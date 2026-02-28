День памяти бойцов 6-й роты на высоте 776.0

УШЕДШАЯ РОТА. В память о подвиге бойцов 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ на высоте 776.0 в Чеченской Республике, посвящается....

Маленькими старательными пальчиками

Мальчишка сжимал карандаш.

Малыш рисовал старательно

По - детски наивный пейзаж.

Сперва появилось солнышко,

По небу бегут облака,

Волнистой линией горы,

У подножья бежит река.

Этот рисунок для папы,

Папа сейчас далеко,

Сколько будет радости -

Когда папа получит письмо!

Но не знали ни мальчик, ни мама -

Этой ночью, сдержав прорыв,

Папа отправился в вечность -

Шестерых с собой прихватив.

Вел огонь до последнего вздоха,

Не замечая ран,

А врагов внизу слишком много -

Они прут и прут на таран!

Вспышки выстрелов рвали ночь в клочья,

Вот и все - последний патрон,

Как ни жаль, но со всеми почестями -

Путь на этой земле завершен!

Умирая, шептал на прощание:

"Не судите - приказ есть приказ!"

Напоследок нарушил молчание,

Прохрипев: "Никто, кроме нас!"

Бой утих, только стоны раненых

Нарушали молчание гор.

Солнце первым лучом осветило

Лица тех кто покой обрел.

Только, бой не проигран, покуда

Хоть один еще может стоять.

Гул снарядов из ниоткуда -

Вот и все - бесполезно бежать!

Грохот взрывов наполнил ущелье,

Вся дрожа, всколыхнулась земля!

Капитан отомстил за товарищей,

Вызывая огонь на себя...

https://t.me/geroirossii/40

Сегодня 26-я годовщина

памяти 6-й роты псковских десантников, героически противостоявшим боевикам в Аргунском ущелье.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков.

90 солдат сутки держали натиск двух с половиной тысяч вооруженных бойцов Басаева и Хаттаба. Когда закончились боеприпасы, дрались врукопашную

Это столкновение известно как бой у высоты 776. Тогда из 90 российских бойцов погибли 84. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.

https://t.me/strana_geroev/5430

Герой Российской Федерации Доставалов Александр Васильевич Доставалов (правильно - Достовалов, в документах и Указе допущена ошибка).

Александр Васильевич - заместитель командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии майор.

Родился 17 июля 1963 года в столице Башкирии городе Уфе в семье военнослужащего. До 5 лет воспитывался бабушкой. Жил в городе Саратове, затем в Бранденбурге (Германия), где в группе советских войск служил отец, в Симферополе, Севастополе.

После 7 класса поступил в Севастопольский судостроительный техникум, проучился только год. Работал на заводе «Фотон» в Симферополе. В 1981 году переехал в город Орск Оренбургской области, работал в локомотивном депо помощником машиниста тепловоза, учился в вечерней школе №47.

В Советской Армии с октября 1981 года. По собственной просьбе был направлен на срочную службу в Воздушно-десантные войска, окончил Каунасскую школу механиков-водителей боевых машин десанта (БМД). Службу проходил в Рязанском десантном полку, как отличник боевой и политической подготовки был рекомендован кандидатом для поступление в военное училище.

По окончании срочной военной службы из войск в 1983 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознаменное командное училище, которое окончил в 1987 году. Дальнейшая судьба Александра Доставалова неразрывно связана с 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, расквартированной в городе Пскове, и непосредственно - со 104-м гвардейским парашютно-десантным полком. С 1987 года - командир взвода, с 1991 - заместитель командира роты. В составе полка он прошёл все "горячие точки" Советского Союза: Ереван (где молодой офицер, рискуя жизнью спас от разъярённой толпы начальника штаба полка), Баку, Ош, Узген, Приднестровье…

В 1994 году А.В. Доставалов назначен командиром 6-й роты. С воинами этого подразделения ему суждено было во время операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике громить бандформирования в районе Аргуна и Гудермеса, вести бои в Грозном, в период контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 1999 года - заместитель командира батальона.

29 февраля - 1 марта 2000 года заместитель командира парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии майор Доставалов А.В. в бою с превосходящими силами боевиков у высоты 776,0 в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики, возглавив резерв батальона. Смог обойти вражеские кордоны и прорвался со взводом 4-й роты на помощь окруженной боевиками 6-й парашютно-десантной роте. Пал смертью храбрых в этом бою… Похоронен в городе Пскове на Орлецовском кладбище (Орлецы-2, главная дорожка).

Указом Президента Российской Федерации N 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии майору Доставалову Александру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награждён орденом Мужества, медалями.

Увековечению памяти воинов-десантников посвящён специальный Указ Президента РФ № 1334 от 21 июля 2000 года. Приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 июля 2002 года навечно зачислен в списки разведывательной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Имя Героя России А.В. Доставалова высечено на памятнике уроженцам Башкирии, погибшим в локальных войнах XX века в Парке Победы города Уфы. Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2014 года его имя присвоено Башкирскому кадетскому корпусу Приволжского федерального округа в городе Ишимбай.

https://t.me/geroirossii/4712

Герой Российской Федерации Молодов Сергей Георгиевич Командир 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии майор

Родился в семье военнослужащего. Вместе с родителями переехал в Челябинск, откуда в 1983 году был призван в армию. Проходил срочную службу в частях ВДВ в группе Советских войск в Германии.

После демобилизации поступил и окончил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола.

Службу проходил в Туркмении, принимал участие в миротворческих операциях в Баку, Оше, Узгене, Нагорном Карабахе. Во время Первой чеченской войны принимал участие в боевых действиях.

В 1998 году принимал участие в контртеррористической операции в Буйнакске.

В 20-х числах февраля 2000 года принял под своё командование 6-ю роту 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии.

28 февраля 2000 года роте Молодова был отдан приказ занять высоту Исты-Корд. Поскольку Сергей Молодов даже не успел ознакомиться с личным составом, то вместе с ротой выступил и командир батальона Марк Евтюхин. 29 февраля, заняв высоту 776, Молодов выслал вперёд разведгруппу, которая вскоре вступила в бой и отступила к высоте. Молодов руководил обороной неукреплённых позиций ещё не полной роты (при подъеме на высоту рота сильно растянулась).

В наградном листе записано: «в ходе боя с превосходящим по численности противником майор Молодов умело управлял ротой, при этом проявил мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных. Был ранен, но продолжал руководить боем.»

Днём 29 февраля при выносе с поля боя раненого Сергей Молодов получил смертельное ранение. Руководство боем принял Марк Евтюхин.

Похоронен на Краснопольском кладбище Сосновского района Челябинской области.

В Челябинске на школе, где учился Молодов, а также на доме, где он жил, установлены мемориальные доски. Именем Героя названа одна из улиц города.

В Волгодонске установлен памятник Молодову.

Майор Молодов навечно зачислен в списки 76-й воздушно-десантной дивизии.

https://t.me/geroirossii/3967

Герой Российской Федерации Духин Владислав Анатольевич Командир отделения 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии младший сержант.

Родился 26 марта 1980 года в городе Ставрополе.

В мае 1998 года был призван на срочную службу в армию.

Служил в шестой роте 104-го Черехинского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии в Пскове.

Участвовал в составе миротворческих сил в урегулировании конфликта в Абхазии, в ликвидации террористических формирований в Чеченской республике.

29 февраля 2000 года гвардии младший сержант Духин, выполняя боевую задачу на территории Чеченской республики в составе 6-й парашютно-десантной роты, занимал оборону на одной из высот Аргунского ущелья (высота 776.0, Шатойский район).

Утром 1 марта 2000 года позиции десантников были атакованы крупной группой боевиков Хаттаба, нанёсшими личному составу серьёзные потери убитыми и ранеными. Получил ранение и Духин.

Несмотря на собственное ранение и продолжающийся массированный обстрел территории, В. Духин вытащил из-под огня в безопасное место нескольких раненых сослуживцев. Во время очередной вылазки за раненым товарищем Владислав заметил, что попал в окружение боевиков, обошедших позиции десантников с трёх сторон.

Некоторое время Духин сдерживал боевиков, ведя прицельный огонь из автомата и не давая бандитам приблизиться. Только когда у десантника закончились боеприпасы, боевики смогли подойти к Владиславу вплотную. Выдернув чеку последней гранаты, Владислав Духин бросился в гущу боевиков, подорвав себя вместе с ними. После боя вокруг Духина насчитали десять погибших от взрыва боевиков.

Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных террористических формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии младшему сержанту Духину Владиславу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Центр образования города Ставрополя (бывший вечерний лицей) носит имя бывшего ученика Владислава Духина, на здании установлена мемориальная доска. Также мемориальная доска установлена на здании средней школы № 24 города Ставрополя.

Ежегодно с 2000 года в Ставрополе проводится Всероссийский футбольный турнир памяти Героя России Владислава Духина.

В городе Ставрополе в честь героя названа одна из улиц.

26 марта 2014 года, в день рождения В. Духина, на территории 247-го гвардейского казачьего десантно-штурмового полка, торжественно открыт Мемориал Героя.

В феврале 2015 года Герою чеченской войны Владиславу Духину, у здания ставропольского Центра образования, был установлен бюст.

В октябре 2003 года отец Героя с местным священником отцом Александром, ротой спецназовцев и ребят из военно-спортивного клуба «Русские витязи» установили на одной из вершин Кавказского хребта на территории Карачаево-Черкесии поклонный православный крест в память Владислава Духина и во славу подвига восьмидесяти четырёх русских солдат. Гора получила неофициальное название — Духина гора.

С 2014 года победителям турнира памяти героя России Владислава Духина вручается наградная медаль изготавливаемая на ГосЗнаке.

https://t.me/geroirossii/3829

Герой Российской Федерации Лебедев Александр Владиславович Старший разведчик отдельной разведывательной роты 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 1 ноября 1977 года в поселке Щиглицы Псковского района Псковской области в рабочей семье. Русский. Рос без матери, троих сыновей воспитал отец. Учился в Моглинской средней школе. Окончив 9 классов пошел работать на рыболовецкий корабль вместе с отцом. Трудился в колхозе имени Залита Псковского района до самого призыва в армию.

В ноябре 1995 года был призван в Российскую Армию. Срочную службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расквартированной в городе Пскове. Полтора года гвардии ефрейтор А.В. Лебедев находился в составе миротворческих сил в Югославии, участвовал в знаменитом рейде на Приштину. Был награжден медалью «За отвагу» и двумя медалями «За укрепление боевого содружества». После демобилизации заключил контракт и продолжил службу в своей дивизии. С начала 2000 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики.

29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор А.В. Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й роты выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0 (Шатойский район). Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Ефрейтор А.В. Лебедев, будучи сам раненым вынес из-под огня раненого командира. Превозмогая боль, продолжал вести огонь из автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами. Был ранен. Дождался, когда враги приблизились, и с последней гранатой в руках бросился в их гущу. Погиб, уничтожив при этом несколько боевиков.

Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии ефрейтору контрактной службы Лебедеву Александру Владиславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен в городе Пскове на Орлецовском кладбище (Орлецы-2, главная дорожка).

Награжден медалью "За отвагу", двумя медалями "За укрепление боевого содружества".

https://t.me/geroirossii/2738

Герой Российской Федерации Медведев сергей Юрьевич Командир отделения 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 18 сентября 1976 года в городе Бийске Алтайского края в семье служащего. Русский. Рано остался без отца. В 1991 году окончил 8 классов средней школы №9, затем профтехучилище. Получив специальность газоэлектросварщика, с 15 лет пошел работать.

В 1994 году был призван в Российскую Армию. Служил в воздушно-десантных войсках, в 242-м учебном центре ВДВ в Омске получил специальность командира боевой машины десанта (БМД). Продолжал службу 76-й воздушно-десантной дивизии. По окончанию срочной службы заключил контракт и остался в ВДВ. В составе Отдельной воздушно-десантной бригады участвовал в марше десантников из Боснии в Косово в июне 1999 года. Потом был Кавказ, Абхазия. С января 2000 года в составе воевал в Чечне.

29 февраля 6-я парашютно-десантная рота выдвигалась для занятия высоты Исты-Корт (Шатойский район). Разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Воробьева, в составе которой шел Медведев, вышла к подножию высоты, где обнаружила первую скрытую огневую точку противника. Незаметно подобравшись к ней, десантники закидали ее гранатами. Боевиков оказалось значительно больше, и разведчики с боем стали отступать к высоте 776.0, где уже закрепилась рота.

Гвардии старший сержант Медведев был ранен, но остался прикрывать отход. Когда же силы были на исходе, десантник поднялся во весь рост и с автоматом в руках один пошел против большой группы боевиков. Он продолжал стрелять до тех пор, пока вражеская пуля не оборвала его жизнь.

Указом Президента России N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему сержанту контрактной службы Медведеву Сергею Юрьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Похоронен на Старом Нагорном кладбище в городе Бийск Алтайского края.

Его именем в родном городе названа улица.

https://t.me/geroirossii/2402

Младший сержант Афанасьев Роман Сергеевич Афанасьев Роман Сергеевич родился 11 октября 1980 года в городе Пскове в семье военнослужащего 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участника войны в Афганистане. Окончил среднюю школу № 8.

8 декабря 1998 года Афанасьев был призван на службу в Вооружённые Силы РФ Псковским городским военным комиссариатом. После обучения для дальнейшего прохождения службы он был направлен в войсковую часть № 32515, служил в 6-й парашютно-десантной роте. Получил специальность связиста, став начальником радиостанции 2-го взвода.

С началом Второй чеченской войны в составе своего подразделения гвардии младший сержант Роман Афанасьев был направлен в Чеченскую Республику. Принимал активное участие в боевых операциях. С конца февраля 2000 года его рота дислоцировалась в районе населённого пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, на высоте под кодовым обозначением 776, расположенной около Аргунского ущелья.

29 февраля - 1 марта 2000 года десантники приняли здесь бой против многократно превосходящих сил сепаратистов - против всего 90 военнослужащих федеральных войск, по разным оценкам, действовало от 700 до 2500 боевиков, прорывавшихся из окружения после битвы за райцентр - город Шатой. Вместе со всеми своими товарищами он отражал ожесточённые атаки боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, не дав им прорвать занимаемые ротой рубежи. В том бою Афанасьев обеспечивал бесперебойную работу вверенной ему радиостанции, пока не был убит пулей снайпера. В том бою погибли ещё 83 его сослуживца.

В 19-летнем возрасте Афанасьев похоронен на кладбище города Белебея Республики Башкортостан.

Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в боях с террористами гвардии младший сержант Роман Сергеевич Афанасьев посмертно был удостоен ордена Мужества.

https://telegra.ph/PAMYATI-ROMANA-SERGEEVICHA-AFANASEVA-02-26

Герой Российской Федерации Романов Алексей Викторович Родился 19 декабря 1962 года в городе Курган (по другим данным - г.Кингиссеп) в рабочей семье. Русский. В 1980 году окончил среднюю школу № 36 и до мая 1981 года работал на Курганском машиностроительном заводе. Занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и биатлону. В 1980 году безуспешно поступал в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, не прошёл по здоровью - признали через чур перетренированным.

Весной 1981 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР на срочную службу. Прошёл шестимесячную подготовку в учебном отряде Воздушно-десантных войск. Санинструктором парашютно-десантного взвода 317-го воздушно-десантного полка ВДВ в составе ограниченного контингента советских войск принимал участие в военных действиях в Демократической Республике Афганистан. Участвовал в боевых операциях, был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга, был награждён орденом Красной Звезды и рекомендован к поступлению в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Окончил училище в 1986 году. С 1986 года - командир взвода в 234-м гвардейском парашютно-десантном полку (Псков). В 1987 году был командиром взвода курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. С 1987 года старший лейтенант А.В. Романов - заместитель командира разведывательной роты 357-го гвардейского парашютно-десантного полка, снова служил в составе ограниченного контингента группировки советских войск в Афганистане. Вновь отличился в боях. После вывода полка из Афганистана в его составе продолжал службу на территории Белорусской ССР. Побывал во многих горячих точках Кавказа (ирано-азербайджанская граница, Нагорный Карабах, Баку).

С 1993 по 1995 годы - командир парашютно-десантного батальона в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Каунас, Майкоп, Новороссийск). С апреля 1995 года принимал участие в боевых действиях при наведении конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Выполнял ряд ответственных заданий командования.

Так, в мае 1995 года силами батальона уничтожил без потерь в четырехчасовом бою мощный укреплённый узел боевиков на территории консервного завода в селе Чири-Юрт. В этом бою были уничтожены танк и несколько единиц техники боевиков, захвачены БМП и 12 орудий различных систем. В июне 1995 года батальон под его командованием десантировался с вертолётов в тыл боевиков и занял все господствующие высоты на путях отхода бандформирований, а после разгрома нескольких бандгрупп занял «бандитскую столицу» – село Ведено и близлежащее село Харачой. Через несколько дней комбат с группой из 40 десантников занял с боем посёлок Шатой, который обороняли до полутора сот боевиков, большинство из них принудил к сдаче. Использовав эту обстановку, главные силы российских войск успешно завершили намеченную операцию.

Указом Президента Российской Федерации от 22 января 1997 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, майору Романову Алексею Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В 1998 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе и был назначен начальником штаба 45-го гвардейского отдельного разведывательного полка ВДВ (п.Кубинка, Московская область). С ноября 1999 года принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе в период Второй чеченской войны. В начале марта 2000 под его командованием была проведена операция по преследованию и разгрому остатков бандформирований, пытавшихся рассеяться после боя в 6-й ротой псковских десантников на высоте 776. Тогда были захвачены в плен 70 боевиков и свыше 200 – уничтожены.

С 2001 года - заместитель командира 45-го гвардейского отдельного разведывательного полка ВДВ. Затем несколько лет продолжал службу в должности заместителя командира группы специального назначения «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ России.

С 2011 года - председатель Общественного совета по безопасности при губернаторе Алтайского края.

С января 2012 года занимает должность начальника департамента региональной политики Управления по внутренней политике Администрации Президента Российской Федерации. Заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Член Наблюдательного совета ДОСААФ России

Полковник.

Награждён советскими орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени с мечами (2005), Мужества, «За военные заслуги», медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами.

Бюст установлен на территории Рязанского ВВДВУ им.Маргелова.

https://t.me/geroirossii/5821

ПОДВИГ ДЕСАНТНИКОВ 6-Й РОТЫ ПСКОВСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ В АРГУНСКОМ УЩЕЛЬЕ ОСОБОЙ СТРОКОЙ ВПИСАН В ИСТОРИЮ. Указом Президента России N484 от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, 22 псковским десантникам присвоено звание Героя Российской Федерации, в том числе 21 посмертно: гвардии подполковник Евтюхин Марк Николаевич,

гвардии майор Молодов Сергей Георгиевич,

гвардии майор Доставалов Александр Васильевич,

гвардии капитан Соколов Роман Владимирович,

гвардии капитан Романов Виктор Викторович,

гвардии старший лейтенант Воробьёв Алексей Владимирович,

гвардии старший лейтенант Шерстянников Андрей Николаевич,

гвардии старший лейтенант Панов Андрей Александрович,

гвардии старший лейтенант Петров Дмитрий Владимирович,

гвардии старший лейтенант Колгатин Александр Михайлович,

гвардии лейтенант Ермаков Олег Викторович,

гвардии лейтенант Рязанцев Александр Николаевич,

гвардии лейтенант Кожемякин Дмитрий Сергеевич,

гвардии старший сержант контрактной службы Медведев Сергей Юрьевич,

гвардии сержант контрактной службы Комягин Александр Валерьевич,

гвардии сержант контрактной службы Григорьев Дмитрий Викторович,

гвардии младший сержант Василёв Сергей Владимирович,

гвардии младший сержант Духин Владислав Анатольевич,

гвардии ефрейтор контрактной службы Лебедев Александр Владиславович,

гвардии ефрейтор Гердт Александр Александрович,

гвардии рядовой Рассказа Алексей Васильевич, из оставшихся в живых гвардии старший сержант Супонинский Александр Анатольевич. Имена всех погибших десантников увековечены на мемориале воинам-десантникам 6-й роты в городе Пскове. https://t.me/geroirossii/2402 Предыдущие материалы:

Ушедшая рота...

Бой в Аргунском ущелье...

29 февраля 2000 года, 76 псковская дивизия ВДВ, высота 776

Стоявшие насмерть! История боя 6-й роты десантников Псковской дивизии

Последний бой шестой роты за высоту 776

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Московский бизнесмен поставил 75 памятников погибшим героям 6-й роты, рожденным в исчезнувшей стране

Кто предал 6 роту псковского десанта? — ответ до сих пор ищут журналисты и политики

.

.

.

.

.

.