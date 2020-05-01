Сейчас – важнее, чем когда-либо! СВОБОДУ АРЕНАСУ!

[1] Partido Comunista de Españа (r) Коммунистическая партия Испании (обновленная)

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Буржуазия России антагонистически

противостоит недавней истории своей страны

(Письмо политзаключенного Мануэля Переса Мартинеса)

Мануэль

Привет, уважаемая Глаголева!

Я получил твое письмо от 12.02.2020 при посредничестве товарища Хосе Луиса Элипе. Кажется, это самый безопасный способ общения, поскольку, как вы смогли удостовериться, не все письма, отправленные мне, попадают мне в руки.

И не стоит удивляться, когда какой-нибудь дежурный чиновник произвольно решает, «задержать» или просто отказать, не потрудившись хотя бы открыть присланное письмо – одно из многочисленных писем, которые мне шлют товарищи и друзья. Это случается очень часто.

Понятно, что в таких условиях мне нелегко поддерживать текущую переписку. Только с Элипе, которому, кажется, они придали «официальный» статус, её удаётся вести регулярно. Поэтому я предлагаю вам продолжать использовать этот «канал» для продолжения общения.

Благодаря письму, которое вы направили Элипе, я смог узнать о широком распространении наших материалов вами и вашими товарищами. Это поможет лучшему пониманию реальности нашей страны, как и политической линии нашей партии, её взглядов и т.д. Взгляды эти, как вы могли убедиться, сильно отличаются и даже противоположны в основных, принципиальных вопросах тем, которых придерживаются так называемые «коммунистические партии», на которые вы ссылаетесь.

Вы понимаете, что когда есть такие значительные различия в теории (или в программах и политической линии), особенно в её применении на практике, единство становится если и не невозможным, то довольно проблематичным. Ясно, что это не должно быть препятствием, которое мешает вести некоторую совместную деятельность в русле «призыва», с которым вы обращаетесь к различным силам международного коммунистического движения в поддержку антифашистской борьбы и за освобождение политзаключённых коммунистов, отбывающих долгие и тяжёлые сроки заключения в тюрьмах испанского государства.

О событиях в своей стране, которые вы комментируете, я полностью разделяю ваше мнение. Очевидно: в реальности то, что празднует российская буржуазия и её империалистические «друзья» из других стран в «День Победы» – это их победа над первым социалистическим государством в истории; то, чего не смогли достичь ни белогвардейцы с помощью Антанты, ни впоследствии нацистские захватчики.

При этом я полагаю, что это горькое и болезненное поражение социализма и всего международного рабочего и коммунистического движения должно послужить нам дляочень серьёзных размышлений о подрывной работе, проделанной ревизионистами, поскольку без их предательства буржуазия и империализм не смогли бы добиться победы над социализмом, которую они сегодня празднуют с таким бесстыдством.

Что касается ваших комментариев о глубокой «пропасти» между коммунистами и нынешними «хозяевами России», которую ясно продемонстрировала подготовка к 150-летию со дня рождения Ленина – что можно добавить? Нет сомнений, что новая русская буржуазия антагонистически противостоит не только коммунистам и вместе с ними трудящимся массам России, но и недавней истории своей страны. На этом основании мы можем утверждать, что этой буржуазии и её режиму недостаёт легитимности. Поэтому не упускайте никакую возможность для тонкой балансировки в поисках патриотизма, который к ним не относится.

Подлинный советский патриотизм – патриотизм рабочих и крестьян, которые боролись и очень упорно работали для строительства своей социалистической Родины и затем снова сражались насмерть, чтобы защитить её от немецко-фашистских захватчиков. И в этом патриотизме неизгладимыми буквами выгравированы имена Ленина и Сталина, как и имя большевистской партии.

Впрочем, правда и то, что есть люди, которые не знают исторической правды и не понимают Ленина. Но это, во многих случаях, потому, что они связывают Ленина с ревизионистами, которые порой искали поддержки у Ленина, чтобы вернее предать его. Поэтому так важно показать Ленина, неутомимо и без отклонений от принципов боровшегося против всех ревизионистов и других подлецов.

Товарищ Глаголева, на этот раз прошу прощения за то, что я больше не говорю о моей судебной и тюремной ситуации, поскольку со времени последнего письма, которое я вам написал, изменилось немного. Что касается состояния моего здоровья, я сейчас чувствую себя хорошо. Недавно мне поменяли лекарства, и это заметно снизило моё артериальное давление.

По-братски обнимаю вас и всех товарищей и друзей из ВДЗП и РКРП-КПСС.

08.03.2020

Мануэль