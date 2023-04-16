Запросы и ответы Пригожина Е.В.

Аудиозапись Пригожина Е.В. 15 марта в 13.18Евгений Пригожин сообщил, что штурмовиками ЧВК взят под контроль населенный пункт Зализнянское не смотря на отсутствие боеприпасов.
https://t.me/concordgroup_official/591
Запрос от редакции издания ЯРНОВОСТИ
Уважаемый Евгений Викторович! Издание ЯРНОВОСТИ обращается к вам с просьбой прокомментировать новый закон, запрещающий дискредитацию участников специальной военной операции под угрозой административной и уголовной ответственности. При этом и вы, и сотрудники ЧВК «Вагнер» периодически выступают с критикой отдельных представителей Министерства обороны, которые формально тоже являются участниками СВО.
Не опасаетесь ли вы, что эти генералы привлекут вас к ответственности по новому закону?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Новый закон о запрете дискредитации добровольцев был, в том числе, инициирован и поддержан мною со следующей целью: те заключенные, которые участвовали в СВО, не должны постоянно отвечать за свое прошлое. Внимание, именно прошлое. Если они сейчас совершают какие-либо правонарушения, то можно говорить об этом сколько угодно, я так считаю. Также, я считаю, что закон о дискредитации не должен распространятся на командирский состав, а именно на меня, на Министра обороны, на других руководителей, которые, в том числе, допускают или могут допускать ошибки в СВО. По поводу них нужно говорить то, что общество считает необходимым. Свят только солдат. Поэтому солдат трогать не нужно.
Что касается претензий, которые могут возникнуть ко мне – я никого не дискредитирую. Я говорю только правду и имею все доказательства, в том числе и документально зафиксированные, это первое. И второе, все мои высказывания проверяют юристы, и поэтому я тщательно выбираю выражения. Конечно, посадить можно кого угодно, и меня тоже, но в этой ситуации не нужно забывать, что посадить могут и 146 миллионов россиян, а это путь в никуда».
https://t.me/concordgroup_official/592
Запрос от редакции издания Daily Storm
Добрый день!
Хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу. В Телеграм-канале «Тот парень с порнозависимостью» появился пост, в котором утверждается, что на сайте Pornhub была размещена реклама по вступлению в ряды ЧВК "Вагнер".
Известно ли Евгению Викторовичу о размещении рекламы на порнографическом сайте? Действительно ли представители ЧВК «Вагнер» размещали там рекламу? Как считает Евгений Викторович, такая реклама принесет свои плоды?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: «Иди воевать в ЧВК «Вагнер», хватит дрочить». Кто не согласен с этим доводом?».
https://t.me/concordgroup_official/593
Запрос от редакции издания «Блокнот»
Уважаемый Евгений Викторович!
Сейчас в сети обсуждают возможную отставку командующего Воздушно-десантными войсками РФ Михаила Юрьевича Теплинского, а также причины его ухода. В связи с чем мы хотели бы задать вам следующие вопросы:
Насколько хорошо вы его знаете?
Как вы можете его охарактеризовать?
Публикуем комментарий Е. В. Пригожина:
«Я не могу точно сказать, сколько я знаю генерала Теплинского. Безусловно, мы с ним встречались и до СВО. Однако это всегда носило минутный характер. По-настоящему мне пришлось с ним встретиться во время печально известных событий под Берестовым.
Могу сказать, он честный, грамотный, по-хорошему бескомпромиссный, бесстрашный. Не знаю подробностей его ухода, но есть много версий. Насколько мне известно, одна из них заключается в том, что он отказался заниматься лизоблюдством и высказывал честные мнения, сберегшие многих десантников, за которых он отвечал. Думаю, эти отважные парни принесут еще немало пользы своей стране и россиянам благодаря Теплинскому. Знаю, что все военные и бойцы ЧВК «Вагнер» всегда отзываются о нем с теплотой. Надеюсь, что в ближайшее время такие как он и Суровикин займут руководящие должности в Министерстве обороны и сумеют принести настоящую славу русскому оружию. Я извиняюсь перед многими военными, с которыми мы хорошо знакомы и которые проявляют самые достойные качества, что упомянул именно Теплинского и Суровикина. Это сделано исключительно с целью не демаскировать многие процессы. В целом в армии огромнейшее количество достойных офицеров и генералов, которые умеют отлично руководить бойцами, а им требуется уверенное и грамотное руководство. На Руси много пословиц на эту тему, одна из них: «Коли барин лох, то и крестьянин плох». Конечно же это я про себя, а не про Министра обороны».
https://t.me/concordgroup_official/594
Запрос от редакции издания РБК
Добрый день!
РБК готовит материал о задержании в Одинцовском районе Подмосковья Акрома Чоршанбиева по подозрению в хранении оружия. По данным источников РБК, в его машине были обнаружены два автомата Калашникова и патроны. Чоршанбиев сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он заключил контракт с одной из структур, имеющих отношение к ЧВК «Вагнер». В связи с этим просим ответить на вопросы:
- Известно ли вам о задержании Чоршанбиева?
- Действительно ли он заключал контракт с ЧВК «Вагнер» и находился в зоне проведения СВО?
- Является ли он действующим бойцом ЧВК «Вагнер»
- Выезжал ли в отделение полиции представитель ЧВК?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Проверили тщательно, такого персонажа в ЧВК «Вагнер» никогда не было и нет. На будущее, чтобы не путать обычного правонарушителя с бойцом ЧВК «Вагнер», обратите внимание следующие характерные признаки бойцов ЧВК «Вагнер».
Боец ЧВК «Вагнер» всегда вежлив, уважителен, как правило хорошего телосложения, крепкий, выносливый, смелый, отважный, любящий Родину. Человек, который всегда может объяснить, где он был, против кого воевал, но никогда делать этого не будет. Если он попадает в публичное поле, то он старается надеть маску и скромно уйти на задний план, а когда он находится в бою – то с широко открытыми глазами он идет вперед и убивает врага.
Вот это те признаки, по которым вы легко можете определить бойца ЧВК «Вагнер». Его любит народ, любят девушки, желательно молодые и симпатичные, и ненавидят представители блока НАТО. Это он, это боец ЧВК «Вагнер», а, видимо, Чоршанбиев не подходит под эти признаки, поэтому он не боец ЧВК «Вагнер».
https://t.me/concordgroup_official/596
Публикуем запрос от американского издания Semafor
Уважаемый Евгений Викторович!
Вас беспокоит издание Semafor в Нью-Йорке.
В рамках одного из наших расследований мы общались с несколькими афганскими военными, которые сообщили нам о том, что некоторые из их знакомых заключают контракты с ЧВК Вагнер.
Могли бы Вы подтвердить, что в ЧВК есть афганские наемники? И если да, то сколько их человек? На каких условиях они вступили? Есть ли из них кто-то, кто сотрудничал с США во время их пребывания в регионе?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Да, действительно афганские бойцы ЧВК «Вагнер» работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных».
https://t.me/concordgroup_official/599
«Идеология и уважение»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл смысл шеврона «Груз 200 мы вместе»
Второй жетон, уточняет Пригожин, забирает тот, кто готов хранить память о погибшем воине и брать ответственность за дальнейшую жизнь его семьи.
Пригожин считает, что влиятельные люди, бизнесмены и предприниматели из разных регионов РФ вполне могут забирать себе посильное количество жетонов для того, чтобы оказывать помощь женам, детям и пожилым родителям погибших ребят. Однако потенциальные меценаты должны четко понимать, что «откреститься» от этой затеи уже не получится – как бы не было тяжело, ответственность придется нести до конца жизни.
Евгений Пригожин также отметил, что каждый боец ЧВК «Вагнер» так или иначе несет ответственность за своего погибшего на поле боя товарища. Именно поэтому фраза «Груз 200 мы вместе» носит не только символический характер для «музыкантов», но и напоминает им о том, что в случае смерти о их родственниках позаботятся, а память о подвиге солдат будет жить вечно.
https://riafan.ru/23941709-_ideologiya_i_uvazhenie_osnovatel...
Добрый день, Евгений Викторович, Вас беспокоит Иван Родин, главный редактор Независимой газеты отдела Политики.
За Последние несколько дней большинство Российских и украинских телеграмм каналов облетела новость о рассекреченных данных переговоров Президента Владимира Путина с Главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, касательно ЧВК "Вагнер". Ниже прилагаем спекулятивную часть материала. Просим прокомментировать и ответить на несколько вопросов относительно этой ситуации:
1. Стоит ли российским гражданам воспринимать это не более чем психологическую атаку на идеологическом фронте в ходе СВО?
2. Какие цели, по вашему мнению, ставит перед собой такое заявление и как это может повлиять на будущую коммуникацию между Вами и Генштабом РФ?
3. Не думаете ли Вы, что главной задачей таких заявлений является дискредитация заслуг и значимости ЧВК Вагнер в СВО на Украине?
"Глава Совбеза РФ Николай Патрушев в обращении к Путину предположил, что при текущих темпах войны в Украине от российского ЧВК "Вагнер" через полтора-два месяца ничего не останется.
При этом Патрушев предположил, что в связи с такой ситуацией основатель ЧВК Евгений Пригожин может попытаться объединить бывших и оставшихся действующих бойцов "Вагнера" под надуманным предлогом
и пользуясь имеющимися в его распоряжении ресурсами организовать, вооружить и направить их на территорию России с целью захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь.
Паблик добавил:
"Секретарь Совбеза сказал, что уже дал распоряжение контролировать контакты и передвижения бывших бойцов ЧВК. Путин согласился с доводами Патрушева и поблагодарил за проделанную работу по нейтрализации ЧВК Вагнера в общем и Евгения Пригожина в частности"."
"До меня не доводили эту информацию и сообщений в телеграм каналах я не видел. Тем не менее, если такая информация есть, а телеграмканалы зачастую это просто сплетня, но если она и есть в реальности, то, конечно же, специальные службы должны контролировать безопасность государства и ее жителей. Поэтому, если такая опасность исходит, от кого бы она не исходила, угрозу надо устранять".
https://t.me/concordgroup_official/602
Публикуем запрос от издания The New York Times
Привет
Я репортер The New York Times из Кении. Ранее мы переписывались для сюжета о деятельности Вагнера и г-на Пригожина в Судане. Я пишу еще один рассказ о ситуации в Чаде.
Наши сообщения подтверждают другие сообщения о том, что правительство Соединенных Штатов предупредило президента Чада о заговоре Вагнера с целью его убийства и что Россия оказывает поддержку чадским повстанческим силам.
- Что вы ответите на это обвинение?
- Предлагает ли Вагнер поддержку чадским повстанческим силам, базирующимся в Центральноафриканской Республике или Судане?
- Каковы нынешние отношения Вагнера с генералом Мохамедом Хамданом из Судана?
- Были также сообщения о том, что Соединенные Штаты пытаются отговорить некоторых африканских лидеров от союза с Россией или Вагнером. Вы знаете, правильно ли это?
Крайний срок для этой истории - завтра вечером, 17 марта. Спасибо.
Деклан Уолш
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Господин Уолш, мы уже многократно отвечали на эти вопросы, что не имеем никакого отношения ни к чадским повстанцам, ни к господину Хамедти. Вы мелкий провокатор, который пытается высосать из пальца различные сюжеты об Африке. Поищите информацию в наших предыдущих ответах и вам будет этого достаточно. Вставать раком и готовить вам ответ к завтрашнему дню пресс-служба компании «Конкорд» не будет, у нее много других дел. Пригожин».
https://t.me/concordgroup_official/603
Публикуем запрос от издания Reuters
Уважаемый Евгений Викторович!
Агентство Рейтер просит Вас ответить на следующие вопросы:
1. В ходе подготовки материала о бывших заключённых, воевавших в рядах ЧВК «Вагнер», мы интервьюировали нескольких бойцов. Они рассказали нам подробности вербовки, подготовки и ведения боевых действий. В частности, бойцы говорили о том, что перед отправкой на фронт, они проходили подготовку на территории Луганщины в течение примерно трех недель. Можете ли Вы подтвердить, что такой формат подготовки бойцов всегда применяется в ЧВК «Вагнер»?
2. Бойцы сказали, что их наставниками в ходе подготовки были в том числе бывшие сотрудники российских военных спецподразделений. Соответствует ли эта информация действительности?
3. О бывших сотрудниках каких именно спецподразделений идет речь? Какие вооруженные конфликты прошли эти люди?
4. В то же время, опрошенные нами эксперты говорят, что 3-недельного тренинга крайне недостаточно для подготовки бойца с хорошей военной выучкой. Для этого, по их мнению, требуется гораздо больше времени. Согласны ли Вы с таким мнением?
5. Исходя из этой информации Запад обвиняет Вас и, в Вашем лице, - ЧВК «Вагнер» в том, что Компания посылает на смерть недостаточно подготовленных людей. Как бы Вы могли ответить на эти обвинения?
6. Бойцы, которые согласились на интервью, рассказали, что после Вашего визита в их колонии, у них было время на то, чтобы подумать и принять решение, следует ли им вербоваться в ЧВК «Вагнер» или нет. На это им отводилось от нескольких дней до двух недель. Соответствует ли эта информация действительности?
7. По словам бойцов, даже после предварительного согласия на вербовку, но до прохождения собеседования и теста на полиграфе, они в любой момент могли передумать. Так ли это? Имели ли место какие-то ограничения или наказания для людей, которые, предварительно согласившись, в итоге принимали решение остаться в колонии?
8. Насколько часто имели место такие случаи?
9. Некоторые из интервьюированных нами бойцов получили в ходе военных действий серьезные ранения. Намерены ли Вы в дальнейшем трудоустраивать раненных, если они обратятся к Вам с такой просьбой?
10. Какой тип работ могут выполнять эти люди?
11. Соответствует ли действительности информация, что отслужившие 6-месячный контакт в Украине бывшие заключенные могут отправиться в составе ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Сирию, Ливию и другие страны, где ранее была замечена активность Компании?
12. Имели ли уже место такие прецеденты?
13. Ведется ли статистика, какой процент бывших заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", доживают до окончания первого 6-месячного контракта?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Уважаемые господа из Reuters, вы, похоже, от отсутствия информации просто очумели. Я не дочитал дальше 3 вопроса, но четко понимаю, что это та информация, которая не требуется врагам моей страны. Поэтому крепко вас обнимаю. В случае необходимости, получайте информацию в другом месте – не ставьте меня в неловкую ситуацию».
https://t.me/concordgroup_official/604
База доподготовки бойцов ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин и командир "Лотос" посетили полигон "Оркестра", где будущие командиры отделений и уже обученные базовым навыкам бойцы проходят курсы доподготовки.
Идут тренировки по стрельбе, минно-взрывному делу, отработке действий в группах.
На эти занятия попадают опытные штурмовики, которые обучаются по конкретным специальностям.База доподготовки бойцов ЧВК "Вагнер". Скрины с видео.
https://t.me/Prigozhin_hat/2872
Евгений Пригожин ответил на критику в околовоенных кругах относительно заслуг ЧВК "Вагнер" в спецоперации.Так, в Минобороны называют 1% занятых "музыкантами" территорий.
Как отмечает руководитель компании, сначала надо понять, о территории какого размера вообще идет речь, если говорить о феврале 2022 года и марте 2023 года.Цифры сами говорят. 24 февраля + неделя, наши ыойска зашли и заняли территорию в 160 тысяч кв.км.
В апреле - мае "жест дорой воли" и мы отдали 48 тысяч кв. км
В сентябре - 9 тыс кв. км.
А октябре - 9,5 тыс кв. км.
В ноябре - 12 тыс кв. км. из которых очент большой "шмат" уже Российской территории.ЧВК Вагнер самостоятельно взяли 1520 кв.км.
А теперь считаем. ДНР и ЛНР 16 тыс кв. км. И осталось под нами 64 тыс. кв. км.
"Проценты здесь не совсем корректно считать. Я полностью согласен, 2% - заслуга ЧВК "Вагнер". Но за это время все остальные воинские формирования потеряли почти 100 000 квадратных километров, а ЧВК "Вагнер" не потеряла ни одного квадратного метра. Все что забрали – все наше".
https://t.me/orchestra_w/5604
Поступило 2 запроса от от РИА «Новый День» https://t.me/concordgroup_official/605
и от редакции издания Е1. RU https://t.me/concordgroup_official/606
Но они поступили в виде аудиоответов и такие объемные, что на слух переписать я не берусь. Кому интересно и кто имеет такую возможность прослушайте сами по ссылкам.
Публикуем запрос от редакции РИА Накануне. RU
Уважаемый Евгений Викторович! Согласно данным в сети, отличившихся бойцов ЧВК «Вагнер» награждают высшей наградой организации — Платиновой Звездой. Можете рассказать про эту награду – кому и за что она дается?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Да, Звезда Героя ЧВК «Вагнер» выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам или младшему составу. Выдается как при жизни, так и посмертно. За все время существования ЧВК «Вагнер» вручено 26 Платиновых Звезд Героя ЧВК «Вагнер». Из них четыре – посмертно. Принятие решения занимает максимум сутки. Решение совета командиров о награждении мною никогда не оспаривается. Командир может быть награжден только посмертно и только в том случае, если он погиб с оружием в руках».
https://t.me/concordgroup_official/607
Публикуем запрос от редакции издания Semafor
Хотела бы уточнить: правильно ли мы понимаем, что ЧВК Вагнер (периодически?) сотрудничает с ВСУ на предмет закупок у них западного вооружения? Расскажите пожалуйста, как устроен этот процесс, кто является посредником со стороны Украины и через какие каналы связи осуществляется общение?
Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:
«Господа журналисты из Semafor, имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Информация за информацию. Адреса, явки, пароли. Готов обменять сведения, которые Вы запрашиваете, во-первых, на планы ВСУ на апрель 2023 года со всеми подробностями. Во-вторых, нам нужны отчёты о внедрении американских спецслужб в систему подсчетов, с помощью которой был организован "системный сбой", благодаря которому был нарисован результат на выборах Президента США в 2020 году. Кроме того, нам нужны имеющиеся у ЦРУ записи телефонных переговоров сотрудников избирательных комиссий и выборщиков в колеблющихся штатах. Предоставьте все эти данные. Как говорится, услуга за услугу».
https://t.me/concordgroup_official/608
Публикуем запрос от издания «Глас народа»
Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович! В регионах России открылось множество центров по набору в ЧВК «Вагнер», в том числе на базе спортивных клубов. Расскажите, пожалуйста, как проводится подготовка бойцов в этих клубах и насколько она успешна?
Аудиоответ Евгения Викторовича:
К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в подразделениях на тридцать тысяч — Евгений Пригожин.ㅤ
Глава ЧВК "Вагнер" сообщил, что инициатива по набору в "Оркестр" на базе спортивных клубов дает свои плоды. Сейчас набор составляет 500-800 человек в день, бывает и до 1200 рекрутов в сутки. Евгений Викторович в клубе единоборств в Москве - первый центр, который начал тестировать желающих еще 2 марта. После тестов новобранцы отправляются в тренировочный лагерь.
https://t.me/Prigozhin_hat/2885
Новый вопиющий факт чиновничьего беспредела. В Горячем Ключе, где стоит Часовня ЧВК Вагнер и находится кладбище, где захоранивают погибших (кто не отметил в завещании где его похоронить или нет родных, или воспитаники детдома, разные бывают случаи) воинов ЧВК. Так вот губернатор запретил захоранивать бойцов, мотивируя это тем, что это курортный край.
В аудиоответе Евгений Пригожин сообщил, что глава Горячего Ключа Сергей Белопольский запретил хоронить бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская.
"Он не был рад, что может помочь своей стране, он не был рад, что может принять участие в увековечивании памяти погибших. Он не хотел, чтобы там кого-то хоронили. У него была истерика".
Евгений Викторович также пригласил всех желающих проститься с погибшими героями на порохоны, которые состоятся завтра в 10:00 на кладбище в станице Бакинская. По ссылкам можно прослушать обращение самого Пригожина
https://t.me/concordgroup_official/609
и разговор с мэром Горячего Ключа как поступить, поскольку завтра (19.03) надо придать земле 8 человек.
В разговоре с представителем компании глава МО Горячий Ключ сообщил, что у него забрали полномочия по взаимодействию с ЧВК - по решению губернатора Краснодарского края.
"В части взаимоотношений с ЧВК "Вагнер" полномочия закончились. Все вопросы с ЧВК по захоронению решать через губернатора. Он эти вопросы забрал".
Сергей Белопольский предложил выходить на губернатора и решать все с ним.
https://t.me/concordgroup_official/610
Публикуем заявление Евгения Викторовича Пригожина:
«Как я уже говорил похороны состоятся завтра в 10.00 в плановом порядке. И если администрация Горячего Ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения. Но, могу сказать следующее, бойцы ЧВК «Вагнер» защищают интересы России. Они умирают за нашу Родину-Мать. Им вставляются палки в колеса где только возможно. Вставляют их подонки-чиновники: они не дают ордена и медали, они не дают вооружение и боеприпасы, они не дают хоронить наших товарищей и всячески этому противодействуют. Если на территории самой крупной страны в мире – России – не находится места «метр на два» для того, чтобы там с почестями похоронить Героя, который сражался за интересы нашей страны и наверняка за финансовые интересы подонков-чиновников, то что дальше будет происходить с народом. Поэтому я считаю, что такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для истории. У нас ситуация в том, что перепутаны полностью понятия, в которых чиновник – это слуга народа, а теперь это человек, который может распоряжаться судьбами народа, и это неприемлемо».
https://t.me/concordgroup_official/612
Обращение Пригожина Е.В. к Председателю Гос. думы Володину В.В.https://t.me/concordgroup_official/614
Обращение Пригожина Е.В. Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.https://t.me/concordgroup_official/615
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