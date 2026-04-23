Историческая Москва до революции ч.2

Часть 1

Продолжаем гулять по старой Москве Движение на Большой Дмитровке, 1899 Спасские ворота, 1883 г. Вид на Кремль c Большого Каменного моста, 1896 Кремль. Соборная площадь с колокольни Иван Великий, 1872 год. Вид от Сенатской площади, 1906 г. Вид на Красное крыльцо и Грановитую палату на Соборной площади Кремля.

Москва. 1889 год. Фотограф: И.Ф. Барщевский Опочивальня Теремного дворца, 1880-е годы. Автор: И.Ф. Барщевский

После реконструкции XIX века в комнате разместили резную деревянную кровать с балдахином из китайского шёлка и пологом у изголовья. Стены украшены медальонами с библейскими сюжетами, создавая атмосферу благочестия. Интересный факт: рядом с этой опочивальней находилась молельня, в которой в XVII веке хранились иконы в драгоценных окладах, украшенных самоцветами. Винтовая лестница соединяла спальню с «мыленкой», куда вода подавалась с помощью насоса из водовзводной башни Кремля. Александровский сад, 1905–1910 гг. У Мясницких ворот, 1912 Извозчик на Никитском бульваре, 1913 Гороховский переулок у церкви Великомученика Никиты, 1915 г. Театральный проезд, 1912 На Кудринской улице, 1912 Вид с Сапожковской площади. Троицкие ворота. Около 1905 г. Коронация Александра III. Шествие Их Императорских Величеств из Успенского собора, 15 мая 1883 года

Событие стало одним из самых ярких и торжественных ритуалов в истории Российской империи, следуя древней традиции венчания на царство, которая берет начало от Иоанна III.

Александр III получил титул наследника престола после смерти своего брата Николая Александровича в 1865 году, а в 1866 году сочетался браком с датской принцессой Дагмарой. Вид входа в здание летнего театра. Останкино, 1913 г. Вид на Новодевичий монастырь, 1899 г. Корпуса Петровской (сейчас Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, 19 век

На снимке также можно заметить паровой трамвай. Вот что писал о нем Константин Паустовский:

«Когда мы слишком изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на «паровичок» — паровой трамвай. Он ходил от Савеловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Это была самая легкая, а на кондукторском языке — самая «дачная» линия в Москве.

Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было». Гимназист на Смоленском бульваре, 1908 год

На заднем плане можно увидеть усадьбу Морозовых — яркий пример архитектуры той эпохи. Усадьба принадлежала одной из богатейших и известных купеческих семей Москвы — Морозовым, которые активно поддерживали культуру, искусство и промышленные предприятия. Большой Гнездниковский переулок, полицейские, 1912 г. Новослободская улица, 1905–1909 гг.

Эта улица служит продолжением Долгоруковской и простирается до Савёловской эстакады.

Своё название Новослободская улица получила по Новой Дмитровской слободе, возникшей в XVII веке. Слобода отделилась от Старой и Малой Дмитровских слобод, которые располагались на месте современных улиц Большая и Малая Дмитровка. Вид с Воробьёвых гор на Лужники, 1907 г.

Вдали посередине Новодевичий монастырь, вдали слева — мост Окружной железной дороги Большая Дмитровка. Театр Зимина, 1913 г.

На фотографии изображён Театр Зимина на Большой Дмитровке, в котором с 1908 года размещалась знаменитая Опера Зимина. Здание театра ранее принадлежало Опере Саввы Мамонтова, где впервые были поставлены многие оперы русских композиторов.

После пожара 1907 года С.И. Зимин восстановил театр, заказав современное оборудование из-за границы и пригласив художника К. Коровина оформить зрительный зал.

Интересный факт: плафон зала украшали портреты 12 выдающихся композиторов, а сама сцена стала важнейшей площадкой для развития русской частной оперы. Позже, в советское время, театр был закрыт, а с 1960-х годов здесь располагается Московская оперетта. Московское Зарядье. Торговля на Москворецкой набережной, 1890-е. Третьяковские ворота, 1911 год. Автор: J. Christin

Они построены в 1870–1871 годах. Эти ворота являются самыми молодыми в Китай-городе и были возведены на средства купцов, основателей знаменитой Третьяковской галереи. Проект разработал архитектор Каминский. Строительство Третьяковских ворот позволило разгрузить Никольские ворота и обеспечило дополнительный въезд в район. От ворот начинается Третьяковский проезд, который со временем превратился в торговый квартал, известный своими элитными бутиками. Публика на Коронации на трибунах у Ивана Великого, 1896 г.

Здесь собрались исключительно приглашённые гости: представители высших сословий, духовенства, дворяне, офицеры, члены Государственного совета и другие важные персоны, имевшие право присутствовать на церемонии.

В то же время, когда у Ивана Великого находилась привилегированная публика, на Ходынском поле проходила массовая раздача подарков простому народу, которая закончилась трагической Ходынской катастрофой. Дом Пашкова, 1880 г. Двойка-скиф в начале Водоотводного Канала, 1905 г. Кремль. Вид от Тайницкого сада, 1895–1900 гг. Конка на Серпуховской площади. Около 1900 г. Лев Толстой на коньках, Хамовники. 1898 год.

Несмотря на свой возраст и серьезные литературные достижения, Толстой не терял юношеской энергии и интереса к физической активности. Пожарное депо на Пречистенке, 1913–1914 гг.

Этот двухэтажный г-образный дом был построен ещё в 1764 году, предположительно по проекту архитектора Матвея Казакова, хотя документальных подтверждений этому нет. За свою долгую историю дом не раз менял владельцев и неоднократно перестраивался: в разное время он принадлежал княгине Хованской, Н. И. Ртищеву и генералу А. П. Ермолову.

В конце XVIII — начале XIX века здание обрело черты зрелого классицизма: на фасаде появились монументальные ризалиты с коринфскими полуколоннами и пилястрами. После пожара 1812 года постройку восстановили родственники Ермолова, а в 1835 году здесь разместили Центральное пожарное депо Москвы, которое перенесли с Волхонки из-за строительства Храма Христа Спасителя. В здании располагались не только пожарные, но и полицейский отряд.

В начале XX века депо стало настоящим техническим центром борьбы с огнём: здесь открыли учебный зал, мастерские и даже ветеринарный лазарет для спасённых животных. Извозчики на Курском вокзале в 1883 году. Как у Кремлевской стены появился Морской павильон.

Это произошло в далеком 1872 году. Специально для Политехнической выставки архитектор И.А. Монигетти построил Морской павильон.

На набережной у Кремлевской стены появилась длинная галерея из металла и стекла. Образцом для павильона стал Хрустальный дворец первой Всемирной выставки в Лондоне, который был признан провозвестником новой эры в строительстве. Москворецкая набережная. Воз с корзинками у Грибного рынка, 1901 г. Автор: Н. М. Щапов Пребывание Их Императорских Величеств в Москве, 1903 г.

Император Николай II в царской палатке, министр Императорского Двора барон В. Б. Фредерикс — перед началом смотра. Второе Серпуховское женское начальное училище у Серпуховской заставы, 1910–1914 гг.

Оно находилось на месте сквера у Московского монетного двора. Фасадом здание было направлено в сторону нынешнего Холодильного переулка. Долгоруковская улица. Слева — Церковь Николая Чудотворца, 1910–1914 гг. Екатерининская церковь и Спасская башня Кремля, Москва Перед собором Василия Блаженного, 1914 г. Автор: Alfons Maria Mucha Трубная площадь, рынок. Вид с Рождественского бульвара, 1911 г.

В те годы здесь размещался «Птичий рынок» Цирк братьев Никитиных. Около 1915 г.

Здание построено по проекту архитекторов Богдана Нилуса и Антона Гуржиенко.

Братья Никитины — Дмитрий (атлет), Аким (жонглёр) и Пётр (шпагоглотатель) — начали с балаганов, но к 1911 году создали в Москве передовой цирк, конкурировавший даже со знаменитым цирком Саламонского.

После национализации в 1919 году здание сменило несколько амплуа: 2-й Госцирк → Мюзик-холл → Театр оперетты → Театр сатиры (с 1965 года). От оригинальной постройки сохранился лишь купол — остальное перестроено до неузнаваемости. Дом Скакового общества, 1905 год.

Это изящное трёхэтажное здание в стиле неоклассицизма — первая московская постройка архитектора Ивана Жолтовского, созданная для Московского Скакового общества. Изначально проект задумывался в английской готике, но Жолтовский убедил заказчиков обратиться к русскому классицизму. Фасад украшен коринфскими колоннами, лепниной с античными сценами и полуротондой с балконом, откуда наблюдали за скачками.

Внутри располагались канцелярия, парадные залы с росписями Игнатия Нивинского и даже бильярдная. После революции здание отошло ВМФ, но интерьеры чудом сохранились — правда, до сих пор не признаны памятником культурного наследия. Красная площадь, ряды, 1904 год. На Ивановской площади, 1914 г. Автор: Alfons Maria Mucha Торговец газетами. Начало ХХ века Лужнецкий проезд, 1913 год.

Лыжники — обычное для того времени явление, ведь лыжи были популярным зимним развлечением и видом спорта, даже в дореволюционной России.

На заднем плане виднеется Церковь Седьмого Вселенского Собора на Девичьем поле, которая не сохранилась до наших дней — она была утрачена в 1935 году, в годы активной перестройки и секуляризации страны. Доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья на Ильинке, 1903–1908 гг.

Дом был возведён в 1882 году по проекту архитектора А.С. Каминского. Здание расположено по адресу улица Ильинка, дом № 7/3. Этот проект стал воплощением сочетания готических и старорусских архитектурных мотивов.

На первом этаже здания располагались многочисленные магазины, представлявшие широкий спектр товаров: текстиль, обувь, чай, мануфактура. Среди них были магазины известных купцов того времени, таких как Братья Третьяковы, Битепаж, Люшта и Боткин.

После завершения строительства здание функционировало как доходный дом Иосифо-Волоколамского подворья. В советский период его использовали под государственные учреждения: здесь размещались Наркомфин, Министерство финансов СССР, а позже Верховный Суд РСФСР и РФ. В 2012 году после реконструкции здание стало домом для Федерального казначейства (Казначейства РФ). Кремль. Памятник Александру II. Общий вид с Ивановской колокольни, 1900–1905 гг. Покровский собор (Храм Василия Блаженного) на Красной площади, 1912–1914 гг.

Интересный факт: Собор построен в 1555–1561 годах по приказу Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Каждый из его 11 куполов соответствует отдельной церкви, посвящённой святым, чьи праздники пришлись на ключевые моменты Казанского похода.

С 1990 года Покровский собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а сегодня является филиалом Государственного исторического музея. Божениновский переулок. Дом Зловых, 1912 г. Смоленский рынок, 1910 г. Кремлевская набережная. Москва, 1908 год. "Дома-гиганты" и "Конная кляча" в Москве 1910-1913 гг.

Современники говорили, что Москва за первое десятилетие 20 века очень сильно изменилась. Главное, что отмечали, это невероятное количество "домов-гигантов". Так тогда называли здания больше четырёх этажей. Самым высоким строением города в те времена считался "Дом Афремова" на Садовой-Спасской улице. У него было 8 этажей.

Говоря современным языком, люди жаловались, что облик первопрестольной портился. Ухудшался панорамный обзор. Если раньше с какого-нибудь возвышения в центре Москвы можно было лицезреть Замоскворечье или даже Воробьёвы горы во всей их красе, то теперь виды закрывали новые жилые дома, здания университетов и фабричные корпуса. Но в то же время жители признавали, что некоторые части первопрестольной благодаря новой застройке стали выглядеть лучше, а также перестали быть небезопасными по вечерам. Например, районы Девичьего поля и Миусской площади.

Ещё одной отличительной чертой Москвы начала 1910-х годов стало невероятно оживлённое движение транспорта. Конка навсегда ушла в прошлое в 1912-м. Уже под конец горожане откровенно посмеивались над вагонами на лошадиной тяге. Передвигались они так медленно, что многие говорили, что садились туда не чтобы побыстрее доехать, а просто для отдыха от долгой прогулки. В народе даже придумали такое ругательство: "коночная кляча". Его использовали, когда хотели указать на несуразность или негодность чего-либо. В общем, устаревший и не очень удобный транспорт полностью вытеснили электрические трамваи. Соляной рыбный двор был одним из самых крупных каменных зданий Москвы XVI-XVII веков. Это было торговое сооружение Белого города, двор которого находился на углу нынешней Солянки и улицы Забелина и примыкал к Ивановскому монастырю. В 1913 году постройки двора, которые на тот момент сильно обветшали, разобрали. На их месте создали многоэтажный доходный дом, который дошел и до наших дней. Выставка «Зарисовки забытой Москвы» Выставка «Зарисовки забытой Москвы» Открытие памятника императору Александру III, 22 октября 1913 г. Открытие памятника императору Александру III, 22 октября 1913 г. Красная площадь 1914 год. Снимок со стороны Сенатской башни. Москворецкий квартал за хр.Василия Блаженного еще стоит. Памятник Минину и Пожарскому стоит на своем старом месте слева за кадром, как раз напротив Сенатской башни. Вид из дома на Спасопесковской площадке на восток, 1908 г. В Петровском парке, 1900 г. Раушская набережная, 1903 год

В начале XX века Раушская набережная активно индустриализировалась: здесь уже работала электростанция, построенная в 1896 году, а сам район ещё хранил следы старых каналов и слобод, связанных с историей московских садовников и купцов.

Интересно, что набережная получила своё современное название благодаря «ровушкам» — каналам, отводившим воду из поймы Замоскворечья, которые были засыпаны в 1835 году. Уборка снега в Большом Ивановском переулке (ныне ул. Забелина), 1898 г. Кремлевская набережная, 1905 г. Вид на Костомаровский мост и Сыромятники от Спасо-Андроникова монастыря, 1911 г.

В центре — Костомаровский мост через Яузу и район Сыромятники. Слева возвышается Морозовская богадельня на Шелапутинском переулке, над которой виден доходный дом, выросший из особняка Тутолминых — Прохоровых на Швивой горке. Ещё левее — шатёр храма святого Николая в Ямах и доходный дом на Николо-Ямской. Белый особняк Морозовых на Шелапутинском переулке с мезонином выделяется среди темных зданий доходных домов в районе Тетеринского переулка и Земляного вала. На горизонте видны стены и купола Воспитательного дома.

Правая часть фотографии — это парк усадьбы «Высокие горы» Усачёвых-Найденовых на Земляном валу, труба Сахарного рафинадного завода Марк и Ко, а за ней — белый купол здания Опекунского совета на Солянке и Троицкий храм на Яузской улице. На переднем плане — дома Сыромятнической набережной, в начале Костомаровского и Наставнического переулков. Трактир М. Н. Сорокина. Угол Пименовской (Краснопролетарской) ул. и Оружейного пер. 1900–1902 гг. Коронация Николая II и Александры Фёдоровны. Торжественный въезд у Иверской часовни, 1896 г.

На заднем плане Большая Московская гостиница Вид одного из павильонов, выстроенных к торжествам коронации на углу Тверской и Садовой-Триумфальной улиц, 1896 г. Поиски утопленника на Яузе, 1898 г. Вид от Крымского моста в сторону Крымской площади, 1910 г. Линейка у моста Московско-Казанской железной дороги. За мостом виден газгольдер, 1896 г.

И на сегодня все.