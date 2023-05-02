Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 51

Сегодня у нас будут плакаты одного художника. Совместный проект сайта «Военное обозрение» и ростовского художника Виталия Щербака.

Вся экспозиция состоит из 10 картин-плакатов, написанных акрилом на холсте размером 60х80 см, и информационного стенда, где прописаны подвиги героев, изображенных на плакатах.

Цель выставки – подъём патриотических чувств и сплочение на фоне спецоперации, моральная поддержка бойцов СВО, напоминание сегодняшнему молодому поколению о подвигах наших героев.

Презентация выставки прошла 15 февраля 2023 года в школе № 83 и была приурочена к 80-летию освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, а также и очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Планируется расширение серии мотивирующих агитационных плакатов. Об авторе. Ростовский художник Виталий Щербак. Закончил Курганское Высшее военно-политическое авиационное училище в 1988 г. Капитан запаса. По окончании службы занялся творческой деятельностью: рисовал политические и военные карикатуры, комиксы, иллюстрировал детские книги, проводил художественные выставки в Ташкенте, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Киеве (до 2013 года), Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге. Художник сайта «Военное обозрение». https://topwar.ru/211347-vystavka-voenno-patrioticheskogo-pl...

В Екатеринбурге открыли Памятную доску, посвященную лейтенанту Александру Вискунову, погибшему в ходе СВО. В ходе митинга гостям рассказали о жизни и подвиге офицера. На церемонии открытия были задействованы родные и близкие военнослужащего, представители военного комиссариата региона, органов муниципальной власти, директор, преподаватели и ученики образовательного учреждения. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной доске.

https://t.me/izvestia/127550

Оперативно в Нижнем Новгороде уже 12 апреля появился портрет Владлена Татарского

https://t.me/rsotmdivision/6428

Полным ходом идет работа над бюстом первого Главы ДНР Александра Захарченко. Так тепло и приятно видеть, как проявляются знакомые черты и на тебя уже смотрит твой старый, добрый товарищ... Мастер - известный скульптор Салават Щербаков. Работа ещё не закончена, сходства будет больше, но уже сейчас... Бюст планируют установить в центре Донецка. БАТЯ!!! МЫ ПОМНИМ!!!

https://t.me/dnrdonetsk/68432

В Донецке открыли выставку в честь ветеранов Великой Отечественной и участников СВО

https://t.me/dnrdonetsk/68435

Улицу в Севастополе назвали в честь героя-комсомольца Александра Черемёнова В Севастополе сквер и четыре новых улицы будут носить имена участников СВО

Сквер Героев специальной военной операции теперь расположен в районе Парка Победы. А улица, названная в честь гвардии рядового Александра Черемёнова, руководителя комсомольской организации Севастополя, героически погибшего в сентябре прошлого года в Херсонской области, - в селе Полюшко.

Соседние улицы будут носить имена гвардии старшего сержанта Владимира Кривопалова, гвардии старшего лейтенанта Александра Лавриченко и старшего мичмана Ивана Вахрушева. Указанные наименования были предложены Министерством обороны Российской Федерации и согласованы на заседании Межведомственной топонимической комиссии города Севастополя.

https://vesti92.ru/2023/04/13/v-chest-geroev-svo-nazvany-che....

Пейзажи СВО: Доставка по адресу от расчетов «Искандеров» — наш арт в поддержку специальной военной операции Возможность точно поражать важные цели в тылу противника является одной из составляющих успеха как наступательных, так и оборонительных действий. И с этой задачей справляются оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Они способны работать баллистическими и крылатыми ракетами, доставляя до полутонны взрывного заряда на головы врага. Специальные технологии защиты от перехвата позволяют прорывать вражескую ПВО и успешно уничтожать цели.

В ходе боевых действий расчеты «Искандеров» поразили множество объектов, включая хорошо укрепленные сооружения. От их точных ударов в самом начале СВО противника не защитили даже толстые стены и подвалы городских администраций.

https://t.me/rybar/45507

Ночи СВО: Вдоль Днепра цветет Герань — наш арт в поддержку специальной военной операции Характерным элементом боевых действий на Украине стало масштабное повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов. В их число вошли и различные типы дронов-камикадзе.

Одним из наиболее узнаваемых образцов стал БЛА «Герань», корни которого ведут к иранскому «Шахед-136». Их массовые пуски нанесли существенный урон энергосистеме Украины, а также вынудили ВСУ частично рассредоточить свои ЗРК для прикрытия стратегических объектов.

И хотя украинские формирования получили комплексы западного производства, «Герани» по-прежнему прорываются сквозь эшелонированную ПВО и со своим фирменным звуком точно поражают цели даже в глубоком тылу противника.

https://t.me/rybar/45541

Пейзажи СВО: Очистители неба из войск ПВО — наш арт в поддержку специальной военной операции К профессиональному празднику войск противовоздушной обороны, чей девиз говорит сам за себя: «Сами не летаем и другим не даем!» Трудно переоценить тот колоссальный объем задач, который они выполняют в ходе специальной военной операции.

С февраля российские ЗРК перехватили тысячи целей — от самолетов и «Байрактаров» до реактивных снарядов и коптеров. Расчеты постоянно оттачивают мастерство вплоть до того, что могут перехватить целый пакет от HIMARS.

Для противника российские комплексы ПВО всегда были приоритетной целью. Их пытаются достать дронами, баллистическими ракетами и противорадиолокационными боеприпасами HARM.

Но раз за разом расчеты на своих машинах выходят из под удара и отражают налеты, успешно «стирая с радара» все обнаруженные точки.

https://t.me/rybar/45649

Я ВЫЙДУ ИЗ ОГНЯ

Прости меня, любимая, родная.

Я не могу иначе поступить.

Обязан быть я на переднем крае,

Чтобы Донбасс от хунты защитить.

Я должен быть , где вновь идут бомбежки,

И где свистят вновь пули над рекой,

Где до победы, кажется, немножко,

Но день наступит и опять ждёт бой.

Я должен быть, где города и села.

Хотят стереть огнём с лица земли,

Там, где бегут ручьями чьи-то слезы,

Там, где смешались ночи все и дни.

Я должен быть, где дети снова плачут,

Где отнимают, забирают жизнь.

Там, где слова порой так много значат.

Ты до утра, братишка, продержись!

Там, где пылают каждый день пожары,

И на полях не встретить урожай,

Там, где война в лицо всем дышит жаром.

Спасти я должен этот чудный край!

Роман РОМАНОВ, член Союза писателей России, подполковник запаса, г. Балашиха, Московская обл.

https://t.me/dnrlnrruss/1206

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