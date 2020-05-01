От редакции газеты «Мысль»:Товарищи в Испании продолжают борьбу за освобождение политзаключенных-коммунистов. Они пишут:
Сейчас – важнее, чем когда-либо!
СВОБОДУ АРЕНАСУ!
Мануэль Перес Мартинес (Аренас) – Генеральный секретарь PCE(r)[1]. В настоящее время он отбывает наказание в тюрьме Альбокассер (Кастельон), ему 75 лет, и у него несколько тяжёлых заболеваний.
По причине слабого состояния его здоровья его адвокат семь раз обращался насчёт выезда врача для проведения независимой медицинской оценки. Именно так предписывают тюремные инструкции. Но все просьбы были проигнорированы. В тревожной текущей ситуации, учитывая эпидемию COVID-19, его возраст, его состояние здоровья, а также условия его заключения (когда он проводит почти все время взаперти в камере), он несомненно оказывается в секторе риска, о котором столько предупреждают санитарные власти. На этом основании было подано ходатайство о его немедленном освобождении, поскольку в случае заражения его жизнь подвергнется серьёзной опасности.
Тревожно и положение других политзаключенных в других тюрьмах. Врачи ряда исправительных учреждений показали свою неспособность бороться с эпидемией. Внутри тюрем не прекращает расти напряжённость из-за перенаселения и ещё более из-за вводимых ограничительных мер: прекращено всё общение с внешним миром (за исключением телефонных звонков для тех, у кого есть на них средства), с каждым днем растёт дефицит продуктов в тюремных магазинах. Из-за невозможности изолировать потенциально заражённых, из-за нарастания паники вследствие появления заразившихся от сотрудников и т.д. произошло несколько попыток тюремных бунтов. И сейчас на нас лежит обязанность усилить наш протест.
Необходимо требовать свободы для всех политзаключённых, кто болен или старше 65 лет. Завтра может быть поздно.
И мы требуем:
Немедленно освободить политических заключённых, больных и старше 65 лет!
Провести массовую амнистию!
Предоставить льготы политическим узникам!
Мадридское движение
против репрессий.
Март 2020г.
(Перевод Марии Донченко)
[1] Partido Comunista de Españа (r) Коммунистическая партия Испании (обновленная)
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Буржуазия России антагонистически
противостоит недавней истории своей страны
(Письмо политзаключенного Мануэля Переса Мартинеса)
Мануэль
Привет, уважаемая Глаголева!
Я получил твое письмо от 12.02.2020 при посредничестве товарища Хосе Луиса Элипе. Кажется, это самый безопасный способ общения, поскольку, как вы смогли удостовериться, не все письма, отправленные мне, попадают мне в руки.
И не стоит удивляться, когда какой-нибудь дежурный чиновник произвольно решает, «задержать» или просто отказать, не потрудившись хотя бы открыть присланное письмо – одно из многочисленных писем, которые мне шлют товарищи и друзья. Это случается очень часто.
Понятно, что в таких условиях мне нелегко поддерживать текущую переписку. Только с Элипе, которому, кажется, они придали «официальный» статус, её удаётся вести регулярно. Поэтому я предлагаю вам продолжать использовать этот «канал» для продолжения общения.
Благодаря письму, которое вы направили Элипе, я смог узнать о широком распространении наших материалов вами и вашими товарищами. Это поможет лучшему пониманию реальности нашей страны, как и политической линии нашей партии, её взглядов и т.д. Взгляды эти, как вы могли убедиться, сильно отличаются и даже противоположны в основных, принципиальных вопросах тем, которых придерживаются так называемые «коммунистические партии», на которые вы ссылаетесь.
Вы понимаете, что когда есть такие значительные различия в теории (или в программах и политической линии), особенно в её применении на практике, единство становится если и не невозможным, то довольно проблематичным. Ясно, что это не должно быть препятствием, которое мешает вести некоторую совместную деятельность в русле «призыва», с которым вы обращаетесь к различным силам международного коммунистического движения в поддержку антифашистской борьбы и за освобождение политзаключённых коммунистов, отбывающих долгие и тяжёлые сроки заключения в тюрьмах испанского государства.
О событиях в своей стране, которые вы комментируете, я полностью разделяю ваше мнение. Очевидно: в реальности то, что празднует российская буржуазия и её империалистические «друзья» из других стран в «День Победы» – это их победа над первым социалистическим государством в истории; то, чего не смогли достичь ни белогвардейцы с помощью Антанты, ни впоследствии нацистские захватчики.
При этом я полагаю, что это горькое и болезненное поражение социализма и всего международного рабочего и коммунистического движения должно послужить нам дляочень серьёзных размышлений о подрывной работе, проделанной ревизионистами, поскольку без их предательства буржуазия и империализм не смогли бы добиться победы над социализмом, которую они сегодня празднуют с таким бесстыдством.
Что касается ваших комментариев о глубокой «пропасти» между коммунистами и нынешними «хозяевами России», которую ясно продемонстрировала подготовка к 150-летию со дня рождения Ленина – что можно добавить? Нет сомнений, что новая русская буржуазия антагонистически противостоит не только коммунистам и вместе с ними трудящимся массам России, но и недавней истории своей страны. На этом основании мы можем утверждать, что этой буржуазии и её режиму недостаёт легитимности. Поэтому не упускайте никакую возможность для тонкой балансировки в поисках патриотизма, который к ним не относится.
Подлинный советский патриотизм – патриотизм рабочих и крестьян, которые боролись и очень упорно работали для строительства своей социалистической Родины и затем снова сражались насмерть, чтобы защитить её от немецко-фашистских захватчиков. И в этом патриотизме неизгладимыми буквами выгравированы имена Ленина и Сталина, как и имя большевистской партии.
Впрочем, правда и то, что есть люди, которые не знают исторической правды и не понимают Ленина. Но это, во многих случаях, потому, что они связывают Ленина с ревизионистами, которые порой искали поддержки у Ленина, чтобы вернее предать его. Поэтому так важно показать Ленина, неутомимо и без отклонений от принципов боровшегося против всех ревизионистов и других подлецов.
Товарищ Глаголева, на этот раз прошу прощения за то, что я больше не говорю о моей судебной и тюремной ситуации, поскольку со времени последнего письма, которое я вам написал, изменилось немного. Что касается состояния моего здоровья, я сейчас чувствую себя хорошо. Недавно мне поменяли лекарства, и это заметно снизило моё артериальное давление.
По-братски обнимаю вас и всех товарищей и друзей из ВДЗП и РКРП-КПСС.
08.03.2020
Мануэль
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