Из писем солдат и дневника немецкого офицера как предостережение Западу

«Сталинград — хороший урок для всего немецкого народа, жаль только, что те, кто прошел это обучение Россией, вряд ли смогут использовать полученные знания во вне»…
«Русские не похожи на людей, они сделаны из железа. Порой кажется, что никто из них не знает усталости, и не ведает страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в одних нательных тельняшках. Физически и духовно один русский солдат порой сильнее целой роты немецкого форсирования»…
«Русские снайперы и бронебойщики - несомненно ученики Бога. Они подстерегают нас и днем и ночью. 58 дней мы штурмовали один – единственный дом. Один единственный! И напрасно штурмовали… Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо. А в чудеса я больше не верю. Успех перешел на сторону врага»…
«Я разговаривал утром с обер - вахмистром В. Он говорит, что борьба во Франции была более для нас сплоченной. Французы честно капитулировали сразу же, как только поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Русские же, даже если это безрезультатно, продолжают бороться... Во Франции или Польше солдаты бы уже давно сдались, считает и вахмистр Г., но здесь русские продолжают фанатично бороться»...
«Любовь моя, Цилла. Это, право говоря странное письмо, которое никакая почта не пошлёт никуда. Посему я решил отправить его со своим раненым собратом. Ты его знаешь – это Фриц Заубер... Каждый день здесь приносит нам большие жертвы. Мы теряем наших людей, а конца этой войны так и не видно. Наверное, не увидеть и мне его, я не знаю. Что со мной будет завтра? Не ответит никто. Я уже потерял все надежды возвратиться домой и остаться целым. Думаю, что каждый немецкий солдат найдёт себе здесь мерзлую могилу. Эти снежные бури и необъятные поля, занесённые снегом, наводят на меня смертельный ужас. Русских просто невозможно победить…»
«Мы полагали, что война закончится к концу этого года, но, как видно, дело обстоит иначе, или и вовсе наоборот… Я думаю, что в отношении русских мы смертельно просчитались»...
«…Находимся в 90 км от Москвы, и это стоило нам невероятных усилий. Русские оказывают безумное сопротивление, обороняя Москву... Пока мы войдем в нее, будут ещё жесточайшие битвы. Многие, кто об этом ещё и не думает, должны будут погибнуть в этой войне... В этом походе многие жалели, что Россия – это не Польша и не Франция, и нет врага более сильного, чем русские. Если пройдёт ещё полгода в такой борьбе – то мы пропали...»
«Сейчас находимся у автострады Москва – Смоленск, неподалёку от чертовой столицы... Русские сражаются ожесточённо и яростно за каждый метр своей земли. Никогда ещё бои не были такими жестокими и тяжелыми. Многие из нас не увидят более своих родных...»
«Вот уже более трёх месяцев я нахожусь в России и многое пережил. Да, дорогой брат, иногда прямо душа уходит в пятки, когда находишься от проклятых русских в каких-нибудь ста шагах...»Лейтенант К. Ф. Бранд:
- «Из борьбы против русской земли и против русской природы едва ли немцы смогут выйти победителями. Сколько детей, сколько женщин, и все вокруг приносит плоды, несмотря на войну и грабежи, несмотря на разрушение и смерть! Здесь мы боремся не против людей, а против самой природы. При этом я снова вынужден признаваться сам себе, что эта страна с каждым днём становится мне всё милее».
Пастор Г. Голлвицер:
- «Я знаю, как рискованно описывать нашумевшего «русского человека», это неясное видение философствующих и политиканствующих литераторов, которое очень пригодно для того, чтобы его, как платяную вешалку, обвешивать всеми сомнениями. Вот только здесь на фронте, мы в отличие от всех этих персонажей понимаем, что «русский человек» не только литературная выдумка, хотя и здесь, как и всюду, люди различны и к общему знаменателю неприводимы, но еще и реальность, от которой порой стынет в жилах кровь».
А. Орме:
- «Они так многосторонни, что почти каждый из них описывает полный круг человеческих качеств. Среди них можно найти всяких, от жестокого грубияна до Святого Франциска Ассизского. Вот почему их нельзя описать несколькими словами. Чтобы описать русских, надо использовать все существующие эпитеты. Я могу о них сказать, что они мне нравятся, они мне не нравятся, я перед ними преклоняюсь, я их ненавижу, они меня трогают, они меня пугают, я ими восхищаюсь, и откровенно боюсь! Ясно одно, нас ждет совершенно другой от ожидаемого, финал этой кампании»...
К. Маттис:
- «Германия и Россия буквально олицетворяют собою несоизмеримость двух величин. Немецкое наступление на Восточный фронт, порой видится мне соприкосновением ограниченного с безграничным. Сталин является властелином евро - азиатской безграничности — это враг, с которым силам, наступающим из ограниченных, расчленённых наших пространств, справиться не возможно. Мы вступили в бой с врагом, которого мы, находясь в плену европейских жизненных понятий, вообще не понимали. В этом рок нашей стратегии, она, строго говоря, совершенно случайна, и потому обречена»…
Офицер Малапарт:
- «Брат мой, от народа, официально не признающего духовных ценностей, как будто нельзя было бы ожидать ни благородства, ни силы характера. Но русские сломали даже эти стереотипы. Как только они входят в контакт с западными людьми, они их коротко определяют словами «сухой народ» или «бессердечный народ». И ведь верно, весь эгоизм и материализм Запада заключен в этом определении - «сухой народ». В первые месяцы войны их деревенские женщины... спешили с едой для своих военнопленных. «О, бедные!» — приговаривали они. И при этом также приносили пищу для немецких конвоиров, сидящих в центре небольших скверов на скамейках вокруг белых статуй Ленина и Сталина, сброшенных в грязь. Они ненавидели нас, как вторженцев, но в то же время жалели, как людей и жертв начатой сверху войны... Господи, как же все изменилось. К 1943 году, я насмотрелся от собственных соотечественников таких зверств, что не могу описать их тебе словами. Изнасилования, убийства русских девушек, ни за что, стариков, детей, эксперименты в лагерях и работы до самой смерти, верь мне брат, именно после этого в русских что – то переключилось. Ты не поверишь, но они будто бы стали совершенно другой нацией полностью лишенной былого сострадания. Осознав, что мы не заслуживаем их человеческого отношения, они в тот же год стали неистовыми людьми. Будто бы вся их нация поднялась в едином порыве, чтобы вымести всех нас с их собственной территории. Закопать здесь навечно...
...Я видел ту девушку, брат... Которая в 41-ом, выносила нам еду из дома. Она в партизанском отряде. Недавно ее поймали, страшно пытали, но она ни сказала им ничего. Пыталась перегрызть горло своему конвоиру. Что мы здесь делаем, на этой земле? И откуда в нашем народе взялось столько ненависти? Я скажу крамолу, брат мой и вряд ли ты получить хоть строчку из этого письма, но русский народ, особенно больших просторов, степей, полей и сёл, является одним из наиболее здоровых, радостных и умудрённых на нашей Земле. Он способен сопротивляться власти страха даже с согнутой спиной. В нём столько веры и древности, что из него, вероятно, может изойти самый справедливый порядок в мире»...
Из дневника генерала Блюментрита:
«Многие из наших руководителей сильно недооценивали этого противника. Подобное произошло отчасти потому, что они не знали русского народа, и тем более русского характера. Некоторые наши военачальники в течение всей Первой мировой войны находились на Западном фронте и никогда не воевали на Восточном. Вероятно поэтому они не имели ни малейшего представления о географических условиях России и стойкости русских солдат. Они подписали нам смертный приговор, тем, что игнорировали неоднократные предостережения видных военных деятелей по России... Поведение русских войск, даже в этом первом сражении (за Минск) поразительно отличается от поведения поляков и войск западных союзников в условиях поражения. Даже будучи окруженными, истощенными, и лишенными шансов на борьбу, русские никогда не отступают. Мы не сможем быстро продвинутся вперед. Блицкриг потерян»...
Из дневника немецкого офицераДень первый
«Неделю назад из плена сбежали 15 русских солдат. Погоня из мотострелков загнала их в полуразрушенный ДОТ временного хранения. На предложение сдаться они ответили пулеметным огнем. Ожидаемо для русских. В ДОТе похоже, еще остались пулеметы и некоторые боеприпасы»…
День второй
«До вечера наши солдаты пытались уничтожить бежавших пленных стрелков. Все больше складывается ощущение, что это не истощенные пленом и едва живые люди, а полнокровное специальное отделение со средствами усиления, запасами еды и воды. ДОТ, едва цел, но продолжает держаться».
День третий. Утро
«Русские оказались слишком живучи, а ДОТ похоже – все еще цел. Утром артиллеристы подвели на прямую наводку зенитное орудие, но это не принесло перелома вражды. ДОТ едва держится, но еще стоит. Русские огрызаются огнем. Несем потери».
День третий. Вечер
«К вечеру третьего дня, двое наших саперов подобрались к ДОТу практически вплотную. В первые минуты казалось, что этих русских наконец выжжет огнемет вместе с внутренностями этого чертового блиндажа… Вдруг, неожиданно оттуда выскочили два огненных факела, это были двое русских, горевших заживо буквально у нас на глазах, – с винтовками на изготовку эти безумцы шли прямо на нас и стреляли. Запредельное для психики зрелище»…
Ночь
«…Никогда, до победного конца этой войны я не забуду сколько холодного пота мною было потеряно, это настоящее безумие. Воевать с таким врагом невозможно. Мы прошли острым ножом всю Европу, завоевали половину мира, и Россия тоже падет к нашим ногам – но нельзя ни признать, что русские бьются до последнего, и не проигрывают даже тогда, когда жив хоть один из их соотечественников… Во мне посеяны сомнения, надеюсь, что для Рейха на небесах все уже решено. Одно я знаю совершенно точно, худшим решением Фюрера, было отдать приказ о начале этой кошмарной кампании. Последний бой против русских , наверняка будет точно таким же как и первый, с необескровленными людьми…»
Спустя четыре месяца, дневник с этими словами подберет солдат советской Красной армии. Подберет с мертвого тела еще одного немецко – фашисткого захватчика. Особист, получивший его к вечеру брезгливо бросит окровавленный блокнот в стопку с остальными докладами, а через несколько лет, над Берлином, будет победно развиваться красный от крови Родного Отчества Советский флаг.
Лишь на том свете, немецкий офицер узнает, кто в этом мире на самом деле сильнейший солдат, и на чьей стороне все это время был Бог в величайшей битве пришедшего к нам «цивилизованного» человечества…
А для контраста я хочу привести письмо нашего парня домой!
"Добрый день, мои Родные!
Получил вашу весточку. Большое спасибо, а самое большое спасибо за ваше поздравление в честь моего 24-летия. Милая Мамочка, ты спрашиваешь, какие у меня … волосы … сначала показалось малость седых, но я их вырвал, так что теперь нет многого, только морщины на лбу и что делать не знаю. Снег почти везде растаял и очень много валяется вокруг мертвых фрицев.
Времени всегда ужасно мало. А как хочется почитать в свободную минутку ваше письмецо, да еще такое, как вы пишите. После такого письма становишься еще злее, еще пуще желаешь делать что - то большее, бить сильней эту фашистскую гадину. Спасибо, милые, за такие письма. Я очень доволен, даже не знаю, как передать мою радость, что хотя через письма, но вы вместе со мной.
Конечно, жаль умереть, но и в тоже время хочется умереть, если твоя смерть приблизит час победы...
Вы, мои родные, будете жить замечательно, мы вам обещаем, будете о нас петь замечательные песни и будете с гордо поднятой головой говорить, что ваш родной сын, брат, дядя погиб, иль отдал всё в честном бою, в борьбе за Родину, и за ее освобождение.
Мамочка, нас всех постигло общее горе, и меня и Раю, и весь наш советский народ. Но мы должны пересилить с вами все эти трудности, стиснув зубы. Скоро покончим с гитлеровскими бандитами, разобьем и сметем с лица земли всю фашистскую нечисть!
Остались, мама, к тому силы у нашего народа. И не печальтесь, не падайте сильно духом. Я прошу вас, мама, чтобы вы сестрицу Раю как могли не тревожили, не давали ей вид о том, что вы переносите большие невзгоды, ибо это может сильно отразиться на ее здоровье и учебе.
На этом разрешите письмо закончить. Передавайте всем по привету. Оставайтесь пожалуйста бодры!
Ваш сын Михаил".
P.S.
Вдумайтесь уважаемые читатели, седому автору этого письма, едва исполнилось 24 года... Помни Западный мир и больше никогда не развязывай войны с русскими...
Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa),
ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ
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