Что связывает AstraZeneca, Pfizer, Moderna с японским биооружием

В преддверии годовщины Хабаровского процесса ФСБ рассекретила ряд документов о разработках бактериологического оружия в милитаристской Японии.

"Отряд 731" , Японский музей военных экспериментов

Федеральная служба безопасности РФ предала гласности пакет документов, свидетельствующих, что японская программа создания биооружия предполагала уничтожение всего человечества.

Старт этой программе был дан в 1927 году, когда правительство Японии обратилось к американскому опыту создания оружия массового поражения. С начала 1920-х годов Служба химического оружия (CWS) США занималась разработкой и производством бактериологического и химического оружия.

Аналог этого проекта японцы и решили воспроизвести у себя. Причём до конца 1939 года японская и американская программы реализовывались в тесном сотрудничестве, но параллельно. Практически все руководители печально известного «Отряда 731» прошло обучение в США. По возвращении на родину Сиро Исии, Масадзи Китано, Вакамацу Юдзиро, Рёичи Найто возглавили ключевые направления японской бактериологической программы.

Сиро Исии — командир отряда 73.

Мы не будем останавливаться на тех преступлениях, которые успели совершить участники программы.

Заметим лишь, что в итоге японские микробиологи начали готовиться к уничтожению своих прежних наставников - Штатов.

Тем не менее, после окончания Второй мировой войны США не собирались ликвидировать японскую программу по созданию биооружия.

Необходимо вспомнить, какая ситуация с разработками биологического оружия сложилась на тот момент в мире.

До Второй мировой войны существовало три гиганта фарминдустрии, которые одновременно являлись ведущими производителями химикатов, взрывчатых веществ, а также биологических агентов. Это британская Imperial Chemical Industries, американская DuPont и германская IG Farben. Между ними существовала конкуренция, которая приостановилась только в ходе Второй мировой войны, когда возник картельный сговор.

В 1942 году США и Великобритания заключили соглашение о партнёрстве в разработке биооружия. Результатом этого соглашения стало послевоенное слияние Imperial Chemical Industries с дочерними структурами DuPont. На их основе возникла фармацевтическая компания AstraZeneca plc.

После капитуляции Германии в 1945 году IG Farben была разделена на 12 независимых друг от друга компаний, которые тут же взяли под контроль американцы. США присвоили себе все патенты германского гиганта.

Таким образом, появилась возможность для создания трансконтинентальной фармакологической империи, сосредоточившей в своих руках все разработки биологического оружия. Для завершения формирования этой империи оставалось включить в неё только одно звено – японское. Поэтому США взяли под свою опеку бактериологов империи Ямато. Их не смутило, что деятельность японцев была признана преступлением против человечества на Токийском и Хабаровском международных процессах 1946-1949 гг.

Наиболее «эффективных» участников из «Отряда 731» американцы отправили в свои лаборатории в штате Мэриленд. Остальной персонал задействовали для возрождения аналога «Отряда 731» на южнокорейском острове Коджедо. Сама же японская программа по созданию биологического оружия получила «второе дыхание» в рамках компании Green Cross Co., Ltd. Её учредителями выступили такие преступники, как второй командир «Отряда 731» генерал-лейтенант Масадзи Китано, третий командир, подполковник Рёичи Найто, капитан Хидэо Футаки. Фактически же её деятельность контролировалась американскими корпорациями. Впоследствии Green Cross слилась со структурами Pfizer, Inc. Возникла компания Mitsubishi Pharma Corporation. В рамках транснациональной империи ей отвели специализацию, связанную с экспериментами с кровью, цель которых - создание новых биологических агентов и вакцин.

Результаты американо-японского «партнёрства» проявились уже в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Преступники из «Отряда 731» под руководством американцев развязали самую настоящую бактериологическую и химическую войну, направленную на полное уничтожение гражданского населения Северной Кореи и Северо-Восточного Китая.

Японские солдаты из отряда 731 проводят эксперимент по обморожению живого китайца на носилках в Харбине, 1941 год.

Однако попытка распространить эту войну на территорию советского Дальнего Востока столкнулась с противодействием советской системы биозащиты. В результате транснациональной империи пришлось отступить – до тех пор, пока распад СССР не раскрыл перед ней новые возможности. После исчезновения Советского Союза активность американо-японских «партнёров» стала возрастать. Причём их «партнёрство» характеризовалось практически полной безнаказанностью.

В 2000 году японский суд признал, что Green Cross в середине 1980-х годов массово заражала население Восточной Азии ВИЧ/СПИД-инфицированной кровью. Тем не менее, решение суда осталось без практических последствий для компании.

В 1997-2007 годах китайские потомки жертв японской бактериологической войны попытались добиться от Токио денежной компенсации за действия «Отряда 731». Токийский суд признал виновность сотрудников «отряда», но отказался удовлетворять компенсационные требования.

Тогда же в КНР «неожиданно» началась эпидемия, вызванная SARS-Cov-1. SARS-Cov-1 относился к человеческим коронавирусам, создателем которых считается британский вирусолог Дэвид Тиррел. Свою «исследовательскую» деятельность Тирелл начинал во время Корейской войны в сотрудничестве с японскими преступниками из «Отряда 731». И здесь нельзя не обратить внимание на «странное совпадение»: когда китайцы перестали настаивать на компенсационных требованиях за «Отряд 731», вирус, созданный партнёром японских преступников, куда-то «исчез».

В 2020 году ряд европейских вирусологов обвинил Mitsubishi Pharma, а также её американских «партнёров» в возможной «причастности» к возникновению SARS-Cov-2. Они ссылались на то, что ещё в августе 2014 года Mitsubishi Pharma заключила с AstraZeneca соглашение, по которому обе компании должны были… разработать вакцины от коронавирусов. В это же время филиал наследницы «Отряда 731» Mitsubishi Pharma был зарегистрирован в КНР, а Уханьский институт вирусологии обеспечивался японским лабораторным оборудованием.

Как известно, в Уханьском институте осуществлялись исследования коронавирусов, спонсорами которых выступали США, Канада, Австралия. Позднее обнаружился контракт у дочернего предприятия Mitsubishi Pharma с американской Moderna, Inc… Возникший скандал замяли.

Сегодня у транснациональной империи нет конкурентов. Есть только препятствие: Россия может успешно противостоять биоразработкам Запада. И здесь нельзя не обратить внимание на стремление США и Японии установить контроль над Курилами. Известно, что на Матуа и других островах курильской гряды в 1938-1945 годах осуществлялись бактериологические опыты. Официально они проводились «над лисицами». Перед приходом Красной Армии все эти объекты были засекречены, а также куда-то «пропал» китайско-корейский персонал.

Юрий Городненко