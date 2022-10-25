Ижевск с высоты — столица Удмуртии

Ижевск расположен между Казанью и Пермью, примерно в 1000 км от Москвы. Это столица Удмуртии, которая окончательно вошла в состав России после разгрома Казанского ханства в 1552 году. Ижевска тогда ещё не было — его основали в 1760 году, когда решили построить металлургический завод на реке Иже. Первую сталь производство выдало в 1763 году — её отправляли на заводы в Тулу, Петербург, Брянск. А в 1807 году здесь начали строить собственный оружейный завод.

Именно здесь выпускали знаменитую «Берданку» и винтовку Мосина, авиационные пулемёты, пистолеты ТТ, револьверы Нагана, 20 видов военной техники, спортивное оружие. А с 1948 года в Ижевске производят легендарные автоматы АК. Сейчас здесь располагается штаб-квартира и основные производства концерна «Калашников».

В Ижевске живёт более 640 тысяч человек. Сюда обычно приезжают посмотреть музей Калашникова, но город интересен не только своей оружейной историей. В Ижевске есть цирк, который работает с 1895 года. Можно сходить в зоопарк, который считается одним из лучших в Европе. А ещё в городе много музеев и памятников, старинных зданий и храмов.

1. В 1734 году на Урале нашли гору с большими запасами железной руды и начали строить в окрестностях 4 металлургических завода. Но запасы руды оказались настолько велики, что предприятия не справлялись — и в 1760 году было решено построить ещё 3 завода. Одним из них стал железоделательный завод на реке Иж, рядом с которым появился посёлок. До 1918 года он так и назывался — посёлок Ижевский завод.

В 1807 году в посёлке начали строить оружейный завод — и это стало новым этапом в развитии будущего Ижевска. С тех пор в посёлке развивалось производство оружия, станков и инструментов, а Ижевский завод со временем стал одним из главных поставщиков винтовок Мосина и охотничьих ружей. Сейчас здесь расположены основные производства концерна «Калашников», а Ижевск называют оружейной столицей России. 2. В 1918 году Ижевск получил статус города и современное название. С 1934 года город считается столицей Удмуртской АССР. В 1984 году город переименовали в Устинов — в честь министра обороны СССР. Но горожане были против и через 3 года Ижевску вернули прежнее название.

Сейчас Ижевск — столица республики Удмуртия. Именно здесь создали первую партию автоматов АК-47, разрабатывали новое вооружение и военную технику для армии. 3. Михаило-Архангельский кафедральный собор расположен на одной из самых высоких точек Ижевска — Красной площади. Её раньше называли Михайловской, но переименовали после захоронения большевиков, которые погибли во время Ижевско-Воткинского восстания. 4. Раньше на месте храма располагалось заводское кладбище, рядом с которым стояла Троицкая часовня. В 1907 году на месте часовни построили собор. Проработал первый Михайловский собор недолго — в 1929 году его закрыли, а в 1937 году снесли. И только в 2007 году храм отстроили заново. 5. Собор достигает в высоту 67 м, что соизмеримо с 22-этажным зданием. 6. Рядом с Михайловским собором установлен обелиск — памятник красноармейцам, которые погибли при освобождении Ижевска в 1918 году. Под обелиском — братская могила, в которой похоронены 35 большевиков. Сам обелиск выполнен в виде стелы с балконом — на нём выступали ораторы во время демонстрации в 1920-х годах. Раньше у обелиска было два крыла и кованая ограда, но во время восстановления Михайловского собора их снесли, а затем памятник отреставрировали, установили новую ограду с цепями, уменьшили лестницу и направили её в другую сторону. 7. Красная площадь. 8. Монумент «Дружба народов» посвящён 400-летию вхождения Удмуртии в состав России. Два вертикальных пилона символизируют Удмуртию и Россию, а внутри установлено 3 рельефных изображения — «Равенство», «Мир» и «Труд». Изначально планировали сделать ещё один рельеф — «Современность». Но в этом случае высота монумента превысила бы 50 метров и пришлось бы устанавливать предупреждающие огни. Архитекторы решили, что огни испортят вид сооружения и ограничились тремя рельефами. 9. В народе монумент иногда называют «Лыжи Кулаковой». Галина Кулакова — самая известная Ижевская лыжница и как раз в год возведения монумента она завоевала сразу 3 Олимпийские медали. 39 раз она была чемпионкой СССР, 5 раз побеждала в чемпионатах мира, 4 раза — в Олимпиадах. Галина выиграла все возможные золотые медали в лыжных дисциплинах на Олимпиаде 1972 года в Саппоро и на чемпионате мира 1974 года в Фалуне. 10. Композиция с женщинами и флагом называется «Равенство», под ней изображены воины с оружием в руках — «Мир». 11. За памятником начинается монументальный лестничный спуск от Центральной площади к Ижевскому пруду. По нему можно пройти на набережную зодчего Дудина — первого профессионального ижевского архитектора, который считается пионером горнозаводского зодчества на Урале. 12. Композиция с изображением кузнеца с молотом называется «Труд». 13. Центральная площадь — главная площадь Ижевска. Раньше центром города считалась Красная площадь, но после Великой Отечественной Войны генеральный план застройки изменился и центр сместили немного западнее. Длина Центральной площади в Ижевске почти 500 метров. На ней есть березовый сквер, светомузыкальный фонтан. На одном конце — «Нулевой километр автодорог Удмуртской республики». На другом — скульптура «Ижик», талисман города. 14. В светомузыкальном фонтане используется 155 струй, которые могут подниматься 12 метров. У фонтана 17 музыкальных программ — например, «танец» струй воды под «Вальс цветов» Чайковского. Свет и музыку включают около 8 вечера, в сумерках. 15. У фонтана 3 режима работы: статический, динамический и детский. А в темноте фонтан умеет создавать водный экран, на который можно проецировать изображения. 16. В советское время на площади была только плитка и фонтан. Центральную площадь обновили в 2019 году. 17. Эта часть площади называется сад — на ней посадили деревья, установили лавочки. Сад предполагалось сделать тихим, поэтому дорожки сделали из отдельных плит — чтобы дети не катались на роликах и самокатах. Для роликов на площади достаточно места на боковых дорожках. 18. Сухой фонтан установили на месте старого. Фонтан сохранил свою круглую историческую форму, но от предшественника отличается тем, что его поверхность похожа на озеро, в нем нет традиционных струй. Вокруг установлена пергола. Фонтан очень мелкий — глубина всего несколько сантиметров. 19. ЖК «Республика». 20. Барельеф «Ижевская муза» на фасаде ДК «Металлург» создал московский скульптор Александр Бурганов. Он же разрабатывал барельефы для монумента «Дружба народов». 21. Центральная площадь. 22. 23. 24. Летний Сад имени Горького — один из главных и старейших парков Ижевска. Сад появился в 1857 году, когда рядом построили «Генеральский дом» — усадьбу для руководителей Оружейного завода. В саду проводились праздники, в которых участвовали офицеры завода и местная интеллигенция. Мастеровые с завода также допускались, но должны были приходить в кафтанах с золотыми галунами.

В 1928 году в летнем театре поставили пьесу Максима Горького «На дне», а писатель прислал свой портрет с подписью «Товарищам ижевцам — привет и пожелание бодрости духа! Максим Горький, 16.VI.28 г.». С тех пор парк переименовали, а после смерти писателя в саду установили его памятник. 25. Со стороны Ижевского пруда в Летнем Саду установлена Ротонда. Её построили в 1936 году в точном соответствии со знаменитой беседкой в парке «Ореанда» в Ессентуках. В 1936-м перед ротондой была установлена скульптура Физкультурницы с полотенцем, затем на её месте в 1938 году установили скульптуру Сталина, которую убрали в 1957. Сейчас зимой в ротонде иногда ставят ёлки и снежные скульптуры. 26. Михайловская колонна — памятник на берегу Ижевского пруда. Первую версию колонны установили 1852 году в честь великого князя Михаила Павловича, который был начальником военной промышленности Российской Империи. Но после революции памятник уничтожили. 27. В 2007 году колонну восстановили, но она отличается от оригинала. Теперь стела выполнена из гранита, колонна стала на 10 метров ниже, а фигура ангела с крестом развёрнута в другую сторону. 28. Ижевский пруд — самый большой водоём города. На берегах пруда расположены прогулочные набережные, парки, смотровые площадки. Пруд появился в 1760 году, когда Оружейному заводу понадобилась вода для работы оборудования. 29. Свято-Александро-Невский кафедральный собор построен в 1823 году по образцу Андреевского собора в Кронштадте. Изначально архитектор планировал монументальный храм с тремя престолами и колокольнями, но проект назвали слишком пышным и дорогим, поэтому конструкцию здания упростили. 30. В 1922 году из собора изъяли более 80 кг серебра, золота и драгоценных камней. А в 1929 году храм закрыли, снесли колокольню и переоборудовали здание под клуб. После реконструкции в бывшем храме открылся городской кинотеатр «Колосс». 31. Собор восстановили в 1993 году. Храм пришлось расписывать заново — во время переоборудования здания под кинотеатр внутреннее убранство было утрачено. А к 2000 году рядом построили Никольскую Церковь — храм Николая Чудотворца. 32. Центральная площадь вечером. 33. Резиденция главы Удмуртской республики. В этом же здании находится большинство республиканских служб и управлений, а также приёмная Президента РФ в Удмуртии. 34. Раньше здание резиденции относилось к Оружейному заводу — это был Арсенал, который построили под нужды оружейного склада. Арсенал Ижевского оружейного завода — это архитектурный памятник эпохи классицизма XIX века. Император Александр I за строительство этого здания наградил архитектора Дудина орденом. 35. Правительство Удмуртской Республики. 36. Набережная зодчего Дудина. 37. Главный корпус Ижевского Оружейного завода — это уникальное произведение промышленной архитектуры России начала XIX века. Сейчас здание не используется, но относится к объектам культурного наследия. Производства из главного корпуса переместили на другие площадки ещё 30 лет назад. 38. Именно для нужд Ижевского машиностроительного завода в городе сделали пруд — производство расположено в нижней части водоёма, рядом с плотиной. 39. Плотина при Ижевском заводе — одно из первых гидротехнических сооружений на Урале. Именно с плотины и главного корпуса завода начинался Ижевск, это самые древние сооружения города. 40. В 2018 году в башне главного корпуса был пожар, из-за которого обрушился шпиль — триумфальная колонна, символ победы России в Отечественной войне 1812 года. 41. Сейчас правительство Удмуртии разрабатывает проект реставрации здания, определяют стратегии развития объекта. Говорят, что в 2024 году начнётся реставрация. 42. С годами плотина утратила своё производственное значение — электродвигатели окончательно вытеснили старую технику. Плотина стала использоваться только для подвода технической воды. В 2016 году провели реконструкцию с сохранением исторических элементов плотины. 43. 44. Храм Иверской иконы Божией Матери — относительно новая церковь в районе Ижевска, который называется Аэропорт. Храм построили в 2017 году. В строительстве принимали участие компании и строители из России, Австрии, Ливана, Узбекистана. Наружные мозаики для храма изготовлены российскими и ливанскими мастерами. Кровля и покрытие куполов выполнены из алюминия, шатры покрывали австрийской глазурованной черепицей. 45. История Иверской иконы произошла в IX веке. Иконой владела вдова в одном из городов Малой Азии. Когда к ней нагрянули иконоборцы, вдова опустила икону в море — и та приплыла к Афону, известному полуострову с православными монастырями. Монахи принесли её в храм, но на следующий день икона оказалась над воротами. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не явилась настоятелю во сне и не сказала, что не хочет быть хранимой ими, а хочет быть их Хранительницей. Тогда образ поставили над монастырскими воротами.

Именно в честь этой иконы и построили храм в Ижевске. 46. ЖК OCEAN city. 47. Панно «Телеграф на службе человека» на здании Дома Связи. Изображение выполнено в технике сграффито — то есть нацарапано на поверхности. На стену наносят выравнивающий слой, затем один или два слоя краски разного цвета. После этого художники прорезают рисунок на нужную глубину, чтобы появились цвета внутренних слоёв. Основное достоинство этой техники — большая устойчивость к повреждениям. Например, это изображение появилось на стене в 1969 году. 48. 49. Водонапорная башня на улице Бородина — одно из старейших гидротехнических сооружений Ижевска. Башня построена в 1915 году, сейчас считается памятником архитектуры. 50. 51. Пушкинская улица. Ещё в начале XX века она была на окраине города и не имела даже собственного имени — улицу называли Восьмой, просто по порядковому номеру. После Революции улица стала Пролетарской, а в 1937 году — Пушкинской. 52. На открытии сухого фонтана на Центральной площади корреспонденты спрашивали, будут ли достраивать металлический каркас. Но оказалось, что это законченное архитектурное сооружение. 53. Второе название монумента «Дружба Народов» — «Навеки с Россией». 54. Михаило-Архангельский кафедральный собор. 55. 56. 57. 58. Ижевск за 250 лет превратился из заводского посёлка в столицу целой республики, стал крупным промышленным центром, главным поставщиком оружия в России. 59. В городе сохранили историческую память о присоединении к России, но не забывают и о коренной культуре. Удмуртский язык сохранился — на нём преподают во многих детских садах, изучают в школе национальную литературу. 60. Уже много лет идёт спор, какой город считать оружейной столицей России — Тулу или Ижевск. На самом деле, оба города — крупные центры с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 61. Ижевск сейчас по численности занимает 20 место среди городов России. Здесь сохранились первые здания, с которых начинался завод и город. В Ижевске есть памятники первым оружейникам и музей Михаила Калашникова, который работал ещё при жизни великого конструктора. Именно здесь производят автоматы Калашникова, снайперские винтовки, пулемёты и другое вооружение. А ещё в городе большой и современный новый парк, памятники Ижику и третьей собаке-космонавту Звёздочке, а в 15 минутах от города — архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» под открытым небом, который построили на месте нежилой деревни.

https://gelio.livejournal.com/277080.html