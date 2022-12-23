Территория Героев...(59)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22762 https://t.me/mod_russia/22801 Ефрейтору Матвею Аникиенко, призванному в войска по мобилизации, недавно исполнилось 24 года. День рождения он встретил на передовой, и в этом видео он рассказывает, как его поздравили боевые товарищи. См. по ссылке.

Интервью вышло совсем коротким: парень едва успел сообщить о том, что дома его ждёт беременная жена, как бойцам поступила срочная задача — помогать артиллерией пехоте. Удачи нашим ребятам! И пусть каждый вернётся с победой домой, к семьям и детям.

https://t.me/mod_russia/22755 Рядовой Николай Ловришко на передовой вспоминает о семье. Как и многие мобилизованные, он отправился на фронт, чтобы бороться за право россиян жить в свободной, независимой, сильной стране, и конечно, за будущее своих детей. Их у него двое: дочка и сын. С нашим корреспондентом Николай поделился лайфхаком: как обезопасить семью от происков ЦИПсО. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/22737 Экипаж танка — единый организм, и об этом говорят все без исключения танкисты. Поэтому и сюжет сегодня «три в одном»: про экипаж, представленный к наградам за бой, в котором наши ребята поразили вражескую технику, заставив противника отойти. Ещё и трофей взяли.

Отличились командир Николай Матряницкий, наводчик Сергей Иванчук, мехвод Дмитрий Савельев. Так держать, бойцы! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/22802 Солист московского театра «Новая опера» Александр Тюпа был мобилизован и зачислен в мотострелковую роту пулемётчиком. То, что он — талантливый артист, выяснилось не сразу. Но после прохождения боевой подготовки (в зоне СВО она нужна всем!) Александр был направлен в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны РФ, которая теперь даёт концерты для наших бойцов на передовой.

Александр Тюпа — москвич, но учился в Астраханской консерватории, после окончания ушел в армию, во внутренние войска. Но пробыл там недолго — был переведён в Академический ансамбль песни и пляски войск Росгвардии. Смотрим, слушаем и наслаждаемся по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22776 Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков к стратегически важному населенному пункту.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить населённый пункт и атаковали позиции российских военнослужащих.

Находясь под артиллерийским огнём противника, проявляя мужество и отвагу, лейтенант Джанбулат Тебердиев умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказы на поражение бронетехники и живой силы численно превосходящих боевиков.

При ведении оборонительных действий рота лейтенанта Тебердиева отразила четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов.

https://t.me/mod_russia/22695 Действуя в составе мотострелкового взвода, гвардии лейтенант Имам Алиев обнаружил вооруженную группу боевиков в заброшенном здании.

Штурмовая группа под командованием гвардии лейтенанта Алиева неожиданно атаковала националистов. В ходе штурма Имам лично уничтожал пехоту противника на укрепленных позициях, после чего, заняв оборону в здании, организовал систему огня взвода.

Противник, стремясь отбить потерянные рубежи, предпринял попытку контратаки при поддержке артиллерии. В ходе отражения нападения офицер, несмотря на полученную контузию, умело маневрировал огнем взвода и грамотно руководил сменой позиций.

В ходе боя Имам оперативно оказал первую помощь раненому подчиненному, остановив кровотечение, чем спас ему жизнь.

Героические действия гвардии лейтенанта Имама Алиева позволили сохранить жизни личному составу и отбить все атаки противника.

За проявленную смелость, мужество и отвагу награжден орденом «Мужества».

https://t.me/mod_russia/22730 Взвод лейтенанта Андрея Крюкова выполнял задачи по вскрытию вражеских огневых точек и корректированию артиллерийской стрельбы.

Противник, стремясь отбить утраченные территории, перешел в наступление и открыл артогонь. Оценив обстановку, Андрей Крюков точно определил позиции украинской артиллерии.

В результате его профессиональных действий российские артиллеристы поразили две огневые точки противника, уничтожив при этом две 155-мм буксируемые гаубицы и до 14 боевиков.

https://t.me/mod_russia/22774 Гвардии ефрейтор Артем Ларионов в составе батальонной тактической группы участвовал в боях за освобождение населенного пункта. Продвигаясь по городу, он обнаружил позицию боевиков в заброшенном здании.

Оценив ситуацию и грамотно распределив силы, Артем Ларионов вступил в бой. Огнем из вооружения боевой машины пехоты он уничтожил вражеский пулеметный расчет. Противник, понеся потери, вынужден был покинуть здание и отступить. В результате ожесточенных боестолкновений населенный пункт был освобожден.

Спустя несколько дней противник при поддержке артиллерии и тяжелой техники попытался вернуть контроль над населенным пунктом и перешел в наступление. В ходе оборонительного боя Артем Ларионов огнем из вооружения боевой машины пехоты вывел из строя два пикапа с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил до десяти боевиков.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Ларионова удалось предотвратить прорыв националистов на данном направлении.

https://t.me/mod_russia/22792

Старший лейтенант Руслан Гараев В районе одного из занятых украинскими боевиками населенных пунктов старший лейтенант Руслан Гараев, командуя танковой ротой, работал над выполнением боевой задачи по вытеснению боевиков ВСУ с указанного рубежа.

В ходе наступления танкисты армии Российской Федерации сосредоточенным огнем разрушили вражеские долговременные огневые точки и прорвали его оборону.

Развивая наступление, танковая рота сковала действия радикалов, тем самым обеспечив продвижение основных сил батальонной тактической группы.

В этом бою экипаж Руслана Гараева, умело преодолевая противотанковые заграждения и минные поля, уничтожил 2 танка и груженный боеприпасами автомобиль ВСУ. В результате грамотных действий российского офицера были созданы благоприятные условия для освобождения населенного пункта.

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/geroi-strany-podvigi-rossijskih-bojtsov-v-spetsoperatsii-26/ В составе отделения мотострелкового взвода младший сержант Денис Юнусов первым занял рубеж при штурме одного из населенных пунктов в зоне СВО и взял в плен 16 украинских нацистов.

За проявленную смелость младший сержант Денис Юнусов награждён орденом Мужества.

https://t.me/atodoneck/22963 За плечами Олега Абдокова более 10 лет воинской службы. Его примеру последовал сын Леонид, который, к сожалению, не дожил до того дня, когда отцу вручили высокую награду. Парень погиб на фронте...

Именно это сподвигло Олега вступить в ряды добровольцев. Свою отвагу он проявил в бою, за что был удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством II степени.

https://t.me/c/1524001401/3757 Два года в Чечне, три года в ГРУ и теперь — Донбасс. Если бы по жизни Людмилы Пименовой сняли кино, картина бы получилась в разы лучше "Солдата Джейн". А эти кадры стали бы частью сюжета. Просто посмотрите — и сами всё поймёте. Не каждый день мама передаёт привет сыну с фронта. См. видео по ссылке

https://t.me/c/1801542020/1092 С недавнего времени в зоне проведения специальной военной операции работают медики, добровольно изъявившие желание оказывать необходимую помощь военнослужащим и мирному населению.

Одной из первых сюда приехала медсестра Тамелла Юмангулова. Родом она из Горловки, прожила там 21 год, однако в свое время, убегая от украинского режима, увезла семью в Рязань, чтобы начать новую жизнь. «Мы не украинцы, нас никогда не считали за украинцев, мы всегда были изгоями, - вспоминает Тамелла, - мы считались русскими. Нас всегда Запад не принимал».

После начала спецоперации девушка, не раздумывая, записалась в добровольцы. Признается: приехала защищать свой дом, свою культуру, свой народ. Медицинское образование помогло Тамелле незамедлительно попасть в медицинский батальон ЗВО.

Работа в мобильном госпитале не простая, но жизненно необходимая. Ежедневно люди в белых халатах спасают жизни военнослужащих и пострадавших мирных жителей. Все специалисты универсальные, способны оказать любую экстренную помощь. «Анастезистка ты, операционистка, перевязочная медсестра - это значения не имеет. В любой момент, когда нужна помощь, ты должна быть наготове», рассказывает Тамелла.

Она готова взяться за любую работу, помочь всем. Кажется, в этой хрупкой девушке столько энергии, что слово «усталость» ей просто неведомо. С улыбкой делится: «Мне нравится оказывать помощь, нужную помощь, особенно после передовой. Люди там своими жизнями рисковали. У них такие же семьи, как и у нас. Они же это все оставили, уехали добровольцами. Почему бы и нам это не сделать?»

И она сделала! Не размышляя и не дожидаясь, что поедет кто-то другой. Сделала, потому что так воспитана. Потому что по-другому не могла. Потому что знала - сейчас она нужна.

https://t.me/mod_russia/22592

Майор Черняков Денис Кавалер трех орденов Мужества майор Денис Черняков рассказал о подвигах своего подразделения.

«С первых дней принимал непосредственное участие в специальной военной операции я, моё соединение, моё подразделение. Одной из первых была задача по захвату и удержанию стратегически важного объекта. Боеприпасы доставлялись только по воздуху. Я и мой друг, даже больше, чем друг – брат, позывной «Альянс», на утро второго дня захватили трофейный автомобиль и на этом автомобиле мы осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненных, и всё это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии», – рассказал Денис Черняков.

«Девиз ВДВ – Никто, кроме нас! На одном из участков мы выполняли задачи по продвижению вперед. Я находился на БПУ соединения, корректировал артиллерию. Наш пункт управления подвергся артиллерийскому обстрелу. Ряд личного состава получил ранения. Но несмотря на это мы продолжили выполнять поставленную задачу. Велась корректировка артиллерии, и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал как осколочные, так и огнестрельные ранения. Сразу же оказывалась первая медицинская помощь. Эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять свои задачи. Пускай, может быть, не в полном объёме, не в полную силу, но никто не падал духом, никто не был брошен, всё было организовано», – рассказал Денис Черняков.

«Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул. Все с честью выполняли все задачи, которые были поставлены нашему соединению», – поделился Денис Черняков.

Майор Денис Черняков - потомственный офицер в четвертом поколении. Прадед, дед и отец были офицерами. Прадед был полковником и прошел Великую Отечественную войну. Дед – майор, лётчик-истребитель. Отец – десантник, афганец.

https://t.me/mod_russia/22203

Старший прапорщик Бийарсланов Арсен Взвод старшего прапорщика Арсена Бийарсланова в составе реактивного артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по обороне назначенного рубежа. Противник предпринял попытку контратаковать, чтобы выбить российские войска с занимаемых позиций. Находясь под плотным огнем артиллерии и авиации противника на переднем крае рубежа обороны, старший прапорщик Бийарсланов организовал огневое поражение наступающих сил противника, уничтожив два БТРа и более 10 человек личного состава противника. Действуя отважно, Арсен лично передавал целеуказания и корректировал огонь реактивной батареи, не давая противнику зайти во фланг российских подразделений. Понеся потери, противник вынужден был отступить. Также в ходе боя Арсен вынес сослуживца в безопасный район, оказал ему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в медицинский отряд.

https://t.me/rabotaembrat/4992

Младший сержант Галеев Артур Младший сержант Артур Галеев за несколько месяцев в зоне СВО ликвидировал двух офицеров ВСУ, добыл важные документы и спас командира.

В беседе с RT 21-летний уроженец Уфы рассказал, как однажды чуть не погиб: рядом с ним разорвался танковый снаряд ВСУ. Галеев смог наложить жгут и добраться до медиков, но перебитую руку пришлось ампутировать.

После операции фото Артура попало в украинские соцсети — националисты издевались над ним, но парня это не задевает: «Это же здорово: мои враги кусают локти и думают, почему же я не погиб. Тот населённик мы всё-таки взяли — задачу выполнили».

За проявленные доблесть и героизм Галеев награждён орденом Мужества.

Сейчас младший сержант готовится к протезированию, занимается волонтёрством и мечтает выучиться на пожарного инспектора.

https://t.me/rt_russian/140790

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В Черепаново в Новосибирской области состоялось прощание с военнослужащим Константином Рихтером, который погиб в зоне специальной операции.

Он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Константина — это наша общая утрата и общая боль. Светлая память о нем как о хорошем отце, активном и порядочном мужчине, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах, — говорится на сайте администрации.

Звание погибшего военнослужащего и обстоятельства его смерти не уточняются, как и статус. Он был мобилизованным.

https://nsk.aif.ru/politic/mobilizovannyy_iz_novosibirskoy_oblasti_konstantin_rihter_pogib_na_svo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Алик Мелконян, курский военнослужащий, погиб 26 сентября в Харьковской области.

Алик Мелконян родился в 1995 году в селе Нижний Реутец Медвенского района Курского района, там же закончил школу и связал свою жизнь с воинской службой.

https://t.me/sekundamedia/8933 Евгений Радул, курский военнослужащий, погиб 21 сентября в Купянске Харьковской области.

Через несколько дней Евгению должно было исполниться 46 лет.

https://t.me/sekundamedia/8933?single

Военнослужащий Бахвалов Николай Во время специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб Николай Бахвалов из Ивановской области.

Номер расчёта гаубичного артиллерийского дивизиона Николай Владимирович Бахвалов служил в военной части другого региона. При исполнении воинского долга проявил отвагу и мужество. https://vk.com/wall-149039362_939707 В зоне СВО погиб магаданец Сергей Семиков. 31-летний житель Колымы служил в городе в ОМОНе, затем пошел в ЧВК Вагнера (частная военная компания). Погиб при взятии Попасной - небольшого города в Луганской области. Сергей Семиков учился в 28-й школе. Награжден медалью "За отвагу". https://vesma.today/news/post/44260-v-zone-svo-pogib-esc Уроженец села Пески Петровск-Забайкальского района гвардии ефрейтор Олег Крупенников погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Олег Крупенников был старшим механиком-водителем инженерно-позиционного взвода инженерно-саперной роты. Посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-213256977_604 Погиб в ходе спец операции на Украине под Херсоном. 17.02.1985-15.10.2022 Прекрасный сын, муж, брат. https://zpobeda.ru/ruslan-yangildin/ Младший сержант Войтенко Алексей Старший механик группы обслуживания средств радиоэлектронной борьбы авиационной эскадрильи СУ-35с Войтенко Алексей Александрович 28.07.1997 г. р. погиб 29.09.2022 в спец операции в Херсонской области село Брускинсконское. Колонна попала под миномётный обстрел. Во время службы на Украине стал ветераном боевых действий и командиром БМП. Награждён орденом Мужества посмертно https://zpobeda.ru/aleksej-vojtenko/ Военнослужащий Хохлов Александр Александр Хохлов погиб в ходе СВО. Он был из станицы Луковская Моздокского района Северной Осетии.

Ему было 32 года.

https://zpobeda.ru/aleksandr-hohlov/

Доброволец Ярцев Андрей Студент юридического факультета НГУЭУ Андрей Ярцев погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО, ему было 22 года.

Когда началась специальная военная операция, Андрей переживал за своих друзей, которые пошли защищать Родину. В марте погиб его друг, сын командира, с которым он служил в армии.

«Когда объявили мобилизацию, Андрей сразу принял решение пойти добровольцем! Несмотря на то, что учился на третьем курсе, а студенты призыву не подлежали. Написал заявление на академический отпуск и ушёл», — рассказала тренер по лёгкой атлетике Марина Щербатенко.

Отмечается, что Андрей Ярцев похоронен на Аллее Славы в Прокопьевске Кемеровской области.

Представлен к Ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/andrej-yarcev/

Военнослужащий Гудков Кирилл В ходе специальной военной операции на Украине погиб Кирилл Гудков из г. Владикавказ Северной Осетии.

Кирилл был бойцом ЧВК «Вагнер». Погиб под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Ему было 25 лет.

https://zpobeda.ru/kirill-gudkov/

Военнослужащий Попов Максим Попов Максим Викторович

01.07.1991-17.09.2022

Награждён орденом Мужества посмертно!

https://zpobeda.ru/maksim-popov/

Военнослужащий Глотов Алексей В СВО погиб воспитанник поискового отряда «Суворов» Алексей Глотов. Он родился в Коломне 20 августа 1992 года.

Получив в бою осколочное ранение в голову, Алексей был доставлен в госпиталь, но рана оказалась смертельной.

Он ездил во все поисковые экспедиции. Участвовал в военно-исторических реконструкциях, фестивалях.

У него остался младший брат, мама умерла в феврале. Младший брат провожал Алексея от военкомата.

https://zpobeda.ru/aleksej-glotov/

Военнослужащий Зорин Данил Уроженец Ставропольского края Данил Зорин проявил героизм во время спецоперации на Украине и спас своих товарищей. Посмертно награжден орденом Мужества.

21 апреля Данил вел наблюдение за противником. И первым вступил в бой, когда их разведгруппа была обнаружена бандеровцами.

При появлении бронированной техники противника Зорин взял в руки ручной противотанковый гранатомет и уничтожил БМП врага, но получил смертельные ранения. Его последними словами стали: «Отходите, пацаны, я прикрою».

Данил служил в спецподразделении «Авангард» Северо-Кавказского округа Росгвардии, в 2019 году успешно прошёл испытания на право носить краповый берет.

Зорин неоднократно выполнял боевые задачи на территории Северного Кавказа в должности командира отделения.

У 25-летнего Даниила остались мама и невеста…

https://zpobeda.ru/danil-zorin/

Военнослужащий Лавриненко Виктор В ходе спецоперации в Украине героически погиб Виктор Лавриненко.

После окончания 8 класса юноша с семьёй переехал в г. Вяземский и там закончил 9 класс в МБОУ СОШ N2, поступил в «Лесотехнический техникум». Был призван на службу в армию в г. Владивосток в 155-ю бригаду морской пехоты. После окончания службы подписал контракт и решил принять участие в спецоперации в Украине, где героически погиб.

https://zpobeda.ru/viktor-lavrinenko/

Военнослужащий Кизим Евгений,

военнослужащий Кулешов Роман В Баганский район Новосибирской области накануне пришло сразу две похоронки.

Одноклассники Евгений Кизим и Роман Кулешов погибли в Украине в ходе спецоперации.

Евгений Кизим родился 8 февраля 1997 года в поселке Теренгуль. В 2005 году поступил в первый класс Баганской средней общеобразовательной школы. По окончании девяти классов в 2014 году поступил в Купинский межрайонный аграрный лицей. По специальности тракторист.

После выпуска из лицея работал по профессии в АО «Северо-Кулундинское».

«Светлая тебе память Женечка… в глазах твоя улыбка, и именно таким светлым, улыбчивым и настоящим человеком ты останешься в наших сердцах!!!» — такие комментарии оставляют под траурной публикацией друзья и знакомые погибшего.

В 2022 году отправился в зону спецоперации. Служил по контракту. Когда именно погиб молодой человек — неизвестно.

Про Романа Кулешова пока точно известно только то, что он погиб...

https://vk.com/wall-97667884_305846

Доброволец Мулякаев Сергей В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Саратова Сергей Мулякаев. Ему было 35 лет.

Хороший друг и верный товарищ. Ушёл, совершив подвиг. Спас товарища ценой собственной жизни.

Сергей был добровольцем в штурмовой группе. Уходили из зоны обстрела по одному. Дрон противника скинул мину на впереди идущего. Сергей, несмотря на опасность, бросился оказывать помощь, перевязал товарища. От второй мины он закрыл собой раненого напарника. Сам получил ранение, но всё равно оттащил товарища в безопасное место. Третья мина. Сергей был ранен дважды, но не оставил своего — указал группе на место, куда перетащил раненого.

https://zpobeda.ru/sergej-mulyakaev/

Военнослужащий Подбородников Андрей В с. Кузькино жители района, коллеги по работе, друзья, учащиеся школы и родные проводили в последний путь Андрея Подбородникова, который погиб в ходе специальной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/andrej-podborodnikov/

Сержант Фотин Юрий Погиб в г. Сватово Луганской области.

https://zpobeda.ru/jurij-fotin/

Сержант Трухин Александр В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Забайкальского края.

Начальник радиостанции батареи управления.

Заместитель командира взвода.

Трухин Александр Александрович. 22.01.1987 года рождения.

Находился в зоне СВО с 3 марта.

Погиб в селе Басань Запорожской области.

https://zpobeda.ru/aleksandr-truhin/

Военнослужащий Ярославцев Никита В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края Краснокаменского района Ярославцев Никита.

https://zpobeda.ru/nikita-yaroslavcev/

Военнослужащий Иванчук Андрей "Кубань" Погиб казак Гулькевичского РКО Андрей Иванчук.

Перед каждым боевым заданием молился. В батальоне проповедовал и покрестил нескольких бойцов, до тех пор бывших язычниками, сектантами, атеистами.

Андрей Иванчук, носивший позывной Кубань, погиб в результате минометного обстрела в Харьковской области в районе села Сосновка.

https://zpobeda.ru/andrej-ivanchuk/

Доброволец Котенёв Никита В Кирово-Чепецке простились с погибшим в зоне СВО.

Бойца-контрактника министерства обороны похоронили на «Аллее Славы» кладбища «Каркино». В последний путь Никиту Котенёва провожали родные, близкие, друзья, официальные лица и почётный караул.

Никите Андреевичу было 36 лет.

В нашем городе он учился в кадетском классе школы №8, после — проходил обучение в Московском высшем командном училище. Записался в армию добровольцем, погиб 3 октября.

https://zpobeda.ru/nikita-kotenjov/

Доброволец Колбин Владимир В Пижанском муниципальном округе простились с Владимиром Сергеевичем Колбиным, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Владимир родился 23 июня 1986 года в посёлке Пижанка в многодетной семье. Он был надёжным товаришем, общительным, искренним и доброжелательным юношей. Окончил Пижанскую школу, трудился, создал семью. Воспитывал сыновей.

В сентябре этого года Владимир принял решение стать участником специальной военной операции: вступил в ряды добровольцев.

В ходе боевых действий в г. Сватово Луганской Народной Республики РФ жизнь Владимира трагически оборвалась.

https://zpobeda.ru/vladimir-kolbin/

Младший сержант Аюшиев Болот Памятный стенд в честь героически погибшего в специальной военной операции младшего сержанта Болота Александровича Аюшиева установили в школе в селе Узон Дульдургинского района Забайкалья

https://zpobeda.ru/bolot-ajushiev/

Доброволец Долганский Эдуард В бою за свободу Луганской Народной Республики проявив мужество и героизм, погиб Эдуард Долганский 1964 г. р.

Эдуард Валерьянович родился в селе Островное Билибинского района. После школы учился в Профессиональном техникуме посёлка Ола Магаданской области. Получил профессию ветеринарного фельдшера.

После техникума ушёл служить в армию, был мотострелком.

После армии жил и работал в Ваегах, в МУП СХП «Ваежский», был оленеводом, потом работал в УК «Марково», после выхода на пенсию стал самозанятым.

Присоединился к Специальной военной операции как доброволец.

Дома героя ждала жена.

https://zpobeda.ru/eduard-dolganskij/

Военнослужащий Евстафьев Виктор В ходе спецоперации на Украине, героически погиб уроженец Забайкальского края Александрово-Заводского района с. Александровский Завод

Евстафьев Виктор Владимирович 18.06.1978 года рождения.

Погиб при выполнении боевой задачи, до конца оставаясь верным присяге и своей Родине.

https://zpobeda.ru/viktor-evstafev/

Военнослужащий Снигирев Алексей 15 декабря 2022 года погиб Снигирев Алексей Васильевич.

29 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации Алексей был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и проходил подготовку в воинской части г. Тюмени для прохождения дальнейшей службы на территории Луганской народной Республики, Донецкой народной республики и Украины.

Детство и юность Алексея прошли в деревне Нижняя Коса Косинского района Пермского края. Смерть наступила в период прохождения военной службы. Ему было 34 года.

https://zpobeda.ru/aleksej-snigirev/

Военнослужащий Штылун Василий «Охота» В г. Горячий Ключ состоялось прощание со Штылун Василием Владимировичем (позывной «Охота»).

https://zpobeda.ru/vasilij-shtylun/

Военнослужащий Варнавский Константин Бердчане попрощались с погибшим в ДНР героем-контрактником Константином Варнавским.

39-летний военнослужащий был смертельно ранен на передовой.

Хоронили военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации от тяжелого огнестрельного ранения, в закрытом гробу, накрытом российским флагом. Все родственники и знакомые запомнят Константина таким, каким он запечатлен на фотографии – с открытой улыбкой, всегда готового встать на защиту слабого, на защиту Родины.

https://zpobeda.ru/konstantin-varnavskij/

Сержант Шлыгин Дмитрий Шлыгин Дмитрий Геннадьевич - участник СВО на территории Украины, сержант контрактной службы.

Родился 18.12.1981 года в городе Иваново.

В последнее время служил по контракту за пределами Ивановской области.

В должности командира отделения инженерно-саперного батальона участвовал в специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи в ноябре 2022 года.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями, в том числе «За отвагу».

https://zpobeda.ru/dmitrij-shlygin/

Военнослужащий Сниткин Антон В Бердске простились с погибшим в зоне СВО Антоном Сниткиным

42-летний Антон Сниткин был призван в рамках частичной мобилизации.

Антон Викторович погиб при исполнении воинского долга, сражаясь за правое дело, защищая жителей Донбасса и отстаивая интересы нашей Родины.

https://zpobeda.ru/anton-snitkin/

Военнослужащий Воронин Николай В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий Николай Воронин из Владикавказа.

Николаю было 45 лет.

У него осталось двое сыновей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-voronin/

Военнослужащий Лесных Сергей Работники МКОУ «Эртильская СОШ №1» и обучающиеся простились с Лесных Сергеем Викторовичем, который погиб на Украине, принимая участие в СВО.

https://zpobeda.ru/sergej-lesnyh/

Военнослужащий Алисултанов Рашид В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель города Кирова Рашид Алисултанов.

Он родился 28 декабря 1982 г.

https://zpobeda.ru/rashid-alisultanov/

Старший лейтенант Вердиханов Бехман Командир взвода морской пеходы Бехман Вердиханов героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, при освобождении от укронацистов населенного пункта Мощун Киевской области.

В ходе боя он обеспечил выход основной части подразделения из-под огня противника, тем самым помешал противнику окружить их. Лично уничтожил в бою пулеметный расчёт противника и более десяти боевиков.

Примером для него стал отец, который был пограничником и участвовал в афганских событиях.

Бехману Вердиханову было 28 лет.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, его посмертно представили к государственной награде, которую получили родители в день похорон.

https://zpobeda.ru/behman-verdihanov/

Военнослужащий Хохлов Александр Погиб брянский военнослужащий 35-летний Александр Хохлов.

Сослуживец рассказывает:

- Он был славным малым, всегда улыбался, много говорил о маме, сестре. Мы с ним были как одно целое, могли друг другу прикрыть спины. Он прошёл со мной не один бой. Мог поддержать даже в самые трудные минуты. Мы всегда выходили из окружения без каких-либо потерь, благодаря его находчивости. Он же был классным гранатомётчиком, бил без промаха.

Попали под миномётный огонь, но Александр поддерживал боевой дух ребят. Когда пошла массированная атака ВСУ, Александр увидел, что у нас есть тяжело раненые. Тогда он принял решение прикрыть раненых ребят. Был мощный обстрел. Саша крикнул, чтобы я уводил ребят, а сам взял огонь на себя...

К сожалению, спасти Александра не удалось.

https://bryansktoday.ru/article/197551

Рядовой Печёнкин Андрей Рядовой Печёнкин Андрей Сергеевич, 12.11.1991 г.р., разведчик-пулеметчик разведывательной роты войсковой части, погиб при исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР

https://zpobeda.ru/andrej-pechjonkin/

Рядовой Богатырев Сергей Богатырев Сергей Викторович, уроженец с. Подлесное погиб в ходе специальной военной операции в Украине, защищая честь и достоинство русского народа!

Сергей Викторович жил и учился в с. Подлесное, проживал с супругой в Московской области, откуда и был мобилизован.

https://zpobeda.ru/sergej-bogatyrev/

Военнослужащий Васильков Сергей Земляки простились с коренным жителем села Варениковское Сергеем Сергеевичем Васильковым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Ему был 21 год.

Сергей показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине.

https://zpobeda.ru/sergej-vasilkov/

Рядовой Кольцов Евгений При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб понтонёр понтонного отделения, рядовой Кольцов Евгений Александрович, 1996 года рождения, житель МО Гостилицкого сельского поселения.

Евгений Кольцов родился в д.Гостилицы, в 2010 году окончил Гостилицкую среднюю школу.

Отзывчивый, смелый, внимательный. Настоящий мужчина, который в непростое для страны время с честью и отвагой выполнил свой воинский долг!

https://vk.com/public196616596?w=wall-196616596_1747

Военнослужащий Кувырков Сергей В с. Каменка простились с Сергеем Кувырковым, военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/sergej-kuvyrkov/

Военнослужащий Чемезов Дмитрий В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Радужного Дмитрий Чемезов.

Дмитрий Чемезов родился и вырос в Радужном. Погиб при выполнении боевых задач 6 августа 2022 года. Ему было 24 года.

Ходил в школу № 5.

В ноябре 2021 года стал морским пехотинцем и проходил службу в «Балтийском флоте ВМФ».

Награжден Орденом Мужества посмертно

https://dzen.ru/b/Y5B1j5dAMyQ0IJTO

Военнослужащий Заплетнюк Алексей При исполнении воинского долга погиб руководитель военно-патриотического клуба «Доброе утро», работавшего на базе школы №1494 города Москвы, Алексей Михайлович Заплетнюк.

Алексей Михайлович преподавал историю, обществознание, ОБЖ, занимался воспитательной и просветительской работой. Воспитанники военно-патриотического клуба под его руководством были постоянными участниками учебно-тренировочных «Вахт Памяти» в Смоленской области.

https://zpobeda.ru/aleksej-zapletnjuk/

Военнослужащий Емельянов Алексей Емельянов Алексей Викторович

Погиб Донецк пос. Сладкое при выполнении боевых действий.

Отец 2-х замечательных дочерей.

https://vk.com/wall-210977916_54683

Военнослужащий Непша Александр Александр Владимирович Непша получил смертельное ранение 11 декабря под Сватово в ходе спецоперации на Украине.

Военнослужащий был жителем города Фокино.

Награжден Орденом Мужества за отвагу посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-nepsha/

Военнослужащий Янаев Максим Уроженц деревни Сенькино Максим Янаев, погиб в ходе специальной военной операции России на Украине.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-138392500_1205707

Военнослужащий Степанов Егор При выполнении боевого задания во время СВО на Украине, героически погиб командир штурмовой группы Степанов Егор Олегович.

Егор в 2018 году окончил Волховский алюминиевый колледж по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Во время учебы он проявил себя активным, ответственным, отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь.

Егор связал свою судьбу с армией и добросовестно исполнял свой воинский долг. Проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнял поставленную задачу, отдав самое дорогое – жизнь в борьбе за наше мирное существование, за всех нас.

Степанов Егор награждён орденом и медалью «За кровь и храбрость», медалью «За отвагу и мужество», медалью «Окопный крест» и «Орденом мужества» посмертно .

https://zpobeda.ru/egor-stepanov/

Военнослужащий Семенов Руслан Героически погиб житель Моркинского района Марий Эл 27-летний Семенов Руслан Владимирович.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/ruslan-semenov/

Военнослужащий Шушлюков Анатолий Анатолий Валерьевич Шушлюков

23 сентября 2022 года случилось то, к чему никак нельзя быть готовым….

В этот злосчастный день оборвалась жизнь замечательного человека, добропорядочного, честного, ответственного…

Он героически погиб в Луганской области с. Владимировка, защищая всех нас, для того, чтобы у нас и наших детей было мирное небо над головой!!!!

Обстоятельства гибели Шушлюкова не уточняются.

Ему было 38 лет….

https://zpobeda.ru/anatolij-shushljukov/

Гвардии капитан Прохоров Александр Гвардии капитан ВДВ ВС РФ Прохоров Александр героически погиб в Херсонской области с. Ольгино при выполнении боевой задачи в ходе СВО, до конца и с честью выполнив свой воинский долг.

Саша родился 23 июля 1991 года в Нижнем Новгороде.

Неоднократно принимал участие в военных операциях на Северном Кавказе, в Чеченской Республике и на Таджико-Афганской границе. Был ветераном боевых действий. Всегда проявлял личное мужество и профессионализм.

В личной жизни был любящим сыном, внуком и мужем.

Верным другом и боевым товарищем!

https://zpobeda.ru/aleksandr-prohorov/

Лейтенант Кудрявцев Иван Лейтенант Кудрявцев Иван Андреевич командир мотострелкового взвода.

Выпускник Московского Военного Командного Училища – 2022г.

Не побоявшись, одним из первых выпускников, отправился на границу.

Командир взвода лейтенант Кудрявцев погиб при минометном обстреле Запорожской области. Его взводу была поставлена задача оборонять опорный пункт.

В ходе сосредоточенного огня артиллерии противника, взвод лейтенанта Кудрявцева не покинул своих позиций и продолжил выполнять поставленные задачи.

Под непрекращающимся огнём со стороны ВСУ, лейтенант Кудрявцев лично выносил раненых в зону эвакуации, внушая своими действиями мужество и стойкость своим подчинённым. 21-летний парень, выполняя свой долг перед страной, защищая нас с вами, борясь за мирное небо над головой отдал самое дорогое, что есть у него - ЖИЗНЬ!

К сожалению, одна из мин разорвалась рядом с командиром. Спасти его не удалось.

https://t.me/rsotmdivision/3068

Военнослужащий Лашенков Алексей Лашенков Алексей Владимирович родился 29 июня 1995 года в г. Муром Владимирской области.

Во время учёбы в школе постоянно занимался разными видами спорта и принимал активное участие в жизни класса и школы.

24 февраля 2022 года в составе отдельного разведывательного батальона убыл для участия в специальной военной операции на Украине.

13 апреля 2022 года при выполнении боевой задачи пал смертью храбрых.

У Алексея остались — мать, жена, сын, брат.

За мужество и героизм проявленные в ходе проведения специальной военной операции гвардии старший лейтенант Лашенков Алексей Владимирович награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/aleksej-lashenkov/

Сержант Алсыев Амгалан При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Амгалан Алсыев.

Амгалан Алсыев родился в небольшом улусе Охор-Шибирь 29 сентября 1989 года.

Военную службу проходил в 11-ой Отдельной Гвардейской Десантно-Штурмовой бригаде г. Улан-Удэ в должности командира отделения. В 2017, 2018 годах участвовал во Всероссийских соревнованиях «Десантный Взвод». В 2019, 2020, 2021 годах участвовал в спецоперации на территории Сирийской Арабской Республики, является Ветераном боевых действий.

Приказами Министра Обороны РФ награждён медалями:

«Медаль Суворова»

«Участник Военной Спецоперации в Сирии»

«За Укрепление Боевого Содружества»

«За участие в маневрах Восток-2018»

«Медаль 50 лет 11 ОДШБР»

Указом Президента России за проявленные героизм и отвагу, сержант Алсыев Амгалан Александрович награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 32 года.

Дома его ждали жена и двое маленьких детей.

https://zpobeda.ru/amgalan-alsyev/

Военнослужащий Капустин Виталий Капустин Виталий Викторович родился 20.03.1968 г. в Клинцах Брянской области.

В 1986 году окончил Клинцовский текстильный техникум по специальности техник-технолог. В период с 22.11.1986 -29.12.1988 гг. проходил военную службу по призыву.

15 октября 2022 года поступил на военную службу по контракту сроком на 6 месяцев на должность гранотометчика стрелкового отделения стрелкового взвода стрелкового батальона войсковой части 91711 пос. Богучар Воронежской области.

Виталий Викторович погиб 12.11.2022 г. при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу проявленные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vitalij-kapustin/

Военнослужащий Кожанов Михаил В ходе спецоперации на Украине героически погиб уроженец села Кайластуй Забайкальского края Кожанов Михаил.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://vk.com/wall-213256977_471

Военнослужащий Овсиенко Владимир «Гаврилыч» С 2014 года ушел служить в ополчение.

Участвовал в боях за освобождение Донбасса, служил в 2015 вместе с зятем.

По состоянию здоровья просили остаться в части, но настоял на участии в СВО на передовой. Командиром взвода ушел на освобождение Марьинки, будучи раненым не сдался, но укрофашисты усилили обстрел.

Погиб воин.

Муж, отец, дедушка, тесть.

Вечная память тебе, «Майор», так тебя помнят с первой волны!

https://zpobeda.ru/vladimir-ovsienko/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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