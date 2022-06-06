Москва-река — новые маршруты, электрические суда и Южный речной вокзал

В конце апреля был открыт очередной сезон навигации по Москве-реке. Заработали шлюзы, и интенсивность движения по воде кратно возросла.

В этом посте расскажу о том, что нового ждет горожан на Москве-реке в нынешнем сезоне.

Прогулочные маршруты

Ежегодно более 1,2 млн москвичей и гостей столицы отправляются на прогулку по главной водной артерии города.

В 2022 г. мы обновили маршрутную сеть, включив в нее 8 основных экскурсионных прогулок и один маршрут-переправу: Северный речной вокзал – Захарково.

Здесь есть исторический маршрут – от Воробьевых гор вдоль Кремля до Новоспасского моста, южный – от Печатников до парка «Зарядье», круговой – вокруг Балчуга и другие – на любой вкус.

Каждый маршрут теперь имеет свой цвет и расписание. До конца мая на причалах Москвы сделаем удобную навигацию — такую работу уже начали. На каждой пристани будут схема, название и в перспективе электронные табло.

Получить информацию можно будет на сайте и в приложении «Московский транспорт». А ещё сделаем удобный сервис покупки билетов.

Для судовладельцев – а это более 40 компаний – мы запустили электронную систему подачи заявок и документов. Право перевозить пассажиров получат только те операторы, которые выполнят все требования безопасности и будут готовы работать по единым стандартам качества.

Новые требования исключат возможность продажи билетов с рук и перепродажи мест стоянки. Будут отслеживаться остановка в неположенных местах и контролироваться состояние судна.

Новый формат работы прогулочных речных маршрутов планируем вводить постепенно. Часть нововведений начала действовать с открытием навигации, другие будут реализованы в течение сезона.

А соблюдение требований по организации перевозок проконтролируют водный патруль и специальная информационная система ЦОДД, которая фиксирует перемещения судов на Москве-реке, автоматически проверяя наличие лицензий.

Регулярные речные маршруты

Пожалуй, самое ожидаемое речное событие этого года. После многолетнего перерыва в Москву возвращается общественный водный транспорт.

Поэтапно запустим два регулярных маршрута: «Парк «Фили» – «Киевский вокзал» и «Печатники» – «Автозаводский мост». Причалы на двух маршрутах будем вводить постепенно, с учетом ведущейся застройки и готовности набережных.

Провозная способность новых маршрутов к моменту открытия всех причалов составит 15-16 тыс. пассажиров в день. В основном это будут жители прибрежных районов – речной транспорт сделает их поездки более удобными и разнообразными. А в некоторых случаях – позволит серьезно сэкономить время в пути.

К примеру, путь от парка «Фили» до причала «Верхние Мнёвники» на автобусе занимает 65 минут, а по воде – всего 13,5 минут. Чтобы добраться от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой, потребуется всего 3 минуты.

Оплатить проезд в речных трамвайчиках можно будет точно так же, как поездку на метро. А по уровню комфорта они даже лучше, чем электробусы и новые вагоны «подземки». Если у вас есть единый билет на 90 и 365 дней – поездка будет бесплатной. Кроме того, скоро разработаем билеты на разовую поездку в сезонное и внесезонное время. Оплатить её можно будет картой «Тройка», а также с помощью Face Pay.

На регулярных маршрутах мы будем использовать только электрические суда. Без вредных выбросов – но с удобными креслами и столиками, панорамными окнами и остекленной крышей пассажирского салона, Wi-Fi и телевизорами, местами для перевозки велосипедов и колясок.

Единый оператор – компания АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» – планирует изготовить 21 электрическое судно в рамках 15-летнего контракта жизненного цикла. Первое судно получит имя «Синичка». Так решили москвичи, проголосовавшие за это название на «Активном гражданине».

Принимать суда будут 23 оригинальных понтонных причала – по сути, мини-порта. Швартовка будет не боковая, а носом, что позволит сократить время пути.

Причалы оборудуем зонами отдыха, кафе с панорамными видами, медиаэкранами, местами для велосипедов и самокатов, высокоскоростным Wi-Fi и USB-слотами. Для удобства маломобильных пассажиров – широкие проходы, опорные поручни, пандусы, тактильные знаки.

Северный речной вокзал

Открытый после реставрации в 2020 г. Северный речной вокзал быстро стал одним из самых популярных мест для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы.

В прошлом году СРВ посетили 2 млн человек. Его причалы приняли и отправили более 700 тыс. пассажиров круизного и прогулочного флота, а переправой до Захарково на другом берегу канала им. Москвы воспользовалось свыше 50 тыс. человек.

Ожидаем, что в этом сезоне к причалам Северного речного вокзала подойдут порядка 100 круизных теплоходов, которые связывают Москву с 41 городом России. Среди теплоходов: «Мустай Карим», «Лунная соната», «Санкт-Петербург», «Княжна Виктория», «Александр Бенуа», «Михаил Булгаков», «Феликс Дзержинский», «Георгий Жуков», «Россия», «Николай Карамзин», «Александр Пушкин», «Александр Грин» и другие популярные лайнеры речного флота страны.

Южный речной вокзал

В этом году второе рождение ожидает Южный речной вокзал в Нагатинской пойме, который не функционировал по прямому назначению почти 25 лет.

В ходе реконструкции будет сохранен исторический облик здания-корабля, являющегося интересным памятником позднего советского модернизма.

ЮРВ вновь станет отправной точкой для круизов по 30 городам России, включая Казань, Коломну, Кострому, Мышкин, Нижний Новгород, Плес, Рязань, Тверь, Углич, Ярославль.

В трехэтажном здании разместятся кафе, выставочные зоны, многофункциональный медиазал, ресторан, детские зоны. С открытой крыши вокзала можно будет наслаждаться видами на реку и окружающие районы Москвы.

Планируем благоустроить прилегающую территорию и набережную, на которой установим зарядные станции для электромобилей и создадим парковки для электросамокатов и велосипедов, чтобы Южный речной вокзал стал еще одной точкой притяжения для москвичей.

С каждым годом Москва-река всё больше включается в повседневную жизнь города.

Парк «Зарядье» с Парящим мостом стал лучшим местом для селфи и новым символом столицы.

Зеленые благоустроенные набережные и парки стали любимыми местами для отдыха и прогулок.

Новые мосты кратчайшим путем связывают соседние районы.

На месте депрессивных промзон вроде ЗИЛа растут кварталы современного жилья.

В 2022 г. жизнь на Москве-реке станет еще ярче, интереснее и разнообразнее.

Сергей Собянин

https://www.sobyanin.ru/novye-marshruty-yuzhnyi-rechnoi-vokzal