День космических войск. Чем занимаются Космические войска России на орбите

От работы специалистов космических войск зависит безопасность орбитальных аппаратов и защита от потенциальных угроз из космоса — задачи, которые становятся все более актуальными в современном мире. Ежегодно в профессиональный праздник военные получают заслуженные награды и знаки отличия. РБК Life рассказывает, когда и как отмечают День космических войск.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22»Фото: Максим Блинов / РИА Новости

День Космических войск России отмечают 4 октября. В 2025 году дата выпадает на субботу. Памятная дата официально установлена указом президента России, но не является выходным днем. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим оборону страны в космосе, и подчеркивает важность космической составляющей национальной безопасности.

Аналогичный праздник — День рождения космических войск (Space Force Birthday) — существует в США. Его отмечают 20 декабря, в день создания космических войск страны.

4 октября 1957 года Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли, что открыло новую эру в развитии человечества и военной космонавтики. «Спутник-1», первый в мире искусственный спутник Земли, находился на орбите 92 дня, после чего сгорел в атмосфере

Фото: Владимир Вдовин / РИА Новости

10 декабря 1995 года президент России Борис Ельцин учредил День военно-космических сил, приуроченный к годовщине запуска спутника. 3 октября 2002 года название праздника изменили из-за реорганизации и переименования соответствующего рода войск.

31 мая 2006 года Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Дату 4 октября официально закрепили в календаре как День космических войск.

Космические войска выделили в отдельный род вооруженных сил в 2001 году. С 2015 года они входят в состав Воздушно-Космических сил (ВКС) Российской Федерации вместе с Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

Военные космических войск сопровождают сотни космических объектов, обеспечивая работу спутников и безопасность в космосе. Их основные задачи:

Обеспечение централизованного боевого управления дежурными силами и средствами авиации, противоракетной и противовоздушной обороны.

Запуск и управление космическими аппаратами орбитальной группировки.

Обеспечение связи между военными частями.

Контроль систем предупреждения о ракетном нападении.

Контроль космического пространства.

День Космических войск в России отмечают достаточно сдержанно, без массовых празднеств. Основные мероприятия проходят в учебных и военных заведениях, связанных с космической тематикой. Студенты и военные участвуют в торжественных построениях, встречаются с выдающимися специалистами отрасли, а также посещают праздничные концерты. Особое внимание получают ветераны космических войск, им вручают награды и знаки отличия за военную службу. Космические войска обеспечивают оборону страны в космосе

Фото: РИА Новости

Космические силы Российской Федерации имеют самое современное и продвинутое вооружение. О некоторых деталях мы расскажем.

Ракета-носитель «Рокот» Запуск ракеты-носителя «Рокот» (Источник: Минобороны РФ)

Трехступенчатая ракета-носитель лёгкого класса. Позволяет выводить в космос до 2150 кг полезной нагрузки на орбиту высотой до 200 км. Уникальность модели заключается в использовании многоразового ракетного двигателя. Он дает возможность выводить космические аппараты по энергетически оптимальным траекториям. Спутники с данными двигателями проще разводить на требуемые орбиты.

Ракета-носитель «Союз-2» Ракета-носитель «Союз-2» (Источник: Минобороны РФ)

Ракета-носитель разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Модель доработана согласно современным требованиям и получила улучшенные жидкостные ракетные двигатели, современные системы управления российского производства. Используется в сочетании с разгонным блоком «Фрегат». С помощью «Союз-2» решаются задачи по запускам космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений. Ракета доработана в части безопасности и стойкости к условиям повышенной влажности и другим неблагоприятным условиям транспортировки.

Командно-измерительная система «Тамань-База» Командно-измерительная система «Тамань-База» (Источник: Социум)

Командно-измерительная система с передатчиком мощностью 5 кВт и зеркалами с диаметром по 12 м. Смонтирована с модулем, предназначенным для определения орбит при помощи лазерных измерений. Продвинутая модификация включает квантовую оптическую систему и пару телескопов. В совокупности все эти средства позволяют точно вычислить орбиту космического аппарата и корректировать ее.

Командно-измерительная система «Фазан» Командно-измерительная система «Фазан» (Источник: Минобороны РФ)

Командно-измерительная система «Фазан» включает два основных модуля. Оба размещены на шасси автомобилей МАЗ-543. Первый модуль — приемо-передающая система 17Н972 (высокочастотная). Второй модуль — информационно измерительная система 17Н974 (низкочастотная). В дополнение к ним разработаны: дизельная электростанция мощностью 120 кВт, станции телефонной, спутниковой и телеграфной связи, кухня-столовая и общежитие.

Радиолокационная станция высокой заводской готовности «Воронеж-М» Радиолокационная станция высокой заводской готовности «Воронеж-М» (Источник: Минобороны РФ)

Уникальная радиолокационная станция, созданная для обнаружения баллистических ракет на траекториях полета в пределах зон работы РЛС. Она эффективно измеряет координаты обнаруженных целей и носителей помех, точно вычисляет параметры движения сопровождаемых целей по данным РЛС. Также ее используют для определения типа целей и получения оперативной информации об их местонахождении и помехах.

Интересные факты

В 2024 году «Роскосмос» произвел 17 космических запусков, все они прошли успешно.

5 ноября 2024 года ракета-носитель «Союз-2.1б», запущенная с космодрома Восточный, вывела на солнечно-синхронную орбиту первую пару из четырех спутников серии «Ионосфера» для мониторинга космической погоды. Также ракета доставила кластер из 53 малых космических аппаратов российских и иностранных заказчиков. В миссии установлен рекорд по числу одновременно выведенных на орбиту российских спутников — 51 против 46, запущенных 27 июня 2023 года.

На пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия планирует производить и запускать 20–30 космических ракет ежегодно.

Полеты пилотируемых кораблей «Союз МС» смогут длиться дольше: вместо привычных шести месяцев они будут пристыкованы к Международной космической станции (МКС) в течение 7–9 месяцев. Такое увеличение срока эксплуатации позволит сэкономить один корабль каждые два года.

Несмотря на важность и сложность работы в космической отрасли, уровень заработной платы специалистов в России остается относительно низким по сравнению с другими высокотехнологичными сферами. Например, в ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» по состоянию на январь 2023 года средняя заработная плата составляла 56 тыс. руб. «Зарплаты работников космической отрасли надо повышать; такие вопросы решаются «не в один щелчок», но власти ими займутся», — пообещал президент Владимир Путин на встрече с учеными.

