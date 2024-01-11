Как батарея минометчиков разом изъявила желание вступить в партию!

Сейчас слова «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом» для многих из нас кажутся чем-то непонятным и непостижимым. Словно они из другой жизни… Сейчас слова «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом» для многих из нас кажутся чем-то непонятным и непостижимым. Словно они из другой жизни…

А между тем, с этими словами многие красноармейцы уходили в бой, свято веря в неизбежную победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

К сожалению, сейчас эти слова потеряли смысл. Нет, я никого не призываю вступать в партию. Я за то, чтобы помнили…

"Если я погибну, прошу считать меня коммунистом" – это не миф, и тому есть реальные подтверждения. Свидетелем массового вступления в партию стал командир минометной батареи Евгений Окишев, кстати, на тот момент сам беспартийный.

Дело было в самые первые дни Курской битвы. Тогда с участка, где располагалась батарея лейтенанта Окишева, командованием было снято довольно большое количество пехоты, и защищать вверенный участок нужно было оставшимися силами.

После того, как последний пехотинец скрылся за горизонтом, стало понятно, что «бой предстоит страшный и остаться в живых посчастливится немногим…».

Надо отдать должное политработникам. Они тут же мобилизовали свой ресурс и стали проводить активную работу.

«Если я погибну, прошу считать меня коммунистом»

К слову сказать, в батарее Окишева на тот момент был 51 боец, из которых всего трое были коммунистами.

Замполит Чемеев, выбрав подходящий момент, организовал собрание, на котором была доложена обстановка и чуть ли не с каждым проведена соответствующая беседа.

Приема в партию в привычном для нас понимании на том собрании не было. То есть никто никаких заявлений не писал. Просто бойцы поочередно вставали и произносили те самые слова «Если я погибну, прошу считать меня коммунистом». На том собрании было принято одно единственное постановление, в котором черным по белому было написано:

«Будем сражаться до последнего, по-сталинградски, выполним приказ «Ни шагу назад».

И минометчики сдержали свое слово!

В течение двух дней им пришлось противостоять пьяных ордам эсэсовцев. В общей сложности тогда было отбито девять атак.

Правда, из пятидесяти одного минометчика лейтенанта Окишева в живых осталось только семнадцать. Им, в том числе и командиру батареи Евгению Окишеву, замполит Чемеев и вручили партийные билеты.

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