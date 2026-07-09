Стихи о войне, ч.11

«Рождественское чудо»

Взроптал боец: ну где, Ты, Бог?

Война кругом, я изнемог…

Взгляни же с неба то на нас…

Не слышишь вовсе мой, Ты, глас…

Мороз и голод ломит плоть,

С водой бы хлеба хоть ломоть…

Не вижу света в этой мгле,

Сгорели тысячи в огне….

Теряю веру, что живой,

Приду, кого-то я домой…

Молю Тебя, но толку нет…

Хоть раз прошу: Ты, дай ответ!

Разверзлись тут же небеса,

И слышно стало голоса.

Разлился очень яркий свет,

И слышит с неба он ответ.

Почто, дитя, ты усомнился?

Всегда с тобой, где б ты ни бился.

Храню тебя на всех путях

И достаю, когда в сетях.

Смотри: молитвы не бросай,

До гроба душу же спасай.

Как срок придёт, так призову

Узришь Меня, как наяву!

Очнулся воин в блиндаже:

Неужто час проспал уже?

Вот чудеса, не околел

Живот не ломит, хоть не ел.

Толь снился Бог, толь наяву,

Что было — это не пойму.

Взглянул на небо — света нет,

Но на душе лежал ответ.

Молился воин, не роптал,

Домой придёт, как представлял.

Толь сон, толь явь — вот волшебство!

Случилось с воином в Рождество!

➖➖➖➖➖

(Георгий 06.01.2026)

https://t.me/Georgiypoems/7543

Сидя в квартирах, люди твердят:

Наши придут, наши всех победят.

Наши умеют, наши учились,

Наши на фронте уже наловчились.

Наши ребята, наши отряды,

Нашим бы только новых снарядов.

Нашим плетут то и дело масксети -

Пишут об этом везде в интернете.

Нашим помогут во всём волонтеры.

Наши с врагами справятся скоро.

Наши, давайте! Мы же на грани!

В нервном напряге сидим на диване.

Ну же, давайте, точно как деды,

К нам приближайте нашу победу!

Сидя в квартирах, люди твердят:

Наши придут, наши всех победят.

Только увы, не приходят умы

К мысли что НАШИ – это все МЫ.



➖➖➖➖➖

Ольга Гражданцева©

Поклонитесь русскому солдату

Поклонитесь, люди, поклонитесь!

В пояс поклонитесь, до земли.

Снова перед вами русский витязь

В жарком дыме, в гари и в пыли.

Всё, как раньше: снова кровь и пули.

Воротилы Запада опять

Полпланеты закопали в угли,

А России снова разгребать.

Поклонитесь все, кто виноваты:

Казнокрад, оффшорный олигарх…

Поклонитесь русскому солдату

В неоплатных перед ним долгах.

Поклонитесь, кто не виноваты,

Те, кто благодарности полны —

Поклониться русскому солдату

Все земные жители должны.

Звёзд не видно на плечах покатых,

Но не потому, что — рядовой.

На плечах у русского солдата

Кровью истекает Шар Земной.

➖➖➖➖➖

Леонид Корнилов



НЕ СТРЕЛЯТЬ!

Есть приказ: Не стрелять —

В ответ на обстрел Донецка,

Говорят, в Рождество

Очень важно уметь прощать.

Но когда ты стоишь один

У кроватки детской,

Разливается ярость,

Бессилие

И печаль.

Но когда ты идёшь на службу —

И вдруг тревога,

И в квартале от храма

Снаряд прилетает в дом,

Очень сложно простить —

И без слов уповать на Бога,

Отвечая на смерть — молитвой,

А не огнём.

Но когда ты идёшь

Родителям поклониться —

А на кладбище —

Новые лица, венки, кресты.

Говорят «Не стреляй» —

И тебе — сквозь огонь — молиться —

Остаётся среди

Оглушающей пустоты.

Говорят: не стрелять.

Там тоже живые люди,

Говорят, они молятся тем же святым,

Что мы.

Только каждый их выстрел —

Бьёт тех,

Кого мы так любим.

Боже, дай нам любви

Вместе выстоять против тьмы.

➖➖➖➖➖

Старший сержант Александр МАРФУНИН, участник СВО, позывной «Метель», член Союза писателей России, Пушкинский городской округ



АНГЕЛА В ДОРОГУ

Ангела в дорогу,

Ангела в бою.

Пусть тебе подмогой

Будет он в строю.

Пусть тебе поможет

Раненых спасать.

Боль пусть не тревожит,

Будет раны заживлять.

А когда устанешь,

Повалившись с ног,

Силы даст - и встанешь,

Чтобы биться смог.

Чтобы смог ты больше

Жизней защитить,

И держался дольше,

Смог врага разбить.

Зрение подводит -

Смотрит за тебя.

За тобою ходит,

Бережёт любя.

Даст тебе снаряды,

Выровнит прицел,

Сломит все преграды -

Будешь жив и цел.

Пусть тебя укроет

От огня и бед.

Пусть собой закроет,

Превратит всё в свет.

Если взор устанет,

Задрожит рука,

Ангел рядом встанет,

Стрельнет за тебя.

Если же всё рухнет,

Холод проберёт,

Путь свеча не тухнет -

Он тебя спасёт.

Он тебя согреет

Под крылом своим,

Дым войны развеет

И вернёт живым.

Пусть увидишь много

На войне чудес.

Ангела в дорогу

И любви с Небес.

➖➖➖➖➖

© Ананда Маи, волонтёр

Двое у алтаря

Утро. Тумана завеса.

Взрывами храм разрушен.

Храм окружают бесы,

И вой их морОзит души..

А в храме амвон прострелен,

И двое у алтаря,

Но каждый метр пристрелен,

В храм рвутся бесы, хрипя...

- Знать наше время настало!

Пустой отшвырнув автомат,

Первый сказал устало

И вытащил пару гранат.

А друг его усмехнулся:

- Видно и правда, пришло!

И к образАм повернулся,

Крестом осенил чело...

- Господь, прости, что разрушить,

Позволили бесам Твой храм!

Прими наши грешные души,

Мы молим – смерть быструю нам...

А Первый слова его слушал

И лишь молчаливо кивнул,

Второго он речь не нарушил,

Кольцо чеки потянул...

И произнёс он тихо:

- Подпустим к себе камарилью!

Но вдруг словно сильный вихорь

И будто бы хлопнули крылья!

И парень в одежде белой,

Первого руку зажал,

Небес синевой леденелой

Светились его глаза!

- Услышана ваша молитва

Но рано ещё умирать,

И вышла с мечами на битву,

Светлых ангелов рать!

И битва была недолгой,

Бесы нашли свой конец,

Их словно свирепые вОлки,

Резали стаю овец ...

Утро. Туман рассеян

И подкрепленье пришло...

Взгляд командира растерян:

- И что здесь произошло?

Там крОви вокруг по колено,

Телами усеяна пашня...

Ответьте, бойцы откровенно,

Вы что же? Сошлись в рукопашой?

И Первый сказал: "Не уверен,

Что верный ответ сможем дать!

Я в Бога сроду не верил,

А он ... Серафимов мне рать ...

Чеку осторожно в гранату,

Вдел он дрожащим перстом,

И осенила солдата,

С гранатой рука крестом...

И с ликом к небу воздетым:

Я слышал приказ ЕГО нам -

Вернуться домой с Победой

И заново выстроить храм ...

➖➖➖➖➖

Михаил Дьяконов

Художник Елена Бегма

Ты прости меня, мам, что погиб на войне

От осколка проклятой химеры.

Ты, конечно, немного поплачь обо мне.

Лишь немного. Не надо сверх меры.

Не исчез, не пропал... Я ушёл в облака.

Прямо к солнцу нашёл я дорогу.

Жаль, недолго на свете пожил, а пока

Переводом служить буду Богу.

Мне архангел теперь командир Гавриил.

Знаешь, мама, меня здесь узнали...

Здесь все наши солдаты, что я вывозил.

Те, кого не спасли, хоть спасали.

Я к тебе приходить обещаю во сне

Лёгким ветром. Туманом до дрожи.

Но, прошу тебя, мам, не горюй обо мне.

Смерти нет. Ты поймёшь это позже...

➖➖➖➖➖

(с)Автор СВО и МЫ

Год кончается двадцать пятый.

Пусть не проклятый, но проклятый.

И почто мне такая плата -

Проживать в беспокойный век.

Кто-то пишет дурной сценарий.

Я бреду, как дурак, с гитарой

И лежит на проспекте старом

То ли грязь, то ли мелкий снег.

А за тысячу километров

К лесополке, сожженной ветром,

Вопреки очевидной смерти,

Мой старинный дружок идёт.

Позывной у него Шумахер.

Он родился в стальной рубахе.

Посылая укропов нахер,

Завершает тяжелый год.

На "буханочке" Бабе Зине

Ловит днищем шальную мину,

Гнётся сталь и горит резина,

Но, как водится, ангел спас.

За последние три недели

Трижды ранен, но не в постели.

Мы увидеться не успели...

Каждый раз, как в последний раз.

Девять жизней Шумахер прожил.

Пусть и в этот раз будет тоже...

Я молю тебя, милый Боже,

Сохрани его и спаси!

В небе облако, как заплата.

Год кончается двадцать пятый.

Жизнь хрустит под ногой солдата,

Снег идет по большой Руси.

➖➖➖➖➖

© Илья Оленев, поэт, музыкант

Художник Валентина Ильиных

«Выстоим!»

Эх, Россиюшка мать горемычная,

Семенами в землицу детей.

Боль утраты не уж-то привычная,

Сколь ещё там на долю смертей?..

Закружили вновь чёрные вороны,

Жаждут крови твоей — какой век…

Растащить, чтоб да, в разные стороны,

Костью в горле им наш человек…

Ты стоишь, защититься пытаешься,

Обложили, повсюду враги…

От ударов порою шатаешься…

Боже, выстоять нам помоги!..

Мы, родная, с тобой до победного,

Не сдадимся врагу никогда!

Слаще рая ты нам заповедного,

Сердцем всем мы с тобой навсегда!

Пусть кружат над тобой снова вороны,

И кольцом обступают враги,

Будем бить и откидывать в стороны!

Боже, выстоять нам помоги!

➖➖➖➖➖

(Георгий 13.01.2026) https://t.me/Georgiypoems/7592

«Коротка ты жизнь солдатская…»

Коротка ты жизнь солдатская,

Словно редкий выходной…

Что ж за доля тебе адская

В цинке к матери домой…

Толком ты весны не видел,

Вдоволь в парках не гулял…

Смерть с войной возненавидел,

Друг, когда твой погибал…

А теперь и ты сам в цинке,

Красок нет, сошёл их цвет…

За страну пал в поединке,

Сдаче в плен ответил: Нет!

Спи спокойно, друг сердечный,

Ты СВОё отвоевал…

Тьма цветов, огонь где вечный,

Бог тебя в СВОй полк забрал…

➖➖➖➖➖

(Георгий 13.01.2026) https://t.me/Georgiypoems/7595

КОЛЬ НАС ГДЕ-ТО ЖДУТ

Мы, по голени в глинистой жиже,

Чертыхаясь, бредем вдоль кишки*...

Ночью кошки к бойцам жмутся ближе,

Прощены им дневные грешки.

Связь по чёрной** ловя, по старинке,

Мы диктуем шифровкой доклад,

Прекратили работать старлинки -

Нить из мира, ведущая в ад.

Почва - в язвах от мин и снарядов,

Небо плачет февральским дождем,

Вновь смывая с себя пепел ада,

Год за годом мы мира все ждём.

Вдаль, укутавшись в дымку тумана,

По грязи бредут карандаши***,

Выпирают рожки из карманов...

Смерть, косу заносить не спеши!

Вот уж истина: "тропы" иль "трупы"? -

В букву разница - не велика,

Перспектива не кажется глупой

Трупам слиться с тропой на века.

По дорогам, пропитанным кровью,

Вновь уставшие ноги идут.

Выпей рюмку за наше здоровье!

Всё по силам, коль нас где-то ждут.

➖➖➖➖➖

© Антон Семёнов, участник СВО

* кишка - траншея (арм.сленг)

** по черной - по рации (арм.сленг)

*** карандаши - бойцы (арм. сленг)

Отрыжка "Града" поцелуем оспы

Растаяла на красном кирпиче...

Слепые металлические осы,

Приписанные к вражеской в/ч,

Лобзают дом, его бодают кладку,

Подъезда дверь и валятся в проем

Окна, съедая лампочку живьём,

Висевшую без дела, для порядка.

Снаряды дому сгладили бока,

Сломали кости и порвали жилы,

Но, помня тех, кто здесь когда-то жили,

Он бедолага держится пока.

Ему бы рухнуть в канувшую ночь,

Обрушиться смиренно на колени,

Но эхо прошлой жизни держит стены,

Стянув до треска, как железный скотч.

И детский смех, звеневший точно медь,

И запах пирогов, и шёпот страсти,

И лай барбоса непонятной масти:

Кричат - стоять, не рушиться, не сметь!..

...Вибрируя от вражеских прилётов

Кирпичным пульсом в воющей ночи,

Поджарый богатырь из терракоты

Как сердце Белгородчины - стучит!

➖➖➖➖➖

© Михаил Душин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Ильиных Валентина

Как парни постарели за пол года,

У многих проступила седина...

Не молодят несчастья и невзгоды

На прочность проверяет нас война!

Здесь лучшие - по сути и по факту

Прошла мобилизации волна,

Ушли мужья на службу по

контракту,

Свой долг гражданский выполнив сполна,

Но нет чужой орде конца и края,

Им бесконечно помощь прёт и прёт

И на подходе третья мировая -

Практически она уже идет!

Да! Есть и неудачи, и страданья,

Порой сомнений гложет голосок,

Вдруг выплывЕт на миг из подсознанья -

А если сил не хватит, не дай Бог!

Потом приходит свыше откровенье

Мы выстоим! Бессилен сатана!

А это вс - момент перерожденья

Другими станут люди и страна!

Народ многострадальный - как Мессия

Он чудо возрожденья сотворит

Огнем преображенная Россия

Над миром птицей Фениксом взлетит!

➖➖➖➖➖

©Олег Прусаков, позывной Дырокол, отряд "Штурмовой", 24 МСП), участник СВО, ветеран боевых действий, член Союза писателей России

Художник Ильиных Валентина

Дождь лил – то робко, то осатанело,

Оплакивая с дрожью мертвеца,

Он то хлестал распластанное тело,

То кровь лизал с застывшего лица.



Застывший рот, открытый от испуга.

Застывший взгляд, упёртый в никуда.

Застывшая рука – в ладонях друга,

Рыдавшего без ложного стыда.



Тот, что был жив, от горя обезумел –

Он мертвеца проснуться призывал.

Но глух к его мольбам был тот, кто умер,

Вернее, тот, кто быстро умирал.



Он видел... детство, маму и отца,

Друзей с соседних пригородных дач.

Глазами мальчугана-сорванца

Он провожал в окно летящий мяч.



Он видел чудо: небо голубое

Стекало в рожь по каплям в васильки!

Он слышал плеск весла и шум прибоя,

И чаек гам над зеркалом реки.



Невеста, чьё любительское фото

Сейчас всё перепачкалось в крови,

Глаза закрыв, ему шептала что-то

В ответ на слово первое любви.



Он видел пса, сидящего у ног,

Тех, что сейчас валялись в стороне.

Он видел Мать, кричащую: «Сынок!

Живым! Молю! Живым вернись ко мне!»

➖➖➖➖➖

© Денис Барамзин, член Союза писателей России

ФРАГМЕНТЫ

В невыразимо глубокой печали

Был молчалив он и бледен, как мел:

"Наших при штурме вчера "размотали".

Колька "двухсотый", а Васька сгорел.



Технику жгли, словно, в печке полешки.

Сколько отслужат теперь панихид?

Снова работали мы без поддержки.

Мне повезло, а комроты убит.



Среди живых каждый ранен- контужен.

Много пропавших. кровавый исход.

Кто был в миру сыном чьим-то иль мужем -

Это теперь лишь Господь разберёт.



Всё вперемешку: фрагменты, детали.

Выстлано поле ковром русских тел."

В невыразимо глубокой печали

Был молчалив он и бледен как мел.

➖➖➖➖➖

© Александр Марфунин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник Ильиных Валентина

МОЛИТЕСЬ ЗА НАШИХ!

А мир все смеётся и скачет,

И меньше не стало жулья.

Хотелось бы как-то иначе,

Вот только "иначе" - война!

Мужчины уходят из дома.

Вернутся ли? Знать не дано.

О ком-то помолятся жены.

О ком-то, простите, никто.

Так разве они нам чужие?

Народ мы один или нет?

Слов много, да только пустые.

И так уже несколько лет.

О них не тревожатся вовсе

Холодные наши сердца?

Ведь просят нас, искренне просят!

Молитва как воздух нужна!

Она защитит их от пули,

Даст силы в смертельном бою.

Пока наши братья воюют,

Мы с ними в едином строю.

Сдержите порывы веселья.

Найдите хоть пару минут.

Молитва на фронте согреет.

Солдаты от нас её ждут.

Не только окопные свечи,

Лекарства нужны и вода.

Молитва спасает и лечит.

Солдату молитва - броня!

Вернитесь, ребята, живыми!

Мы ждём вас с победой домой.

Молитесь за наших, молитесь.

Молитвой от сердца - душой!

➖➖➖➖➖

© Владимир Калашников

Художник Ильина Валентина

Не скорби по мне, мама.

Я погиб не зазря.

Шëл на смерть я упрямо,

Как с рассветом заря,

Гонит прочь в бесконечность

Беспросветную тьму.

Я ушёл, мама, в вечность,

Не скорби, ни к чему.

Есть на то - Божья воля

И желанье моë.

Я за Русское поле

Жизнь отдал - за своë!

И жалею я, мама,

Лишь теперь об одном:

Что оставил я рану

На сердечке твоём...

➖➖➖➖➖

© Станислав Ведринцев, позывной "ПОЭТ", член Союза писателей России, участник СВО

НА ФРОНТЕ

О чём ты, брат? Какой одеколон?

Давно пропахли порохом и потом!

Нормальный сон? Какой здесь к чёрту сон,

Когда «старуха» бродит по окопам!

Когда в соседней лесополосе

Таится враг, надёжно окопавшись.

Но скоро он ответит нам за всех

Пленённых, покалеченных и павших.

Успели мы немного постареть, –

Кто был в боях, тому беда знакома.

Раз в день готовим блюдо на костре

Из лука, тушняка и анакома.

Живём в землянках. Наш простой уют

Слегка подпорчен наглыми мышами.

Они везде! Туда-сюда снуют,

Хозяйничают, не считаясь с нами.

Ведра воды хватает на двоих

Чтоб как-никак, но всё-таки помыться.

И знаешь, брат, средь нас не встретить злых,

Пусть грозны и суровы наши лица.

За радость нам – минуты тишины,

Горячий сладкий чай и сигареты.

...На фронте перед пулей все равны

И в Бога верят чаще, чем в приметы.

➖➖➖➖➖

© Сергей Лобанов, член Союза писателей России, участник СВО

«Погибаю…»

Я серьёзно ранен, погибаю…

Чую: мне остались не часы…

Словно снег в ладонях тёплых таю,

Скоро дела лягут на весы…

Ох, не знаю, сделал ли благое,

Куда чаша склонится в итоге…

Не упомнить всё за жизнь былое

Все дела откроются при Боге…

Всё кружит, плывёт перед глазами,

Самому кровь не остановить…

И она бежит, да со слезами,

Час грядёт: с земли мне уходить…

Вот и всё, последние минуты,

В тыл меня доставить не успеют…

Мы врагом ни дюйма не согнуты,

Да и гнуть они нас не умеют!

Мы не гнёмся, только погибаем,

Не сломить вовеки русский дух!

Журавлями в небо улетаем,

На земле примятой белый пух…

➖➖➖➖➖

(Георгий 06.02.2026) https://t.me/Georgiypoems/7801

«Куда же делась та страна…»

Страна рабов, страна вельмож,

Где воровство кругом и ложь,

Где ум не важен, важны связи,

Где жизни учат порой мрази.

Где ложь течёт рекой с экранов,

В народе видят где баранов.

За булку хлеба — десят лет,

За миллиарды срока нет.

Куда же делась та страна,

Что ископаемых полна?

Где мир царит и понимание,

Доступно всем образование.

В больницах лечат доктора,

И в поле пашут трактора.

Нет повсеместной нищеты,

Цветут плодовые сады.

Страна с нормальною едой,

Не та, что рак несёт домой.

Где вместо соков порошки,

Из химикатов творожки.

Где в школе знаний почти ноль,

Ты к репетитору изволь.

Где пашут все на трёх работах,

Не до детей, ведь все в заботах.

Где люди дохнут, словно мухи,

Не старики и не старухи.

Не видно отдых, как ушей,

Коль забеременеешь — взашей.

Погонят, чтобы не платить,

С ТВ твердят: "Должна родить!"

Кому должна, чего должна?

Стране, коль вовсе не нужна…

Как жалко русский мне народ,

Что выживает средь господ.

Страна рабов, страна вельмож,

Где правду тут же вмиг под нож.

Но верю я: наступит день,

И солнце сменит мглу и тень.

И расцветёт страна, как сад.

Дай Бог, минуем этот ад.

➖➖➖➖➖

(Георгий 15.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7360

«Не найти в окопах знати»

По окопам смерть искала знати,

Каждому заглядывав в глаза.

И в санчасти не нашла в кровати,

От досады налилась слеза.

Нет среди бойцов детей богатых,

Депутатов не нашла сынов.

Так же нет министров вороватых,

Не дошло до дела дальше слов.

Обошла окопы по три раза,

Никого из знати не нашла.

Думаю, понятна суть рассказа.

Жаль и от простых не отошла…

➖➖➖➖➖

(Георгий 14.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7352

«Умирали пацаны просто…»

Умирали пацаны, стоя,

Умирали пацаны, просто.

Не было ни крика, ни воя,

Все разного веса и роста.

Умирали пацаны, быстро,

Умирали без слёз и истерик,

Сгорела их жизнь, словно искра,

Такое скрывает телик.

Умирали, не зовя маму,

Умирали порой с улыбкой.

Где-то там штабелями в яму,

Командира была ошибкой.

Умирали совсем молодые,

Умирали, назад не пятились,

Умирали не по годам седые,

И за спины чужие не прятались.

Умирали пацаны, сидя,

Умирали, не спавши, не евшие,

Умирали жизни толком не видя,

От осколков полно и сгоревшие.

Умирали пацаны днями,

Умирали пацаны и ночами,

И на сердце память камнями,

И у гроба слёзы с речами.

Умирали пацаны, стоя,

Умирали пацаны, просто.

Из гранита бы в память героя,

Чтоб до неба он был роста.

Чтоб стоял, синевы касаясь,

Необъятные были плечи,

Чтоб живая река стекалась,

И с цветами рыдали свечи.

Чтобы помнил народ поимённо

Всех ребят, что в атаку шагали.

В этот день мы приспустим знамёна,

Вспомним, как пацаны умирали…

➖➖➖➖➖

(Георгий 14.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7357

«Стоят там насмерть юные мальчишки»

Стояли грудью за страну мальчишки,

Уставшие за годы от войны.

Она куда страшней, чем та, что в книжке.

Стояли насмерть лучшие сыны.

Измученные голодом и жаждой,

Забывшие давно про крепкий сон.

Все дорожили крошкой хлеба каждой.

Хлеб — голова, все знали испокон.

Стояли насмерть юные ребята,

Им отроду-то многим двадцать лет.

Их молодость там на кресте распята.

Как много тех, кого сегодня нет…

Не дай Господь, чтоб имена забыли,

Кто закрывал своею грудью тыл.

Чтоб помнили мы всех и свято чтили,

Чтоб каждого мы знали, что он был…

Стоят там насмерть юные мальчишки,

В упор что лицезреют сущий ад.

Храни вас Бог на всех путях, сынишки,

И Ангелы за вами пусть стоят.

➖➖➖➖➖

(Георгий 08.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7301

Так смотрят только русские солдаты:

Улыбка на устах, печаль - в глазах...

Подобный взгляд мне встретился , когда-то -

В церквушке, у святых - на образах...

В том взгляде - ни обиды, ни упрёка,

За горький опыт , пережитых мук...

Хоть жизнь и коротка, и одинока,

И встреч гораздо меньше, чем разлук...

Уверенность, что всё идёт, как надо,

Что завтра будет лучше, чем вчера...

Привычны и стрельба, и канонада,

Случайный кров и ужин, у костра...

Как «Отче наш», пожертвовать собою :

Не струсить, не сбежать, не изменить...

И друга, молча , вынести из боя,

Иль, не дай Бог, его - похоронить...

В окопах - безгранична власть Господня...

Здесь атеистов - нет ни одного...

На шее образ – Николай Угодник...

А как ещё, на фронте, без него?

Так смотрят - только русские солдаты ...

Чтоб , в сердце, луч надежды - не угас…

Вершите дело правое, ребята!

А Николай помолится - за вас...

➖➖➖➖➖

15.09.2022 Константин Фролов - Крымский.

Букет цветов для павших воинов…»

Меня не пустят в рай, не заслужил,

И даже заглянуть, возможно, тоже.

Цветов нарвал и их в букет сложил,

Пусть ангел передаст их воинам, Боже.

С букетом вместе от меня поклон

И слёзное от сердца с ним спасибо.

Они собою делали заслон,

И для меня святее нет их, ибо.

Не прятались, а шли с молитвой в бой,

И молодость ни капли не жалея.

И в цинковых гробах пришли домой,

И из имён их выросла аллея.

Пусть ангел передаст бойцам цветы,

Переступать порог в Твой сад не смею.

Душой, как дети, воины чисты,

От света их свою я душу грею.

Я в рай, Господь, прости, не заслужил,

И даже заглянуть глазочком тоже.

Цветов нарвал и их в букет сложил,

Пусть ангел передаст их воинам, Боже.

➖➖➖➖➖

(Георгий 09.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7311

«Тает снег…»

Давно не спит на кладбище земля,

И белый снег её не покрывает.

Посмертный орден едет из Кремля…

Вновь над могилой сына мать рыдает…

Ох, сколько здесь я вижу матерей,

И вдов с детьми, и свежие могилы,

И множатся портреты сыновей.

Душа вся в клочья, где же взять всем силы…

Кружится снег, но на земле он тает,

И ночь ему, увы, не пролежать.

Вновь свежая могила остывает,

Вновь будет мать слезами уливать…

Устали все от этих картин страшных,

Когда же среди мглы пробьётся свет?

Всё меньше среди нас юнцов вчерашних,

Когда же мир сокрыт от всех ответ…

➖➖➖➖➖

(Георгий 05.12.2025) https://t.me/Georgiypoems/7274

Из пламени да копоти -

в мир светлой тишины...

Теперь, выходит, Господи,

ты вместо старшины?

Тогда прими по описи:

"калаш", бронежилет,

рожок в кровавой окиси -

пустой, патронов нет.

А гильзы-колокольчики

усеяли поля.

Сперва патроны кончились,

а вслед за ними - я.

Пиши, Господь: солдатское

исподнее бельё,

душа моя арбатская

и тело - без неё...

➖➖➖➖➖

© Юрий Беридзе, капитан 1 ранга в отставке, член Союза писателей России

Художник Валентина Ильиных

Ну что, народ! Садитесь поудобней.

Смартфон. Пивко. И праздничный угар.

Смотрите шоу, как для вас сегодня

Освобождает "Вагнер" Соледар.

Мороз за двадцать. В сердце лютый холод.

Тут отогреться непосильный труд.

Но для пути вперёд есть сильный довод,

В подвалах наши люди русских ждут.

За шагом шаг. Порожек за порожком.

Как клещ вцепился в каждый дом рагуль.

Враг зол и смел, на зеркало похожий,

И кажется, снежинок меньше пуль.

Летят окурки дальше, чем гранаты.

Пошла возня - и тупятся ножи.

Здесь за Россию рубятся солдаты,

За право русских вновь по-русски жить.

Прекрасен бой на телеграмм канале,

Без вкуса крови, запаха мочи,

Живая плоть не корчится в металле,

И позывной у друга не молчит.

А там, на грани столкновений армий,

В объятьях смерти, заглушая стон,

Срывая ногти, матерятся парни,

Когда в стволе заклинило патрон.

А мы сидим, как будто в кинозале,

Не осознав военную беду,

Чтоб города быстрей освобождали,

Мы быть должны не в зрительном ряду.

Пока бойцы несут и наше бремя,

Нам в телефонах глупо пропадать.

Любой из нас, обязан в это время

Хоть чем-нибудь, но фронту помогать.

➖➖➖➖➖

© Александр Макаров

Художник Валентина Ильиных

ДОРОГА ЯРОСТИ

Уже потеряно так много

И сколько будет впереди…

Ты помнишь Ярости дорогу?

Как мы смогли ее пройти

Мы отправлялись в Путь не близкий,

В ночной простуженный покров.

Что б раствориться в Украинске,

Среди обугленных домов.

От перекрестка мертвый город

Дрожал пустынным миражом,

Чернели ржавые машины,

Как банки, вскрытые ножом.



Мы радовались, что живые,

Плыла над городом зима.

И мы вдыхали жизнь в чужие

И разоренные дома.

И пили чай и говорили,

Про яростные те пути.

Топили печь, и жили, жили

За тех, кто не сумел дойти.

И каждый шаг на той дороге,

Побит железом и огнём.

Он целой жизни стоил многим

А мы с тобой еще живем.

Нам греет тусклая лампада

На койках спальные мешки

Гремит за стенкой канонада

Где жмут Покровск штурмовики.

Ты жизнью здесь обязан многим,

Пусть краем обошла беда,

Но нашей Ярости дорогу

Ты не забудешь никогда.

➖➖➖➖➖

© Алексей Саниев, участник СВО, сапёр, альпинист, поэт

Художник: Валентина Ильиных

Полно забот

на фронте у солдата.

Нам некогда смотреть на календарь.

Редеет взвод,

уходят ввысь ребята.

Без них пройдёт заснеженный январь.

Без них пройдёт

февраль невисокосный,

сойдут снега, теплее станут дни.

И станет лёд

бумагой папиросной,

и расцветут напиленные пни.

Зима грустна́.

Грущу с зимой на па́ру.

По грифу пальцам бегать не сезон.

Придёт весна,

я расчехлю гитару,

услышу струн забытый перезвон.

Утихнет грусть

с приходом Дня Победы.

Сдам автомат комбату поутру́.

Домой вернусь.

Там внуки-непоседы.

Почищу память. Многое сотру.

➖➖➖➖➖

© Дмитрий Матюшкин, член Союза писателей России, участник СВО

Художник: Валентина Ильиных

ПОВЕЛИТЕЛЬ «КИНЖАЛОВ» Герою Российской Федерации, Заслуженному военному лётчику Российской Федерации, командиру экипажа самолёта Су-34 полковнику Стефанову Максиму Анатольевичу, впервые успешно применившему в боевых условиях гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Полковник Стефанов и храбр, и настырен,

Уверенно взяв командирский штурвал,

Ведёт на заданье Су-34, –

Впервые в боях мы применим «Кинжал»!

Вершина и гордость военной науки,

Смертельный кошмар для любой ПВО! –

«Кинжал» маневрирует на гиперзвуке,

Но вражьи радары не видят его.

«Кинжальный» удар был смертельно неистов

И на глубину сотню метров прорвал,

Дотла уничтожив гнездовье нацистов,

Где НАТОвский штаб тайно планы верстал.

Страна возвеличила подвиг Героя,

Стихи вдохновенно слагает о нём.

А лётчик-Герой не выходит из боя,

Врага истребляя «кинжальным огнём»!

➖➖➖➖➖

© Игорь ВИТЮК

Позывной Ангел

Безусый парнишка с улыбкой обычной,

Шутник, озорник, заводила, хохмач,

Ушёл добровольцем… погиб, горемычный,

На холмике крест, триколор и кумач.

Просили бойцы после боя в церквушке,

Чтоб был их товарищ по чести отпет,

«Мне имя героя скажите, братушки», -

Священник военным дал краткий ответ.

«Убит новобранец, неведомо имя,

Но есть Позывной. «Ангел» звали Его».

Задумался батюшка, ведь с Позывными

Отпеть не случалось ему никого.

Подумав, сказал: «Времена-то лихие,

Небесное войско вскипает рекой,

И много сынов безымянных России

Отправились к Богу на вечный покой.

Господь распознает на Небе Героя

И примет в Святые объятья Свои,

По чину мы душу его упокоим,

Держитесь, ребятки… родные мои...»

Безусый парнишка… Он Ангелом не был,

Но юную жизнь обрубила война,

Отправив его на Священное Небо,

Чтоб в наших квартирах цвела тишина.

➖➖➖➖➖

Любовь Лычангина

Посвящается всем вдовам, потерявшим своих мужей на поле боя...

Привет, родной! Как там – в полку небесном?

Вас каждый день без счета прибывает?

К вечерней в храме не хватает места

Для всех, кто о погибших вспоминает.

Нас тоже много… зажигаем свечи

И к Богородице все мысли устремив,

Все ниже, ниже опускаем плечи,

Безмерным горем душу придавив…

Ты приходил во сне: просил не плакать,

Быть сильной и беречь себя, детей.

Но будет сердце злая боль царапать

До окончанья моих бренных дней…

И будет сын, на фото твоё глядя,

Мне задавать жестокий свой вопрос:

«Скажи мне, мама, кто вот этот дядя?» -

Он без тебя родился и подрос…

Привет, родной! Войне не видно края,

И горю тех, кто потерял в ней близких…

Я наше счастье часто вспоминаю,

И в храм придя, пишу к Отцу записки.

А в них одна мольба: «Дай всем нам мира!

Останови и вразуми нас, Боже!»

Горька от слез моих твоя просвира…

Ну почему мы в мире жить не можем?!

Да, жизнь идет, но в ней уже нет света,

Что прежде согревал наш дружный дом.

В нем без тебя проходит третье лето,

Объятое пустым, холодным сном…

И лишь молитва придает мне силы,

Чтоб боль терпеть, от коей в сердце тесно…

Я постараюсь справиться, любимый,

Служи спокойно во полку небесном…

© Алла Баскакова

Художник Валентина Ильиных