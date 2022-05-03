Я-русский!

Я живу в самом центре России и выражаю мнение пусть не всего,а только моего маленького кусочка русской земли,но спрашивать и отвечать я буду от имени многих русских людей,чьё мнение созвучно с моим.

Итак,господа украинцы…

ИТАК, ГОСПОДА УКРАИНЦЫ…Открытое письмо всем украинцам

1. Не так давно начался интересный период,когда многие украинцы начали прозревать,относительно своего ближайшего будущего и окружения… И сразу начали сыпаться гуманные,дружелюбные вопросы и комментарии с украинской стороны! И у меня тоже сразу возник вопрос-ГДЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ??? Многие украинцы сейчас говорят, что мы,дескать,с самого начала были против этого Майдана,против необандеровцев,против АТО, против бомбежек Донбасса,против трагедии Одессы и вообще,украинцы-это гарные хлопчики,браты русским навек… То же самое твердят военнопленные ВСУ. Ну молодцы конечно, что тут скажешь, полностью одобряем эту позицию! Только вот куда деть сожженных беркутовцев и солдат внутренних войск?! Куда списать трупы одесситов и донетчан? Кому отправить трупы детей из Славянска и Луганска? Наконец, кто так отважно шагал в факельных шествиях по Киеву и Львову,кто бросал коктейли,кто обстреливал из «Градов» и гаубиц жилые кварталы?

«Это были те,плохие украинцы,бендерва,а мы не такие,мы всегда считали русских братьями,нас обманули,нас заставили стрелять,а так-мы пацифисты»… А давайте немного конкретизируем!

Недавно,в одной из статей я задал конкретный вопрос-как можно заставить здорового мужика с автоматом в руках,идти убивать людей?! Я могу вам ответить сам-НИКАК! Он идет убивать,потому что хочет убивать,потому что ему удобно оправдывать свои издевательства над пленными и изнасилования девушек-борьбой с террористами!!! Потому что ему очень нравится его власть над окружающими… Когда человек не хочет убивать-он бросает автомат. Но стоит только этому герою попасть в плен,куда все делось-перед нами испуганный,измученный душевной болью человек. Скажите,это его я должен простить,над ним сжалиться?! Почему я ДОЛЖЕН быть человеколюбом по отношению к нему и поганым циником,по отношению к его жертвам?! «Ну ошибся человек,с кем не бывает»-со многими не бывает таких ошибок… С большинством!

Украинцы постоянно сравнивают АТО с Чечней,мол налицо полная идентичность. Нет, «братья»,не полная! В Чечне массово убивали русских с 1991 года,убито и пропало безвести свыше 7 тысяч человек! Ответьте,сколько сторонников единой Украины убито на Донбассе к маю? Какие невыносимые требования выдвинули сепаратисты в марте,что остальная Украина посчитала необходимым даже не обсуждать,а примерно наказать «колорадов»?! Украинцы начали кровавую войну,начали её с Одессы! Тысячи подонков ринулись убивать,а потом миллионы радостно штамповали «шашлычки» и «барбекю» по-украински и лайки лились бесконечным дождем на самых изобретательных… Когда фашисткая мразь,Леся Оробец написала: «Колорадські скопища ліквідовані»,кто ей сказал,что так нельзя? Кто написал по-украински,что «это наши братья»??? Написали русские люди,написали за заткнувшуюся Украину,за трусливых «свободных людей»! Тогда Украина впервые услышала- НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!!! И где-то совсем неслышно прозвучало тогда: МЫ ОТОМСТИМ!!!

А фанатики неофашизма,под бандеровские речевки и фашисткими знаменами ринулись наводить порядок на Донбасс,воспитывать «колорадов» по одесскому варианту, «спасать урожай картошки»… Многие тогда не верили,что такое возможно,что украинцы будут их убивать. Но многие уже не сомневались. И русские подняли оружие в свою защиту… А украинская пресса захлебывалась ненавистью и тысячи ублюдков встали под знамена «Дас Райха»,одели каски со свастикой и пошли убивать недочеловеков,москалей. Не утихали в украинских СМИ победные реляции и звон бокалов близкой окончательной победы. И потихоньку среди украинцев стало распространятся мнение,что украинская армия,столь непобедимая,вполне может и отбить Крым,Ростов,Воронеж и прочие «исконные земли». Сколько дерьма вылили в соцсетях и прессе на «тупых ватников»,какими карами грозили россиянам,какими насмешками осыпали «рабов» щирые украинцы…

Но только оказалось,что русские воюют лучше,в десятки раз лучше! Что доблестные украинские вояки,теряя технику и артиллерию,гибнут сотнями,что не могут они победить озлобившихся русских людей. И украинцы растерялись,даже самые тупые и свидомые,засомневались в «перемоге» и им «объяснили»-это же Россия помогла,прислала своих десантников! И новые ушаты помоев полились на головы русских! И никто не говорил,что нужно договориться с Россией,договориться с Донбассом,нееет! Их трэба вбити… Газ? Да плевали мы на ваш газ,в Европе возьмем. Уголь? Да в Африке купим. Товары? А мы теперь только с Европой торгуем. А вы,москали поганые+ «обзывательство по вкусу»,передохните все… А русские ведь говорили-доскачитесь,и вот-доскакались…

2. И теперь,мне предлагают забыть эти полгода. Когда масса ублюдков,с общим объемом мозга меньше,чем у моего котенка,поливала меня таким дерьмецом,что я в жизни не слышал! «Ну это же не все такие,не все украинцы фашисты,не все тупые идиоты-фанатики,зачем обобщать?! Ведь сейчас миллионы ни в чем не повинных людей будут замерзать,будут голодать,будут нищенствовать! И не стыдно-ли мне,русскому человеку,желать беды своим соседям,младшим братьям»…

Так я вам отвечу,конечно-НЕТ!!!

Вы,те кто называет сейчас себя братьями,пытаетесь переложить вину на меня,на мой народ,на мое Отечество! Это НЕ Я готов позволить вам мерзнуть,голодать и тд.. Это НЕ Я позволял убийцам-маргиналам убивать мирное население. Это НЕ Я вводил санкции против России. Это НЕ Я,на международной трибуне,обвинял во всех грехах россиян. Это НЕ Я выбирал на Украине такую власть,что подносит своему народу такие «подарки». Это НЕ Я,это ВСЁ СДЕЛАЛИ-ВЫ!!! Это ВЫ равнодушно смотрели на знамена бандеровцев,разворачиваемые на западе. Это ВЫ молчали,когда фашисткие ублюдки вышли на первые марши. Это ВЫ трусливо отвернулись,когда фашисты нападали на ветеранов во Львове. А потом фашисты вышли на Майдан и началась ВАША новая история! Это ВЫ встали с ними плечо к плечу. Это ВЫ защищали их от правоохранителей на Крещатике. Это ВЫ превратили убийц и подонков в «патриотов нэньки». Это ВЫ привели к власти западных жополизов и русофобов. Это ВЫ позволили садистам Одессы уйти от наказания. Это ВЫ развязали войну на Востоке. Никто не мог сделать это за вас и вы сами сделали все это!!!

А русские молчали. Вы так много говорили-не лезьте в наши дела,что мы в этот раз не полезли… И на нашей границе родилось чудовище! Одновременно жалкое и опасное. И сегодня вы предлагаете мне опустить глаза и самому вскормить эту шавку до размеров матерого зверя?! Вы говорите о том,что среди банд этой антирусской нечисти,есть невинные агнцы,которых я ДОЛЖЕН понять,спасти и защитить?! Ну хорошо,представим,что я попробую закрыть на все глаза,заткнуть рот своей совести и отключить свой мозг. И Россия даст Украине новые безвозвратные кредиты,пустит газ бесплатно,откроет границу для её товаров… Что будет через год?! Братья украинцы скажут спасибо и протянут руку дружбы? Вполне возможно… Только исторический опыт учит русских другому!!! Отожравшиеся украинцы потребуют все больше и больше,до полного абсурда,когда уже нужно будет их бить… А те самые агнцы и не вспомнят о помощи,они же считают,что русские им ДОЛЖНЫ!

Русские должны за несостоявшееся государство Украина в 1917-м. Пришли подлюки-коммуняки и выгнали Петлюру и немцев,потом поляков и не дали Украине стать независимой Европой… Русские должны за «голодомор». Украинцев не смущает,что голод был во всем СССР и в том же Поволжье унес жизней не меньше,а спасли украинцев русские и белорусские продукты. Русские должны за «оккупацию» 1939-го и 1944-го. Русские должны за «убийство патриотов» из УПА и за убийства мирных жителей подонками из УПА. Русские должны за гнет последующих лет. Русские должны за «вредительство и тайную оккупацию» после 1991-го. Русские должны за Януковича,за Крым,за Донбасс,за экономическую разруху… Не существует такой вещи на Украине,за которую русские не должны!!!

Так у меня большая новость для бывших «украинских братьев»-мы вам больше ничего не должны,вы сняли с нас все долговые обязательства,навсегда… Особо замечу-не американцы,не европейцы и даже не кляты москали,а вы сами завоевали право называть русских врагами!!! Можно понять поляков и прибалтов,они не любят русских. С ними можно договориться попозже. Но договариваться с людьми,которые в экстазе поют о грядущей над нами каре… Чьи политики заявляют,что нам нужно обещать что угодно,а потом повесить,что нас нужно убивать атомным оружием,что мы не заслуживаем жалости и тд.. Не отдельные придурки в сети,а тысячи,десятки тысяч людей на площади орут,что нам уготовлен сук с веревкой,ножи и огонь. Это не те,с кем можно вообще договариваться. Незачем! Потому что они вставят нож в печень,при первом же удобном случае! Это так история нас учит… И никто не пытается разжечь ненависть к ним,никто не прилагает к этому усилий,кроме них самих. Ненависть,разожженная в Одессе бандеровскими фанатиками,невозможно даже притушить!

Что же делать нескольким миллионам украинцев,которые не поддерживают бандерлогов?! Брать автомат в руки и идти воевать за свою, «нормальную Украину»! Потому что вы бездарно профукали тот момент,когда можно было обойтись без жертв. Сейчас ни одна сторона сложить оружие не может и не сложит! А вы, «нормальные,адекватные украинцы» забыли,что первыми горят «крайние хаты»,а сейчас с удивлением смотрите на свой горящий дом и сверкающие в темноте ножи…

«Кузнец оживился.

— И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное — никого не трогай, и тебя не тронут, а?

Румата покачал головой.

— Ну нет, — сказал он. — Кто не трогает, тех больше всего и режут.» (Трудно быть Богом).

А разного рода «патриотам»,желающим взять Крым,Ростов и тд.,отвечу лаконично- «Придите и возьмите!»

И уже для всех без исключения украинцев: помните,когда жгли одесситов,кто-то тихо сказал-МЫ ОТОМСТИМ?!

Мы обещали и держим слово,не забыли и не простили…

И сейчас в ваш дом приходит беда,беда заслуженная,это «эффект бумеранга» в ответ на посеянное вами зло!

И мы не будем выбирать,потому что «добрый фашист»-это все равно фашист…

Наступает время держать ответ и отвечать придется всем-и тем кто убивал,и тем,с чьего молчаливого согласия убивали!

Алексей Ануфриев