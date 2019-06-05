Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 2

Предыдущие фотоподборки:

Россия сто лет назад,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 2,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 3,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 4,

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 1

Продолжим вспоминать ЛИХИЕ 90-е!

1 мая 1993 года в ходе шествия, организованного оппозиционными движениями, в районе площади Гагарина в Москве произошли столкновения манифестантов с милицией:

Пейзаж после битвы (март 1992 года)

Всеволод Емелин

С утра на небо вышло солнце.

А мне с похмелья нелегко.

Но я заначил два червонца

На жигулевское пивко.

Указ о смертном бое с пьянством

Жить нам всем долго приказал.

И я, с завидным постоянством,

С утра за пивом на вокзал.

А там крутые бизнесмены,

Палатки полные всего,

А в них искусственные члены

Гораздо больше моего.

Вибратор, вибростимулятор.

Ах, как кружится голова.

А среди них кооператор

Стоит, как Терминатор-два.

Привет вам, хваткие ребята.

Я просто счастлив видеть вас.

Теперь каюк пролетарьяту —

Вы - наш господствующий класс.

Для вас сияют магазины

И носят девушки чулки.

Для вас веселые грузины

Из кошек жарят шашлыки.

Я поклонюся вам три раза,

Скажу вам русское "мерси".

Пусть большей частью вы с Кавказа,

Но вы – спасители Руси!

Страна воскреснет с новой силой,

Спасет ее капитализм.

Жаль, что меня сведет в могилу

До той поры алкоголизм.

Покуда я совсем не спился,

Сегодня в счастье и борьбе

Пью за систему бирж "Алиса"

И за тебя, РТСБ.

Я пью сегодня горько, сладко

За вас, вершители судеб,

За эту грязную палатку

И за тебя, мой "Менатеп".

Мой эксклюзивный дистрибьютер

(Звучит-то как! Эх, вашу мать!)

Постой, потом продашь компьютер,

Позволь тебя поцеловать.

Москва. Октябрь 1992 года:

19-22 августа 1991 года:

ГКЧП. Фото РИА Новости 19 августа 1991

Танки Т-80 Кантемировской дивизии на Красной площади. Москва. Августовский путч. 19 августа 1991 г.

Танки Т-80 Кантемировской дивизии на фоне Собора Василия Блаженного и Спасской башни возле Красной площади. Москва. Августовский путч. 19 августа 1991 г.

21 августа 1991 года. Колонна боевой техники на Калининском проспекте (Новый Арбат)

На пересечении Садового кольца и Нового Арбата в ночь с 20 на 21 августа 1991 года.

Баррикады протестующих на фоне Белого дома. Москва, август 1991 год.

Девочка на танке. Москва, август 1991 года.

Граффити в память погибшим у тоннеля на Новом Арбате, 22 августа 1991 года

А это в Ленинграде. 22 августа 1991 года. Крыша Мариинского Дворца (Ленсовета). Подъем трёхцветного флага:

Демонтаж памятника Ф. Дзержинскому в ночь с 22 на 23 августа 1991 года:

Ярмарка одежды в торжественных интерьерах дворца культуры профсоюзов. г. Волгоград:

Деды Морозы с транспарантом у стен Госдумы. Москва. 30 декабря 1998 года.

Весной 1998 года

Ветеран у станции метро, г. Москва

Ветеран в переходе, г. Москва

«Беркут» силой разгоняет митинг шахтеров, Луганск, 24 августа 1998 года

Взорванный троллейбус у станции метро Алексеевская. Москва, 12 июля 1996 года.

Захват автобуса на Красной площади в 1995 году с туристами из Южной Кореи.

Выдача зарплаты водкой учителям. 1996 год.

Выходной. Фото Игоря Мордвинкина, 1997 год.

Вечером 7 июня 1994 года Березовский вышел из офиса ЛогоВАЗа в центре Москвы и сел на заднее сиденье своего «Мерседеса». Едва машина тронулась, раздался взрыв, и на воздух взлетел припаркованный рядом «Опель».

Вице-премьер Борис Немцов на Кузбассе, во время летней забастовки шахтеров 1998 года

Вечером 20 ноября 1998 года Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге, в подъезде дома на набережной канала Грибоедова, 91, около её квартиры на втором этаже

Встреча соседей. Алтайский край, 1995 год.

Возле пивной мужик... Магадан, 1985. Фото Расула Месягутова

Где-то в Приморье начала 1990-х

Программа «Энергия - Буран»

«Энергия — Буран», окончательно закрытый в 1993 году.

Испытательный полёт БТС-002 (прототип «Бурана»), 1987 год

Транспортировка комплекса «Энергия–Буран» к месту старта. 1988 год

15 ноября 1988 года, со стартового комплекса площадки №110 космодрома Байконур впервые в истории отечественной космонавтики был произведен запуск многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».

Ан-225 «Мрия» и «Буран» в полёте над Украинской ССР. 1989 год.

МММ:

Демонстрация вкладчиков МММ в поддержку Сергея Мавроди после его ареста. Москва, август 1994 года.

Сергей Мавроди (1955-2018) Фотография Ю. Абрамочкина, 1994 год

Операция по изъятию финансовых документов АО «МММ» в доме Сергея Мавроди, 1994 год.

Сергей Мавроди в Государственной Думе

Митинг в поддержку Сергея Мавроди. Август 1994 года.

Группа Pantera с российскими милиционерами. 28 сентября 1991 годa.

Знаменитые советские синие курицы, Москва, 1990

Заключённые курят во время перерыва между школьными занятиями. Судская колония для несовершеннолетних преступников. Начало 1990-х. Фото Игоря Гаврилова

Вышедший на экраны в 1998 году «Сибирский цирюльник» Михалкова наделал много шума, наряду с «Титаником» Кэмерона

Гарри Каспаров проигрывает суперкомпьютеру Deep Blue, 1997 год, Нью–Йорк

Вторая волна антиправительственных протестов, 1998 год

Горожане на митинге против возвращения дореволюционного названия города. Ленинград. 11 июля 1991 года

Горячие закуски и продажа фруктов, 1997 год.

Дети празднуют день рождения за игрой на Dendy, 1994 год

Диснеевские герои желают счастья детям Петрозаводска. Кинотеатр Победа, август 1991-го.

Женщина продает календарь с обнаженными девушками. Москва, 1 декабря 1991 года. Фото Питера Тёрнли.

Заброшенные теплицы у станции метро Люблино. Москва, 1998 год.

Гараж маньяка Сергея Головкина (Фишера), октябрь 1992 г.

Жуткая реклама «кока-колы» в ГУМе, 1993 год

Драка в очереди в магазин, конец 1980-х - начало 1990-х годов.

Москва, 17 августа 1998 года

Дубна, одна из первых алкогольных палаток, начало 90-ых

Очередь за сигаретами. Метро Новокузнецкая, 25 августа 1990

Черномырдин и Кебич, 1994

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Пока всё. Продолжение следует....