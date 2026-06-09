Екатеринбург и Петербург. Было - стало. Завершающая

Заканчиваем путешествие...

Конец 1920-х и начало 1930-х — удивительное время в истории Советской России и, конечно, Свердловска. По всей стране разворачивается индустриальное строительство больниц и рабочих клубов, массового жилья, инфраструктуры. Почти всё строительство выполняется в стилистике нового времени — балом правят авангард и конструктивизм. В то время архитектор Георгий Александрович Голубев проектирует большой Медгородок — он раскинулся на ВИЗе в районе Московского шоссе (сейчас улица Репина). Это целый комплекс из мединститутов и корпусов городской больницы с терапевтическим, хирургическим и гинекологическим отделениями плюс гостиница для приезжих. До наших дней дошли почти все, кроме хирургического отделения. Перед вами терапевтический корпус — узнаваемый стиль с большими окнами, резкими углами, которые разбавляют плавные округлости фасада. Теперь здесь гарнизонная поликлиника — недавно в здании был проведен ремонт. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. В доме Свердловского горсовета народных депутатов как ни в одном другом здании отразилась архитектурная история России последней сотни лет.

Сначала на этом месте стоял царского времени Гостиный двор. В 1930-е годы, как и во многих городах советской России, старинную постройку начали надстраивать по проекту архитектора Георгия Александровича Голубева, превращая в крутейший образец конструктивизма.

К 1947 году в сталинской красной империи потребовался уже новый — имперский — стиль. Тот же Голубев на пару с Моисеем Вениаминовичем Рейшером перестроили конструктивизм в сталинский ампир с колоннами, пилястрами и статуями пролетарских атлетов на кровле.

В 1954 году над зданием был водружен 61-метровый шпиль с золотой звездой. Вся мощь СССР, казалось, была сосредоточена в этом доме.

Сегодня горсовет — памятник истории. Любые изменения его облика запрещены, ибо сам облик охраняется законом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 90 лет. Исторический сквер и Плотинка с разницей 40 лет. Обе фотографии сделаны из окна башни. Верхний снимок сделал в 1982 году Николай Земляков

Уже 10 лет как на проспекте Ленина нет Краснознаменной группы, стоявшей с 1970-х. На верхнем снимке видна часть группы с орденом Ленина, которым Свердловск был награжден в 1973-м.

Вдали дом братьев Дмитриевых, ещё не изуродованный стеклянной коробкой ТЦ «Европа». На горизонте самая большая высотка Свердловска — второй дом горсовета. А на нижнем снимке за ним — первый жилой небоскреб Екатеринбурга «Февральская революция».

На черно-белом фото левее внизу — сарай, неоднократно перестраиваемый под развлекательные заведения. На нижнем фото видно горельеф «Рождение города» — не первая версия многострадального памятника, выполненная по старым чертежам из металла к 290-летию Екатеринбурга.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Сибирский проспект с 1930-х годов называется улицей Куйбышева. Одно из самых красивых зданий на нем — большой дом, принадлежащий некогда известной семье старообрядцев.

Его строили 25 лет. В 1815 году начал голова Екатеринбурга Терентий Меркурьевич Рязанов. Его сын Аникий Терентьевич достраивал. В работах принимали участие великие Михаил Малахов и Карл Турский.

В 1930-е были построены мост через Исеть и эстакада. Для этого была устроена насыпь. Дом оказался буквально похоронен под ней. Второй этаж теперь на уровне дороги.

К тому времени рязановская усадьба была национализирована. Здесь были детдом, автошкола ДОСААФ и коммунальное жилье. Дом сильно повредили и частично перестроили. Сегодня здесь жильё.

В 2020 году на Школе наследия Екатеринбурга Большая рязановская усадьба обрела хранителей, они пытаются привлечь внимание к ней и мечтают восстановить 200-летнюю постройку.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет. Дом политпросвещения (ДПП) при Свердловском обкоме КПСС был возведен в 1970 году по типовому проекту. Его архитектором иногда ошибочно называют Аркадия Ефимовича Заславского, но он всего лишь «привязывал» проект к улице.

Дома политпросвещения в те годы строили в каждом областном центре. После распада СССР и запрета компартии ДПП были закрыты по всей стране, затем их стали перестраивать. В 1996 году Свердловский дом передали Театру эстрады, а спустя десять лет — в 2006 году — капитально реконструировали в стиле капромантизма.

К сожалению, фасадные ребра на верхнем уровне, подчеркивающие оригинальный модернистский стиль здания, традиционно спрятали за стеклом, а внизу поставили аляповатые рекламные экраны, сзади появилась тяжеловесная надстройка, а на переднем плане — такой же козырек.

Старинное здание, что видно на верхней фотографии слева, было снесено в 1980-е при строительстве станции метро «Площадь 1905 года».

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Малышева. Дом обороны. Верхняя фотография — это 1934 год; ещё идёт строительство. Нижний снимок — 86 лет спустя. Улица Малышева. Дом обороны. Верхняя фотография — это 1934 год; ещё идёт строительство. Нижний снимок — 86 лет спустя.

Дом предназначался для УралОСОАВИАХИМа. Был сдан в мае 1935-го. По задумке архитектора Георгия Павловича Валёнкова, должен был занять весь квартал по улицам Малышева-Воеводина-8 Марта-проспекта Ленина. Но вместо четырех корпусов Дома обороны удалось возвести три.

Главный корпус построен на месте «толкучего рынка» и пустыря, образовавшегося после разбора в 1930 году Большого Златоуста (Максимилиановской церкви). На строительство пошли кирпичи разрушенной церкви. Если бы проект был осуществлён полностью, то под снос пошли бы здания Горного техникума и консерватории.

Когда в 2000-е восстановили Большой Златоуст, его передвинули на несколько метров от исторического фундамента. Часть церкви видна слева на нижнем снимке.

Сначала на крыше Дома был стоял знаменитый самолет Поликарпова — По-2. Позднее его сменили на учебно-спортивный Як-50. Улица Златоустовская (сейчас Розы Люксембург) Один из самых известных домов Екатеринбурга.

Его называют домом Железнова. Но золотопромышленник и торговец динамитом Алексей Анфиногенович Железнов был вторым хозяином. Правильнее называть дом Алексея Никитича Казанцева. К сожалению, он скончался вскоре после постройки и здесь почти не жил.

Дом спроектировал и построил в 1890-е годы архитектор Александр Бонавентурович Турчевич. Он украсил соседнюю Пермь красивейшими зданиями. В Екатеринбурге это его единственная постройка.

Железнов выкупил дом в 1900-е годы, а в Гражданскую войну был вынужден бежать из города.

В советские годы здание отошло на баланс Народного комиссариата образования и долгие годы не меняло практически своего назначения. Здесь была школа, потом областное управление образования, институт истории и археологии. Сейчас дом закрыт и пустует. К концу 2023 года планируется завершить реставрацию дома: здесь будет ресторан и бутик-отель.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Вознесенский проспект (ныне улица Карла Либкнехта). На старинной открытке, сделанной в начале 1900-х годов, проспект ещё не замощен. Покровский проспект (ныне улица Малышева) у пересечения с Уктусской (ныне улица 8 марта). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-е года. Нижний снимок почти с той же точки около 110 лет спустя. Вознесенский проспект (ныне улица Карла Либкнехта). На старинной открытке, сделанной в начале 1900-х годов, проспект ещё не замощен.Покровский проспект (ныне улица Малышева) у пересечения с Уктусской (ныне улица 8 марта). Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1910-е года. Нижний снимок почти с той же точки около 110 лет спустя.

На верхней фотографии по левую и правую стороны проспекта — два примечательных храма Екатеринбурга — Большой Златоуст и Малый Златоуст, а между ними Никольская часовня. Оба храма и часовня были разобраны в конце 1920-х, а проспект существенно расширен. Часто приходится читать, что на месте Малого Златоуста ныне стоит комбинат «Рубин», но это не верно. На месте церкви теперь лежит проезжая часть, это хорошо видно по снимкам.

На месте Большого Златоуста в 1930-х возведён главный корпус Дома обороны. Воссозданный храм перемещен от исторического места ближе к перекрёстку. Нынешняя площадь 1905 года. До разрушения Богоявленского собора площадей было две. Пространство на первом плане двух снимков — это Торговая площадь. Площадь вокруг Кафедрального собора называлась Кафедральной. Улицы, выходящие на Кафедральную — Вторая Богоявленская (ныне Урицкого), Первая Богоявленская (Володарского). Границей Торговой площади была Успенская (Вайнера), а Кафедральной — Уктусская (ныне 8 Марта, недолго она называлась улицей Льва Троцкого).

Кафедральный собор Во Имя Явления Господня был одним из красивейших в России. В этом году исполняется 252 года со дня его закладки. В 1930 году собор был сломан.

На первом плане двух снимков фасады двух известных домов. Братьев Дмитриевых и Саввы Фёдоровича Жирякова. Они единственные напоминания, как выглядело это место когда-то. На дальнем плане чёрно-белой фотографии также виден шпиль Екатерининского собора.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет. Дровяная площадь (ныне Парижской Коммуны) на пересечении с Главным проспектом (теперь Проспект Ленина). Чёрно-белая фотография сделана в 1901 году. Современный кадр почти с той же точки 120 лет спустя.

Ныне только уходящая вдаль Верхне-Вознесенская улица (она же Тургенева) и маковка Вознесенской церкви напоминают, что мы стоим в одном и том же месте.

Проспект давно стал бульваром. Большой красивый дом с мезонином (справа) принадлежал управляющему Екатеринбургской гранильной фабрикой Василию Васильевичу Мостовенко. Дом был снесён в конце 1940-х при строительстве административного корпуса комбината «Свердловскуголь», ставшего впоследствии главным зданием УрГУ, позже вошедшего в состав УрФУ. Слева угадывается здание типографии издательства «Уральский рабочий», или Дом печати. Железнодорожный мост через реку Исеть. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в начале 1900-х годов. Современный кадр повторён с той же точки 120 лет спустя.

То, что мы сейчас знаем как Исторический сквер, в начале прошлого века было промышленным центром города. Белые постройки справа на современном — это Екатеринбургские железнодорожные мастерские. Потому мост, который вёл в ним, был железнодорожным. Когда-то это была территория первого завода города, а здания с верхнего снимка были построены в 1829-1865 годах архитекторами Турским, Малаховым, Свизяевым и Сорториусом.

Сорториус, кстати, — архитектор Каменного моста, с которого сделаны обе карточки. В 1960–70-е годы мастерские были снесены и сквер приобрёл свой нынешний вид. Свердловск. Тоска по городу которого нет

Наше путешествие закончено. Связано это не с утратой интереса к истории города, а с закрытием канала автором, о чём он сам сказал в последнем посте.

Петербург. Было • стало - завершающая

Заканчиваем путешествие...

Инженерный замок в 1873 году и полтора века спустя. Он был заложен и построен как Михаловский, то есть во имя Михаила Архангела. Император Павел Петрович издал указ о строительстве в ноябре 1796 года, спустя всего несколько дней после вступления на престол. На этом месте, при слиянии Мойки с Фонтанкой, стоял Летний дворец Елизаветы Петровны. Павел I приказал разобрать его. В проектировании Михайловского замка участвовал сам император и двое зодчих Винченцо Бренна и Василий Иванович Баженов.

Павел с августейшей семьёй переехал в замок в феврале 1801 года, а уже в марте он был убит здесь же — в собственной спальне. Много лет спустя в спальне появилась маленькая церковь во имя апостолов Петра и Павла. С 1819 года в замке — Главное инженерное училище. В наши дни Государственный Русский музей. Примерно 1865 год. На левой стороне Фонтанки, называвшейся прежде «Московской стороной», на углу Моховой (по-прежнему, Хамовой улицы) и Симеоновского переулка (теперь улица Белинского) стоит храм Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Он был построен по проекту Михаила Григорьевича Земцова. Закончен и освящён в январе 1734 года в присутствии императрицы Анны Иоанновны. До 1802 года храм числился придворным.

Шпиль 47-метровой колокольни водружён голландским мастером Германом ван Болесом. Храм был орденским, в нём с 1829 года заседала Кавалерская дума ордена Святой Анны. В январе 1938 года закрыт и приспособлен под склад. В 1951-1954 гг. проведена реставрация. В 1980-х годах в бывшем храме располагался метеорологический музей. Памятник архитектуры федерального значения. Знаменская площадь (ныне площадь Восстания). В этом году исполнится ровно 70 лет с того дня, как на площади был открыт павильон станции метро «Площадь Восстания». Произошло это 15 ноября 1955 года.

Вестибюль встал прямо на месте уничтоженного храма во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь). По этому храму получили свои имена сама площадь, Знаменская улица, Знаменский мост через Лиговский канал. Храм был возведён в 1804 году по проекту архитектора Фёдора Ивановича Демерцова. Строительство шло 10 лет.

Спустя 137 лет, в 1941-м, храм был снесён. Большая Гребецкая (теперь Пионерская) в 1903-м и спустя 122 года. Улица хорошо сохранилась; исчезли только два деревянных одноэтажных дома справа, бывших некогда флигелями старинной усадьбы.

На чёрно-белой фотографии хорошо читаются вывески «ОБУВЬ», «...ДРОВ» (видимо, продажа дров), «ТРАКТИР». Обратите внимание на бричку в центре кадра — её колёса наполовину погружены в воду. Снимок, вероятно, сделан весной. Отель «Дагмар» на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) у Николаевского вокзала (теперь Московский). 1880 год и спустя 145 лет. Построен по проекту архитектора Густава Мартыновича Барча в 1867-м. Назван в честь принцессы Дагмар, которая стала императрицей Марией Фёдоровной. Позади отеля высится каланча — это полицейский дом Александро-Невской части.

В ноябре 1967 года, к 50-летию Октябрьской революции, на здании было установлено электронное табло на 3888 лампочек. В первый день крутили кадры из фильма Эйзенштейна о взятии Зимнего дворца. На первом этаже были продовольственный магазин, столовая, пельменная, на втором этаже — почтово-телеграфное отделение связи. Каменноостровский проспект (теперь улица Красных Зорь). 1934 год. Двухэтажный дом с башенкой принадлежал до революции братьям Шляковым — Алексею и Ивану. Их отец Алексей Евдокимович Шляков занимался в Петербурге чайной торговлей. На Каменноостровском проспекте семье принадлежал большой участок — там был огород. Рядом стоит дворец эмира Бухарского.

После революции дом Шляковых был национализирован, отдан под 14-й дошкольный детдом. В 1952 году на этом месте возведён жилой корпус. Проект Виктора Фёдоровича Белова и Анны Алоизовны Лейман. Геслеровский переулок (ныне Чкаловский проспект). Храм во имя преподобного Алексия, Человека Божия. Был заложен в октябре 1906 года на месте старой деревянной церкви. Архитектор Герман Давидович Гримм спроектировал двухэтажный храм с большой звонницей в новгородском стиле и с элементами модерна.

Денег на строительство не хватало, потому работы шли медленно. Строительство было закончено уже после революции. В начале 1930-х церковь была закрыта, но не разрушена, а перестроена и встроена в цеховой корпус будущего завода «Радист» (потом — «Измеритель») . Теперь в бывшем храме магазины и офисы. Лазарет для нижних чинов на Нюстадтской улице (теперь Лесной проспект) был открыт в первый год Мировой войны. Раненых размещали в Зале для народных чтений при заводе Эммануила Людвиговича Нобеля.

Здание было возведено в 1901 году. Проектировал архитектор Роман Фёдорович Мельцер по заказу Эммануила Нобеля. Зал для народных чтений, или Народный дом, был открыт 30 сентября 1901-го. На первом этаже — актовый зал на 700 человек, на втором — лекционный зал, используемый также для игры в теннис. Кроме того, были библиотека, комнаты кружков, бильярдная.

Первые раненые с фронта были приняты 5 ноября 1914 года. Поступали в лазарет из распределительного пункта на Варшавском вокзале или с Финляндского вокзала. За ранеными ухаживали 29 сестер милосердия. Старшим врачом лазарета служила Марта Людвиговна Нобель-Олейникова, дочь Людвига Нобеля. Собственно, по её инициативе открыт лазарет.

В советские годы здесь был Детский дом культуры Красногвардейского района. В 1990-е годы здание реставрировано для отделения Северо-Западного банка Сбера. Дворец Великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной. Проект академика Александра Ивановича Резанова. Строительство началось в 1867 году и завершилось в 1868-м. Великому князю тогда исполнился 21 год. До 1874 года шла внутренняя отделка.

Владимир Александрович — третий сын Александра II, брат императора Александра III. Занимал должность командующего войсками гвардии и С.-Петербургского военного округа; был президентом Императорской академии художеств. Скончался в 1909 году.

Семья Великого князя занимала дворец вплоть до 1917 года. После революции, в 1920-м, дворец стал Домом учёных; в этом качестве пребывает по сей день. Чёрно-белая фотография сделана в 1875-м, то есть 150 лет назад. Первый музей в России был посвящён Генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Для строительства здания в 1901 году была выделена часть плаца Лейб-гвардии Преображенского полка на углу Кирочной и Таврической улиц.

Проектировал архитектор Александр Иванович фон Гоген; ему помогал Герман Давидович Гримм. Здание получилось в стиле старинных русских крепостей.

Музей был открыт в ноябре 1904 года — к 175-летию со дня рождения Суворова. Фасад украшали мозаичные панно, автором которых был Михаил Иванович Зощенко — отец известного русского писателя Зощенко.

После революции музей был закрыт. Экспозиция частью продана, частью разворована. В годы блокады в здание попала немецкая фугасная бомба, что принесло значительные разрушения. После войны началась долгая реставрация. В 1951 году музей Суворова был вновь открыт. Бульвар на Среднем проспекте ВО у пересечения с 5-й линией. 1905 год. На втором плане в кадр попадает угол дома, принадлежащего до революции Департаменту внешней торговли. Там были квартиры для таможенных досмотрщиков.

Средний проспект Васильевского острова был проложен в 1730-х годах и назывался Малой першпективой. Была ещё Большая першпектива — ныне Большой проспект. В 1760-х появился параллельный Малый проспект, и Малая першпектива стала называться Средним проспектом. Фотография далёкого 1908 года. Петербурженки на Сенатской площади, у Медного всадника. Пироговская набережная. Клинический военный госпиталь. Старинная фотография сделана в 1914 году.

В 1719 году архитектор Доминико Андреа Трезини начал строительство на Выборгской стороне новой Морской и сухопутной гошпитали. Старая деревянная гошпиталь на этом месте была разобрана. Работы были завершены в 1732-м.

При императоре Александре II двухэтажное здание госпиталя было решено перестроить. Работы производились десять лет: с 1863-го по 1873 год. Возглавлял строительство военный инженер и архитектор Генрих Станиславович Войницкий. Центральный корпус госпиталя и короткие боковые корпуса с куполами были надстроены на один этаж и стали трёхэтажными.

15 марта 1851 года указом императора Николая I Второй военно-сухопутный Санкт-Петербургский госпиталь был присоединен к Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии. Дом на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы вошёл в историю Петербурга как Большая гостиница «Париж», а также как доходный дом купца Якова Христиановича Шиля. Гостиница была открыта в 1804 году Луи Ван-Вельсенерсом; работала весь XIX век и закрылась после революции. В 1832 году дом был перестроен архитектором Александром Христофоровичем Пелем.

В доме Шиля на третьем этаже в 1847 году нанимал комнату 26-летний Фёдор Михайлович Достоевский. Здесь же он написал «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Хозяйка». 23 апреля 1849 года Достоевский был арестован в своей комнате по делу кружка Буташевича-Петрашевского. Имя Шиля назовёт герой его романа «Преступление и наказание»:

Я Родион Романович Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шиля, здесь в переулке, отсюда недалеко, в квартире нумер четырнадцать. У дворника спроси… меня знает

Сейчас в доме бизнес-центр «Белые ночи».

Чёрно-белый кадр сделан в 1909 году; современный в 2025-м. Дом культуры Промкооперации / Дворец культуры имени Ленсовета.

1934 и 2024 год. Немецкая реформатская церковь. Чёрно-белый кадр сделан незадолго до окончания строительства храма в 1865 году. Проект архитектора Гаральда Андреевича Боссе. Руководил возведением Давид Иванович Гримм. Участок на пересечении Большой Морской улицы, набережной Мойки и Почтамтского переулка был пожалован немецкой общине императором Александром II.

В 1929 году кирха была закрыта. Помещения использовались как общежитие. В 1932 году была разобрана высокая колокольня. В 1935 году архитекторы Павел Макарович Гринберг и Григорий Самойлович Райц перестроили храм до неузнаваемости в клуб профсоюза работников связи (он же Дворец культуры работников связи).

Недавно здание бывшего ДК связи было передано городскими властями Камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ Опера». Когда-то Литовский замок занимал целый квартал по Крюкову каналу от Офицерской (ныне Декабристов) до Мойки. Замок строился в 1780-х годах как тюрьма по проекту Ивана Егоровича Старова. Первое время использовался как казарма. В начале XIX века здесь был расквартирован Литовский мушкетёрский полк. Он дал название замку.

Иоганн Готлиб Георги оставил прекрасное и подробное описание: новопостроенный тюремный замок, оконченный в 1787 году, ещё пуст и церковь в нём ещё не освящена. Оный занимает левый угол, составляемый Мойкою и Никольским каналом в виде нерегулярного пятиугольника высотой в два яруса, с весьма толстыми стенами, железными воротами и снаружи без окошек...

Замок сгорел в 1917 году. Больше десяти лет его развалины пугали жителей. Окончательно был снесён в 1929 году. В 1950-х годах на этом месте встал жилой дом Электромортреста (Декабристов, 29) и средняя школа №259. Обелиск «Городу-Герою Ленинграду», установленный в апреле 1985 года, занимает почти ту же площадку, на которой стояла конная статуя императора Александра III, созданная князем Паоло Трубецким. Памятник был демонтирован в 1937 году, но, по счастью, уцелел. Ныне стоит в парадном дворе Мраморного дворца.

На старинном кадре видна часть храма во имя Входа Господня во Иерусалим (в народе Знаменская церковь). По этому храму получили имена площадь, Знаменская улица, Знаменский мост через Лиговский канал. Храм был возведён в 1804 году по проекту архитектора Фёдора Ивановича Демерцова. Строительство шло 10 лет. В 1941-м храм был снесён.

В начале 1950-х на площади, на месте храма был возведён павильон станции метро «Площадь Восстания». Станция была открыта в ноябре 1955 года (скоро 70 лет). Морской собор на Якорной площади в Кронштадте считается последним морским храмом Российской Империи. Он был завершен всего за четыре года до революции 1917 года.

Проектировал Василий Антонович Косяков. Храм задумывался как памятник чинам русского флота, погибшим при исполнении долга. Косяков построил его в неовизантийском стиле, популярном в храмовой архитектуре в 1900-х годах. Как и все морские соборы в старой России, храм освящен во имя Николая Чудотворца.

Он был закрыт в 1929 году и переоборудован под кинотеатр имени Горького. Был сломан иконостас, кресты, мраморные памятные доски с именами моряков, сброшены колокола, замазаны мозаичные иконы.

После войны храм переоборудован в концертный зал, потом в филиал Центрального военно-морского музея. В 2005 году храм был освящён второй раз.

Памятник вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову работы Шервуда был открыт в 1913 году в присутствии царя Николая II. Финляндский вокзал возведён и торжественно открыт в феврале 1870 года, то есть 155 лет назад. Архитектор Пётр Станиславович Купинский.

В начале апреля 1917 года на Финляндский прибыл из эмиграции Ленин с соратниками. В 1957 году правительство Финляндии передало в дар Советскому Союзу паровоз №293, доставивший Ленина в Петербург в октябре 1917 года. На вокзале паровоз был установен на вечную стоянку.

Спустя век после постройки, в 1960-х, началась реконструкция вокзала. Архитекторы Ашастин, Баранов, Лукин. Были разобраны два старых крыла, а центральный ризалит встроен в новый модернистский корпус. Эта единственная уцелевшая часть исторического здания объявлена памятником. Новый Варшавский вокзал. Чёрно-белый снимок от 1862 года — через два года после завершения постройки. Архитектор Пётр Онуфриевич Сальмонович. Первый вокзал на этом месте — от столицы до императорской резиденции в Гатчине — был построен ещё в 1852−1853 годах, но быстро стал мал, потребовалось новое здание. В декабре 1862 года открылось железнодорожное движение до Варшавы.

В годы Великой Отечественной вокзал сильно пострадал от немецких бомб; был восстановлен в 1949-м. Закрылся 15 мая 2001 года. Преобразован в торгово-развлекательный комплекс «Варшавский экспресс», с недавних пор здесь фудмолл «Вокзал 1853». Вид на Фонтанку с Горсткина моста

1902 и 2025 год. Сенная площадь в 1940 году.

Храм Спаса на Сенной был уничтожен направленным взрывом февральской ночью 1961 года. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»). Только недавно было установлено, что храмовый фундамент и даже алтарная основа уцелели. Все эти годы они покоились под слоями асфальта.

Каменный храм на этом месте был заложен ровно 270 лет назад, в июле 1753 года. Церковь строилась на деньги Саввы Собакина. Архитектором долгое время считался Бартоломео Растрелли. Но сейчас называют Андрея Квасова. Церковь была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, но в народе она была и остаётся известна по одному из храмовых приделов Спаса Всемилостивого.

Фундамент Спаса на Сенной был внесён в реестр объектов культурного наследия. Скорее всего, храм будет воссоздан на прежнем месте.

Современный кадр сделан в 2025 году. Снесённый Литовский рынок под строительство ДК «Первой пятилетки» / Вторая сцена Мариинского театра.

~1925 и 2025 год. https://t.me/archipetersburg