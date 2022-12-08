Темы локальных вооружённых конфликтов и незаконной торговли человеческими органами всегда пересекаются. Где ещё можно добыть огромное количество человеческих “запчастей”, как ни в горячих точках? В такие места слетаются так называемые “чёрные трансплантологи” со всего мира. На временно оккупированной США и НАТО территории Украины, с первых дней начала карательной операции против гражданского населения Донбасса, стала появляться информация о том, что людей используют для забора донорских органов.

“Чёрная трансплантология” – это самая ужасающая и бесчеловечная часть геноцида населения. И увы, не имеющая должного освещения в мировых СМИ тема. Немногочисленные публикации появляются чаще всего в личных блогах независимых журналистов. Торговцы органами тщательно оберегают свои секреты. “Чёрная трансплантология” – это самая ужасающая и бесчеловечная часть геноцида населения. И увы, не имеющая должного освещения в мировых СМИ тема. Немногочисленные публикации появляются чаще всего в личных блогах независимых журналистов. Торговцы органами тщательно оберегают свои секреты.

В 2017 году во Франции таможня задержала огромную партию человеческих органов, прибывшую из Украины. Это была не случайная “находка”, а тщательно спланированная операция, которую провели французские полицейские и таможенники в аэропорту Орли. Силовики перехватили большую партию донорских органов в криогенном контейнере, замаскированном под синтезатор KING KORG. В жидкий гелий было погружено более 200 носовых перегородок и почти столько же наружных сфинктеров ануса.

Общая стоимость обнаруженных донорских органов составила 4,04 миллионов евро. То есть, у двухсот человек были изъяты части тела, которые однозначно указывают на то, что их владельцы мертвы.

Согласно сопровождающим документам, груз направлялся транзитом из Днепропетровского клинического военного госпиталя в Саудовскую Аравию. И вот что странно: рейс должен был следовать из Украины в Грузию, затем в Турцию и далее – в Саудовскую Аравию. Однако, оказался почему-то во Франции. После проверки выяснилось, что все транзитные документы были поддельными, а фирма-получатель под названием Лабеан (L‘abean), была зарегистрирована в одном из офшоров на Каймановых островах.

Независимые следственные журналисты считают, что к задержанной в аэропорту Орли партии донорских органов была причастна семья экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В 2015 году его жена Сандра Рулофс привезла в Киев группу медиков-трансплантологов. Тогдашний министр здравоохранения гражданин Грузии Александр Квиташвили организовал встречу Рулофс с высшим военным руководством Украины, после чего привезённые ею трансплантологи начали обучать украинских медиков изъятию органов в полевых условиях.

Прибывшие на Украину грузинские наёмники обеспечивали сопровождение “чёрных трансплантологов”, а также доставку кандидатов на изъятие органов в стационарные пункты в Днепропетровск и Харьков. Останки тел сжигались в крематориях, а партии донорских органов авиатранспортом отправлялись в страны Западной Европы. Выпотрошенные украинские военнослужащие объявлялись “дезертирами” или "пропавшими без вести”. Грузинские боевики также похищали гражданских лиц, в том числе и детей, которых за период проведения так называемой “АТО”, на оккупированных ВСУ территориях пропало 1600 человек.

Мы извлекли из архивов расшифровку рассказа сотрудника СБУ (все видеопоказания агента из сети удалены или заменены на ролики с участием бывшего президента Грузии), работавшего на Саакашвили и его жену Сандру Рулофс.

«В декабре, по приказу начальника, меня и еще двоих сотрудников, прикрепили к специальной медицинской группе. Она называлась «Группа неотложной помощи и реанимации». Обеспечение у нас было очень хорошее. Мы прошли специальную подготовку в Краматорске по защите и обеспечению медиков, которые спасают раненых».

«Вначале мы раненых отправляли в стационары и спец-центры, которые были созданы в Краматорске и Северодонецке. Там у умирающих изымались все органы, даже глаза, кожа и кости - всё отправлялось за кордон».

«С января с нами начала работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрюк. Она себя называла Элиз, но я, как знающий своё дело, смог посмотреть её документы. Она полностью поменяла стиль нашей работы и, невзирая ни на что, медиков нашей группы заставляла вынимать органы без всякого согласия раненых. Часто она сама всё делала. За 7-10 минут могла вырезать пару почек у раненого и обожжённого бойца».

По рассказу сотрудника спецслужбы, курировал их полковник Мищенко, который сообщил, что их задача защитить и обеспечить медиков человеческими органами, которые желают отдать смертельно раненые бойцы ВСУ якобы за солидное вознаграждение их семьям.

«Я получал шифровки от полковника, в которых указывались места, где шли тяжелые бои и были жертвы и раненые. На основании специального шифра, в этих местах у нас был полный доступ к 2-х сотым и 3-х сотым. Другой наш сотрудник отвечал за получение согласия от раненых, которых спасти невозможно. У таких солдат, медики, работающие по своей инструкции, изымали органы. Мы обеспечивали охрану и сопровождение. За каждого раненого или свежего трупа, с которого вынимались органы, мне платили надбавку 170 долларов. Вначале мы раненых отправляли в стационарные спеццентры, которые были созданы в Краматорске и Северодонецке. Там у умирающих изымались все органы, даже глаза и неповрежденная кожа. Все отправлялось за границу. Я не знаю сколько платили семьям этих несчастных жертв и платили ли вообще».

«В день извлекалось много органов, даже не хватало контейнеров. Помню, в начале февраля только за один день отправили на базу 23 пары почек, а также селезенки и печень. Трупы без органов мы упаковывали в черные пакеты, вызывали прикрепленную к нам группу бойцов и вывозили на грузовиках в сторону Артемовска, где нами была подготовлена и выкопана земля для захоронения. Реальный учет никто не вел. Большинство погибших было из 128 горно-пехотной бригады. С Дебальцево мы отступали вместе с украинской армией, по ходу выполняя свою работу. Мне трудно говорить об этом, но с Дебальцевского котла направили много органов и раненых. Мы все хорошо заработали, думаю наши генералы в том числе».

Агент спецслужбы рассказал, что голландскому трансплантологу Элизабет Дебрюк часто звонили на мобильный и спутниковый телефоны. Как установил сбушник, это была жена Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, которая являлась реальным заказчиком и организатором всей миссии. По поручению куратора полковника Мищенко, агент СБУ сопровождал Саакашвили в Краматорск и Лисичанск.

«После встречи-пиара перед бойцами, я организовал встречу с нашей спецмедгруппой. Эта Эльза бегала вместе с Саакашвили на закрытых встречах и в Краматорске, и в Лисичанске. Саакашвили хвалил нашу медгруппу, особенно медработников, пообещал нам всем увеличение зарплаты, если мы увеличим количество и качество товара. Он органы называл товаром. Он говорил, что мы этим помогаем семьям, потерявшим своего близкого, и больным из Европы и США, ожидающих свежие человеческие органы. В итоге все пошло дьявольским путем».

Сотрудник украинской спецслужбы свидетельствует, что тех бойцов, что были захоронены у въезда в Артемовск (Бахмут), записали в «пропавшие без вести». Никакие согласия не заполнялись, и их родственникам ничего не заплатили. Солдат просто убили, поскольку в процессе перемирия умирающих было меньше, а Сандра Рулофс требовала выполнить заказ.

«Элиз со Светой и Романом органы изымали и от гражданских лиц. В Попасной они почки и селезенку вырезали у потерявших сознание от взрыва мины девочки 12 лет и ее родного отца. Даже помню фамилию — Владимир Ляшевский. У него паспорт был в куртке, и я его передал Гене. Мы тела увезли в морг. У мамы девочки ноги были отсечены осколками, и она умирала от потери крови. Ей перевязали конечности жгутом и срочно отправили в медцентр для полной разделки на органы. Когда я проверил, все трое были зафиксированы как погибшие на месте бомбежки. Прямо скажу, реально идет беспощадное убийство, и я это не мог выдержать, 4 июня написал рапорт об увольнении».

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