Историческая встреча на Эльбе - 81 год

25 апреля 1945 года накануне капитуляции гитлеровской Германии в предчувствии скорой Победы в полыхающей Европе на берегу реки Эльбы рядом с городом Торгау, находившемся всего в 100 километрах от Берлина, сомкнулись два фронта, соединив части Красной Армии и войска союзников. Этого момента, когда советские и американские солдаты смогли наконец-то пожать друг другу руки, с нетерпением ждали с обеих сторон. Путь до Эльбы

К встрече каждая из сторон шла своим путём. Красная Армия одержала великие победы в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом и на Северном Кавказе, нанесла врагу невосполнимые потери, выгнала фашистов с оккупированных ими территорий Советского Союза, а затем осуществила освободительную миссию в Европе, излечив от коричневой чумы Австрию, Болгарию, Вену, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию и часть Норвегии. К апрелю 1945 года на берега Эльбы вышли соединения и объединения 1-го Украинского фронта, которым командовал Маршал Советского Союза Иван Конев.

А правительства США и Великобритании долго тянули с открытием в Европе второго фронта, давая обещания ещё с весны 1942 года. И всё же, когда исход войны уже был предопределён, 6 июня 1944 года второй фронт против Третьего рейха был открыт. Встреча на Эльбе советских и американских солдат. © РИА Новости

Началось всё с высадки англо-американских частей в Нормандии – операции «Оверлорд», которая не обошлась без поддержки СССР. Стратегическая наступательная операция советских войск в Белоруссии под кодовым наименованием «Багратион» не позволила немецкому верховному главнокомандованию осуществить манёвр силами и средствами с востока на запад.

Это существенно поспособствовало успешному осуществлению Нормандской десантной операции, представлявшей собой вторжение англо-американских экспедиционных сил на территорию северо-западной Франции и открывшей таким образом второй фронт.

В декабре 1944-го – январе 1945 года в ходе Арденской операции немецкие войска значительно потеснили и создали катастрофические условия для англо-американских соединений. В связи с тяжёлым положением союзников Черчилль обратился к Сталину с просьбой о помощи. И в очередной раз, выполняя союзнический долг, Красная Армия ранее намеченных сроков начала Висло-Одерскую и Восточно-Прусскую стратегические наступательные операции, что заставило немецкое командование прекратить наступление на западе и перебросить во второй половине января – начале февраля 13 дивизий на Восточный фронт. Таким образом, начавшееся наступление Красной Армии на варшавско-берлинском направлении в январе 1945 года спасло союзнические войска от полного их разгрома.

Начав свой боевой путь до Эльбы в Нормандии, американцы смогли первыми войти в Париж, прорвать линию «Зигфрида» – защитные укрепления на западе Германии и нанести поражение Рурской группировке немецких войск. Тем не менее советские войска продвигались к Берлину значительно быстрее, чем союзнические, перед которыми было значительно меньше вражеских сил.

За годы Великой Отечественной войны Красная Армия разгромила 607 вражеских дивизий, в то время как западные – 176. К весне 1945 года на советско-германском фронте находилось 214 дивизий вермахта, на западном – всего 60. К Эльбе американцы вышли почти на две недели раньше Красной Армии.

Подготовка к встрече

Весь мир облетелая фотография двух лейтенантов, американского Уильяма Робертсона и советского Александра Сильвашко, обнявшихся и улыбающихся друг другу. У каждого из них за плечами был свой долгий и опасный путь, который должен был завершиться общим – через несколько десятков километров в Берлине.

Англо-американские войска начали готовиться к штурму столицы Третьего рейха с середины апреля 1945 года. Однако союзники не хотели штурмовать хорошо укреплённый город в одиночку и нести значительные потери, ведь Гитлер категорически отказывался капитулировать без боя. Поэтому заокеанские генералы и решили слиться с соединениями и объединениями 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов, которые к тому времени успешно перемалывали врага на территории Германии. И если с военной точки зрения такая объединяющая встреча не имела решающего значения, то с моральной – это был один из последних гвоздей, забитых в гроб германского нацизма. Войска 1-го Украинского фронта встретились с частями 1-й армии США. Советские войска замыкали кольцо окружения вокруг Берлина и одновременно рассекали группировку немецких войск. © РИА Новости

21 апреля командующий оккупационными силами союзников генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов согласовали рубежи, с которых стороны двинутся навстречу друг другу. Рубеж для РККА проходил по реке Эльбе, для американской – западнее, по реке Мульде. При этом враг прикладывал все силы, чтобы помешать продвижению и советских войск, и их союзников. Были случаи, когда германские солдаты даже переодевались в американскую форму или выходили под белыми флагами, устраивая различные провокации и засады.

Гитлер всё ещё лелеял мечту о том, что СССР, Великобритания и США разойдутся во взглядах и в итоге рассорятся. Но этому не суждено было сбыться. Чтобы избежать путаницы, советское командование и генералы союзников внедрили систему условных сигналов и отличительных знаков на одежде. А во избежание случайных боестолкновений советские войска должны были обозначать себя красными сигнальными ракетами, а американские – зелёными.

Доверяй, но проверяй

Несмотря на довольно тёплые отношения между солдатами и офицерами Красной Армии и войсками союзников, советское руководство разработало правила поведения и общения с командирами и солдатами США и Великобритании. Советская медсестра Любовь Казиченко дарит цветы американскому солдату Карлу Робинсону. © РИА Новости / А. Устинов

Так, старшему командному составу при общении с начальством американских или британских войск запрещалось обсуждать и раскрывать свои планы и боевые задачи, а также точную информацию о расположении сил. Кроме того, необходимо было конспектировать все нюансы встреч с американцами или британцами.

Советским бойцам не возбранялось принимать участие в торжественных и дружеских встречах, однако предписывалось быть внимательными, хранить военную тайну и извещать своё начальство о любых приглашениях и инициативах со стороны американцев или англичан. Торжественная часть встречи на Эльбе. Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Конев пригласил группу американских генералов во главе с командующим 12-й армейской группировкой американских войск Брэдли в расположение своего штаба - на товарищескую встречу. © РИА Новости / Г. Хомзор

Это помогло, несмотря на все усилия врага, в апреле – мае 1945 года выйти частям Красной Армии и союзников на «линию соприкосновения» и в других регионах Германии. Понимая всю сложность своего положения, Гитлер вынашивал планы переговоров с англичанами и американцами, для чего даже ослабил сопротивление на западных направлениях, откуда к Берлину продвигались силы союзников. При этом дополнительные части были брошены на удержание столицы. Экспедиционные силы союзников достаточно легко зачищали Германию от остатков вермахта, в то время как в Берлине и южнее него была сосредоточена мощная группировка противника, насчитывавшая до 200 тысяч солдат и офицеров.

«25 апреля 1945 года наши разведгруппы шестьдесят девятой дивизии пятого корпуса встретились с военным подразделением пятьдесят восьмой гвардейской дивизии Красной Армии. Это произошло в Торгау на реке Эльба. Эти войска были первыми подразделениями, высаженными в этом регионе. Было вполне справедливо, что именно они были теми, кто первым вышел на контакт с силами Красной Армии и участвовал в завершающем процессе расчленения Германии. Самой большой проблемой в нашей коммуникации с союзниками были способы, с помощью которых мы могли бы распознавать друг друга» Из воспоминаний командующего войсками союзников Дуайта Эйзенхауэра. © РИА Новости / А. Шайхет

Встреча

Первый контакт ещё в середине апреля установили радисты, которые разграничили зоны полётов авиации, согласовали условные сигналы и особую разметку для нанесения на бронетехнику. Жители города Торгау приветствуют союзные войска на торжественном митинге, посвященном встрече союзных войск на Эльбе. © РИА Новости / И. Шагин

24 апреля американская группа под командованием лейтенанта Альберта Котцебу вела разведку в местности между реками Эльба и Мульдэ, а к вечеру добрались до деревушки Кухрен, где осталась на ночь. Утром 25 апреля Котцебу нарушил приказ и решил пройти ещё дальше к Эльбе, достигнув деревушки Леквитц (в нескольких километрах от Торгау), где в 11.30 по местному времени встретил красноармейца Айткалия Алибекова, который указал им путь к советским позициям. Найдя лодку, американцы переправились на другой берег, где их встретил старший сержант Григорий Голобородько с двумя бойцами. Гостей отвели в штаб к командиру 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии подполковнику Александру Гордееву.

«Общались мы по-немецки. Я переводил Котцебу на английский, а один из русских, знавший немецкий, переводил остальным на русский. В тот исторический момент встречи представителей двух народов простые американские и русские солдаты торжественно поклялись сделать всё, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились, чтобы народы нашей планеты жили в мире. Такова была наша клятва на Эльбе. Всё это было неофициально, но по-настоящему торжественно. У многих в глазах стояли слёзы — отчасти, видимо, и от предчувствия, что не всё так хорошо станет в будущем, как мы себе представляли. Мы обнялись и поклялись вечно помнить о нашей встрече». Из воспоминаний члена группы Котцебу Джо Половски. © РИА Новости

А историческая фотография советского и американского лейтенантов, облетевшая весь мир, была сделана немного позже. Патруль Робертсона получил информацию о том, что в городе Торгау содержатся американские военнопленные, и принял решение проверить её. В ходе вылазки американцы нашли двух своих соотечественников, но попали под обстрел со стороны позиций красноармейцев. Спас ситуацию американский флаг, который Робертсон с товарищами смогли смастерить из подручных средств. Один из освобождённых военнопленных владел русским языком и смог докричаться до советских бойцов. Красноармейцы поначалу отнеслись к визитёрам настороженно, так как приняли их за переодевшихся гитлеровцев, однако им всё же удалось договориться о встрече в центре полуразрушенного моста, соединявшего берега. И около 16 часов по местному времени советские и американские бойцы встретились лицом к лицу на разрушенном мосту, скрепив боевую дружбу крепким мужским рукопожатием.

«Около полудня услышали шум моторов. В город въехали американцы на автомобилях, о чём мы догадались, когда увидели серию зелёных ракет. Командир полка предупредил нас, что это опознавательный знак американцев. Мы, как было условлено, ответили серией красных ракет. Из-за домов вышли солдаты в касках, не похожих на немецкие, и в незнакомой нам форме. Вслед за ними на шоссе, ведущее к Эльбе, выехали автомашины. Теперь мы убедились, что это действительно американцы, их "виллисы" имелись и в нашей дивизии. После короткой заминки я попытался обменяться информацией с американским лейтенантом о расположении наших частей. Но мы не понимали друг друга. Тогда я повернул его лицом к Эльбе и указал на Крайниц, а затем показал этот же посёлок на карте. Мы поняли друг друга и рассмеялись. День был солнечный, тёплый. Наши солдаты впервые ходили в полный рост. Медали на гимнастёрках блестели в лучах солнца. Было такое чувство, что война кончилась. Это были мгновения безмятежного счастья и надежды. Мгновения, которые я запомнил на всю жизнь» Из воспоминаний старшего сержанта Григория Голобородько, первым встретившим отряд Котцебу. © РИА Новости / Г. Хомзор

Уже на следующий день, 26 апреля состоялась и встреча командования 69-й дивизии армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии. Именно тогда был сделан всемирно известный кадр, на котором улыбающиеся Робертсон и Сильвашко жмут друг другу руки, по-настоящему радуясь грядущей Победе. Уильям Робертсон и Александр Сильвашко, участники Великой Отечественной войны встретились вновь. © РИА Новости / Б. Кавашкин

В последующие дни прошла целая серия приёмов на высоком командном уровне, которые скрепили, как казалось в то время, нерушимое братство народов – победителей нацизма. Американские, британские и советские рядовые и офицеры с радостью обменивались нехитрыми солдатскими сувенирами. Благостное настроение передалось и руководству. Так, командующий 12-й группой армий союзников генерал Омар Брэдли подарил Маршалу Советского Союза Ивану Коневу знаменитый джип «Виллис». В свою очередь командующий войсками 1-го Украинского фронта отметил американского коллегу пистолетом с нарезной инкрустированной рукояткой и донским жеребцом, на седле которого была вышита звезда – символ Красной Армии.

Чем завершилась встреча на Эльбе

В Москве «встречу на Эльбе» отметили праздничным салютом из 324 орудий. Торжественные мероприятия прошли также в Лондоне и Нью-Йорке.

Спустя несколько дней А. Гитлер покончил собой в своём бункере, а Третий рейх пал.

Но вскоре разгорелась новая война – холодная, и мир опять начали сотрясать противостояния Востока и Запада. Впрочем, в апреле 1945 года солдаты и офицеры с разных концов земного шара верили в светлое будущее и вместе поднимали тосты за гибель Третьего рейха.

Таким образом, встреча на Эльбе стала уникальным историческим событием и редким примером объединения разных стран, людей совершенно полярных убеждений перед лицом общего врага, от которого необходимо было освободить Европу. Генерал Кортни Хикс Ходжес (слева) передает гвардии генерал-полковнику Алексею Жадову знамя I-ой американской армии во время встречи союзных войск на Эльбе. © РИА Новости / А. Егоров

Материал подготовлен при поддержке Научно-исследовательского института военной истории ВАГШ ВС РФ

