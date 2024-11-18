Стихи о главном 4

Внимая ужасам войны,

При каждой новой жертве боя

Мне жаль не друга, не жены,

Мне жаль не самого героя...

Увы! утешится жена,

И друга лучший друг забудет;

Но где-то есть душа одна -

Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел

И всякой пошлости и прозы

Одни я в мир подсмотрел

Святые, искренние слезы -

То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,

Погибших на кровавой ниве,

Как не поднять плакучей иве

Своих поникнувших ветвей...

Некрасов

Крылом своим, мама,

Укрой от беды.

Затянутся раны

Жестокой войны.

Твоею молитвой

Был снова спасён.

Щитом материнским

Укрыт под огнём!

Когда усталость тянет руки вниз

И ноги не хотят идти упрямо.

И кажется судьба вновь на карниз

Вдруг забралась, но силы растеряла.

И вот когда висит на волоске

Братишек жизнь , да и твоя впридачу.

Молитвой материнской в тишине

Над нами ангел будто бы заплачет.

И силы вновь, откуда ни возьмись,

Прильнут к рукам сжимая холод стали.

И задрожит от нервов жухлый лист,

Тревожа беспощадно нашу память.

И вновь душа почувствует тепло,

И будто по спине пойдут мурашки.

Расправим плечи мы врагам на зло,

Рождённые как-будто бы в рубашках!

И отклонит от сердца дурость пуль,

Из слов простых, пропетая молитва.

И нам удастся снова обмануть

"Старуху" в, не последней, нашей битве!

29.07.2024

Елена Синдякова

https://t.me/ElenaSindjakova

Наше время в беде,наше время в войне,

Погибают от выстрелов люди.

Нет спасенья в душе,нет спасенья нигде,

Если ад мы с тобою забудем.

Я с тобою,мой друг,мы расширим наш круг,

Из беды окружения выйдем,

Верю я - победим!Мир войной - неделим,

С ним достойную радость увидим.

Нужен первый наш шаг,настроенье в кулак,

И от страха сомнений не вешать...

Слышишь звуки вдали,не случайно пришли,

Если ты на войне не помешан.

Наше время в беде,нет спасенья нигде,

Разрывает и душу,и тело:

Так иди же вперёд,если время зовёт,

Помогая и словом,и делом...

24.07.2024

Евгений Филиппов-Заонегин

Последний бой

Всё, что стесняет движение – сразу долой,

Или же то, что мешает сразу погибнуть.

В этот момент ты не думаешь, мол, «вот я герой»,

Лишь только короткая мысль: «Ты маму помилуй».

Если всё делать без остановок и промедления,

То смерти дыхание, кажется, даже не слышно.

Смерть, если вдруг повезёт, это вспышка, мгновение,

Ну, а не повезёт... Все равно будет вспышка.

Боеприпасы закончились и ждать нету смысла,

По рации вызвать арту в свой клятый квадрат.

Смерть наши души, как мидий, соком уж сбрызнула,

Но блюдо не подано. Жди нас, солдат.

Русский десант всегда был силён в рукопашной,

Об этом однажды песню пускай пропоют.

В глазах нету страха... Хоть в сердце нам страшно...

Но больше раза, один хрен, нас не убьют.

Последний наш бой, но яркий, как в фильмах,

Где сразу потом вдруг титры и музыка грустная.

И фото погибших... Сепия, нужные фильтры...

Водка в стакане почти что безвкусная...

Михаил Геральд Бедрин Разве думал он о войне?

Разве он хотел воевать?

Он цветы приносил жене.

Так мечтал её баловать.



Он до одури был влюблен,

С ней расстаться на миг не мог.

И повестка, как страшный сон.

Думал прятаться, видит Бог...



Так детей от неё хотел,

Что придумал им имена.

Как на крыльях домой летел.

Ах, испортила всё война.



Но, когда шёл он в первый бой

С её именем на губах,

Мужики твердили: "Герой!"

Не расскажешь всё в двух словах.



Когда отпуск он отбывал,

Мысли были все о бойцах.

С такой гордостью рассказал,

Как они водружали флаг...



Он вернётся , точно .Поверь.

И дождётся его жена.

Только после горьких потерь

Детям даст друзей имена...

Не прошу у Бога много,

Я Его благодарю

За судьбу и за дорогу,

И земную жизнь мою,

За семью, детей, работу,

За друзей и за врагов,

За серебряную ноту

В тишине моих стихов.

Синим взором с поволокой

Небо смотрит на меня.

Всё, что я прошу у Бога -

В сердце доброго огня,

Веры, мудрости и силы

Ниспошли мне благодать,

Чтобы мне на век хватило

Всё любить и всё прощать,

Дай отваги - встать за друга,

Посмотреть в глаза врагу,

И железной силы духа -

Сухо выдернуть чеку.

Мне достаточно немного.

Не прошу ни впрок, ни впредь.

Мне бы только перед Богом

С честью жить и умереть.

12.07.2023

Андрей Черников

"Он нёс из боя раненого друга"...

Он нёс из боя раненого друга,

А самого осколок зацепил.

По ходу дела утомилась вьюга,

И даже ветер выбился из сил.

Всё шёл и шёл, от слабости шатаясь,

Упрямостью усталость победив.

И "Отче Наш..." по памяти читая,

Ругая расстоянье впереди.

С опасностью на мину напороться,

Под бомбу беспилотника попасть,

Шептал себе: "Идти, идти, бороться!

Я дотяну, вот только б не упасть."

Прислушивался: "Слава Богу, дышит!"

Сознанье чередуя с забытьём,

Братишка лишь постанывал чуть слышно

И проклинал бессилие своё.

Но тот, кто нёс, подбадривал и клялся,

Что, мол, ему совсем не тяжело.

И к крестику губами прикасался,

Свисающему с шеи у него.

Да снова перечитывал молитву,

Черпая силы в вере, что дойдёт.

Уж если вышли из смертельной битвы -

Глядишь, Господь до наших доведёт.

Вновь чувствовал бесчувственные ноги,

Которые едва передвигал.

Как-будто кто-то расчищал дорогу

И их переставлять всё помогал.

В глазах темнело и немели плечи,

Сводило грудь дыханием навсхрип.

И как на зло, сырой, холодный вечер

К бушлату грязью ледяной прилип.

Донёс! Нашёл знакомые окопы

И сразу же... сознанье потерял.

А на востоке небосвод-исто́пник

Рассветом новый день разогревал.

Автор: А. Вашурин.

МАЛЬЧИШКИ



За правое дело, за нашу страну,

Мальчишки идут воевать на войну,

Уходят ребята, оставив свой дом,

В смертельном бою повстречаться с врагом.



Мальчишки, мальчишки, сегодня бойцы,

Вчерашние дети, как есть, сорванцы,

Теперь вы защитники нашей страны,

А значит героями вы рождены!



Врагов не страшиться, и верить в себя,

Отчаянно драться, невзгоды терпя,

Уж коль воевать время выбрало вас,

Настал тот, воистину, праведный час!



Герои – бессмертны, и жить им в веках,

Их слава имеет вселенский размах,

Написаны золотом их имена,

Гордится бойцами родная страна!



Мальчишки, мальчишки, останьтесь в живых,

Молитесь всегда, ради близких своих,

Пусть Бог вами движет, он нам генерал,

Сказал так Суворов, он всех побеждал!

Людмила Архипова

Стих посвящён командиру отделения разведки штурмового отряда Александру Викторовичу Мальцеву, позывной «Кубань».

4 февраля 2023 года погиб, прикрывая собой отход СВОей группы и раненого товарища. Удостоен звания Героя России посмертно.

«Саша “Кубань”»

В окоп врага бежал, как лань,

Забыв инстинкт самосохранения.

По позывному звать «Кубань»,

Не дрейфил смерти и ранения .

С спецназа, здравый он мужик;

Из Краснодарского сам края.

И первым в бой лететь привык,

Собой мальчишек прикрывая.

С таких людей бы гвозди лить,

И не найти прочней на свете.

Такими нужно дорожить,

По пальцам их на всей планете.

Но Саша Мальцев был из тех,

Кто видит смерть и не дрожит.

Переживал всегда за всех,

В атаку первым вновь бежит.

Он прикрывал отход ребят,

Собой «трёхсотых» закрывая.

В осколках с головы до пят,

Не возроптал и умирая.

Такому мы должны страной,

С гранита памятник до неба.

За всех за нас стоял стеной,

И память нам дороже хлеба!

Ты будь спокоен, командир,

Тебя вовеки не забудем.

Был не запачкан твой мундир,

Стихи слагать о тебе будем!

(Георгий 03.08.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3309

«Скажите, генерал, а что вам снится?»

Скажите, генерал, а что вам снится?

Наверное, заморские там дали?

Лазурный берег, лето, пляж и Ницца?

И в семь рядов на кителе медали?

Скажите, генерал, а как вам спится?

Неужто вы реалий не видали?

Ребят в грязи измученные лица,

Ну у которых вы «под ноль» украли!

Скажите, генерал, куда вам столько?

Купить хотели разом всю планету?

Всё хорошо в докладах лишь и только,

На склад приди и ничего там нету.

Скажите, генерал, как вам живётся?

Нигде там не икается, не колет?

Спокойно естся и нормально пьётся?

И «крыша» посадить вас не позволит?

Скажите, генерал, хоть редко снятся,

Ребята что из боя не вернутся?

Что пачками «за ленточкой» ложатся,

Которым было не во что обуться?

Вы смотрите во сне в глаза ребятам,

Которых никогда нам не вернуть?

В обносках, что и с ржавым автоматом,

И без брони прикрыла чтоб им грудь…

Прошу вас, расскажите, что вам снится,

И как иметь такой же крепкий сон.

С душой спокойной как в постель ложиться?

О помощи не слышать солдат стон!

Я не хотел, поверьте, вас обидеть,

По нимбу ясно - светлый человек!

Ваш сон с рассказа краешек увидеть,

И сколько там солдатской крови рек…

(Георгий 06.08.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3324

........ "Они уходят".......

Они уходят, спрятав свои лица .

Они уходят со слезами на глазах.

И будут жены, матери молиться.

И дом они увидят только в снах...

Как тяжело им там, мы не узнаем.

Они не скажут нам о горести своей.

Что они видели, и что переживали....

Лишь скажут-это боль ушедших дней.

И далеко не все они вернутся.

Война безжалостна. О чем тут говорить.

Они уходят, спрятав свои лица....

Они уходят, что бы мы могли здесь жить....

Е. А.... 19.03.2024....





"За нитью веры по горящим тропам.

Мы за Победой движемся в беду.

Пиная смерть по вражеским окопам,

Боится дьявол встретить нас в аду!

Идет вперёд наш маленький оркестр,

Перетирая зло в английский фарш.

Здесь каждый Музыкант, а-ля Маэстро!

Играет смело свой Донбасский марш

Охотникам за злом: За все враги ответят.

Мы лучшие в аду! Кто хочет - пусть проверит.

Мы едем к вам на бис, готовьтесь, оккупанты.

Вам лучшие места, встречайте музыкантов."

Дмитрий Лик

СУДЖАНСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ

Не поминайте лихом нас, ребята,

И принесите в августе цветы

Для нас, кто против танков с автоматом

Стоял и не покинул здесь посты.

Для нас, кто здесь под Суджею остался

И честно встретил свой последний бой.

Кто не сбежал, не струсил и не сдался,

Кто жизней тысячи прикрыл собой.

Для нас, кто заплатили своей жизнью

За ложь чужую, глупость и бабло.

Кто верен был и предан был Отчизне.

Для нас, кому вчера не повезло.

Для нас, кому все эти земли святы,

Кто встал, не дрогнув, на пути орды.

Здесь пали настоящие солдаты,

Вы принесите в августе цветы!

Вечная память!

8 августа 2024 года. Автор Таня Витязь, Белгород.

Я никогда не буду на войне.

Я думал так и даже был уверен.

Я думал не придёт она ко мне,

Не постучится к нам свирепым зверем.

И каждый раз, глаза лишь приоткрыв

От сна, который был недолгим,

Я понимаю — разбудил разрыв.

Но я спокоен, чего понять не многим.



Я на войне, я знаю, так бывает.

Что где-то далеко моя семья.

Любовь моя слезой подушку заливает,

Ведь сыну их показывать нельзя.



И мать с отцом стоят перед иконой,

И бога молят — спаси и сохрани!!!

А я в бою и за моей спиною

Мой род, семья и ангелы мои.



Спасибо им, пока они за мною,

Я точно знаю, нас не победить!

Я буду драться до последней капли крови!!!

За вас, за Родину, мы бьём и будем бить!!!



За пацанов!!! За молодых ГЕРОЕВ!!!

Ведь в сердце — их улыбки, голоса.

Я лично буду мстить с лихвою.

И все ребята наши отомстят сполна.

Из всех орудий!!! 333!!!

За каждого героя уничтожим сотни!

Нет жалости теперь! Огнем гори!

Снами Бог!!! И мы за мир!!! Запомни!!!



Я никогда не буду на войне...

Когда-то мог такое я сказать.

Сейчас могу сказать лишь о погоде.

Сегодня солнечно, местами ГРАД.



Чинитель (8й АП)

Андрей Рублев, "Страшный Суд". Успенский собор, Владимир, 1408 год.

Если б завтра уставший от боли

Бог назначил последний свой Суд -

Я не стал бы томиться в неволе,

Не бежал бы в подвал да в уют;

Если завтра разверзнется небо

Алым гневом - не буду молчать:

Я войду смело в пламя рассвета,

Чтоб ответ перед Богом держать.

Что скажу я, склонясь перед Светом?

Кто я? Грешник, такой же, как все:

Постигал мудрость, тайны, секреты

И молил о прощеньи во тьме.

Что я делал? Я жил, не скрываясь

За завесой испорченных слов;

Шел по жизни вперед, улыбаясь

И искал в своем сердце любовь.

Был ли верен? Нарушил ли клятвы?

Нет. Я данное слово держал:

Даже в граде упрёков, проклятий

От Судьбы никогда не бежал.

Пусть и бури гоняли истошно,

Изгоняли в печали юдоль -

Взял на плечи тяжелую ношу,

Вместе с ней прорывался сквозь боль.

Так скажу я пред Божьим Престолом,

Не боясь, завершу свой рассказ -

Лишь в одно место светлого дола

Побоюсь отвернуть своих глаз -

В знаке Силы, во злате и стали

Там стоит, ожидая меня

Белый ангел под черной вуалью,

Яркий отблеск живого огня.

Подходя к золотому сиянью

С нежным трепетом ангельских крыл,

Я скажу, что сдержал обещанье -

Что не сдался, не предал, любил.

И наградой за веру и верность,

За великое счастье любви

Станет яркая, добрая вечность

В новом пламени Новой Земли...

Наша жизнь-круговерть, бесконечна,

Боль и радость сменять по часам,

Все же хочется верить, что Вечность

Каплю жизни отмерила нам.

Если все же нам завтра устроят

Страшный Суд, не боюсь за себя:

Мне бы только словечко замолвить

Перед Господом - лишь за тебя...

12.08.2024 Комиссар Ярик (Николай Андреев)

А . Вашурин

"Молитва за Курск , Белгород и Донбасс"

Господи, спаси и сохрани!!!

Тех, кто веру с Родиной спасают.

Вся Россия молится за них

Сходными в печали голосами.

Жён волненье, слёзы матерей,

Малых неразумная тревога.

Для молитвы в храмах нет дверей.

Разве через двери ходят к Богу?

Плачет, стонет русская земля,

Рвётся о копыта обесённых.

Трупами усеяны поля.

Ломятся застенки от спасённых.

На политых кровью рубежах

В той войне, с финалом в сорок пятом,

Чужаки двухсотые лежат.

Степи смрадом тления примяты.

Что же им неймётся? Боже мой!!!

Как же злоба ослеплять способна!

Или дурость подгоняет в бой

Экстремалов разного фасона?

Зажигает свечи вся страна,

К образа́м припав единым духом.

Молится за здравье тишина,

Новости ОТТУДА ждёт вполуха.

Господи, помилуй, помоги!!!

Как когда-то в прошлом дедам нашим.

Пусть узнают подлые враги

Наш ответ им яростный и страшный!!!

А здесь по прежнему весна.

А ваши души, глядя с неба.

Оставив бренные тела.

Уже не вкусят больше хлеба.

Как перебитый колосок.

Жизнь оборвалась. У солдата.

Душа стоит у своих ног.

Не взять ей снова. Автомата.

Мам, ты прости. Я не вернусь.

Но я с тобой чуть - чуть побуду.

Тебе от туда улыбнусь.

И в час назначенный отбуду.

Здесь столько, мама, разных нас.

И мы уже тут не воюем.

Мы мам от сюда слышим вас.

И мы по всем по вам тоскуем.

Н. Мурашев. https://vk.com/id140448401

"Я вернусь...."

Дорогая, скоро я к тебе приеду.

Только жди. Прошу тебя, ты жди.

Что бы в этом мире не случилось-

И если солнце светит, и в сильные дожди...

Прошу тебя, не унывай моя родная.

Я обещаю, не заберёт меня война .

Разлука эта временна, я знаю.

Ты лишь дождись. Ты жди, как никогда...

Ты сыну передай, что я скучаю.

Подрос наверно. Взрослый стал совсем...

Скажи ему, пусть не переживает.

Я им горжусь, и говорю об этом всем.

Ты маме передай, что все нормально.

Я жив, здоров.. Вернусь скоро домой.

Ты ничего не говори ей про ранения.

Не выдержит сердечко у родной...

И береги себя, малыш , не меньше.

Я знаю , что устала, что болит...

Я обещаю, скоро будем вместе.

И обещаю-враг будет разбит!

Екатерина Селезенева..... 30.04.2024

Если ты выжил, брат,

Значит так Богу надо,

Чтоб ты пришёл назад

Из того, трижды ада.

Если он спас тебя

В огненной круговерти,

Значит кто-то, любя,

Тебя отмолил у смерти.

Назло всем врагам, живи

И... набирайся силы,

Чтобы твоей любви

Людям, родным, хватило.

Пусть тяжело сейчас,

Но, всё в жизни - проходяще!

И... будет праздник у вас,

Как водится, настоящий!

Пусть нынче ты жизни не рад,

И... небо, осеннее, хмурится,

Будет праздник, солдат,

И на твоей,брат, улице!

Анатолий Остапишин, 2024

Отзовись, "Уренгой!"

Позывной "Уренгой ", отзовись,

Нижний Новгород очень скучает!

За твою мы волнуемся жизнь,

Ведь быть долгой война обещает.

На "гражданке" начальником был,

Не директором бани, в "Газпроме "!

Так и дальше бы газом рулил,

Но враги на пороге, у дома.

Не из бедных , работа крутая,

Просто сядь и кури свой бамбук,

Но война ведь-работа мужская....

И ушёл на войну Дима, друг.

С детства был он всегда справедливым,

Навалять мог любому врагу.

Пацаны бы его заценили,

Он не может остаться в долгу.

На войне это всё помогало,

Выручало, в жару, в холода....

Да ещё вера в Бога спасала,

Перед боем молился всегда.

Но однажды его зацепило,

Госпитальным он духом пропах.

И в руке будто нет прежней силы,

Всю оставил в жестоких боях.

Дома мама встречает слезами,

Но от радости- сын-то живой.

Вроде цел, с руками, с ногами.

Он вернулся, сыночек, домой.

Но характер у Димы, что надо!

Не бывает былым штурмовик!

И скучать начал Дмитрий по "аду",

Он к нему уже просто привык!

И ранение почти "не мешало",

Только сердце за маму болит.

Но сама ведь таким воспитала,

Сын ее- настоящий мужик!

Он ушёл. Где сейчас-неизвестно!

"Уренгой " наш родной, отзовись!

Верю я, что меж нами не бездна,

Впереди у нас-целая жизнь!

Лилия СС НН 16 июля 2024г

Провожала

Мама сына молча провожала

На дежурство, а не на войну.

Охранял он Суджу и страну.

Что их ждет она еще не знала.

Собирала мама вещ мешок:

В термосе оладушки, котлеты.

А война сжигала судьбы где-то.

-С Богом! Буду ждать тебя, сынок.

И в окошко, как всегда, крестила.

Было больно в этот раз вдвойне

Не вдомек ей в те минуты было,

Что отдаст его она войне.

По щеке слеза тайком бежала

Обнимала, как в последний раз,

Провожала сына, провожала

На границу. Утром. В ранний час.

Что случилось? Помнила ли? Знала?

Фотографий стройные ряды...

Время шло и форму постирала.

Снова наготовила еды.

Берцы передвинула у входа.

Пусть зимы у входа подождут.

Дождь идет.... Противная погода.

Может они все таки прийдут?!

Может они все таки вернутся,

Оборону Суджы не сдают?!

И сердца родные хором бьются

И сердца родные вместе ждут....

Вечность обезумевши рыдала

Ранним утром, летнею порой

На дежурство мама провожала...

На войну ушел тогда герой.

Елена Шеховцова

14.08.2024г

Прости, Россия

Вот и вечер опять. Подойду, у окна постою.

Вспышки дальних зарниц растревожили душу мою.

Снова гром прогремел, будто дальних сражений раскат.

И вдали облака, словно дикие кони, летят.

И опять как виденье, как отсвет далекой звезды -

Батальоны солдат тихо строятся снова в ряды.

То солдаты погибшие, нас прикрывая собой,

За Россию готовы идти в нескончаемый бой.

Эту мужества песню не сможет никто заглушить.

И Россию не сможет никто никогда погубить.

И в сраженье уходит опять за отрядом отряд.

И солдат уходящих глаза прямо в душу глядят.

А дорога грядущая тихо на сердце легла.

Ты, Россия, прости, я не очень тебя берегла.

Ты подобна свободной, и смелой, и гордой мечте.

Припадаю, родная, навеки к твоей красоте.

Надежда Марковна Максимова (https://stihi.ru/avtor/hombre1)

14 августа 2024 года

Свечи памяти

Память только в сердце не теряйте,

О героях,войнах и святых,

Ради жизни чаще вспоминайте,

Хоть уже далёких,но родных.

Мы за мир отдали очень много,

Столько жизней пуля забрала...

Чтобы стала легче путь дорога,

Делайте лишь добрые дела!

Выдержали голод и бомбёжки,

Лагеря прошли,блокаду,тиф,

Хоть порою не было не крошки,

Шли под танки за свободу.Взрыв...

В каждом доме есть свои герои,

Полк бессмертный будем вечно жив,

Забываем часто про святое,

Говорим,что Бог несправедлив.

В мае,в день победы вспоминаем,

А потом опять на целый год,

В суету привычную ныряем,

Где душа без радости живёт.

Всё счастья есть,а мы не видим,

Только часто злимся,всех виним,

Походя кого-нибудь обидим,

О друг друге плохо говорим.

Мы же продолжение,потомки,

Тех,кто штурмовал для нас Берлин,

Память предаём и тонем в водке,

Небо видит в каждой из личин.

и по ныне бой идёт на свете,

Зла и веры,сатаны с Христом,

Пусть растут в любви и правде дети,

Будем мир и радость за окном.

за героев я затеплю свечи,

К обелиску принесу цветы,

И скажу в их память с болью речи,

Мир очисти Боже от войны.

Мария Маркус от 04. 08. 2021г

Вода смывает грязь с людских уставших душ,

А с ней уходят фальшь, тщеславие, гордыня.

Нам нет пути назад:"Сыграй, Архангел,туш!"

Мы долго шли во тьме,но виден свет отныне.

Идёт война не только на Земле,

Горят и Небеса в кровавом цвете битвы

За души и сердца земных людей,

И замер мир в последний час молитвы.

Открылись у людей сердца к добру,любви.

Спасти,помочь, согреть, пусть даже словом

Тех,кто попал в беду, Господь благослови,

Утешь и дай им сил подняться снова.

Ведь скоро мы поймём, что нажитое-пыль.

И все, что есть на свете дорогого,

В одной лодчонке малой уместил:

Лишь близкие, любовь и верить снова.

Ведь в этот час лишь Вера нас спасёт,

Откроет нам Господь любви объятья.

Жизнь не кончается, лишь новый поворот,

Когда душой почувствуем, что рядом братья.

09.04.2024

Киндеева Наталья

ЗАСАДА

Чуть забрезжил рассвет, неба синь в темноте,

Ветки старых кустов шелестят кое-где.

Иногда ветерок пышный снег пометет,

Знаю мимо меня лютый враг не пройдёт

Я лежу на снегу в ожиданье врага

Автомат на чеку, леденеет рука

Шевеленье в кустах, шорох, шёпот в логу

Взвëл курок, берегись! Первым начал стрельбу.

Отбивался как мог, жарко стало в груди

Враг не должен пройти, враг не должен пройти.

Мне на встречу летят, словно пламя огни,

Обнаружив меня, дерзко бились они.

Вот со скрипом в кусты повалилась тень.

Не прошли, отползу чуть подальше теперь.

Враг не знал, что с засадою встретился он.

Всё затихло. Знать в цель угодил мой патрон.

Я атаку отбил. Аж не верится мне.

Снегом руки протёр, так горели они.

За Россию мою, за семью, что в тылу,

Я врага победил и ещё отобью.

А жене напишу: "Потерпи, подожди,

Сына, дочку и мать, себя береги.

Я люблю вас, а ты только жди, верь и жди.

Я вернусь, вот прогоним всю нечисть с земли."

Бронникова В. Г. 84 года

...Мы в кровь закусывали губы,

Шли по истерзанной земле.

Вдоль улицы — печные трубы

Да головешки на золе.

Но — нет! Россия не распята!

И трубы эти — не кресты.

Измученными шли ребята,

Но шли с сознаньем правоты.

И произнёс сержант Казубов,

Выстраивая свой отряд:

— Смотрите, братцы, даже трубы

Непокорёнными стоят....

Полунин Н.Ф.

Пока одни гуляют в ресторане

Пока одни гуляют в ресторане,

Другие льют в окопе пот и кровь,

А к то-то растянувшись на диване,

Забыл страну и веру и любовь.

Война не там,за ленточкой а близко,

В соседнем доме,сквере и дворе,

Герой России смотрит с обелиска,

Как внук и сын бомбят на вираже.

Пока не встанем всей страной на битву

И к покаянию не обратим сердца,

Предательство сопутствует бесчинству,

За русский мир,за правду до конца!

Как в сорок первом шли на пулемёты,

И не за деньги,за родной народ,

И нам судьба счас выставила счёты,

Творить добро,чтоб не ложился взвод!

Проснитесь люди,нам нужна победа

Одна на всех и все за одного,

За прадеда,за мужа и за деда,

Важнее мира нету ничего!!!!

Мария Маркус 31. 05. 23г



Суетливо снежинки летают

В лучах зимнего яркого солнца.

У героя судьба непростая,

Но мы верим, что он не сдается.

Даже лежа в больничной палате,

Он наметит на год себе планы,

Он любую возможность ухватит,

Чтоб свой путь пройти, хоть и был ранен.

Одинаково всем светит солнце,

Свое солнце внутри у героя.

Любовь к Родине это зовется,

Пониманье, зачем Я, и кто Я!

Мы тебе всей душой благодарны,

Хоть молитвой тебе мы послужим,

Погорюем о том, что ты ранен,

И попросим за тело и душу.

Выздоравливай, милый мужчина,

Жизнь налаживай медленной сапой,

Пожелать в Новый год поспешим мы

Воплощать свои смелые планы!

16.12.2023 АНеПоэтЛи

Человеку вдребезги разбомбило дом.

Он бредит по городу со своим котом.

Горе-горе-горюшко нынче нарасхват.

Человек- заплаканный .Кот - подслеповат.

С неба крупкой сеется дождевой нектар.

Кот желает на руки .Он устал и стар.

Обнял он хозяина , словно тёплый плед.

Каждому из парочки - по тринадцать лет.

Смесью гари с ужасом полон материк,

в самом центре коего - мальчик и старик .

Двое - в полутемени муторного сна .

Близких всех на радугу забрала война.

И плывут по городу сквозь туман и дым

Двое тихих выживших , ставшие одним.

Кто бы охранил тебя от земных невзгод,

коточеловеческий человекокот...

После боя

Истерзанные минами дороги.

О, Господи, как много их сейчас!

Машин скелеты серы и убоги

Среди холодной жижи мерзлых трасс.

Обшивку, как батист, роняет ветер

На мрачные остатки пустыря.

И ты лежишь. Один на целом свете,

Спокойно, ничего не говоря....

В руках зажат подствольник и граната

Чекою впилась, словно жалом, в грудь.

А в бтре заживо ребята

Сгорают, уходя в далекий путь.

Предсмертных хрипов слышится тревога.

Кто не успел - уже давно в раю.

Истерзанная минами дорога

За ленточкой у жизни на краю.

Елена Шеховцова 06.02 . 2024г

Когда закончится война

Прошла война, а сына нет.

Вдруг матери пришёл пакет.

«Был страшный бой, смертельный бой.

И мало кто пришёл живой.

Ваш сын — герой, он награждён,

И город был освобождён.

Из пепелища город встал,

Но сын ваш без вести пропал».

Прошли года, а мать всё ждёт,

Когда от сына весть придёт.

И вдруг, с утра чуть рассвело,

К ней кто-то постучал в окно.

Мать к двери бросилась. Стоит

Седой солдат и говорит:

«Ну, здравствуй, мама! Как дела?

Ты всё-таки меня ждала...»

Денис Золотов

"Вы все Герои, знайте, Мужики!"

Вы все Герои, знайте, Мужики!

Кто на защиту Родины поднялся.

Когда восстали вновь её враги -

Никто из Вас врага не убоялся.

Вы не сбежали в страхе за бугор,

Не поливали грязью государство.

Лишь провели с родными разговор,

Как силы духа вечное лекарство.

Со всеми попрощавшись у дверей,

На миг взглянув в глаза любимым людям.

Ступили за порог февральских дней -

Кто кроме вас за мир сражаться будет?

Кто кроме вас страданья прекратит,

Не чуждого нам братского народа.

Детей и женщин в бедах защитит

От этого прозападного сброда?

Вы все Герои, знайте, Мужики!

Отважные и храбрые ребята.

России с вами не страшны враги -

С Победой ждём Вас, как и в сорок пятом.

©Юлия Некрасова, 2024

«Грядёт победа»

Грядёт победа, точно знаю!

Настанут мира времена!

В молитвах павших поминаю,

Те, что в земле есть семена.

Росток дадут патриотизма,

И высший подвига пример.

Богата воинами Отчизна,

И знает честь наш Офицер!

Россия - матушка родная!

Для веры с правдою оплот.

Ты филиал наземный рая,

И друг твой Армия и Флот!

Ты необъятна и красива,

И детям ласковая Мать.

В тебе могущество и сила,

Спешишь за слабых постоять!

Грядёт победа, точно знаю!

Настанут мира времена!

В молитвах павших поминаю,

Взойдут весною семена!

(Георгий 23.02.2024)

https://t.me/Georgiypoems/2276

Бог каждому очарованию,

В нагрузку , дал зубную боль.

Конфликты, склоки, препирания

Ничто, когда на ране соль.

Мой быт доходный, сытный, праздный,

Я на полгода обменял

На автомат, окопчик грязный

И верь - не верь, счастливей стал.

Здесь с Богом каждая минута.

Взрыв разрешает глупый спор.

Вой мины, - это в фильмах круто

И злобно лязгает затвор.

Мир оказался очень тесен,

Блестя на острие ножа,

Вылазит гниль, вылазит плесень,

Никчемным хламом дорожа.

Итог того, о чем лукавил,

Чем соблазнялся и мечтал,

За ленточкой скорбя оставил,

Когда границу миновал.

Поля, холмы за Соледаром ,

Наш первый огневой рубеж,

Достались Вагнеру не даром,

А нами затыкают брешь.

Колхоз эмблем, шевронов звучных,

Билеты даром в первый ряд.

Эмоции много, но не скучно,

Шанс для презрения и наград.

Неделю алая заря,

РСЗО равняют Бахмут.

На юг уходят Вагнера

И порохом рассветы пахнут .

А мы на передке, в заслоне.

К нечистой силе, на рога.

Стоим в "активной обороне",

Кошмаря по ночам врага.

Воин Роман

«Серёга “Кот”»

Зовут Сергей по позывному «Кот»,

И за спиною дома сын и дочка.

Жена безмерно любит, и так ждёт,

И на молитве слёз её уж бочка.

А «Кот» из тех, что смерти не боится,

Отважный, и с пути его не сбить.

И вот на «багги» он по полю мчится,

«Трёхсотых» нужно срочно вывозить.

Кладут враги снаряды очень плотно,

И кажется, не выбраться «Коту».

А он летит с улыбкой беззаботно,

Там всё вокруг подобно решету.

Завис наш дрон и зорко наблюдает,

Как в облаке из пыли скрылся «Кот».

И из него, как в фильме, вылетает

Целёхонький, и вновь летит вперёд!

И рейсов порой делает десятки,

Не помнит вовсе, что такое сон.

Какой там сон, ведь ждут его ребятки,

Он стольких спас, от всех ему поклон!

Все подвиги - не басни на бумаге,

Таких, как «Кот», по пальцам сосчитать.

И вот он вновь летит на своём «багги»,

«Трёхсотых» нужно срочно забирать!

(Георгий 03.06.2024) Стих посвящён мобилизованному воину Сергею с позывным «Кот», который участвует в СВО в составе 291 полка в группе эвакуации штурмовой роты.

И Бог заплакал вместе с ним

стихи - Николай Зиновьев

В степи, покрытой пылью бренной,

Сидел и плакал человек.

А мимо шёл Творец Вселенной.

Остановившись, Он изрек:

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу,

Я знаю много слов заветных.

Я есмь твой Бог. Я всё могу.

Меня печалит вид твой грустный,

Какой нуждою ты тесним?»

И человек сказал: «Я - русский»,

И Бог заплакал вместе с ним.