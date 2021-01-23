Сравнили с обеспеченным американцем, кому как живётся на пенсии. Получилось, что мне — существенно лучше

С этим американским дедулей мы познакомились на крыше нашего дома в Хургаде. Немного за 70, живенький, общительный, очень похожий на Моргана Фримена. Он любовался видом моря, а я пришёл подключать себе к ресиверу через DiSEqC вторую спутниковую тарелку — разбавить Хотбёд музыкалками Нилсата. Подключался к уже установленной антенне соседей-египтян, купив облучатель с двумя выходами.

Его удивлению не было предела — как это такое может быть, что немолодой человек европейской наружности сам, собственными руками, совершает такие невозможно сложные манипуляции? И совсем обалдел, когда узнал, что у меня нет профильного образования и единственное, чем я руководствуюсь — нагугленная в интернете по этому поводу статья.

А сейчас небольшое лирическое отступление для тех, кому не даёт покоя соловьёвский дом в Испании. Всё равно ж начнётся, поэтому сразу предвосхищаю вопросы и ёрничание. Квартира в Египте стоит 25 000$. И это из дорогих — евродвушка с большим балконом и видом на море. Купил я её в 2011-м, платил первый взнос 25% и беспроцентную рассрочку 2 года (ислам порицает ростовщичество, а застройщик — истинный мусульманин). Зимую на море свой первый пенсионный год, спасаясь от разгула заразы и накопленных за жизнь в Питере респираторных болячек — хронического бронхита и регулярного насморка. Наш с супругой ежемесячный бюджет составляет здесь порядка 300$. И это при том, что мы «шикуем», иногда сиживая в кафешках и посещая достопримечательности других городов Египта. Пенсии и денег от сдачи питерской квартиры вполне хватает, ещё и откладываем, помогаем детям. По возвращении будем жить на даче — дом больше ста квадратов в 40 км от Санкт-Петербурга (Лесколово). Немножко по ценам: Килограмм огурцов, томатов и мандаринов сейчас здесь стоит 25 руб на наши деньги, картошка — 10, клубника — 100 руб. Мясо и курица в нашу цену. Такси по городу — 150-250 руб. Автобус до Каира (460 км) — 1000 руб. Билет на самолет Москва-Хургада с пересадкой в Стамбуле — 7000 руб на человека (правда, надо покупать заранее и не в «высокий сезон»). Нужен свежий отрицательный тест на корону. Наш с супругой ежемесячный бюджет составляет здесь порядка 300$. И это при том, что мы «шикуем», иногда сиживая в кафешках и посещая достопримечательности других городов Египта. Пенсии и денег от сдачи питерской квартиры вполне хватает, ещё и откладываем, помогаем детям. По возвращении будем жить на даче — дом больше ста квадратов в 40 км от Санкт-Петербурга (Лесколово). Немножко по ценам: Килограмм огурцов, томатов и мандаринов сейчас здесь стоит 25 руб на наши деньги, картошка — 10, клубника — 100 руб. Мясо и курица в нашу цену. Такси по городу — 150-250 руб. Автобус до Каира (460 км) — 1000 руб. Билет на самолет Москва-Хургада с пересадкой в Стамбуле — 7000 руб на человека (правда, надо покупать заранее и не в «высокий сезон»). Нужен свежий отрицательный тест на корону.

Итак, продолжаем. Как оказалось, зовут его Мохаммед (12-й человек с таким именем в списке моих египетских друзей на Фэйсбуке), родился и учился в Каире, переехал в США в начале 80-х практически сразу по окончании университета. Был приглашён как самый успешный выпускник. Специальность — редкие сплавы для космоса и авиации. Сразу дали хорошую зарплату, которая росла вместе с подъёмом по карьерной лестнице. Естественно, свой дом. Правда, не в Нью-Йорке (дорого!) а в Северной Каролине. Зато южнее и недалеко от океана. Уверенно причисляет себя к «аппер миддл класс».

Так, за разговорами о работе и учебе мы потихоньку подобрались к обсуждению общих условий жизни. Тут для моего нового друга было немало сюрпризов.

1. У меня в собственности квартира — двушка во втором по значению городе страны. Двое взрослых детей, которые живут так же в отдельных собственных квартирах (спасибо бабушкам/дедушкам и проведённой в 90-е приватизации, а ведь могли бы как в Швеции, сделать «социальный найм»).

2. Дача в ближайшем пригороде. Показали друг другу фотки — то, что у меня называется дача, у него — ДОМ. ОСБ-панели с теплоизоляцией, покрытые сайдингом, два этажа, скважина, септик. Только у меня участок — 11 соток с плодовыми деревьями и кустами, у него — 3 с зелёной травой. Одна сотка перед домом, две — сзади. Зато есть стационарный бассейн, у меня — надувной. Погуглил климат Северной Каролины — сейчас там +13С против -17С в Питере.

3. У меня есть ещё гараж и старая родительская дача в садоводстве в 100км от города (пос.Чаща).

4. Зарубежная недвижимость — у обоих квартиры в одном доме в Хургаде. Правда, у него чуть дешевле, без вида на море. Но не существенно.

5. А теперь очень важный момент. Почему он живёт не дома, хотя там достаточно тепло для этого времени года? А здесь дешевле. Впрочем, как и для меня. Но он постоянно сидит дома, либо гуляет перед домом. Жена готовит, никаких поездок и кафешек. Думаю, укладываются в 150-200$. Начал мне жаловаться на непомерные налоги, суммы оплаты кредитных карт и содержание американского дома. В нём сейчас живут дети, которым глубоко за тридцать. «Но они ещё не рассчитались за образование», поэтому купить жильё даже в ипотеку сами себе ни в состоянии. Опять же, у них тоже набраны ещё и потребительские кредиты. Коммуналку и налоги на дом делят на всех поровну. Посмеялись, что это не типично для американцев, но он же в душе всё равно египтянин «с любовью и чувством ответственности за детей».

6. Дети Мохаммеда женаты (у меня тоже двое, сын женат, дочка замужем), но внуков у него нет, поскольку пока не могут себе этого позволить (интересно, а когда, в 40 лет, что ли?). У меня же внуков трое. Позавидовал.

Разошлись мы с двояким чувством — он в явной задумчивости, всё ли правильно в его жизни, я в полной уверенности, что прожил свою жизнь там где надо и как надо.