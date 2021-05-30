«Культурным фронтом» – по России Как ЦРУ пыталось развалить СССР с помощью «боевой поэзии»

Немецкий журналист Владимир Каминер в материале для портала T-online на днях заявил, будто агенты ЦРУ развалили СССР с помощью песни «Wind оf Change» (Ветер перемен) группы Scorpions. Ключевым событием для распада Советского Союза, — уверяет родившийся в Москве в 1967 году Каминер, якобы стал Московский музыкальный фестиваль, прошедший в 1989 году, на котором выступили западные музыкальные звезды.

«По легенде, на этом мероприятии Scorpions спели свой хит "Wind оf Change", который, конечно же, транслировался по российскому телевидению. Жители СССР были ошеломлены, жизнь вдруг предложила им нечто новое, и все запели этот не выходящий из головы "Wind оf Change". Эта песня распространялась как пожар в тайге, и, слушая ее, никто уже не мог жить своей прежней жизнью. Вскоре после этого Советский Союз распался», — написал Каминер.

Позднее, как утверждает журналист, некий сотрудник ЦРУ будто бы признался, что текст песни сочинили именно в этом американском ведомстве с целью нанести наибольший вред советскому государству. Композицию якобы создали в специальном отделе «боевой поэзии».

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко в беседе на радиостанции «Говорит Москва» назвал слова журналиста глупостью.

«Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду», — заключил Палажченко. С такой оценкой, конечно, нельзя не согласиться.

Большинство жителей СССР, тем более где-нибудь в глуши, вообще никогда о группе Scorpions, модной в кругах молодежной либеральной тусовки, ничего не слышали. Так что быть «ошеломленными» они никак не могли, тем более, что эти музыканты пели по-английски.

А потому заявления о том, будто какая-то песня иностранных исполнителей «развалила СССР» действительно — чушь несусветная. Но вот сообщения о спецотделе ЦРУ, где ее будто бы сочинили, заслуживает внимания. Не в том смысле, что это был и в самом деле отдел «боевой поэзии», а в том, что американские шпионские и пропагандистские ведомства вплотную всегда занимались, и до сих пор продолжают заниматься, культурой в России с целью развалить нашу страну изнутри.

«Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», —иронизировали в СССР перед его крахом. Увы, так получилось потом в самом буквальном смысле этого слова. Любители западных тряпок и западного образа жизни после развала Советского Союза и в самом деле принялись распродавать все, что было десятилетиями создано трудом миллионов советских людей.

Операция «Доктор Живаго»

Что же касается ЦРУ и культуры, то достаточно вспомнить историю с присуждением Нобелевской премии роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». События этой книги, написанной в форме дневника, охватывают четверть столетия из жизни России до революции и после, описывают трагедию Гражданской войны и заканчиваются кануном войны с нацистской Германией.

Весной 1956 года Пастернак предложил рукопись романа двум советским литературно-художественным журналам «Новый мир» и «Знамя», а также альманаху «Литературная Москва». Однако «оттепель» в СССР, начавшаяся после смерти Сталина, закончилась, партия стала закручивать идеологические гайки, и Пастернак начинал понимать, что цензура его роман не пропустит.

Не надеясь на публикацию своего произведения в СССР, Пастернак вручил его машинописную копию итальянскому журналисту Серджо Д’Анджело, работавшему на московском радио. Тот уговорил его передать рукопись своему знакомому издателю, эксцентричному миллионеру Джанджакомо Фельтринелли. У того был звериный нюх на сенсации. Как же! Первый роман о жизни в стране за железным занавесом!

В ноябре 1957 года роман«Доктор Живаго»вышел на итальянском языке в Милане. Ажиотаж вокруг «запретной» книги умело раздувают, следуют все новые перепечатки и в результате дело оборачивается мировой сенсацией и присуждением Пастернаку в 1958 году Нобелевской премии по литературе.

Первые сомнения и подозрения насчет «политической» подоплеки этой награды зародились почти сразу. Причем сначала в среде поклонников Пастернака, которые стали задаваться вопросом: а почему выдающийся поэт, каковым литературоведы его считают, получил премию лишь после появления своего скандального прозаического произведения? Ведь многие всемирно известные собратья по перу считали этот роман откровенно слабым.

Так, Владимир Набоков, которого никак нельзя было заподозрить в связях с ЦК КПСС или в симпатиях к коммунизму, называл «Доктора Живаго» «мелодраматическим» и «чудовищно написанным». В письме Роману Гринбергу он писал: «Ты пишешь о "Докторе Живаго". На мой вкус это — неуклюжая и глупая книга, мелодраматическая дрянь, фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков».

Ну, а потом пошли слухи о том, что к присуждению премии причастно ЦРУ с целью использовать роман для антисоветской пропаганды, что поклонники Пастернака с гневом отвергали. Но вот недавно были рассекречены документы ЦРУ, из которых стало ясно, что эта премия Пастернаку и впрямь — дело рук шпионского ведомства США.

По директиве ЦРУ

А дело было так. О сенсационной книге Пастернака сразу стало известно резидентуре ЦРУ в Риме, и об этом она сообщила в Вашингтон. «Советский» отдел ЦРУ по указанию Аллена Даллеса проанализировал ситуацию и, в результате, разведывательное ведомство выпустило внутреннюю директиву, в которой говорилось: «Эта книга имеет огромную пропагандистскую ценность не только благодаря её важному содержанию и свойству побуждать к размышлениям, но и благодаря обстоятельствам её издания: у нас есть шанс заставить советских граждан призадуматься, что не в порядке с их правительством, если литературный шедевр человека, который слывет величайшим из ныне живущих русских писателей, не могут достать, чтобы прочесть на языке оригинала, его собственные соотечественники на его собственной родине». В июле 1958 года руководитель советского отдела ЦРУ Джон Мори в одной из служебных записок писал, что «Доктор Живаго» представляет собой «прямую угрозу мировоззрению, которое навязывает Кремль».

В другой из рассекреченных директив шпионского ведомства США за декабрь 1957 года рекомендуется уделить изданию книги Пастернака большее значение, чем другим произведениям, которые поступят в советский блок. «Доктор Живаго» должен быть опубликован максимальным тиражом, в максимальном количестве редакций для последующего активного обсуждения мировой общественностью, а также представлен к Нобелевской премии».

Благодаря секретной программе ЦРУ с 1958 по 1991 год были распространены около 10 миллионов книг и периодических изданий в странах Восточного блока. Это было частью общего плана тайной идеологической войны Запада по разложению коммунистического строя, развала СССР, чего ему, как теперь известно, удалось добиться.

Каким именно образом ЦРУ оказало давление на Нобелевский комитет, который сначала кандидатуру Пастернака несколько раз отвергал, в точности неизвестно. Однако участие шпионского ведомства США в присуждении ему Нобелевской премии подтвердила влиятельная испанская газета АВС.

По ее информации, один из тогдашних членов шведской академии Даг Хаммаршельд, занимавший одновременно пост Генерального секретаря ООН, был прямо причастен к истории публикации романа на Западе.

Культурный фронт холодной войны

Но главная цель операции ЦРУ «Доктор Живаго» состояла в том, чтобы обеспечить попадание подрывной книги в СССР. В 1958 году агенты ЦРУ распространяют ее карманное издание среди советских туристов на Всемирной выставке в Брюсселе, а затем в Вене на Всемирном фестивале молодежи и студентов, куда приехала и советская делегация. Русские эмигранты толпились у автобусов советской делегации и забрасывали экземпляры романа в открытые окна.

Помимо «Доктора Живаго» ЦРУ распространяло на фестивале произведения «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла и «Бог, обманувший надежды» (сборник эссе шестерых писателей и журналистов, которые в прошлом были коммунистами и писали о том, как они разочаровались в своих убеждениях).



Английская журналистка Фрэнсис Стонор Сондерс в книге «ЦРУ и мир искусств: культурный фронт холодной войны» писала, что с ЦРУ во времена холодной войны активно содействовало продвижению Сомерсета Моэма, Эзры Паунда, Говарда Ханта.

Спецслужбы финансировали и принимали участие в деятельности так называемого Конгресса за свободу культуры, общественной организации антисоветского толка, куда входили поэты, историки, интеллектуалы, писатели, художники. «Конгресс» поддерживал национальные отраслевые организации во всех государствах Западной Европы, его целью была пропаганда новой и политически приемлемой культуры. В нее входили такие известные писатели, как Джордж Оруэлл, Бертран Рассел, Эрнест Хемингуэй, Артур Кестлер, Жан-Поль Сартр и многие другие. Сами авторы, как и Пастернак, не знали источника своей поддержки.

Для спонсирования антисоветских публицистов ЦРУ выстаивало сложные финансовые цепочки, чтобы «замести следы» своей причастности. Для этого, по подсчетам Сондерс, спецслужбы организовали около 170 различных фондов. Среди посредников в финансировании выступали также фонды Ротшильда и Форда.

ЦРУ удалось спровоцировать скандал вокруг книги Пастернака, хотя его главный замысел был все-таки в итоге провальным — «Доктор Живаго», как его ни раскручивали, так и не стал широко популярным в России романом. И старательные сравнения его автора со Львом Толстым, что пытались делать на Западе «разработчики» из ЦРУ и наша либеральная критика, не помогли.. Тем не менее практика раскручивания авторов-диссидентов и их книг в интересах идеологической войны против нашей страны, что подтвердили рассекреченные документы ЦРУ, была взята на вооружение и активнейшим образом продолжается до сих пор.

Но это — лишь часть общей стратегии Запада, разработанная против России и направленная на ее развал и ослабление, она была тщательно спланирована администрацией Рейгана в 1982 году.

Война велась не только против коммунизма, но и против России, о чем прямо и недвусмысленно заявил Збигнев Бжезинский: «Мы разрушили СССР, мы точно так же разрушим Россию», «Россия — это, так или иначе, расходное государство», «Православие — главный враг Америки. Россия — побежденное государство. Она будет разделена и помещена под опеку».

В 1990 году Джозеф Най, профессор Гарвардского университета, член Совета по международным делам и соратник Збигнева Бжезинского, обозначил вышеописанные методы термином «мягкая сила» или «умная мощь». В 2005 году он опубликовал книгу под названием: «Мягкая сила. Средство достижения успеха в мировой политике», в которой указывал, что Америка стала привлекательной страной благодаря культурным и политическим идеалам. А также тому, что ее главный геополитический противник — Россия, усиленно изображался в негативном свете, в том числе при помощи литературы.

Так что в ЦРУ может быть и не сочиняли песен для группы Scorpios, и специальный отдел «боевой поэзии» там навряд ли существовал, однако работа по подрыву нашей страны изнутри через культуру им велась и продолжает вестись с неослабевающей силой.

Николай Петров. Столетие.ру.

P.s. Теперь понимаете откуда растут нобелевские премии Со-лже-ницина и Аликсиевич?