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Зимний Новосибирск — 2021

Зимний НовосибирскЗимой температура воздуха в Новосибирске может опускаться до серьёзных отметок, и этот год не стал исключением. Минимальная температура была зафиксирована 25 января, когда столбики термометров опустились до −39°C. В моем традиционном фотоотчёте о Новосибирске показываю, как меняется облик города с приходом зимы.

1. Новосибирск был основан в 1893 году. Поселение на этом месте понадобилось, чтобы разместить рабочих из Тобольской, Томской, Енисейской губерний и европейской части России, приехавших строить железнодорожный мост через Обь. Изначально посёлок носил название Ново-Николаевск. В 1903 году он получил статус города, а в 1926-м его переименовали в Новосибирск.Зимний Новосибирск, с высоты2. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны.Зимний Новосибирск, оперный, вечерний город3. Площадь Ленина и Театральный сквер.Зимний Новосибирск, вечерний город4. Панорама центра города.Зимний Новосибирск, панорама5. Главный ледовый каток и ёлка.Зимний Новосибирск, ледовый каток, оперный6. Первомайский сквер.Зимний Новосибирск, первомайский сквер, белый7. Новая архитектурная подсветка краеведческого музея.Новосибирск, Краеведеческий музей8. Новосибирский Краеведческий музей расположен в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк.Новосибирск, краеведческий музей9. Красный проспект — главная улица города.

Большая его часть разделена бульваром или парковками.Зимний Новосибирск10. От Красного проспекта отходит Октябрьская магистраль — с неё начинается улица Кирова, одна из главных магистралей Октябрьского района города.Зимний Новосибирск, Кирова, октябрьская магистраль11. Офис авиакомпании S7 Airlines на улице Кирова.Новосибирск, S7, офис12. Михайловская набережная.Зимний Новосибирск, набережная михайловская13. Ледовый городок на набережной.Зимний Новосибирск, ледовый городок14. Мосты Новосибирска.Зимний Новосибирск, мосты15. Зимняя набережная.Зимний Новосибирск, набережная16. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.Зимний Новосибирск, сквер S717. Правительство Новосибирской области с новогодней иллюминацией.Новосибирск, правительство нсо, администрация области18. Тихий центр.Зимний Новосибирск19. Государственный концертный зал имени Каца.Новосибирск, концертный зал каца20. Зимний Новосибирск21. Зимний Новосибирск22. Самый длинный в мире метромост.Зимний Новосибирск23. Пятничные пробки в Новосибирске.Новосибирск, пробки, развязка, трафик, горб городецкого24. Бугринский мост.Зимний Новосибирск, Бугринский мост25. Его построили в 2014 году. Он имеет уникальную конструкцию с арочным пролётом длиной 380 метров — самым большим на территории России и СНГ. Новосибирск, Бугринский мост, рассвет26. Общая протяжённость моста составляет 2,1 километра (вместе с подходами 5,5 километра), а высота — 92 метра над водой.Зимний Новосибирск, Бугринский мост, рассвет27. Октябрьская магистраль.Зимний Новосибирск, ночной город28. НГУ (Новосибирский государственный университет).Новосибирск, НГУ, Академ29. НГУ был основан в 1958 году, а первые занятия прошли уже 29 сентября 1959. Это один из крупнейших и сильнейших вузов нашей страны. На сегодняшний день выпускники Новосибирского государственного университета работают во множестве технологичных компаний, в том числе зарубежных.Новосибирск, НГУ, Академ30. Улица Ленина.Зимний Новосибирск31. Ресторанный дворик возле здания гостиницы «Центральная».Зимний Новосибирск, дворик32. Ленина, 18.Зимний Новосибирск33. Проспект Димитрова.Зимний Новосибирск34. Площадь и улица Ленина.Зимний Новосибирск35. Правительство НСО.Зимний Новосибирск, новогодний36. Бугринский мост во льдах.Зимний Новосибирск, мост Бугринский37. Каток у оперного.Зимний Новосибирск, каток у оперного38. Главная ёлка Новосибирска.Зимний Новосибирск, каток у оперного, ёлка, новый год39. ТЭЦ-5.Зимний Новосибирск, ТЭЦ-540. Строительство четвёртого моста через Обь.Зимний Новосибирск, строительство моста41. Строительство новой ледовой арены.Зимний Новосибирск, строительство стадиона
https://gelio.livejournal.com/257986.html

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