Зимний Новосибирск — 2021

Зимой температура воздуха в Новосибирске может опускаться до серьёзных отметок, и этот год не стал исключением. Минимальная температура была зафиксирована 25 января, когда столбики термометров опустились до −39°C. В моем традиционном фотоотчёте о Новосибирске показываю, как меняется облик города с приходом зимы.

1. Новосибирск был основан в 1893 году. Поселение на этом месте понадобилось, чтобы разместить рабочих из Тобольской, Томской, Енисейской губерний и европейской части России, приехавших строить железнодорожный мост через Обь. Изначально посёлок носил название Ново-Николаевск. В 1903 году он получил статус города, а в 1926-м его переименовали в Новосибирск. 2. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны. 3. Площадь Ленина и Театральный сквер. 4. Панорама центра города. 5. Главный ледовый каток и ёлка. 6. Первомайский сквер. 7. Новая архитектурная подсветка краеведческого музея. 8. Новосибирский Краеведческий музей расположен в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк. 9. Красный проспект — главная улица города. Большая его часть разделена бульваром или парковками. 10. От Красного проспекта отходит Октябрьская магистраль — с неё начинается улица Кирова, одна из главных магистралей Октябрьского района города. 11. Офис авиакомпании S7 Airlines на улице Кирова. 12. Михайловская набережная. 13. Ледовый городок на набережной. 14. Мосты Новосибирска. 15. Зимняя набережная. 16. Сквер S7 на улице Орджоникидзе. 17. Правительство Новосибирской области с новогодней иллюминацией. 18. Тихий центр. 19. Государственный концертный зал имени Каца. 20. 21. 22. Самый длинный в мире метромост. 23. Пятничные пробки в Новосибирске. 24. Бугринский мост. 25. Его построили в 2014 году. Он имеет уникальную конструкцию с арочным пролётом длиной 380 метров — самым большим на территории России и СНГ. 26. Общая протяжённость моста составляет 2,1 километра (вместе с подходами 5,5 километра), а высота — 92 метра над водой. 27. Октябрьская магистраль. 28. НГУ (Новосибирский государственный университет). 29. НГУ был основан в 1958 году, а первые занятия прошли уже 29 сентября 1959. Это один из крупнейших и сильнейших вузов нашей страны. На сегодняшний день выпускники Новосибирского государственного университета работают во множестве технологичных компаний, в том числе зарубежных. 30. Улица Ленина. 31. Ресторанный дворик возле здания гостиницы «Центральная». 32. Ленина, 18. 33. Проспект Димитрова. 34. Площадь и улица Ленина. 35. Правительство НСО. 36. Бугринский мост во льдах. 37. Каток у оперного. 38. Главная ёлка Новосибирска. 39. ТЭЦ-5. 40. Строительство четвёртого моста через Обь. 41. Строительство новой ледовой арены.

https://gelio.livejournal.com/257986.html