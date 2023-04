Запросы и ответы Пригожина Е.В.

Публикуем запрос от издания The New York Times

Привет

Я репортер The New York Times из Кении. Ранее мы переписывались для сюжета о деятельности Вагнера и г-на Пригожина в Судане. Я пишу еще один рассказ о ситуации в Чаде.

Наши сообщения подтверждают другие сообщения о том, что правительство Соединенных Штатов предупредило президента Чада о заговоре Вагнера с целью его убийства и что Россия оказывает поддержку чадским повстанческим силам.

- Что вы ответите на это обвинение?

- Предлагает ли Вагнер поддержку чадским повстанческим силам, базирующимся в Центральноафриканской Республике или Судане?

- Каковы нынешние отношения Вагнера с генералом Мохамедом Хамданом из Судана?

- Были также сообщения о том, что Соединенные Штаты пытаются отговорить некоторых африканских лидеров от союза с Россией или Вагнером. Вы знаете, правильно ли это?

Крайний срок для этой истории - завтра вечером, 17 марта. Спасибо.

Деклан Уолш

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Господин Уолш, мы уже многократно отвечали на эти вопросы, что не имеем никакого отношения ни к чадским повстанцам, ни к господину Хамедти. Вы мелкий провокатор, который пытается высосать из пальца различные сюжеты об Африке. Поищите информацию в наших предыдущих ответах и вам будет этого достаточно. Вставать раком и готовить вам ответ к завтрашнему дню пресс-служба компании «Конкорд» не будет, у нее много других дел. Пригожин».

https://t.me/concordgroup_official/603

Публикуем запрос от издания Reuters

Уважаемый Евгений Викторович!

Агентство Рейтер просит Вас ответить на следующие вопросы:

1. В ходе подготовки материала о бывших заключённых, воевавших в рядах ЧВК «Вагнер», мы интервьюировали нескольких бойцов. Они рассказали нам подробности вербовки, подготовки и ведения боевых действий. В частности, бойцы говорили о том, что перед отправкой на фронт, они проходили подготовку на территории Луганщины в течение примерно трех недель. Можете ли Вы подтвердить, что такой формат подготовки бойцов всегда применяется в ЧВК «Вагнер»?

2. Бойцы сказали, что их наставниками в ходе подготовки были в том числе бывшие сотрудники российских военных спецподразделений. Соответствует ли эта информация действительности?

3. О бывших сотрудниках каких именно спецподразделений идет речь? Какие вооруженные конфликты прошли эти люди?

4. В то же время, опрошенные нами эксперты говорят, что 3-недельного тренинга крайне недостаточно для подготовки бойца с хорошей военной выучкой. Для этого, по их мнению, требуется гораздо больше времени. Согласны ли Вы с таким мнением?

5. Исходя из этой информации Запад обвиняет Вас и, в Вашем лице, - ЧВК «Вагнер» в том, что Компания посылает на смерть недостаточно подготовленных людей. Как бы Вы могли ответить на эти обвинения?

6. Бойцы, которые согласились на интервью, рассказали, что после Вашего визита в их колонии, у них было время на то, чтобы подумать и принять решение, следует ли им вербоваться в ЧВК «Вагнер» или нет. На это им отводилось от нескольких дней до двух недель. Соответствует ли эта информация действительности?

7. По словам бойцов, даже после предварительного согласия на вербовку, но до прохождения собеседования и теста на полиграфе, они в любой момент могли передумать. Так ли это? Имели ли место какие-то ограничения или наказания для людей, которые, предварительно согласившись, в итоге принимали решение остаться в колонии?

8. Насколько часто имели место такие случаи?

9. Некоторые из интервьюированных нами бойцов получили в ходе военных действий серьезные ранения. Намерены ли Вы в дальнейшем трудоустраивать раненных, если они обратятся к Вам с такой просьбой?

10. Какой тип работ могут выполнять эти люди?

11. Соответствует ли действительности информация, что отслужившие 6-месячный контакт в Украине бывшие заключенные могут отправиться в составе ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Сирию, Ливию и другие страны, где ранее была замечена активность Компании?

12. Имели ли уже место такие прецеденты?

13. Ведется ли статистика, какой процент бывших заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнер", доживают до окончания первого 6-месячного контракта?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Уважаемые господа из Reuters, вы, похоже, от отсутствия информации просто очумели. Я не дочитал дальше 3 вопроса, но четко понимаю, что это та информация, которая не требуется врагам моей страны. Поэтому крепко вас обнимаю. В случае необходимости, получайте информацию в другом месте – не ставьте меня в неловкую ситуацию».

https://t.me/concordgroup_official/604

База доподготовки бойцов ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир "Лотос" посетили полигон "Оркестра", где будущие командиры отделений и уже обученные базовым навыкам бойцы проходят курсы доподготовки.

Идут тренировки по стрельбе, минно-взрывному делу, отработке действий в группах.

На эти занятия попадают опытные штурмовики, которые обучаются по конкретным специальностям. База доподготовки бойцов ЧВК "Вагнер". Скрины с видео.

https://t.me/Prigozhin_hat/2872

Евгений Пригожин ответил на критику в околовоенных кругах относительно заслуг ЧВК "Вагнер" в спецоперации. Так, в Минобороны называют 1% занятых "музыкантами" территорий.

Как отмечает руководитель компании, сначала надо понять, о территории какого размера вообще идет речь, если говорить о феврале 2022 года и марте 2023 года. Цифры сами говорят. 24 февраля + неделя, наши ыойска зашли и заняли территорию в 160 тысяч кв.км.

В апреле - мае "жест дорой воли" и мы отдали 48 тысяч кв. км

В сентябре - 9 тыс кв. км.

А октябре - 9,5 тыс кв. км.

В ноябре - 12 тыс кв. км. из которых очент большой "шмат" уже Российской территории. ЧВК Вагнер самостоятельно взяли 1520 кв.км.

А теперь считаем. ДНР и ЛНР 16 тыс кв. км. И осталось под нами 64 тыс. кв. км.

"Проценты здесь не совсем корректно считать. Я полностью согласен, 2% - заслуга ЧВК "Вагнер". Но за это время все остальные воинские формирования потеряли почти 100 000 квадратных километров, а ЧВК "Вагнер" не потеряла ни одного квадратного метра. Все что забрали – все наше".

https://t.me/orchestra_w/5604

Поступило 2 запроса от от РИА «Новый День» https://t.me/concordgroup_official/605

и от редакции издания Е1. RU https://t.me/concordgroup_official/606

Но они поступили в виде аудиоответов и такие объемные, что на слух переписать я не берусь. Кому интересно и кто имеет такую возможность прослушайте сами по ссылкам.



Публикуем запрос от редакции РИА Накануне. RU

Уважаемый Евгений Викторович! Согласно данным в сети, отличившихся бойцов ЧВК «Вагнер» награждают высшей наградой организации — Платиновой Звездой. Можете рассказать про эту награду – кому и за что она дается?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, Звезда Героя ЧВК «Вагнер» выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам или младшему составу. Выдается как при жизни, так и посмертно. За все время существования ЧВК «Вагнер» вручено 26 Платиновых Звезд Героя ЧВК «Вагнер». Из них четыре – посмертно. Принятие решения занимает максимум сутки. Решение совета командиров о награждении мною никогда не оспаривается. Командир может быть награжден только посмертно и только в том случае, если он погиб с оружием в руках».

https://t.me/concordgroup_official/607

Публикуем запрос от редакции издания Semafor

Хотела бы уточнить: правильно ли мы понимаем, что ЧВК Вагнер (периодически?) сотрудничает с ВСУ на предмет закупок у них западного вооружения? Расскажите пожалуйста, как устроен этот процесс, кто является посредником со стороны Украины и через какие каналы связи осуществляется общение?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Господа журналисты из Semafor, имейте совесть, как я могу с вами обсуждать военные вопросы? Информация за информацию. Адреса, явки, пароли. Готов обменять сведения, которые Вы запрашиваете, во-первых, на планы ВСУ на апрель 2023 года со всеми подробностями. Во-вторых, нам нужны отчёты о внедрении американских спецслужб в систему подсчетов, с помощью которой был организован "системный сбой", благодаря которому был нарисован результат на выборах Президента США в 2020 году. Кроме того, нам нужны имеющиеся у ЦРУ записи телефонных переговоров сотрудников избирательных комиссий и выборщиков в колеблющихся штатах. Предоставьте все эти данные. Как говорится, услуга за услугу».

https://t.me/concordgroup_official/608

Публикуем запрос от издания «Глас народа»

Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович! В регионах России открылось множество центров по набору в ЧВК «Вагнер», в том числе на базе спортивных клубов. Расскажите, пожалуйста, как проводится подготовка бойцов в этих клубах и насколько она успешна?

Аудиоответ Евгения Викторовича:

К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в подразделениях на тридцать тысяч — Евгений Пригожин.ㅤ

Глава ЧВК "Вагнер" сообщил, что инициатива по набору в "Оркестр" на базе спортивных клубов дает свои плоды. Сейчас набор составляет 500-800 человек в день, бывает и до 1200 рекрутов в сутки. Евгений Викторович в клубе единоборств в Москве - первый центр, который начал тестировать желающих еще 2 марта. После тестов новобранцы отправляются в тренировочный лагерь.

https://t.me/Prigozhin_hat/2885

Новый вопиющий факт чиновничьего беспредела. В Горячем Ключе, где стоит Часовня ЧВК Вагнер и находится кладбище, где захоранивают погибших (кто не отметил в завещании где его похоронить или нет родных, или воспитаники детдома, разные бывают случаи) воинов ЧВК. Так вот губернатор запретил захоранивать бойцов, мотивируя это тем, что это курортный край.

В аудиоответе Евгений Пригожин сообщил, что глава Горячего Ключа Сергей Белопольский запретил хоронить бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская.

"Он не был рад, что может помочь своей стране, он не был рад, что может принять участие в увековечивании памяти погибших. Он не хотел, чтобы там кого-то хоронили. У него была истерика".

Евгений Викторович также пригласил всех желающих проститься с погибшими героями на порохоны, которые состоятся завтра в 10:00 на кладбище в станице Бакинская. По ссылкам можно прослушать обращение самого Пригожина

https://t.me/concordgroup_official/609

и разговор с мэром Горячего Ключа как поступить, поскольку завтра (19.03) надо придать земле 8 человек.

В разговоре с представителем компании глава МО Горячий Ключ сообщил, что у него забрали полномочия по взаимодействию с ЧВК - по решению губернатора Краснодарского края.

"В части взаимоотношений с ЧВК "Вагнер" полномочия закончились. Все вопросы с ЧВК по захоронению решать через губернатора. Он эти вопросы забрал".

Сергей Белопольский предложил выходить на губернатора и решать все с ним.

https://t.me/concordgroup_official/610

Публикуем заявление Евгения Викторовича Пригожина:

«Как я уже говорил похороны состоятся завтра в 10.00 в плановом порядке. И если администрация Горячего Ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения. Но, могу сказать следующее, бойцы ЧВК «Вагнер» защищают интересы России. Они умирают за нашу Родину-Мать. Им вставляются палки в колеса где только возможно. Вставляют их подонки-чиновники: они не дают ордена и медали, они не дают вооружение и боеприпасы, они не дают хоронить наших товарищей и всячески этому противодействуют. Если на территории самой крупной страны в мире – России – не находится места «метр на два» для того, чтобы там с почестями похоронить Героя, который сражался за интересы нашей страны и наверняка за финансовые интересы подонков-чиновников, то что дальше будет происходить с народом. Поэтому я считаю, что такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для истории. У нас ситуация в том, что перепутаны полностью понятия, в которых чиновник – это слуга народа, а теперь это человек, который может распоряжаться судьбами народа, и это неприемлемо».

https://t.me/concordgroup_official/612

Обращение Пригожина Е.В. к Председателю Гос. думы Володину В.В. https://t.me/concordgroup_official/614

Обращение Пригожина Е.В. Генеральному прокурору РФ Краснову И.В. https://t.me/concordgroup_official/615

