федеральных состязаниях сделали его членом юношеской сборной Саратовской области. Более того, Палазника включили в список кандидатов в национальную команду страны. Саратовский гребец имеет звание КМС [кандидата в мастера спорта].

После школы поступил в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск Росгвардии, который окончил в 2017-ом году с красным дипломом. Никита Андреевич был приглашён на приём Президента РФ как один из лучших учеников данного образовательного учррждения. После института попал в Центр спецназа Северо-Кавказского округа ФСВ Росгвардии. Получил должность командира отряда специального назначения. Имеет звание Ветерана боевых действий за участие в СВО в Сирийской Арабской Республике, проводимой Российской Федерации против международных террористов. Удостоен медалью Суворова за отличную боевую службу.

Участвует в спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022-го года. Успешно выполняет все поставленные боевые задачи, благодаря чему был награжден двумя орденами Мужества.

В ходе боестолкновений на линии боевого соприкосновения отряд специального назначения под командованием капитана Палазника уничтожил значительное количество украинских националистов в районе города Донецка. Командиру группы удалось победить противника в этом ожесточенном сражении без каких-либо потерь личного состава. Позже Никите Палазнику, рисковавшему собственной жизнью, удалось добыть важные сведения о готовящемся контрнаступление ВСУ с целью прорвать российскую оборону. Эти данные он передал вышестоящему командованию. Смелые и решительные действия офицера позволили своевременно пресечь попытку атаки врага, защитить оборонительные рубежи линии фронта и уберечь жизни военнослужащих. Также удалось нанести непоправимый урон контратакующим отрядам, поразив опорные пункты противника, технику и военнослужащих. Тем самым было успешно развито наступление союзных войск ВС РФ.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Никите Андреевичу Палазнику присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». На торжественной церемонии было отмечено, что Никита Палазник проявил себя настоящим воином, самоотверженно защищавшим Родину и жителей Российской Федерации. Отдельные слова благодарности были адресованы родителям Героя России.

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikita-palaznik Роман Видякин родился 2 января 1971 года в Хабаровске. Вырос в большой семье, был самым младшим из пятерых детей. Учился в общеобразовательной школе № 53. Закончил 8 классов средней школы, после чего в 16 лет поступил в профессиональное техническое училище. Закончив Хабаровское училище по специальности помощник машиниста электровоза, успел поработать машинистом поезда до призыва в армию по достижении призывного возраста.

Роман 3 года служил моряком-подводником Тихоокеанского флота на большой дизель-электрической подводной лодке проекта 641. Демобилизовался в 1992 году, после чего пошел работать в милицию. В ходе службы милиционером несколько раз отправлялся в зону боевых действий на Северный Кавказ, за что удостоен звания «Ветеран боевых действий», а также награжден медалью «За отличие в охране общественного правопорядка».

Младшую дочь Роман и его супруга Светлана воспитывают в любви и нежности, как и полагается девочкам, но постоять за себя все-таки важно, поэтому ее отдали в спорт, и она уже имеет МС по карате. А вот старшая дочь Романа пошла по стопам отца. Она капитан полиции, инспектор по делам несовершеннолетних.

На спецоперацию по защите ДНР и ЛНР Видякин отправился в мае 2022 года добровольцем. Рассказывает, что долго не раздумывал, хоть и семья не сразу поддержала это решение.

Роман Видякин свой путь в зоне СВО начал рядовым стрелком и дослужился до начальника штаба. Также Роман в зоне спецоперации принимал участие в помощи и выводе мирных жителей по гуманитарным коридорам на освобожденных территориях от украинских националистов. Не раз прикрывал сослуживцев в тяжелых боях. Помогал в отправке и сопровождении тяжелораненых в медицинские госпитали. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, был удостоен государственной награды - медали «За отвагу». Роман Видякин активно принимает участие в общественной деятельности Хабаровского края. Охотно посещает различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и граждан страны. В этом ему с удовольствием помогает и его супруга, а дочери всегда поддерживают своего отважного отца.

https://kontingent.press/post/geroi-z-roman-vidyakin

Гвардии подполковник Дмитриев Виктор Президент России вручил орден Мужества офицеру Росгвардии.

Высокой награды удостоен военнослужащий Центрального округа войск национальной гвардии подполковник Виктор Дмитриев. В ходе проведения СВО он получил тяжёлое ранение, но продолжил командовать своим подразделением и выполнил поставленную боевую задачу.

https://t.me/rosgvardrf/21318

Полковник Халиков Ренат За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, звание Героя России присвоено полковнику Халикову Ринату Рамильевичу.

Ринат Халиков командует 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

«Это награда всего личного состава бригады, всех моих солдат, офицеров, прапорщиков. Всем коллективом поставленную задачу мы выполнили, прорвали оборону противника, тем самым создали большой плацдарм, перерезали дорогу. Противник не смог подвести резервы и материальные средства», - отметил Ренат Халиков. См. видео по ссылке

https://rg.ru/2024/06/11/ministr-oborony-rf-vruchil-zolotye-zvezdy-geroev-rossii-uchastnikam-svo.html

Капитан Апалков Роман За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, звание Героя России присвоено капитану Апалкову Роману Михайловичу.

«Эту награду я бы отдал своим солдатам. Парни крепись, держитесь. Скоро приеду», – сказал Роман Апалков.

Командир батальона Роман Апалков награжден медалью «Золотая звезда» из рук Министра обороны Российской Федерации.

https://t.me/zmaps_ru/884284

Гвардии майор Шабанов Владимир Гвардии майор Владимир Шабанов осуществлял взаимодействие с авиацией в интересах подразделений российской группировки войск.

Действуя в районе одного из населенных пунктов, Владимир обеспечивал ежедневную работу авиации по целям противника, оказывая поддержку штурмовым подразделениям.

Для того чтобы вплотную подобраться к населенному пункту, находящемуся под контролем украинских боевиков, штурмовым подразделением необходимо было зачистить лесополосу. Перед началом штурма, действуя на переднем крае, гвардии майор Владимир Шабанов выявил четыре опорных пункта и укрепрайон противника в лесополосе, которые затруднили бы продвижение штурмовых подразделений российских войск. Находясь под огневым воздействием противника, Шабанов оперативно рассчитал и передал координаты целей авиационному наводчику.

В результате точного удара авиации по координатам Владимира Шабанова опорные пункты и укрепрайон украинских боевиков были уничтожены, что создало условия для развития дальнейшего наступления на данном направлении и освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8290

Лейтенант Израилов Михаил Лейтенант Михаил Израилов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Михаил со своими подчиненными, попала под массированное огневое воздействие со стороны украинских националистов.

В ходе одного из залпов, часть пути, по которому должно было осуществляться движение российских войск в заданный район, была разрушена, в результате чего российские подразделения оказались фактически зажаты противником.

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь, экипаж под командованием Израилова, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по восстановлению участка дороги, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский удар.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям лейтенанта Михаила Израилова поврежденные участки трассы были восстановлены, что позволило обеспечить продвижение российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8275

Гвардии прапорщик Бабкин Виктор Начальник аппаратной взвода гвардии прапорщик Виктор Бабкин в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи по организации бесперебойной связи на передовых позициях подразделений с вышестоящим командованием.

В ходе массированного артиллерийского удара со стороны противника по позициям подразделений российских войск, было выведено из строя ретрансляционное устройство связи. Невзирая на непрекращающийся огонь со стороны противника, Виктор в кратчайшие сроки сумел определить характер повреждений и устранить неисправность, вернув утраченную связь между подразделениями и командным пунктом.

Самоотверженные действия гвардии прапорщика Виктора Бабкина на поле боя, позволили сохранить стабильность радиосвязи на передовых позициях и обеспечить устойчивую связь с вышестоящим штабом.

https://t.me/rabotaembrat/8276

Капитан Татарников Максим В ходе выполнения боевых задач авиационной группировкой начальник техническо-эксплуатационной части звена авиационной эскадрильи капитан Максим Татарников обеспечивал безопасность вылетов и постоянную готовность к вылету самолетов.

При заруливании самолета после боевого вылета на борту был выявлен отказ агрегата. Под руководством гвардии капитана Максима Татарникова расчет подготовки в ночное время в условиях плохой видимости, не дожидаясь остывания агрегата в кратчайшие сроки организовал его замену, тем самым обеспечив безопасность боевых самолетов и личного состава аэродрома и оперативную готовность к последующему вылету в кратчайший срок.

Грамотное и оперативное выполнение задачи капитаном Максимом Татарниковым позволило не допустить нештатных ситуаций на аэродроме базирования, избежать потерь среди личного состава и оперативно продолжить боевые вылеты для поддержки наступающих российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8277

Старший сержант Горбатенко Артём Штурмовой отряд под командованием старшего сержанта Артема Горбатенко выполнял боевую задачу по захвату позиций ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Продвигаясь в условиях лесистой местности, штурмовой отряд обнаружил колонну техники противника, которая двигалась во фланг батальона.

В составе боевой группы Артем организовал засаду и дождавшись подходящего момента, дал команду на открытие огня. Несмотря на превосходящие силы противника, действуя смело и отважно, в ходе боя, лично уничтожил боевую машину пехоты и до 11 человек личного состава противника.

Благодаря своевременно принятым и решениям грамотному руководству подчиненными, старшему сержанту Артему Горбатенко удалось нанести существенное огневое поражение противнику, не дав прорвать рубеж с фланга.

https://t.me/rabotaembrat/8263

Гвардии ефрейтор Петраков Роман Старший сапер инженерно-саперного отделения гвардии ефрейтор Роман Петраков действовал в составе сводной группы разминирования. Подразделение получило задачу провести инженерную разведку и разминирование дорог перед наступлением подразделений ВС РФ в районе одного из населенных пунктов.

Группа скрытно выдвинулась в район выполнения задач, где провела инженерную разведку дороги, в результате чего было обнаружено и обезврежено более 50 противотанковых мин.

Продолжая вести инженерную разведку местности, Петраков обнаружил установленные противником заграждения в виде поваленных деревьев, опутанных колючей проволокой, за которыми находилась позиции украинских националистов и оперативно оповестил командира.

Несмотря на численное превосходство противника командир принял решение атаковать украинских боевиков. Благодаря слаженным действиям группы, грамотно выстроив систему огня, с учётом особенностей местности, подразделение нанесло неожиданный удар.

Противник, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки, понес большие потери и был вынужден отступить, бросив оружие и боеприпасы.

Группа продолжила выполнять задачи и проделывать проходы в заграждениях гвардии ефрейтор Роман Петраков лично обезвредил и уничтожил еще 20 противотанковых мин.

Благодаря смелым и решительным действиям инженерных войск маршрут движения был очищен от мин и заграждений противника, что позволило совершить стремительный рывок штурмовым и бронетанковым подразделениям и освободить населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/8264

Лейтенант Филиппов Евгений Заместитель командира роты по военно-политической работе лейтенант Евгений Филиппов в ходе специальной военной операции лично участвовал в формировании штурмовых групп, их подготовке и повышению мотивации к наступательным действиям.

Во время ведения активных наступательных действий в районе одного из населенных пунктов, находясь под артиллерийским и минометным огнем со стороны противника, заводил на исходные рубежи штурмовые группы, военнослужащих для ротации и эвакуационные команды.

Штурмовые группы под командованием лейтенанта Евгения Филиппова захватили два опорных пункта, уничтожив до 8 военнослужащих ВСУ. Также было захвачено много трофейного оружия, в том числе иностранного производства, средства радиосвязи и компьютер с секретными сведениями.

https://t.me/rabotaembrat/8269

Майор Цыркунов Иван Майор Иван Цыркунов выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск.

Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Цыркунов выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на плотный огонь противника. Рискуя жизнью, Иван восстановил оборванные линии связи, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Ивана Цыркунова поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов.

https://t.me/rabotaembrat/8270

Гвардии младший сержант Кругликов Александр Старший стрелок-сапер гвардии младший сержант Александр Кругликов в составе подразделения выполнял боевую задачу по созданию плацдарма для дальнейшего наступления российских войск.

Продвигаясь по местности в составе взвода, Александр обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника.

Перемещаясь скрытно, умело используя естественные укрытия и рельеф местности, Александр сумел подобраться к вражескому опорнику на минимально возможное расстояние, после чего огнем из подствольного гранатомёта атаковал группу боевиков, находящихся в траншее.

Застигнутый врасплох противник, потеряв более 10 человек от выстрела Александра, попытался вступить в стрелковый бой. Попытка боевиков была пресечена российскими десантниками. Не имея возможности оказать сопротивление, остатки сил врага сложили оружие и сдались в плен.

Благодаря профессиональным, решительным и умелым действиям гвардии младшего сержанта Александра Кругликова взвод российских десантников овладел опорным пунктом противника, что способствовало созданию условий для дальнейшего наступления российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/8289

Гвардии старший сержант Погодин Фёдор Гвардии старший сержант Федор Погодин вместе с вверенной ему группой выполнял задачи по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских боевиков.

В ходе боя, закрепившись на одной из центральных улиц поселка, Федор вместе с группой около суток сдерживал атаки противника.

Противник, сосредоточив силы, решил пойти на прорыв в зоне ответственности группы Федора Погодина.

Несмотря на серьезное численное превосходство врага, применение им артиллерии и минометов, благодаря грамотно выстроенной обороне, умело выбранным, оборудованным и замаскированным огневым точкам, группе под руководством гвардии старшего сержанта Погодина удалось сдержать наступление противника до прибытия подкрепления. Отразив все атаки противника, группа Федора, усиленная прибывшим пополнением, перешла в контрнаступление и заставила украинских боевиков отступить.

Смелые и решительные действия гвардии старшего сержанта Федора Погодина, а также самоотверженность и стойкость его подчиненных позволили выбить противника из населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8293

Старший лейтенант Мухгалиев Артур В ходе специальной военной операции старший лейтенант Артур Мухгалиев вел воздушную разведку объектов противника на одном из тактических направлении. С помощью БпЛА «Орлан-10» офицер обеспечивал корректировку огня артиллерии.

В результате профессионализма Артура Мухгалиева по объектам противника своевременно наносились ракетные удары. В один из дней Артуром было обнаружено большое скопление техники врага, готовящегося выдвинуться в направлении позиций российских войск.

Во взаимодействии с артиллерийскими расчетами в результате умелых действий старшего лейтенанта Мухгалиева по корректировке огня артиллерии, вооруженные формирования и техника противника были уничтожены.

Профессионализм и самоотверженные действия старшего лейтенанта Артура Мухгалиева позволили сорвать наступление врага и не допустить прорыва линии обороны.

https://t.me/rabotaembrat/8298

Младший лейтенант Фрундин Александр Младший лейтенант Александр Фрундин при выполнении боевого задания руководил группой эвакуации.

Александр своевременно оказывал помощь раненым боевым товарищам, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны противника и атаки ударных дронов.

В ходе боя младший лейтенант Фрундин лично вынес из под обстрела и оказал помощь четверым военнослужащим, получившим ранения и не способным самостоятельно выбраться из зоны поражения противником. Александр грамотно организовал погрузку и транспортировку раненых в полевой госпиталь, что позволило спасти им жизни.

Двигаясь по маршруту, Александр обнаружил возведенные вражескими диверсантами минные заграждения. Рискуя собственной жизнью, Александр Фрундин извлек мины с пути следования эвакуационной группы и продолжил вывод раненых.

Смелые и решительные действия младшего лейтенанта Александра Фрундина способствовали сохранению жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8292 Военный врач из Бурятии награждена медалью «За спасение погибавших».

Юлия Олмоева спасала жизни участников спецоперации восемь месяцев, находясь в зоне боевых действий.

За спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, Юлии вручили медаль «За спасение погибавших». Награду девушка получила в зоне СВО в День Победы 9 мая.

В числе наград: «За воинскую доблесть» II степени

https://vk.com/wall-123467559_1708951

Военнослужащий Гаврилов Илья «Тот самый Илья»: легендарный оператор беспилотника танка «Алеша» получил новое задание

Видео с беспилотника снял боец экипажа танка «Алеша» Илья Гаврилов. С помощью техники солдат обнаружил украинскую колонну, точно скорректировал огонь российской артиллерии, при этом эмоционально комментировал происходящее во время боя.

Сейчас Илья руководит центром подготовки операторов беспилотников, где в ближайшее время приступит к обучению первой группы курсантов работе на БПЛА. Компьютерная техника поможет учащимся центра набить руку в виртуальных боевых условиях.

Ноутбуки для обучения групп БПЛА частей ВС России, дислоцированных в Приморском крае, приобретены по личному распоряжению Губернатора Приморья.

Напомним, танковый экипаж 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии на запорожском направлении смог поразить сразу восемь целей: два танка и шесть бронемашин противника. Кадры боя видели миллионы. Звания Героя России были удостоены старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев.

Командовал операцией Александр Леваков — единственный, кто сейчас удостоен сразу трех высоких наград Герой Приморья, Герой России и Герой ДНР. По образованию Леваков — педагог, до мобилизации восемь лет отработал шахтером.

Ефрейтор Илья Гаврилов, оператор БПЛА, был награжден медалью «За отвагу».

Илья родом из Лесозаводска. Мама Ильи Гаврилова рассказывала, что сын с нетерпением ждал возможности попасть на передний край.

Источник «Жена у меня сильная женщина, справилась. Дети молодцы, учатся».

Слова похвалы в адрес семьи — от отца, который добровольно ушел на фронт во время мобилизации в 2022 году. Андрей Шванов был офицером запаса, работал в рекламном бизнесе. Посчитал, что дело защиты Родины, память предков, участников Великой Отечественной войны — важнее.

Продолжаем рассказывать вам о тех бойцах, кого вы 9 мая видели в строю участников СВО во время Парада Победы. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39391 Главное на СВО — не впадать в грусть и тоску, постоянно улыбаться и быть на позитиве. Такое правило вывел для себя наводчик БТР Артем Бадиков. После мобилизации ему, как и многим, пришлось привыкать к боевой обстановке и окопному быту. Теперь, приезжая домой в отпуск, он чувствует себя немного не в своей тарелке: мирная жизнь кажется слишком размеренной в сравнении с буднями «за ленточкой».

Кстати, у Артема день рождения 9 мая, и в этом году он отметил свое 25-летие участием в Параде Победы на Красной площади. Вот такие крутые перемены случились в жизни у этого парня меньше чем за два года. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/39417 Есть и в суровых боевых буднях радостные моменты. Фронтовые дороги могут подарить встречу с друзьями, с которыми не виделись уже больше 15 лет, — вспоминает старшина Евгений Черкашин, заместитель командира минометного взвода, участник спецоперации с самых первых ее дней. В этом небольшом сюжете — его рассказ о работе минометчиков на СВО. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/39473 «До вручения мне Звезды Героя России даже самые близкие не знали, чем я занимаюсь, где и на каких должностях». Полковник Залибек Умаев весной 2023 года руководил установкой минно-взрывных заграждений на Запорожском направлении — там, куда в июне должен был прийтись основной удар «контрнаступа» ВСУ. В зону его ответственности входили порядка 110 километров рубежей. Хвалёная НАТОвская техника за всё лето так и не смогла их преодолеть. К осени только на одном этом участке на рубеже Работино-Вербовое насчитывалось уже свыше 200 подтверждённых вражеских бронеобъектов, оставшихся на поле боя. Это результат совместных усилий наших инженерных подразделений, артиллерии, авиации, ПТУРов, FPV-дронов, — подчеркивает Залибек Касумович. По подсчётам же самого противника — от 40 до 50% потерь техники и живой силы обеспечили ВСУ именно минные поля. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/39507 Старший лейтенант Леонид Карташов в зоне СВО служил командиром тяжёлой огнемётной роты. Его «Солнцепёк» выполнял 10-12 огневых задач в день. Задача бойцов — четко отработать и быстро поменять позицию, чтобы не получить «ответку». Но иногда враг оказывался быстрее. Леонид признаётся, что четыре раза был на волосок от смерти. К счастью, за время командировки не получил ранений. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/39601 «Чувствовал себя частью того строя, того "потока", который как бы идет сквозь время через Красную площадь». Рядовой Михаил Дмитриев родом с Кубани, на СВО попал осенью 2022-го по мобилизации. По гражданской специальности он — инженер медицинского оборудования. После срочки в медроте при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге получил медицинскую ВУС, поэтому «за ленточку» отправился фельдшером. Уже в январе 2023 года Михаилу пришлось работать под обстрелами в Работино. За это он награжден медалью «За спасение погибавших». Михаил рассказал нам о службе медиков, которая и опасна, и трудна... См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1002

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Гвардии лейтенант Москвичев Павел Гвардии лейтенант Москвичев Павел Игоревич.

Родился в г. Ульяновск, в 2019 году закончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, поступил в РВВДКУ на факультет «Применение подразделений специальной разведки». В декабре 2023 года окончил училище, по распределению попал в гвардейскую ОБрСпН на должность командира разведывательной группы. Весной 2024 года приступил к выполнению задач в зоне СВО, погиб 30 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи. Во время учебы и службы зарекомендовал себя как настоящий друг и верный товарищ, готовый прийти на помощь, всегда был готов пойти вперед и повести за собой людей.

Похоронен с воинскими почестям.

Посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/okspn/31359 Военнослужащий Киреев Артём Киреев Артём Романович

17.04. 2000 г. - 10.03.2022 г. Родился Киреев Артём в г. Вольске. С 2008 - по 2016 г г. учился в средней школе № 3. По окончании 9 классов, поступил в педагогический колледж им. Панфёрова на физкультурное отделение. В 2020 году Артём пошёл служить в армию по контракту. Служил в г. Наро-Фоминске в в/ч 93723-1182 гвардейского артиллерийского полка ВДВ. С 24 февраля 2022г. участвовал в СВО в операции «Гостомель». При штурме аэродрома вместе с товарищами прикрывал 45 бригаду ГРУ. 10 марта 2022 г. героически погиб при отражении нападения украинских национальных батальонов. Киреев Артём посмертно награждён орденом Мужества. На школе №3 г. Вольска открыли памятную доску Артему Романовичу Кирееву. https://vk.com/wall-157274059_620355 Гвардии ефрейтор Витов Вячеслав Витов Вячеслав Сергеевич родился 18 февраля 1990 года в с. Покровка Вольского района Саратовской области. Окончил 11 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Покровка Вольского района Саратовской области». Учился в Вольском технологическом колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Проходил военную службу по призыву в рядах Российской армии с ноября 2008 года в г. Екатеринбурге. В январе 2012 года заключил контракт. Служил в 3-ей отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригаде специального назначения в г. Тольятти. Ветеран боевых действий. Участвовал в миротворческих операциях в Сирии и Таджикистане. Награжден медалями «За боевые отличия», «Участнику военной операции в Сирии», «За отличие в воинской службе» III степени. С апреля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Воинское звание - гвардии ефрейтор, должность - старший оператор передающего узла. Погиб 30 апреля 2022 года в с. Диброва Донецкой Народной Республики. В составе разведгруппы Витов Вячеслав Сергеевич пошел на задание, завязался бой, в котором он получил ранения, несовместимые с жизнью. Он успел передать необходимые данные в штаб о дислокации ВСУ. Указом Президента РФ за проявленные доблесть, мужество и отвагу в ходе проведения СВО награжден орденом Мужества (посмертно). Имя Вячеслава Витова увековечено в Парке Победы г. Саратова на мемориале «Землякам, погибшим в локальных войнах». 9 декабря 2022 года в школе с. Покровка установлена именная «Парта Героя». 21 февраля 2023 года на здании школы с. Покровка была открыта мемориальная доска в его честь. https://книгапамяти64.рф/local-wars/heroes/531184/ Майор Реука Павел Простились с погибшим при выполнении служебного долга во время спецоперации РФ на Украине военнослужащим контрактной службы, майором Павлом Павловичем Реука. В МБОУ СОШ № 7 п. Новый Гиагинского района, было проведено мероприятие, посвященное открытию парты героя - Реука Павла Павловича в школе. Майор Реука Павел Павлович - Родился 27 октября 1983 в станице Гиагиской. Закончил МБОУ СОШ №7 в 2001 г. С 24 февраля 2022 года участник спецоперации на территории Украины. Погиб 14 апреля 2022 года. Награды: Георгиевский крест (2008 г.) Воинская награда за отличия в службе и за участие в боевых действиях на Кавказе.

Медаль Ермолова - за службу на Кавказе.

Медаль «За боевые отличия» - за проявленную отвагу и отличия в боевых операциях в 2014 г. Украина.

Медаль «За отличие в военной службе» (выдавалась дважды) за заслуги в поддержании боеготовности вооруженных сил РФ, за усердие и отличие по службе.

Орден «Жукова». Государственная награда. За умелую организацию и проведение операции группировок войск на стратегических направлениях.

Медаль «За укрепление боевого содружества». Для поднятия престижа силовых структур России.

Медаль «За службу на Северном Кавказе». За службу в горячих точках, боевой опыт, отличную службу.

Орден Мужества. Государственная награда, присвоена в 2022 году. За отвагу, борьбу с преступностью при исполнении воинского долга. https://ok.ru/group60922300334219/topic/154893746621323 Старший сержант Кцоев Таймураз Уроженец г. Владикавказ старший сержант Уроженец г. Владикавказ старший сержант Кцоев Таймураз Хаджимуратович погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Таймураз был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022г. Погиб 14 июля в боях Запорожском фронте. Таймураза было 47 лет, у него осталась дочь. https://t.me/izvesheniya_vld/907 Гвардии ефрейтор Ляпин Максим Житель Саратовской области пoгиб на Укpaине. 39-летний житель города Вольск Максим Ляпин cлужил в звании ефpeйтора связиcтом-рaзведчиком. В шестнадцатой школе Вольска открыли мемориальную доску Максиму Ляпину Максим родился в Вольске 6 ноября 1982 года. По окончанию средней общеобразовательной школы №16, учился в Вольском технологическом техникуме. Как в школе, так и в техникуме занимался хорошо, был упорным, целеустремленным и рассудительным, у него было много друзей, которые ценили его за отзывчивость. Максима вспоминают как воспитанного, искреннего, доброжелательного и ответственного ученика, который думал об интересах класса и родной школы. После учебы проходил военную службу по призыву в рядах Российской армии, затем работал в милиции. После чего подписал контракт и служил в Вооруженных силах страны, участвовал в миротворческих операциях, в том числе в Сирии, Нагорном Карабахе, Таджикистане, на Украине. В характеристике командования говорится, что ефрейтор Ляпин в повседневной деятельности руководствовался, прежде всего, интересами службы. На учениях и занятиях по боевой подготовке проявлял разумную инициативу и решительность. Являясь высокопрофессиональным специалистом, он был примером для своих друзей и товарищей, и по признанию своих командиров — одним из лучших воинов в роте, а при выполнении боевой задачи проявил неподдельную храбрость. Погиб гвардии ефрейтор Ляпин 21 апреля 2022 года. За неоднократно проявленные отвагу и героизм он имеет целый ряд правительственных и ведомственных наград: Орден Мужества (посмертно),

медаль «За воинскую доблесть» 2 степени,

медаль «За возвращение Крыма»,

медаль «Участнику военной операции в Сирии»,

медаль «За отличие в военной службе» 3 степени. https://m.ok.ru/group/51529097216143/topic/154845549553039?st.dmod=LAYER Военнослужащий Мезенцев Виктор Спокойствие, умение держать себя в руках даже в экстремальных ситуациях – основная черта характера Виктора Вадимовича Мезенцева. Виктор родился в Абакане 25 июля 1999 года. Учился в 22 школе, учёба давалась ему легко, больше всего ему нравилась физика. Недолгое время занимался боксом, но любил больше за компьютером время проводить. Любил книги читать. Окончил он девять классов и поступил в сельскохозяйственный колледж. Получил профессию по специальности «Земельное имущество», ушёл в армию. Служил на флоте, в Калининградской области. Пришёл из армии, устроился работать на заправку оператором. Мобилизовали его в сентябре 2022 года. Он в Хабаровске отучился на танковую специальность, получил удостоверение, и на фронте служил в танковых войсках, наводчиком танка. В отпуск приходил один раз. Он был очень хорошим сыном, внимательным.

Виктор Вадимович Мезенцев погиб 13 мая 2024 года при выполнении боевого задания. https://dzen.ru/a/ZlliQsMrE1jQvJUp Военнослужащий Александрович Павел Воевода Павел Александрович. Погиб 16 мая 2024 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. https://t.me/geroirossii/7002 Военнослужащий Смаглиев Станислав Боец проживал в Яблоновском Адыгея. 06.08.1985-08.10.2022г. Простой парень из простой рабочей семьи. Станислав Владимирович любил спорт, ценил дружбу, любил родителей. Поэтому, чтобы не расстраивать их, сказал уходя на специальную военную операцию, что отправляется в командировку, чтобы мама была спокойна. https://dzen.ru/a/ZRYnuhJeLCNe9s04 Рядовой Мазин Максим В Вольске простились с погибшим бойцом Максимом Мазиным. Мазин Максим Николаевич погиб 28 февраля на территории Донецкой народной республики. Мужчину призвали осенью 2022 года в рамках указа о частичной мобилизации. 20.07.84-28.02.23 За проявленную в бою отвагу защитник Указом президента РФ Максим Мазин награжден орденом Мужества посмертно. В МОУ ВМР Лицей г. Вольска открыли мемориальную доску, посвященную памяти выпускника Максима Николаевича Мазина. https://www.saratov.kp.ru/online/news/5184806/ Военнослужащий Богданов Евгений Евгений Васильевич Богданов родился 4 января 1990 года в селе Колобовка Ленинского района Волгоградской области. С детства Евгений отличался любознательностью и увлечением историей. После окончания школы он успешно окончил Волжский политехнический техникум по специальности техник ЭВТ. После завершения техникума, Евгений прошёл срочную службу в Калининграде. По возвращении он женился и посвятил себя семье и работе. В 2019 году он присоединился к ансамблю «Лазоревые зори» по настоянию жены, где быстро полюбил участвовать в репетициях и стал запевалой при исполнении казачьих песен. В октябре 2022 года Евгений был мобилизован и направлен в зону проведения специальной военной операции в Херсонской области. За короткий срок он прошёл путь от рядового до командира взвода, зарекомендовав себя как смелый и ответственный командир, снискавший уважение своих подчинённых. 7 мая 2023 года при выполнении боевого задания Евгений Богданов погиб. Евгений Богданов награждён Орденом Мужества (посмертно) https://герои-сво.рф/geroi/bogdanov-evgenij-vasilevich/ Гвардии лейтенант Сывульский Владимир Гвардии лейтенант из Найфельд Еврейской АО. В 2014 году Владимир был призван на военную службу в республику Бурятия, г. Улан-Удэ. В 2015 году по окончании службы остался служить в войсках ВДВ, как мечтал в детстве. За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе. После очередной командировки в феврале 2022 участвовал в СВО на Украине. Благодаря смелым и решительным действиям, самоотверженности и мужеству гвардии лейтенанта В.А. Сывульского, был сдержан натиск и отражены атаки превосходящих сил противника возле населенного пункта Ивановка Херсонской области. 21 июня 2022 года Владимир погиб, ценою своей жизни спасая товарища, старшего разведчика.

Был награжден двумя орденами Мужества, один из которых - посмертно. https://dzen.ru/a/ZRYnuhJeLCNe9s04 Сержант Аминов Дамир В городе Вольске Саратовской области 30 декабря простились с добровольцем Дамиром Аминовым. 2.11.80-18.11.22 Аминов Дамир Акрамович погиб 18 ноября в ходе специальной военной операции, он служил в составе подразделения «Барс». Похороны прошли на мусульманском кладбище. В городе у Дамира остались родители, сестра и брат. Аминов родился в Вольске, закончил школу №1 и медицинское училище, служил в армии, вышел в запас в звании старшего прапорщика. В последнее время жил в Санкт-Петербурге, в июне добровольно ушел на фронт.

На гимназии Вольска появилась памятная доска Дамиру Акрамовичу Аминову. https://m.ok.ru/volsk.life/topic/156149915057137 Младший лейтенант Майков Андрей В ходе проведения СВО погиб младший лейтенант Майков Андрей Валерьевич — командир взвода "Штурм" 15-й Александрийской бригады https://vk.com/wall-154144646_29524 Гвардии рядовой Савельев Альберт В ходе проведения СВО погиб Савельев Альберт Юрьевич. Родился 30 января 1994 года в пгт. Морки Моркинского района Республики Марий Эл. Погиб 19 февраля 2024 года во время специальной военной операции, защищая интересы нашей Родины, гвардии рядовой 2 отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона. Альберт Юрьевич, находясь в зоне проведения специальной военной операции, проявил мужество и героизм, погиб как герой. У него остались жена, сын и две дочери. https://www.biblmorki.ru/index/savelev_albert_jurevich/0-705 Полковник Попов Владимир В городе Буденновске Ставропольского края состоялось торжественное открытие памятного камня имени Героя России Владимира Попова. Полковник полиции Владимир Владимирович Попов родился 6 июня 1954 года в селе Архангельском Буденновского района Ставропольского края. Службу в органах внутренних дел он начал в мае 1975 года в Буденновском ГРОВД. В июне 1995 года Владимир Попов принимал участие в освобождении заложников, удерживаемых террористами на территории Буденновской ЦРБ. В 2014 года он завершил службу в должности начальника 2 МОРО полиции по по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. С июля 2022 года Владимир Попов находился в зоне проведения СВО, где трагически погиб 3 ноября 2023 года. Указом Президента Российской Федерации от 3 января 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Попову Владимиру Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). https://t.me/strana_geroev/5319 Александр Иванович Стефанов родился 14 сентября 1981 года в Бохове (Орловская область) в семье заводских рабочих. Герой учился в местной гимназии №1, любил спорт, занимался биатлоном. По окончании школы в 1998 году Александр Иванович поступил в Мценский агролицей №18 по специальности «Бухгалтерский учет и экономика». Будущий Герой мечтал стать военнослужащим, поэтому во время обучения посещал клуб «Десантник», где ему удалось совершить свои первые прыжки с парашютом. В 2000 году Александр был зачислен в Рязанское воздушно-десантное командное училище. После получения диплома в 2005 году молодого офицера направили на службу в 76-ю гвардейскую десантно- штурмовую черниговскую дивизию. В течение следующих лет Стефанов продвигался по службе - дослужился до звания подполковника батальона. Также он неоднократно отправлялся в служебные командировки с особыми поручениями в Киргизию, Крым, Сирию. Участие в СВО по защите ДНР и ЛНР Александр Иванович принимал с первых дней в составе 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. 27 февраля 2022 года Стефанов вместе со своими боевыми товарищами совершал тактические манёвры вблизи Киева и попал в окружение сил противника. Враг применял артиллерийский и минометный обстрелы. Скоординировав силы 2-й и 3-й парашютно- десантных рот, подполковник в считанные минуты организовал оборону. После трех часов ожесточенного боя ВС РФ удалось сломить силы радикалов и вырваться из окружения, заняв соседний населённый пункт. На следующий день батальонно-тактическая группа была испытана ударами вертолётов Ми-8. От внезапного налета вражеской авиации пострадала часть российских военнослужащих, которые находились на передовой. Ситуация становилась катастрофической и грозила всему личному составу. Александр Иванович распорядился развернуть полевой госпиталь и оказать бойцам необходимую помощь. За проявленную отвагу подполковник Стефанов был награжден Орденом Мужества. Уже в мае 2022 года Александру была поручена задача вытеснить боевиков с территории ЛНР и занять стратегически важные точки. На протяжении пяти дней украинские радикалы стремились прорвать оборону. Однако им это не удалось. 31 мая противник применил артиллерию, преимущественно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время очередного артобстрела подполковник был ранен осколком в ногу от разорвавшегося снаряда, в связи с чем принял решение о госпитализации. По пути в госпиталь боевая машина подорвалась на мине, которую противник тщательно замаскировал. Вышедшая из строя БМП была поражена вражеской управляемой ракетой. Командир батальона Стефанов погиб на поле боя. Указом Президента РФ Александр Иванович Стефанов удостоен звания Герой России (посмертно). Александр Стефанов похоронен на Всехсвятском кладбище (Волхов). В родном городе Героя помнят. В честь него на территории гимназии №1 высадили первое дерево на Аллее Славы. https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-stefanov Кирилл Алексеевич Серавкин родился 19 августа 2002 года во Владивостоке. Детство и юность парень провел в поселке Заводское (Приморский край), где окончил общеобразовательную школу №4. По словам мамы, Кирилл был послушным и общительным ребенком и никогда не отказывал в помощи близким. В школе из всех предметов будущий Герой отдавал предпочтение трудам, где он мастерил подделки из дерева. За свои творческие успехи Серавкин не раз становился победителем олимпиад. Помимо творчества, парень увлекался спортом, занимался в разных секциях. Ближе к 9 классу стал осознано говорить о карьере военного. Кирилл Серавкин был призван на военную службу в ноябре 2020 года. Эта новость была с радостью воспринята родными будущего солдата. Первую военную квалификацию водителя-электрика боец получил в марте 2021 года, когда проходил воинские учения в Омске. За это время он зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный человек. В дальнейшем - заключил контракт и проходил службу в 83-й бригаде ВДВ города Уссурийск. Участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины рядовой Серавкин принимал с первых дней. В марте 2022 года при взятии посёлка Козаровичи близ города Гостомель Кирилл Алексеевич выполнял задачу по эвакуации техники. В ходе движения боевая колонна попала под обстрел противника. Машина, в которой находился Серавкин, была подбита из миномета и выведена из строя. Несмотря на шквальный огонь противника, Кирилл взял себя в руки и продолжил вести огонь по врагу, сохранив при этом жизни своих боевых товарищей. В ходе ожесточенного боя, находясь на наиболее напряженном направлении, Кирилл Серавкин героически погиб от осколочного ранения. Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу боец был удостоен звания Герой России и награжден Орденом Мужества (посмертно). Сегодня именем Кирилла Алексеевича Серавкина назван сквер, расположенный в районе школы №10 в поселке Заводское. https://kontingent.press/post/geroi-z-kirill-seravkin Максим Витальевич Мельник родился 27 мая 1997 года во Владивостоке. Учился в средней общеобразовательной школе №21, а в 6 классе поступил в Технический лицей г. Владивостока. После окончания лицея, сдав успешно экзамены, был зачислен в военный учебный центр при Дальневосточном федеральном университете по специальности горное дело. Максим сдал ЕГЭ на высокий балл, поэтому поступить мог в любой ВУЗ. Однако парень выбрал военную специальность. В 2021 году Мельник выпустился в звании лейтенанта. Стоит отметить, что Максим относился со всей серьезностью к выбранной профессии. Максим был сапером, и чтобы лучше узнать свою специальность, он проходил обучение в Хабаровском крае, где вместе со специалистами спускался в шахты с целью узнать особенности горной породы. Это необходимо, чтобы понимать специфику подрывов. В целом Максим был разносторонним человеком. В свободное время он занимался тюнингом старых машин и любил дрифт. По окончании учебы в ДВФУ Максим Витальевич был определен в воздушно-десантные войска командиром инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты. На спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины Мельник был отправлен в составе 76- й дивизии воздушно-десантных войск, которая расположена в городе Пскове. Знаменитая дивизия была прославлена боевыми заслугами её бойцов еще в период Великой Отечественной войны. Максим Витальевич погиб 30 мая 2022 года в зоне проведения СВО на территории Луганской Народной Республики при проведении инженерно-саперной разведки местности в районе населенного пункта Попасная. По словам боевых товарищей Мельника, он был отличным офицером: поддерживал подчиненных и был им опорой, несмотря на молодой возраст и небольшой опыт командования.

Указом президента Российской Федерации лейтенант Мельник Максим Витальевич был награжден «Орденом Мужества» (посмертно). Имеет медаль «За отвагу». Также он получил медаль «За боевые отличия» еще при жизни. https://kontingent.press/post/luchshemu-synu-i-komandiru-lejtenant-maksim-melnik

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