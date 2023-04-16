Запросы и ответы Пригожина Е.В.



Аудиозапись Пригожина Е.В. 15 марта в 13.18 Евгений Пригожин сообщил, что штурмовиками ЧВК взят под контроль населенный пункт Зализнянское не смотря на отсутствие боеприпасов.

https://t.me/concordgroup_official/591



Запрос от редакции издания ЯРНОВОСТИ

Уважаемый Евгений Викторович! Издание ЯРНОВОСТИ обращается к вам с просьбой прокомментировать новый закон, запрещающий дискредитацию участников специальной военной операции под угрозой административной и уголовной ответственности. При этом и вы, и сотрудники ЧВК «Вагнер» периодически выступают с критикой отдельных представителей Министерства обороны, которые формально тоже являются участниками СВО.

Не опасаетесь ли вы, что эти генералы привлекут вас к ответственности по новому закону?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Новый закон о запрете дискредитации добровольцев был, в том числе, инициирован и поддержан мною со следующей целью: те заключенные, которые участвовали в СВО, не должны постоянно отвечать за свое прошлое. Внимание, именно прошлое. Если они сейчас совершают какие-либо правонарушения, то можно говорить об этом сколько угодно, я так считаю. Также, я считаю, что закон о дискредитации не должен распространятся на командирский состав, а именно на меня, на Министра обороны, на других руководителей, которые, в том числе, допускают или могут допускать ошибки в СВО. По поводу них нужно говорить то, что общество считает необходимым. Свят только солдат. Поэтому солдат трогать не нужно.

Что касается претензий, которые могут возникнуть ко мне – я никого не дискредитирую. Я говорю только правду и имею все доказательства, в том числе и документально зафиксированные, это первое. И второе, все мои высказывания проверяют юристы, и поэтому я тщательно выбираю выражения. Конечно, посадить можно кого угодно, и меня тоже, но в этой ситуации не нужно забывать, что посадить могут и 146 миллионов россиян, а это путь в никуда».

https://t.me/concordgroup_official/592

Запрос от редакции издания Daily Storm

Добрый день!

Хотели бы задать вопрос Евгению Викторовичу. В Телеграм-канале «Тот парень с порнозависимостью» появился пост, в котором утверждается, что на сайте Pornhub была размещена реклама по вступлению в ряды ЧВК "Вагнер".

Известно ли Евгению Викторовичу о размещении рекламы на порнографическом сайте? Действительно ли представители ЧВК «Вагнер» размещали там рекламу? Как считает Евгений Викторович, такая реклама принесет свои плоды?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: «Иди воевать в ЧВК «Вагнер», хватит дрочить». Кто не согласен с этим доводом?».

https://t.me/concordgroup_official/593

Запрос от редакции издания «Блокнот»

Уважаемый Евгений Викторович!

Сейчас в сети обсуждают возможную отставку командующего Воздушно-десантными войсками РФ Михаила Юрьевича Теплинского, а также причины его ухода. В связи с чем мы хотели бы задать вам следующие вопросы:

Насколько хорошо вы его знаете?

Как вы можете его охарактеризовать?

Публикуем комментарий Е. В. Пригожина:

«Я не могу точно сказать, сколько я знаю генерала Теплинского. Безусловно, мы с ним встречались и до СВО. Однако это всегда носило минутный характер. По-настоящему мне пришлось с ним встретиться во время печально известных событий под Берестовым.

Могу сказать, он честный, грамотный, по-хорошему бескомпромиссный, бесстрашный. Не знаю подробностей его ухода, но есть много версий. Насколько мне известно, одна из них заключается в том, что он отказался заниматься лизоблюдством и высказывал честные мнения, сберегшие многих десантников, за которых он отвечал. Думаю, эти отважные парни принесут еще немало пользы своей стране и россиянам благодаря Теплинскому. Знаю, что все военные и бойцы ЧВК «Вагнер» всегда отзываются о нем с теплотой. Надеюсь, что в ближайшее время такие как он и Суровикин займут руководящие должности в Министерстве обороны и сумеют принести настоящую славу русскому оружию. Я извиняюсь перед многими военными, с которыми мы хорошо знакомы и которые проявляют самые достойные качества, что упомянул именно Теплинского и Суровикина. Это сделано исключительно с целью не демаскировать многие процессы. В целом в армии огромнейшее количество достойных офицеров и генералов, которые умеют отлично руководить бойцами, а им требуется уверенное и грамотное руководство. На Руси много пословиц на эту тему, одна из них: «Коли барин лох, то и крестьянин плох». Конечно же это я про себя, а не про Министра обороны».

https://t.me/concordgroup_official/594

Запрос от редакции издания РБК

Добрый день!

РБК готовит материал о задержании в Одинцовском районе Подмосковья Акрома Чоршанбиева по подозрению в хранении оружия. По данным источников РБК, в его машине были обнаружены два автомата Калашникова и патроны. Чоршанбиев сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он заключил контракт с одной из структур, имеющих отношение к ЧВК «Вагнер». В связи с этим просим ответить на вопросы:

- Известно ли вам о задержании Чоршанбиева?

- Действительно ли он заключал контракт с ЧВК «Вагнер» и находился в зоне проведения СВО?

- Является ли он действующим бойцом ЧВК «Вагнер»

- Выезжал ли в отделение полиции представитель ЧВК?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Проверили тщательно, такого персонажа в ЧВК «Вагнер» никогда не было и нет. На будущее, чтобы не путать обычного правонарушителя с бойцом ЧВК «Вагнер», обратите внимание следующие характерные признаки бойцов ЧВК «Вагнер».

Боец ЧВК «Вагнер» всегда вежлив, уважителен, как правило хорошего телосложения, крепкий, выносливый, смелый, отважный, любящий Родину. Человек, который всегда может объяснить, где он был, против кого воевал, но никогда делать этого не будет. Если он попадает в публичное поле, то он старается надеть маску и скромно уйти на задний план, а когда он находится в бою – то с широко открытыми глазами он идет вперед и убивает врага.

Вот это те признаки, по которым вы легко можете определить бойца ЧВК «Вагнер». Его любит народ, любят девушки, желательно молодые и симпатичные, и ненавидят представители блока НАТО. Это он, это боец ЧВК «Вагнер», а, видимо, Чоршанбиев не подходит под эти признаки, поэтому он не боец ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/596

Публикуем запрос от американского издания Semafor

Уважаемый Евгений Викторович!

Вас беспокоит издание Semafor в Нью-Йорке.

В рамках одного из наших расследований мы общались с несколькими афганскими военными, которые сообщили нам о том, что некоторые из их знакомых заключают контракты с ЧВК Вагнер.

Могли бы Вы подтвердить, что в ЧВК есть афганские наемники? И если да, то сколько их человек? На каких условиях они вступили? Есть ли из них кто-то, кто сотрудничал с США во время их пребывания в регионе?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, действительно афганские бойцы ЧВК «Вагнер» работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных».

https://t.me/concordgroup_official/599

«Идеология и уважение»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл смысл шеврона «Груз 200 мы вместе»