Территория Героев...(102)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Рядовой Краснояров Юрий Находясь на наблюдательном посту, командир отделения рядовой Юрий Краснояров выполнял задачи по охране позиций российской батальонной тактической группы.

Украинские националисты предприняли попытку атаковать подразделения российских войск силами диверсионно-разведывательной группы. Краснояров своевременно обнаружил приближающихся боевиков. Получив задачу на уничтожение противника, вместе с вверенным ему отделением вступил в бой с боевиками.

Благодаря грамотным действиям рядового Юрия Красноярова удалось отбить атаку националистов, уничтожив более десяти из них.

С прибытием подкрепления, российские военнослужащие перешли в контрнаступление и завершили разгром оставшихся боевиков.

https://zpobeda.ru/jurij-krasnoyarov/

Капитан-лейтенант Черкасов Сергей Капитан-лейтенант Сергей Черкасов выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи и обеспечению обмена информацией между подразделениями российских войск на одном из тактических направлений.

Благодаря профессиональным навыкам офицера и его подчинённых в ходе ведения боевых действий поддерживалась устойчивая работоспособность каналов радио- и телефонной связи, комплексов технических средств передачи информации, оборудования коммутации телефонных вызовов, а также обеспечивалась работа закрытого сегмента сети передачи данных.

В сложных условиях, находясь под огнем, Черкасов продолжал руководить своим подразделением. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Черкасов вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений.

Благодаря мужественным действиям капитан-лейтенанта Сергея Черкасова линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены.

https://zpobeda.ru/sergej-cherkasov/

Полковник Смирнов Евгений В ходе специальной военной операции командир полка полковник Евгений Смирнов выполнял боевую задачу по управлению расчетами тяжелых огнеметных систем.

Противник предпринял попытку наступления на населённый пункт, находившейся на стратегически важном направлении.

При отражении атаки превосходящих сил украинских националистов в районе населённого пункта грамотное распределение сил и средств для нанесения огневого поражения, а также оперативное управление расчётами, осуществляемое Смирновым позволило вывести из строя до 10 единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также уничтожить большое количество националистов.

https://zpobeda.ru/evgenij-smirnov-2/

Старший сержант Лупандин Леонид Старший сержант Леонид Лупандин в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских подразделений, готовящихся к наступлению на позиции украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки при помощи минного щупа и переносного миноискателя Лупандин обнаружил заминированный участок дороги, о чём немедленно доложил старшему дозора. После выяснения характера и количества минных заграждений, группа приступила к обезвреживанию мин.

Леонид лично обезвредил восемь мин различного класса. В результате выполнения минно-розыскных работ военными инженерами в заданном направлении было обнаружено и обезврежено более четырёх десятков различных мин и фугасов.

https://zpobeda.ru/leonid-lupandin/

Старший сержант Дианов Владислав Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе ожесточенных боев противник отступал вглубь обороны.

Покидая населенные пункты, боевики минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В ходе ведения инженерной разведки в городе который оставили в ходе боев украинские боевики, Владислав получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом с ним фугасного снаряда.

Несмотря на ранение, Дианов, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил выполнять поставленную задачу. Продвигаясь по заданному району, старший сержант Дианов лично обнаружил и обезвредил более 10 вражеских мин.

https://zpobeda.ru/vladislav-dianov/

Рядовой Батуев Андрей В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами в составе мотострелкового взвода, радиотелефонист рядовой Андрей Батуев в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по обеспечению связи в подразделении.

В районе одного из населенных пунктов после артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов. Батуев оперативно, в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня артиллерии.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям, рядового Батуева артиллерийский дивизион уничтожил наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии, создав условия для развития наступления российских мотострелков.

https://zpobeda.ru/andrej-batuev/

Майор Чулков Николай Начальник автомобильной службы майор Николай Чулков в ходе специальной военной операции выполнял задачи по поддержанию в боеготовом состоянии автомобильной техники батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

При совершении в районе одного из населенных пунктов марша колонна, которую возглавлял Чулков, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны националистов. Зная маршруты объезда, майор Чулков оперативно передавал команды водителям колонны, постоянно маневрируя и изменяя направления движения.

Благодаря мужеству и своевременным действиям Николая Чулкова удалось сохранить большое количество автомобильной техники и не допустить срыва поставки автотехники на передовую.

https://zpobeda.ru/nikolaj-chulkov/

Капитан Грудьев Максим Капитан Максим Грудьев, неся боевое дежурство на пункте управления, получил информацию с наблюдательного поста о наведении противником переправы через водную преграду и выдвижении к ней бронегруппы в количестве 3 танков и до 10 единиц другой бронированной техники.

Оценив обстановку, Грудьев немедленно выдвинулся на пост и приступил к корректировке огня приданной крупнокалиберной артиллерии. В бою Максим грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника.

Благодаря профессионализму Грудьева по объектам противника своевременно наносились ракетные удары.

https://zpobeda.ru/maksim-grudev/

Рядовой Альбеков Игорь Стрелок мотострелкового взвода Игорь Альбеков, неся службу на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника к району расположения подразделений ВС РФ.

Мгновенно оценив ситуацию, Игорь доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах. Получив команду на уничтожение, Альбеков первым открыл прицельный огонь по беспилотникам противника.

Точным огнем рядового Игоря Альбекова барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://zpobeda.ru/igor-albekov/

Майор Чорный Максим Майор Максим Чорный, прибыв на передовые позиции своего подразделения, организовал ремонтно-техническую зону, где беспрерывно проводились восстановление и ремонт вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Также Максим организовал бесперебойный подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, и обеспечил своевременное снабжение всеми видами ГСМ.

В ходе планирования снабжения проложил наиболее короткие и безопасные маршруты к подразделениям батальона, чем существенно сократил время подвоза имущества и сберег жизнь и здоровье личного состава.

https://zpobeda.ru/maksim-chornyj-2/

Подполковник Ломакин Дмитрий Подполковник Дмитрий Ломакин выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны, осуществляющей подвоз продовольствия и боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей бои с превосходящими силами украинских националистов на одном из тактических направлений.

На пути следования в назначенный район колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Находясь под огнем противника, не теряя самообладания в сложной ситуации, Дмитрий оценил условия местности и выбрал альтернативный путь для движения колонны.

Своевременно и точно отдавая приказания своим подчиненным, Ломакин оперативно перенаправил колонну из зоны поражения вражеской артиллерии.

https://zpobeda.ru/dmitrij-lomakin/

Младший сержант Анисимов Олег Подразделение под командованием младшего сержанта Олега Анисимова выполняло боевую задачу по патрулированию одного из освобожденных населенных пунктов.

Проходя по указанному маршруту Олег обнаружил возле территории детского сада взрывное устройство массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Анисимов дал команду на оцепление района, где было найдено взрывное устройство, после чего, оценив угрозу, приступил к его обезвреживанию.

Обнаруженное взрывное устройство было обезврежено и уничтожено.

https://zpobeda.ru/oleg-anisimov/

Старший сержант Патанов Сергей Старший сержант Сергей Патанов со своим отделением действовал в составе батальонной тактической группы российских войск, выполняя боевую задачу по обороне населенного пункта.

Во время боя, своевременно и умело менял огневые позиции и наносил существенный урон живой силе противника. Несмотря на полученное ранение правой руки, не покидая позиций продолжил отражать вражескую атаку. Рискуя собственной жизнью, доставил дополнительные боеприпасы на участок обороны, где противник сосредоточил основной удар.

Вовремя доставленные боеприпасы для огневых средств подразделения позволили нанести потери противнику и отразить наступление.

https://zpobeda.ru/sergej-patanov/

Рядовой Ан Сергей Мотострелковый батальон, в составе которого действовал стрелок рядовой Сергей Ан, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобождённых от украинских националистов.

Ан лично вынес в укрытие бойцов, получивших тяжелые ранения входе обстрела и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеских минометов. Ан вернулся на позиции и продолжил вести бой с наступающими украинскими националистами.

В ходе боя Сергей обнаружил зависший в воздухе беспилотный летательный аппарат противника. Доложив непосредственному командиру и получив команду на уничтожение, рядовой Ан открыл прицельный огонь по вражескому дрону.

Точным огнем Сергей сумел поразить БПЛА, с помощью которого велась корректировка огня противником.

https://zpobeda.ru/sergej-an/

Старший лейтенант Саутин Владимир Начальник связи мотострелкового батальона старший лейтенант Владимир Саутин обеспечивал работу радиосети на позициях наших войск, обороняющих один из населенных пунктов, освобожденный от украинских националистов.

Саутин поднял в небо беспилотный летательный аппарат и приступил к поиску позиций вражеского минометного расчета.

В ходе ведения воздушной разведки Владимир обнаружил развернутый миномет, ведущий огонь по российским позициям, после чего передал координаты врага, а также успешно вывел беспилотный летательный аппарат из зоны возможного огневого поражения, тем самым сохранив БпЛА в целостности для выполнения последующих задач спецоперации.

https://zpobeda.ru/vladimir-sautin/

Старший лейтенант Бендаль Григорий Старший лейтенант Григорий Бендаль в составе группы боевого охранения выполнял задачи по охране и обороне колонны, отправленной для восполнения материальных средств группировки российских войск. Противник, стремясь лишить российские подразделения своевременного снабжения, предпринял попытку организовать засаду на пути следования тыловой колонны ВС РФ.

В ходе движения Григорий обнаружил на ответвлении от дороги группу украинских националистов на БТР, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Не растерявшись в сложной обстановке, Бендаль развернул подразделение в боевой порядок и открыл огонь по боевикам.

Уничтожив БТР противника точным выстрелом из ручного гранатомета, Григорий умело вел бой, обеспечив маневр огневых средств, организовал перекрестный огонь по позиции противника, в результате чего в первые минуты боя часть боевиков была ликвидирована, а остатки группы националистов спешно покинули поле боя.

https://zpobeda.ru/grigorij-bendal/

Ефрейтор Лаушкин Анатолий Ефрейтор Анатолий Лаушкин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы.

Неся службу на наблюдательном посту взводного опорного пункта, Анатолий обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника. Мгновенно оценив ситуацию, Анатолий доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах. Получив команду на уничтожение, ефрейтор Анатолий Лаушкин одним из первых открыл прицельный огонь по вражеским дронам.

Точным огнем Анатолия барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://zpobeda.ru/anatolij-laushkin/

Младший сержант Кириченко Владислав Водитель младший сержант Владислав Кириченко в составе сводной автомобильной колонны выполнял боевую задачу по передислокации узла связи.

Приближаясь в заданный район, автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника. Несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда, Владислав под плотным огнем неонацистов, грамотно используя рельеф местности, вывел воспламенившийся автомобиль на безопасное расстояние от основной колонны, после чего приступил к его тушению.

В результате проявленной смелости, решительности и профессионализма младшего сержанта Владислава Кириченко не допущено возгорания техники.

https://zpobeda.ru/vladislav-kirichenko/

Майор Чельцов Иван Майор Иван Чельцов выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах группировки российских войск. Российские подразделения, удерживая занимаемые позиции, отражали атаки украинских националистов на важном стратегическом направлении.

Прибыв в район выполнения боевой задачи, майор Чельцов провел рекогносцировку местности и определил оптимальные точки для установки оборудования. Затем, со своими подчиненными, находясь под систематическими обстрелами украинских националистов, в ускоренные сроки развернул и произвел настройку девяти ретрансляторов с комплектами цифрового оборудования для усиления сигнала радиосвязи.

Уверенные действия офицера и его подчиненных позволили в ходе ведения боевых действий организовать и поддерживать устойчивую радиосвязь, а также осуществлять непрерывное управление российскими подразделениями.

https://zpobeda.ru/ivan-chelcov/

Старший лейтенант Мащенко Владимир Противотанковый взвод под командованием старшего лейтенанта Владимира Мащенко, находясь во взаимодействии с российским мотострелковым подразделением, удерживал оборону, уничтожая бронетехнику и живую силу украинских националистов.

Выждав момент, когда бронетехника националистов зайдет на оборудованное противотанковое минное поле, Владимир активировал дистанционно-управляемые минные устройства, в результате чего был уничтожен танк Т-64БВ украинских боевиков.

Более десяти часов противотанковый взвод Мащенко и российские мотострелки удерживали оборону до прихода подкреплений.

Затем, перегруппировавшись, провели успешную контратаку, обратив противника в бегство и нанеся ему существенные потери.

https://zpobeda.ru/vladimir-mashhenko/

Доброволец Трошев Андрей Андрей Николаевич Трошев (род. 1962) — полковник в отставке, бывший сотрудник органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, активный участник Афганской и второй чеченской войн, военной операции России в Сирии, Герой Российской Федерации.

Родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). После окончания средней школы поступил в Ленинградское военное артиллерийское училище. Окончив его, служил в различных артиллерийских частях на командных и офицерских должностях. Принимал участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в составе ограниченного контингента советских войск. Командовал батареей самоходных артиллерийских установок.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, был удостоен двух орденов Красной Звезды. В дальнейшем окончил Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина (ныне — Михайловская военная артиллерийская академия).

После распада СССР продолжил службу в Вооружённых силах Российской Федерации. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, за боевые заслуги был удостоен двух орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Впоследствии служил в частях Ленинградского военного округа. Уйдя в запас, продолжил службу в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Являлся сотрудником подразделений ОМОН и СОБР Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, некоторое время командовал Санкт-Петербургским СОБРом при ГУ МВД РФ по СЗФО. Был уволен из рядов Главного Управления по дискредитирующим обстоятельствам, а именно за употребление алкоголя. Является также выпускником Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2012 году закончил службу в звании полковника.

С началом войсковой операции России в Сирии Трошев, к тому времени уже находившийся на пенсии в отставке, изъявил желание поехать в эту страну. Непосредственного участия в боевых действиях не принимал, управляя тыловой службой ЧВК Вагнера и Службой Безопасности ЧВК в п. Молькино Краснодарского края. Позывной “Седой”.

Закрытым Указом Президента Российской Федерации полковник в отставке Андрей Николаевич Трошев был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Является полным кавалером ордена Мужества.

После возвращения в Россию работает в частной военной компании «Вагнер», является начальником её штаба, а также руководит Службой Безопасности "ЧВК Вагнера" в п. Молькино Краснодарского края.

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Доброволец Богатов Андрей Андрей Михайлович Богатов. Позывной “Бродяга”.

Родился 14 июня 1964 г. (г. Старый Оскол) в простой семье.

По месту рождения Андрей окончил среднюю школу.

Андрей Богатов побывал в горячих точках. Проявил героизм, патриотизм и профессиональные свойства во время вооруженных военных действий на территории Афганистана, Сирии.

Сейчас офицер служит командиром ЧВК. Кроме того, герой выступает как представитель Евгения Пригожина.

Срочную армейскую службу Андрей прошел в рядах воздушно-десантных войск. Во время военного конфликта на территории Афганистана Богатов проявил геройскую отвагу. Чуть погодя он отправился на территорию Югославии добровольцем. К тому времени там тоже разгорались боевые действия.

Звание Героя Российской Федерации присвоили офицеру за боевые заслуги.

Затем Герой РФ стоял во главе охранной группировки газоперерабатывающего завода Hayyan, который расположен недалеко от города Хомс, Сирия.

Весной 2016 Андрей с подразделением базировался рядом с городом Пальмира.

Ожесточенные бои привели Богатова к инвалидности – он потерял левую руку. Однако даже тяжелейшее ранение не остановило солдата. Богатов продолжал руководить подчиненными.

Получил Героя, четыре ордена Мужества.

Его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска.

https://100biografiy.ru/voennye/andrej-bogatov

Доброволец Кузнецов Александр Кавалер четырёх орденов Мужества. Позывной “Ратибор”.

Александр Сергеевич Кузнецов — российский офицер запаса, командир одного из подразделений «Группы Вагнера», участник специальной военной операции на Донбассе и Украине.

Родился 10 августа 1977 года в Никольское, Гатчинского района, Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени С. М. Кирова.

Служил на командных должностях в частях специального назначения, в том числе — командиром роты специального назначения воинской части в городе Солнечногорске Московской области.

Неоднократно командировался в различные «горячие точки», за выполнение боевых заданий награждён орденами и медалями.

В 2008 году попал под уголовное дело за похищение человека и грабёж.

В 2010 году осуждён, отбывал срок заключения в колонии в Нижегородской области.

В апреле 2013 года освобождён условно-досрочно.

В 2013-2014 годах примкнул к ЧВК «Вагнер», принял под командование первую разведывательно-штурмовую роту, в составе которой участвовал в боевых действиях в различных горячих точках, в том числе в Сирии и Ливии.

9 декабря 2016 года кавалер четырех орденов Мужества Александр Кузнецов был участником встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на приеме в честь «Героев Отечества» в Георгиевском зале Кремля.

3 октября 2019 года в Ливии Александр Кузнецов вместе с бойцами диверсионного отряда «Русич» попал в засаду, устроенную боевиками.

В ходе боя был ранен, находился на излечении в госпитале в Санкт-Петербурге.

Указом Президента РФ («закрытым») за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Кузнецову Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

20 мая 2023 года в Бахмуте-Артёмовске водрузил знамена России и ЧВК «Вагнер» на последнем доме, освобожденном от Бандеры.

https://m.ok.ru/group/56168817950742/topic/155840842306326 Российский доброволец Фёдор Садовников, позывной Кай.

Он сын офицера и с детства хотел служить в армии либо работать в МЧС, однако из-за порока сердца туда не попал. Отучился на психолога, но, получив диплом, поехал защищать Донбасс в составе ополчения Новороссии. Вспоминает, как однажды попал под танковый обстрел:

«У меня реально тогда вся жизнь перед глазами пронеслась… Сразу машинально детство вспомнилось, мама вспомнилась».

Дальше была контузия из-за взорвавшегося рядом снаряда. Фёдор вернулся домой, открыл военно-патриотический клуб, где передавал ребятам свои военные знания. Тогда же он встретил свою любовь. Как только началась СВО, вновь поехал на передовую:

«Все контрактные пункты истоптал. Мне сказали: «У тебя категория В, иди на фиг», и я опять попёрся добровольцем».

Подробнее о Фёдоре — в интервью для спецпроекта RT «Твой Герой», совместного с программой «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (см. по ссылке!)

https://t.me/rt_russian/165953

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! При исполнении служебного долга на территории проведения специальной военной операции погиб сержант Богданов Денис Дмитриевич, 12.03.1983 г.р. Денис решил добровольно стать участником специальной военной операции и подал заявку через портал Государственных услуг. 27 октября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации через войсковую часть г. Казань. https://t.me/neft_story/2111 Гвардии сержант Журавлёв Сергей Прошло прощание с гвардии сержантом Журавлёвым Сергеем Владимировичем, призванным по частичной мобилизации по защите Донбаса, геройски погибшим при выполнении своего воинского долга при проведении военной операции по защите нашего Отечества. Гвардии сержант Журавлёв Сергей Владимирович награждён орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-31342109_11766 Военнослужащий Лапин Роман В ходе СВО погиб Роман Лапин, наш земляк, житель Лоухского района. Роман служил в артиллерийском взводе, был оператором-топогеодезистом. https://vk.com/wall-172759420_5444 Гвардии ефрейтор Кочнев Андрей Кочнев Андрей Станиславович-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы. Родился в 2000 году в городе Волгореченске Костромской области. Окончил среднюю школу №3 родного города. Заключив контракт с Министерством обороны РФ был направлен в Воздушно-десантные войска. Служил в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново). Выполнял боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики. В должности старшего стрелка-сапёра парашютно-десантной роты выполнял задачи Специальной военной операции на Украине. Погиб в госпитале в Новоайдаре 28.01.2023 года. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии», медалью «Ветеран боевых действий», медалью «За воинскую доблесть» II степени. https://37kp.ru/кочнев-андрей-станиславович/ Гвардии рядовой Рыжков Александр В Муроме простились с гвардии рядовым Александром Рыжковым.

31-летний выпускник 15 школы проходил службу по контракту в одной из муромских частей. Неоднократно был отмечен государственными наградами: в частности, медалями «За отвагу» и «За разминирование Пальмиры». Погиб Александр Рыжков 28 мая в ходе выполнения задач в зоне специальной военной операции. https://zpobeda.ru/aleksandr-ryzhkov/ Подполковник Кардашов Иван Подполковник Иван Алексеевич Кардашов п.Ивня, Белгородская область Командир батальона 36-лет В Ивнянской общеобразовательной школе №1 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Ивана Кардашова. В этой школе Иван Алексеевич учился с 1 по 11 класс. С 24 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине. За время службы Иван Кардашов дважды награждён медалью «За Воинскую доблесть» и дважды Орденом Мужества. Мужчины не стало 20 октября 2022 года. Посмертно представлен к третьему Ордену Мужества. Подробнее https://m.ok.ru/go31belgorod/topic/155931303279601 Военнослужащий Туменко Дмитрий Танкист Дмитрий Туменко, похоже, навсегда останется живым в глазах своей матери. Несмотря на то, что она похоронила бойца СВО, верить в его гибель отказывается. Опознать тело родителям не дали, а ДНК-экспертиза для материнского сердца не стала доказательством… В первые же дни СВО танки Дмитрия и его сослуживцев разбомбили. Но ни словом не обмолвился боец об этом. Потом родителям Туменко сообщили, что их сын погиб 28 марта в небольшом селе Харьковской области. Танкистов стали обстреливать, им пришлось спешиться, укрыться в здании и оттуда отстреливаться. Но здание превратил в руины украинский танк. Нацисты были настолько ожесточенными, что достали наших погибших из обломков, полили бензином и подожгли. Дмитрий Туменко из города Гусев Калининградской области был настоящим военным, никак не мог представить себя на гражданской службе. Дима работал, получал водительские права, досдавал ЕГЭ. Увлекался футболом и армейским рукопашным боем. Он стал кандидатом в мастера спорта. https://zpobeda.ru/dmitrij-tumenko/ Сержант Маттиев Игорь Игорь Маттиев из Петрозаводска погиб в зоне специальной операции. Маттиев был сержантом контрактной службы, командиром отделения. Посмертно награжден Орденом Мужества. У него остались жена и две дочери. https://t.me/dailykarelia/9671 Военнослужащий Антонов Дмитрий 25 июня 2023 года погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО Антонов Дмитрий Владимирович https://zpobeda.ru/dmitrij-antonov/ Военнослужащий Богданов Денис Погиб героем Богданов Денис Васильевич. Любящий брат, сын, друг. https://zpobeda.ru/denis-bogdanov/ Военнослужащий Машуков Евгений В зоне проведения СВО погиб житель Черлакского района Омской области Евгений Юрьевич Машуков Ему было 24 года. https://ok.ru/omsknosti/topic/156380720455019 Военнослужащий Николаев Алексей 04 июля 2023 г. при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Николаев Алексей Анатольевич. https://zpobeda.ru/aleksej-nikolaev/ Военнослужащий Журавлёв Сергей В ходе специальной военной операции погиб Журавлёв Сергей Александрович. Выборгский район, Ленинградская область https://zpobeda.ru/sergej-zhuravljov/ Доброволец Коробёнков Алексей При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб донской казак - доброволец Коробëнков Алексей Викторович. https://ria.city/mihaylovka/353493637/ Военнослужащий Крещенков Илья (Ильгиз) 27 июня погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины,Луганской Народной Республики вблизи города Сватово,верный Военной присяге,мужеству и отваге

Крещенков Илья (позывной Ильгиз). https://zpobeda.ru/ilya-kreshhenkov/ Младший сержант Дмитриевский Владимир В ходе специальной военной операции геройски погиб житель Прилузского района младший сержант Владимир Александрович Дмитриевский. Владимир Александрович родом из села Объячево. До участия в СВО трудился в местном Центре культуры и досуга концертмейстером и звукооператором. Был творчески одарённым человеком – свободно играл на гармони, гитаре и других музыкальных инструментах. Односельчане уважали его за доброту и искренность. В специальной военной операции принимал участие с 2022 года. Пал смертью храбрых, защищая Родину и наш народ от неонацистской нечисти. https://t.me/VladimirUyba/1758 Младший сержант Хусаинов Айдар При исполнении служебного долга во время участия в специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб радиотелефонист боевой машины реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи, Хусаинов Айдар Хизбуллович. https://zpobeda.ru/ajdar-husainov/ Рядовой Зангиев Алан При исполнении воинского долга на Украине погиб Зангиев Алан Анатольевич (Зангич). Заместитель командира взвода - командир отделения, батареи управления и артиллерийской разведки. https://zpobeda.ru/alan-zangiev/ Рядовой Ткачёв Роман В Абакане простились с рядовым Романом Ткачевым. Он погиб в зоне спецоперации. Родился 6 февраля 1981 года в Кемеровской области. Когда началась спецоперация, Роман везде писал, везде обращался, чтобы его призвали. У него был боевой опыт. Он знал, как нужно воевать, и ушёл по контракту. Он был стрелком БМП и перед самой гибелью спас жизнь своему сослуживцу, оказал ему первую помощь после ранения… https://zpobeda.ru/roman-tkachev-2/ Военнослужащий Быков Андрей В ходе специальной военной операции на Украине погиб Андрей Николаевич Быков, уроженец Солигаличского района. Был призван в период мобилизации на фронт, где получил тяжелое ранение. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Андрея помнят как доброго, отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. https://zpobeda.ru/andrej-bykov/ Военнослужащий Абрамов Алексей 7 апреля 2023 г, на СВО погиб уроженец Сызранского района Самарской области Алексей Абрамов. Ему было 26 лет. https://zpobeda.ru/aleksej-abramov/ Военнослужащий Бородин Алексей При выполнении боевых задач на СВО 29 июня героически погиб 39-летний кувандычанин Алексей Бородин. У него остались жена и двое детей. https://t.me/okuvandyk/10204 Военнослужащий Марьин Иван Жители Кавалеровского округа простились с Марьиным Иваном Владимировичем, погибшим на территории ДНР 18.06.2023 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции https://zpobeda.ru/ivan-marin/ Доброволец Сорокин Алексей В пос.Троицкий (Свердловская обл.) простились с Алексеем Сорокиным. 4 апреля Алексей добровольно ушел на специальную военную операцию. Исполняя воинский долг Алексей Дмитриевич погиб. https://zpobeda.ru/aleksej-sorokin/ Военнослужащий Алиев Курбан-али При выполнении служебного долга во время специальной военной операции погиб житель Избербаша Алиев Курбан-али Акаевич. https://zpobeda.ru/kurban-ali-aliev/ Военнослужащий Мерлин Сергей В ходе проведения специальной военной операции героически погиб мобилизованный из Рязанской области Сергей Мерлин. Боец был призван в зону СВО в рамках проведения частичной мобилизации осенью 2022 года. Сергею было 40 лет. Источник Военнослужащий Трегуб Владимир В ходе проведения СВО погиб Владимир Викторович Трегуб. Вольский район Саратовской области. В детстве Владимир учился в школе-интернате г. Пугачев, профессию получил в вольском ПУ № 5.

С начала 2023 года подписал контракт и в составе отряда «Шторм» принимал участие в специальной военной операции на Донбассе. Погиб 12 июня 2023 года. https://zpobeda.ru/vladimir-tregub/ В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Машуков Евгений Витальевич Евгений Машуков обучался в школе-интернате с 1 по 9 класс. Был коммуникабельным, активно занимался спортом, выступал на различных соревнованиях. По окончании школы в 2008 году поступил в ПУ-89 на отделение механизации. Ему был 31 год. Боец ЧВК «Вагнер». У него остались две сестры и брат. https://vk.com/wall-133498955_284258 Доброволец Козлов Сергей Козлов Сергей Геннадьевич 10.05.1986 — 05.05.2023. Тверская обл,Кашинский р-н, д.Фарафоновка ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/sergej-kozlov/ Доброволец Цоколов Лев Лев Вадимович Цоколов. 25.06.2002 г.р. г. Чита, Забайкальский край, ЧВК Вагнер. https://zpobeda.ru/lev-cokolov/ Доброволец Слайковский Владимир В ходе спецоперации на Украине погиб житель с. Старый Ропск, боец ЧВК «Вагнер» Слайковский Владимир, 1990 г.р. https://zpobeda.ru/vladimir-slajkovskij/ Доброволец Смагин Николай В зоне СВО при выполнении воинского долга погиб Смагин Николай Николаевич г.Чебаркуль, Челябинская область https://vk.com/wall-81050854_2504 Гвардии сержант Утепаев Нурлыбек Володарский район Нижегородской области простился с погибшим в СВО Нурлыбеком Утепаевым, 1983 года рождения. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания в ходе СВО Нурлыбек Хадрбаевич был представлен к ордену Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/nurlybek-utepaev/ Военнослужащий Матаев Алексей Матаев Алексей Валерьевич Алексей Валерьевич родился 24 марта 1975 г. в г. Кяхта. Обучался в Кяхтинской школе №2 с 1982-1992гг. Участвовал в общественной, спортивной жизни школы, был членом футбольной команды, принимал участие в районных и республиканских соревнованиях. В ноябре 2022 года Алексей Валерьевич подписал контракт и вместе с нашими земляками принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 30 июня 2023 г. Алексей Валерьевич погиб, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной. За проявленные мужество и стойкость награжден Орденом Мужества посмертно. У Алексея осталась любящая семья: родители, два сына, жена, брат. https://zpobeda.ru/aleksej-mataev/ Рядовой Шайхисламов Раиль Погиб Шайхисламов Раиль Рамильевич, выполняя воинский долг на СВО. Ему было 26 лет Башкирия https://zpobeda.ru/rail-shajhislamov/ Военнослужащий Мараев Евгений На Донбассе погиб 27-летний военнослужащий из Минусинска Евгений Мараев. Он родился в городе Абакане, окончил 9 классов Городокской средней школы № 2 им. Героя Советского Союза Г.С. Корнева (Минусинский район). В 2014 году отучился на машиниста-тракториста в минусинском профучилище № 61. В мае того же года был призван в армию, служил старшим электриком. В 2015 году Евгений вернулся домой, работал в Минусинске. В сентябре 2022 года его мобилизовали, служил в парашютно-десантном батальоне наводчиком. Погиб боец в июне этого года в Артемовском районе ДНР, добросовестно выполняя свой воинский долг. За отвагу и самоотверженность наш земляк награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/evgenij-maraev/ Военнослужащий Темиров Игорь Темиров Игорь Жахонгирович Игорь Жахонгирович родился 1 декабря 1971 года в городе Кяхта (Бурятия). В 1979 году пошел в первый класс в восьмилетнюю школу, которую окончил в 1987 году. После окончания школы поступил в Кяхтинское Профессиональное училище №34 на специальность «тракторист-водитель». После окончания училища в 1992 году был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, которую проходил в городе Чита в Ракетных войсках. С 1997 по 2002 год служил по контракту в рембате. В июне 2023 года подписал контракт на прохождение службы в рядах добровольческого штурмового отряда. Погиб при выполнении поставленных задач, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной. У Игоря Жахонгировича остались любящие дочь, внучка, брат и сёстры. https://vk.com/wall-2178627_275698 Военнослужащий Клименко Сергей В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 20.06.2023 года погиб житель села Ромны (Приморский край) Клименко Сергей Викторович. https://zpobeda.ru/sergej-klimenko/ Рядовой Ушаков Семён 13.06.2023 г. при выполнении специальной военной операции, проявив героизм и мужество при защите РФ и мирного населения на территории ДНР от полученного ранения несовместимого с жизнью погиб рядовой механик-водитель-гранатометчик САУ Ушаков Семён Сергеевич из 30-й артиллерийской бригады города Улан-Удэ. Семён родился 16.07.2001г. в г. Чите, позже перехал жить в пгт. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края. С июня 2022 года принимал участие в проведении специальной военной операции по защите мирного населения на территории Украины. Семён погиб при выполнении поставленных задач, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной. Награжден Орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/semjon-ushakov/ Военнослужащий Михно Алексей Михно Алексей Владимирович 10.10.1982-12.11.2022 https://zpobeda.ru/aleksej-mihno/ Ефрейтор Иванов Сергей Иванов Сергей Владимирович с. Чепца, Удмуртская Республика Ему было 38 лет. За проявленные героизм и отвагу бойца посмертно представили к ордену Мужества. https://zpobeda.ru/sergej-ivanov-4/ Военнослужащий Белов Сергей Белов Сергей Николаевич Героически погиб 27 июня при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции В 2018 году Сергей был призван на срочную службу в ряды Российской армии. После ее окончания работал вахтовым методом. Сергей – замечательный, любящий, заботливый сын, муж и отец… Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие. В феврале 2023 года Сергей принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и подписал контракт. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Сергей Николаевич награжден «Орденом Мужества» посмертно. https://zpobeda.ru/sergej-belov/ Военнослужащий Яндулов Роман Чебоксарец Роман Яндулов принимал участие в спецоперации с сентября 2022 года. Он был командиром отделения. Погиб 5 июля, спасая товарища. Роман Яндулов имеет награды: Медаль за воинскую доблесть второй степени и Георгиевский крест 4-й степени. https://t.me/pg21ru/9175 Доброволец Денисов Максим Десантник Максим Денисов.

Героически погиб 6 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины В зону СВО Максим Денисов, у которого с детства был диагностирован порок сердца, отправился добровольцем в самом начале спецоперации. Его определили в воздушно-десантные войска. За время службы он получил контузию, но после лечения снова вернулся на передовую. Как рассказывают близкие героя, Максим мечтал работать в правоохранительных органах, но из-за отсутствия военного билета его не приняли в полицию. Парень надеялся, что после СВО такой шанс у него появится, тем более, что проблемы со здоровьем никак не мешали ему в повседневной жизни. О своем решении отправиться в зону специальной военной операции Максим не говорил даже матери и жене. Сообщил уже перед самой отправкой в центр подготовки. 6 февраля жизнь Максима Денисова оборвал выстрел снайпера в боях под Луганском. У погибшего остались мама, жена и два сына (трех и полутора лет). https://t.me/geroirossii/4657 Младший сержант Ильин Иван Ильин Иван Анатольевич 40 лет г.Тула Удостоин ордена Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/ivan-ilin/ Младший сержант Жидков Дмитрий Дмитрий Александрович Жидков, родился 13 августа 2002 года в городе Туле в рабочей семье. Дима рос смышленым и активным ребёнком. В 2009 году поступил в первый класс в гимназию №4. С восьмого класса и до окончания школы, принимал активное участие в работе детской общественной организации и волонтёрского отряда центра образования «Союз беспокойных сердец». В 2020 году он успешно окончил центр образования и поступил в Тульский Государственный Университет на специальность «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» на заочную форму обучения. В ноябре 2020 года был призван на срочную военную службу. В 2021 году, после окончания срочной военной службы, подписал контракт и остался служить в мотострелковых войсках по условной военной специальности наводчик-оператор в звании младшего сержанта. С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. 7 октября 2022 года при выполнении стратегически важного задания погиб. За проявленное мужество был посмертно награждён Орденом Мужества. https://tula.er.ru/activity/news/dmitrij-aleksandrovich-zhidkov Медсестра Прокопчук Марина В результате обстрела Горловки погибла медицинская сестра Старшая медицинская сестра поликлиники №3 городской больницы №1 г. Горловка Марина Юрьевна Прокопчук вышла во двор, а через секунду начался обстрел города. Врачи горбольницы №2 боролись за ее жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Тридцать лет Марина Прокопчук отдала медицине и служению людям. У погибшей осталась дочь. https://zpobeda.ru/marina-prokopchuk/ Ефрейтор Тогмитов Бадма 27 июня 2023 года в ходе специальной военной операции на Украине от полученных ран, несовместимых с жизнью, погиб командир отделения — командир боевой машины, ефрейтор Тогмитов Бадма Борисович. Бадма Борисович родился 1 сентября 1995 года в селе Тулдун Еравнинского района. В сентябре 2022 года, Бадма добровольно заключил контракт с именным подразделением «Байкал». До самого конца Бадма Борисович оставался верным присяге и своим друзьям по оружию. Бадма вырос в многодетной семье, рано потерял мать, у него остались отец, две сестры, племянницы. Бадма Борисович знал, что такое забота о ближнем, взаимовыручка, уважение к старшим. https://zpobeda.ru/badma-togmitov/ Рядовой Хайсаров Арсен Простились с настоящим героем, который погиб во время специальной военной операции на территории Украины. Арсен Закирович Хайсаров был сильным, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества. Ему было 40 лет. Родился он в Баймаке, закончил школу №1. В 2000 году был призван на срочную службу. В ходе службы в ВС РФ заключил контракт. Он был добровольцем в батальоне имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. https://t.me/fgaminev/1138 Военнослужащий Сорокин Алексей Сорокин Алексей Дмитриевич 23.01.1988 – 5.09.2022 гг. Родился в Коломне. Заместитель командира взвода расчетного орудия гаубичного самоходного артиллерийского взвода 236-й артиллерийской бригады 20-й гвардейской общей армии Западного военного округа. 5 сентября 2022 г. погиб при выполнении боевых задач в селе Каменке Изюмского района Харьковской области. Все детство он прожил в Колычеве, закончил школу № 15 и поступил в Коломенский педагогический институт. Там Алексей понял, что учителем физкультуры быть не хочет, и устроился работать во вневедомственную охрану коломенской милиции. А в 2020-м он решил вступить в ряды сотрудников Вооруженных сил РФ и подписал контракт на службу в 236-й артиллерийской бригаде в Ларцевых Полянах. Смерть была мгновенной. Леша с товарищами находился на огневых позициях, и их обстреляли из «Хаймерса». Погибли сразу несколько человек. Еще при жизни Алексей был награжден медалью «За отвагу». А 30 декабря 2022 года президент РФ подписал приказ о присвоении коломенцу ордена Мужества посмертно. https://vk.com/wall-154199628_22758 Подполковник Хорольский Андрей При выполнении воинского долга погиб уроженец х.Андреевского (Ставропольский край), заместитель командира полка, подполковник Андрей Юрьевич Хорольский. Вся его жизнь была связана со службой Отечеству, поэтому когда пришла пора встать на его защиту, Андрей Юрьевич ни минуты не колебался и принял участие СВО с первого же дня. Он вывел колонну из-под обстрела врага, но погиб сам. За участие в спецоперации Андрей Юрьевич был награжден государственными наградами: медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть», медалью «За боевые заслуги». https://zpobeda.ru/andrej-horolskij/ Военнослужащий Чопов Николай Чопов Николай Борисович 44 года г.Миасс, Челябинская область Погиб герой 14.08.2022 г. Николай служил в 90-й танковой дивизии стрелком на БМПТ "Терминатор". Указом Президента РФ Николаю Чопову посмертно присвоен Орден мужества. https://vk.com/wall-205390815_2419

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

SHAMAN — МОЙ БОЙ Клип снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии. Все кадры в нём документальные, а героями стали те, для кого ежедневный подвиг — это профессия: боец легендарного интернационального батальона «Пятнашка» с позывным «Апаче», медсёстры Ирина, Елена и врач-анестезиолог Кристина, доброволец Сергей, сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко, а также военкоры Андрей Гусельников и Александр Матюшин.

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